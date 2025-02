Cosa dice l’oroscopo del 15 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Se siete rimasti indietro con alcuni compiti di lavoro o il boss vi ha messo sotto pressione, la dissonanza Luna in Bilancia e Venere nel vostro segno potrebbe scatenare delle ansie, accentuare lo stress e questo fine settimana, il desiderio sarà quello di staccare la spina e rilassarvi. Se questa sera avete in programma un’uscita con gli amici, vi divertirete ancora di più se prima placherete la mente. Amore: bella complicità, sulla stessa lunghezza d’onda. E’ il momento di fare progetti importanti per il futuro. Soli: potreste perdere la testa per una persona forse già impegnata. Cautela.

Oroscopo 15 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui avvertite la necessità di rallentare il ritmo ma è probabile che dovrete correre a destra e a sinistra a causa di obblighi che vi siete accollati nei confronti di amici e familiari. Tuttavia, anche se siete stanchi, la vostra natura generosa vi spingerà a dare una mano. Per quanto vi è possibile, sbrigate tutto velocemente e poi rilassatevi per conto vostro. Ne avete bisogno! Amore: gioia di vivere, forti sentimenti, vi sentite entrambi appagati. La complicità con il partner è al massimo! Soli: un incontro importante oppure sperimenterete un’avventura inedita. Lasciatevi andare!

Oroscopo 15 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un bel sabato: aprite la giornata di buonumore e forse perché sapete che ad attendervi c’è qualcosa di piacevole, forse una serata in cui avrete la possibilità di approfondire una conoscenza oppure con alcuni amici cari e sapete che trascorrerete bei momenti. Saranno due giornate brillanti, vivaci soprattutto se entrerete in contatto con persone nuove: qualsiasi incontro vi entusiasmerà. Amore: se le conversazioni sono tese, mantenete la calma e ricordate che il silenzio è d’oro. Soli: se capite che con una persona non c’è feeling, è inutile continuare a insistere. Domani andrà sicuramente meglio!

Oroscopo 15 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Evitate di mettervi sotto pressione, rischiate di rovinare quello che potrebbe essere un bel fine settimana. Non rovinate le giornate di relax a causa di preoccupazioni che dovrebbero essere rimandate a un altro giorno. Praticate attività rilassanti così da staccarvi mentalmente da queste vibrazioni astrali che scatenano tensioni, soprattutto se avvertite il bisogno di risolvere un vecchio problema. Amore: con il partner parlerete di progetti ma per ora non agirete. Sognerete insieme. Soli: non sono previsti incontri d’amore epocali ma online farete nuove conoscenze. Da cosa nasce cosa…

Oroscopo 15 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se questo sabato avete un incontro importante o dovete affrontare una conversazione delicata, evitate che l’inquietudine prenda il sopravvento poiché direte le cose giuste e tutto andrà alla grande. L’atteggiamento migliore è quello di essere un po’ vaghi ma è nel vostro interesse se non volete che l’altro/a si senta pressato. Se invece qualcuno vi provoca tracciate un netto confine. Amore: in coppia, serata romantica, delicate attenzioni, c’è il ritorno della passione, di bei momenti sensuali. Soli: potrebbe esserci un incontro nella cerchia delle amicizie. Il problema è che siete molto esigenti.

Oroscopo 15 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

I pianeti accentuano la vostra vitalità e potreste avere il desiderio di impegnare le energie in vari progetti. Che si tratti di un hobby o di uno sport competitivo, potreste scoprire delle abilità fino a oggi rimaste chiuse in un cassetto. Sul fronte finanze, occhio alle spese impulsive: siete generosi e difficilmente saprete resistere di fronte a un oggetto che sapete piacerà a una persona cara. Amore: in coppia, un’uscita con il partner potrebbe introdurre una ventata di freschezza nella relazione. Soli: l’indipendenza per voi è importante ma se vi piace una persona riflettete sulla possibilità di impegnarvi.

Oroscopo 15 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Venere in Ariete: oggi siete più incerti ed esitanti del solito, oppure potreste essere “in freddo” con una persona cara. Potrebbe trattarsi di entrambe le cose e giustamente non saprete se a fare il primo passo per sistemare la situazione dovete essere voi o aspettare che a fare uno sforzo sia l’altro. Se è solo una questione d’orgoglio, muovetevi! Amore: in coppia, momenti di felicità. Metterete una pietra sopra alle incomprensioni. Serata di baci e caldi abbracci. Soli: in programma c’è un incontro sensuale e con la persona passerete all’azione!

Oroscopo 15 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Bilancia alle spalle del vostro segno rappresenta un invito a pianificare un fine settimana tranquillo. Tuttavia gli impegni nella vita sociale o gli obblighi familiari potrebbero impedire di stare per conto vostro per cui modificate il programma così da renderlo più confortevole. Ospitare a casa gli amici anziché uscire dalla vostra zona di comfort, può essere un buon compromesso. Amore: in coppia, alcune turbolenze planetarie scatenano dei battibecchi ma evitate reazioni sproporzionate. Soli: metterete in discussione le varie iscrizioni sui siti d’incontri e annullerete un appuntamento.

Oroscopo 15 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Bilancia e Venere in Ariete sono in armonia con il vostro segno: potete esibire il lato più affascinante della vostra personalità, ovvero quello che è in grado di sedurre praticamente l’universo mondo. Come il Gemelli, avete più sfaccettature che esprimete in base all’umore del momento o alle persone che incontrate: siete simpatici o totalmente indifferenti ma oggi siete in vena di affascinare! Amore: in coppia, anche se non ne avete voglia il partner vi costringerà a parlare di alcuni progetti. Soli: vale quanto detto sopra, oggi potete conquistare il cuore di chi volete!

Oroscopo 15 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un sabato in cui potrebbero esserci parecchie cose da fare in casa e non vi tirerete indietro. Fate invece ciò che potete e lasciate il resto, non dovete stressarvi! Al contempo potreste avere delle incertezze riguardanti la situazione finanziaria ma per ora, mettetele da parte. Evitate di saltare alle conclusioni: domani sarete infatti in grado di affrontare la questione nel miglior modo possibile. Amore: in coppia, sebbene la routine e i problemi quotidiani incidano sull’atmosfera, la situazione migliora: esprimete i sentimenti al partner. Soli: potreste prendere una cotta ma la persona essere già impegnata.

Oroscopo 15 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Luna-Venere rappresenta un invito a rallentare il ritmo, evitare discussioni accese sia nel lavoro che nella vita personale. Se dovesse nascere un conflitto, fate un passo indietro così da non rimanere sopraffatti dalle emozioni e dedicate l’attenzione ai progetti che avete in cottura. Il lato positivo del transito è che capirete chiaramente a chi potete concedere o meno la vostra fiducia. Amore: in coppia, la serata sarà all’insegna dell’eros, della dolcezza e della tenerezza. Soli: incontro con una persona molto sexy. Scatterà un’attrazione irresistibile e vi lascerete andare.

Oroscopo 15 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Bilancia e Venere in Ariete, sostano nei vostri due settori del denaro: oggi vorrete fare un acquisto forse si tratterà di un regalo, oppure inviterete una persona a cena. Siete sempre generosi quando si tratta di feste e compleanni, sempre che ve ne ricordiate perché capita spesso che ve ne dimentichiate… Tuttavia se avete in vista una spesa importante, sarebbe saggio risparmiare. Amore: in coppia, qualsiasi malinteso o difficoltà scompaiono, oggi c’è posto solo per passione e sentimenti profondi! Soli: affascinate senza il timore dei rifiuti. Incontrerete una persona e la conquisterete!