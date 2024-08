L’oroscopo del 15 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La dissonanza odierna Venere-Saturno potrebbe rallentare il vostro ritmo, soprattutto se coincide con un calo di sicurezza in voi stessi o fa emergere paure del passato. Potrebbe essere necessario fare qualche passo indietro e rivedere la vostra posizione. E’ un aspetto temporaneo, dunque non preoccupatevi se oggi siete meno pimpanti. Se avete la possibilità di ritagliare del tempo per dedicarvi a un’attività rilassante, fatelo. Amore: in coppia, di fronte a eventuali tensioni optate per l’ascolto e la pazienza. In amore è importante capire quanto essere capiti. Soli: potrebbe nascere una dolce storia d’amore con una persona rassicurante: prendete tempo e lasciate che la situazione si snodi in modo naturale.

Oroscopo 15 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Più sensibili del solito, fiduciosi nei confronti di chi vi circonda: le vibrazioni dei passaggi odierni sono ideali per entrare in contatto con le persone di cui vi fidate ma fate attenzione se avrete a che fare con nuove conoscenze: potrebbero essere lupi travestiti da agnelli. E’ anche vero che in questo momento vi sentite più forti moralmente, più sicuri delle vostre convinzioni e più fermi con chi vorrebbe manipolarvi. Amore: in coppia, potrebbero nascere dei malintesi: mente aperta e dialogo gentile vi permetteranno di andare oltre. Per mantenere alta la passione, nell’eros cercate di essere creativi! Soli: preparatevi a incontri stimolanti. Le emozioni oggi sono altalenanti ma fate in modo che non prendano il sopravvento.

Oroscopo 15 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra Venere in Vergine e Saturno in Pesci è probabile che avrete voglia di restare a casa anziché avventurarvi fuori e affrontare il mondo circostante. Tuttavia oggi potrebbero emergere responsabilità o problemi che sono stati trascurati o evitati e richiederanno la vostra urgente attenzione. Fatto che vi irriterà non poco dunque pazienza e perseveranza saranno il vostro mantra per superare gli ostacoli. Amore: in coppia, può essere una serata romantica, piena di tenerezza a patto che non scatenerete tensioni. Dialogo e comprensione saranno i vostri alleati. Soli: apritevi a nuovi incontri romantici poiché potrebbe scattare un’attrazione. Anche se con i passaggi odierni, avvertirete il desiderio di indipendenza.

Oroscopo 15 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La dissonanza Venere-Saturno potrebbe scatenare forti emozioni: se una persona, nel lavoro o nella vita personale, ha criticato negativamente qualcosa che avete fatto o detto, cercate di non prendervela troppo. Potreste sentirvi offesi o delusi ma tenete presente che questo stato d’animo non durerà. Nel giro di pochi giorni sarete disposti a parlare e dalla conversazione apprenderete molto. Ad esempio che dovete avere fiducia in voi stessi. Amore: in coppia, lealtà e generosità vi permettono di rafforzare la relazione. Qualsiasi comportamento meschino o egocentrico rischia di danneggiarla. Mostrate comprensione, se necessario perdonate. Soli: aspettative alte ma cercate di essere più aperti: la situazione sarebbe migliore!

Oroscopo 15 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Venere-Saturno, cercate di essere il più elastici possibile: alcune nuove conoscenze o gli amici di sempre potrebbero sfidarvi a rivedere alcune opinioni di cui siete fermamente convinti. Date loro la possibilità di esprimersi e rimarrete piacevolmente sorpresi da ciò che diranno poiché amplierete i vostri orizzonti. Se infine pensate di aver commesso un errore e vi sentite in colpa, non rimuginate e andate oltre. Amore: in coppia, avrete un grande autocontrollo nonostante le emozioni forti. In questo modo riuscirete a evitare discussioni. Soli: in caso di incontro romantico partirete in quarta verso la conquista. Il cuore batterà forte e perderete la testa per una persona. Ma di tanto in tanto, fa veramente bene!

Oroscopo 15 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui siete più sensibili del solito al giudizio di chi vi circonda. Avete bisogno di rassicurazioni, di sentire che amici e familiari provano affetto nei vostri confronti. Cercate di concedervi delle coccole, ad esempio un massaggio per sciogliere eventuali tensioni muscolari da stress. Al contempo sarà d’aiuto a placare la mente soprattutto se attualmente state cercando di risolvere un problema personale complicato. Amore: in coppia, per timore che l’altro si allontani, potreste cercare di avere un maggiore controllo. Una tattica che non funziona: se volete rassicurazioni, parlatene con la dolce metà. Soli: se state vivendo un flirt con una persona ambigua, prendete le distanze, guardate altrove.

Oroscopo 15 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Venere-Saturno, la comunicazione con una persona potrebbe essere molto complicata. Che si tratti di un progetto o una trattativa, le e-mail o i messaggi non sono sufficienti a esprimere totalmente ciò che avreste bisogno di dire. È arrivato il momento di avere un incontro dal vivo, dunque oggi assicuratevi di programmarlo, anche se siete in vacanza, così da chiarire alcuni punti fondamentali, dettagli che richiedono attenzione così da andare avanti e garantirvi la riuscita. Amore: in coppia, potreste sentirvi un po’ tristi e poco compresi dalla dolce metà. Non è una giornata romantica né quella giusta per affrontare conversazioni importanti. Soli: i passaggi odierni non favoriscono gli incontri ma presto la situazione cambierà.

Oroscopo 15 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per oggi cercate di mettere voi al primo posto, il vostro tempo e le energie sono preziosi. Anche se al vostro segno piace correre in aiuto delle persone con la dissonanza Venere-Saturno pur di dare una mano rischiate persino di sacrificarvi. Purtroppo, quando ad alcune persone viene offerto un dito tendono a prendere tutto il braccio e se oggi dovesse accadere il risultato sarà quello di mandare all’aria il programma della giornata. Amore: in coppia, evitate che piccole frustrazioni abbiano un impatto negativo sulla giornata. L’amore richiede impegno e pazienza; una relazione è un viaggio, non una destinazione. Soli: volete serietà, rapporti autentici dunque non lanciatevi in una storia superficiale. Rimanete fedeli ai vostri valori.

Oroscopo 15 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se attualmente rimuginate senza sosta su una questione di denaro o di lavoro oppure di tipo personale, oggi avvertirete il bisogno di un po’ di leggerezza mentale. La dissonanza Venere-Saturno indica che la questione potrebbe impedirvi di sfruttare al meglio la giornata per cui sarebbe saggio affrontarla immediatamente. Parlare con un amico potrebbe essere il modo migliore per sentirvi sollevati e d’aiuto a fare chiarezza. Amore: in coppia, nella relazione è possibile che ci siano dei cambiamenti ed è un’occasione per dare nuovo slancio all’unione o per fare il punto della situazione. Soli: potreste cambiare atteggiamento oppure dare il via a qualcosa di nuovo: in entrambi i casi aprirete la porta a nuove ed entusiasmanti opportunità.

Oroscopo 15 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro segno spesso ha difficoltà ad aprirsi a nuove possibilità e con la dissonanza Venere-Saturno la cosa più semplice è quella di barricarvi dietro ciò che conoscete bene anziché esplorare l’ignoto. Se dunque una persona vi offre un consiglio, prendete in considerazione l’idea di seguirlo: nel giro di poco sarete soddisfatti di averlo fatto. Vi renderete conto che gli unici limiti sono quelli che mettete a voi stessi. Amore: in coppia, nella relazione siete spinti a cercare la perfezione, avrete conversazioni profonde ma siate flessibili, cercate di trovare un compromesso ed evitate malintesi. Soli: siete magnetici, affascinanti, dovete solo averne la consapevolezza. A quel punto sarete pronti a mettervi in gioco, brillare e conquisterete un cuore.

Oroscopo 15 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Se in questo momento il settore delle finanze non è florido potreste saggiamente pensare sia meglio evitare alcune spese, essere cauti negli acquisti ma conoscendo la vostra natura, quanto durerà? Con la dissonanza Venere-Saturno, la cosa migliore sarebbe dunque quella di riflettere su come aumentare le entrate, guadagnare del denaro extra così in seguito, da poter spendere senza creare problemi al budget. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere difficoltà a capire il vostro atteggiamento: un momento sarete dolci e un altro un po’ offensivi. Riflettete su questo comportamento e datevi una calmata. Soli: per oggi, rimanete dietro le quinte: non è una giornata favorevole alle conquiste né a un primo appuntamento.

Oroscopo 15 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra Venere in Vergine e Saturno nel vostro segno vi rende molto critici ma prima di addossare la colpa agli altri e lanciare delle accuse riflettete sul vostro comportamento. Anche se ritenete di avere ragione e che le vostre azioni siano giustificate cercate di mettervi nei panni dell’altro. Affinché la relazione non imbocchi la direzione sbagliata potete almeno accettare il fatto che non si può andare d’accordo su tutto? Amore: in coppia, il partner potrebbe essere nervoso/a e voi reagire in modo esagerato. Calma: dietro al suo comportamento c’è sicuramente un motivo. Evitate di essere troppo duri. Soli: cercate di mantenere un atteggiamento positivo, bando alle emozioni negative, e avrete incontri interessanti e promettenti.