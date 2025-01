Cosa dice l’oroscopo del 15 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Sole-Marte oggi siete molto coraggiosi, più del solito: davanti a un lotta non farete marcia indietro. Qualunque cosa vi stia bloccando o chiunque stia sbarrando il vostro cammino non non sarà in grado di fermarvi e aggirerete abilmente qualsiasi ostacolo! Avete inoltre la consapevolezza che qualcuno vi criticherà dunque cercate di evitare colleghi o familiari che non sempre vi hanno sostenuto. Amore: in coppia, avete voglia di rimanere in casa a coccolarvi con il partner e trascorrere una serata romantica. Soli: siete sul punto di incontrare una persona nuova e diversa: la storia sarà una meravigliosa avventura, piena di scoperte.

Oroscopo 15 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di lavoro o vita personale, per evitare dei problemi anche di fronte a una diversità di vedute, oggi potreste esitare a parlare e tacere. La naturale inclinazione del vostro segno a mantenere l’armonia è lodevole ma a volte per risolvere le questioni è indispensabile discutere, far sentire la propria voce. Un buon equilibrio tra sincerità e diplomazia vi permetterà di avere una conversazione costruttiva. Amore: in coppia, è tempo di dare il via a un dialogo profondo. Ciò vi darà modo di far crescere la relazione su basi solide e sane. Soli: un’amicizia si trasformerà in una storia romantica. Vivrete dolci momenti ma per ora non penserete ad andare oltre.

Oroscopo 15 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza Sole-Marte annuncia che una persona cara potrebbe essere litigiosa e irritabile. Probabile stia attraversando un brutto momento: intervenite ma ricordando che ha bisogno di un abbraccio e non di una ramanzina. Al contempo, sul posto di lavoro evitate di farvi coinvolgere in lotte di potere con persone che contano. Prima di lanciarvi cercate di capire se vale la pena o meno di battagliare. Amore: in coppia, evitate di guardare l’erba del vicino – sempre più verde – e inoltre cercate di mantenere eventuali promesse. Soli: oggi l’amore potrebbe essere l’ultimo dei vostri pensieri. Preferirete rimanere in casa e prendere cura di voi stessi.

Oroscopo 15 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avrete difficoltà a relazionarvi con un collega: potrebbe trattarsi di una persona invadente o che non conclude niente. Il boss non intenderà parlarne e dunque dovrete sbrogliarvela da soli. Ma tutti vedranno cosa sta accadendo e la persona sarà smascherata con vostra soddisfazione! Su un altro piano: Giove ancora per un po’ sosta nel vostro settore della carriera: è un buon momento per cogliere una grande opportunità. Amore: in coppia, voglia di fare qualcosa di elettrizzante, di entusiasmante! Darete nuovo slancio alla relazione, vivrete momenti romantici e passionali. Soli: è una giornata in cui “acchiappare” chi vi attrae. Eliminate eventuali dubbi!

Oroscopo 15 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni siete spinti a premere l’acceleratore ignorando che state esaurendo le energie. La vostra intenzione è quella di andare avanti a tutti i costi ma tenete presente che rallentare il ritmo – senza sentirvi in colpa – vi permetterà di ricaricare le batterie. Invece di raddoppiare gli sforzi, considerate questa giornata come un’opportunità per riflettere su come gestite lo stress sul posto di lavoro. Amore: in coppia, siete un po’ aggressivi per cui fate attenzione a come vi esprimerete con la dolce metà. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e alle conversazioni. Con chi vi circonda cercate in ogni caso di tenere sotto controllo le emozioni.

Oroscopo 15 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro è arrivato il momento di lanciarvi in qualcosa che vi appassiona, che accende il vostro entusiasmo. Probabilmente sapete già di cosa si tratta, ci pensate da tempo ma per qualche motivo, di recente avete fatto un passo indietro. Qualcuno potrebbe avervi scoraggiato o potreste aver perso la motivazione. I passaggi odierni vi ricordano che i progetti che avete a cuore meritano di essere presi in considerazione. Amore: in coppia, siete molto loquaci e rischiate di dire tutto ciò che vi frulla nella mente. Cautela, poiché potreste pentirvene. Soli: solitamente siete razionali ma oggi lavorate un po’ troppo di fantasia. Piedi per terra, non girate film mentali.

Oroscopo 15 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Marte potreste essere un po’ puntigliosi e rischiate di litigare a meno che non facciate leva sulla diplomazia. Il boss o un superiore, ad esempio, vorranno avere ragione a tutti i costi e voi non sarete da meno: di sicuro vi arrabbierete. Ma polemizzare non farà altro altro che peggiorare la situazione. Se possibile, prendete le distanze fino a quando l’atmosfera non tornerà distesa. Amore: in coppia, il lavoro non è l’unica cosa che conta. Cercate di dedicare un po’ di tempo al partner, all’amore! Soli: se state cercando di attirare l’attenzione di una persona non è il momento giusto. Ma non dovete mollare! Andrà meglio nei prossimi giorni.

Oroscopo 15 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Sole-Marte, potreste avere l’opportunità di guadagnare di più ma solo mettendoci del vostro, ovvero prendendo l’iniziativa. Ad esempio, potreste chiedere un colloquio con il boss e parlare della promozione che desiderate da tempo oppure se avete un’attività in proprio potreste valutare cosa non funziona e ciò forse comportare dei tagli al budget. E in questo caso sarà un fatto positivo! Amore: in coppia, serata all’insegna dell’armonia, della complicità e della passione! L’atmosfera è romantica e dolcissima. Soli: è una giornata in cui troverete sicuramente un modo originale per catturare l’attenzione della persona che vi attrae e farete centro!

Oroscopo 15 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Sole-Marte, forse le energie non sono al top e se se nel lavoro avete bisogno di una mano, andate oltre l’orgoglio e chiedete. Certo, volendo potete andare avanti da soli, sapete come gestire i vostri compiti, ma potreste trarre dei benefici accettando un aiuto. Il transito potrebbe anche evidenziare una situazione riguardante le finanze e che al momento sembra fare pochi progressi. Amore: in coppia, stufi della routine, inizierete a punzecchiare il partner con il rischio di esasperarlo/a. Soli: se avete la sensazione che qualcuno vi stia manipolando, è importante parlarne con un amico di cui vi fidate e che sia d’aiuto a vedere la verità.

Oroscopo 15 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Marte in Cancro è la giornata ideale per affrontare con determinazione un problema presente sul posto di lavoro e che probabilmente va avanti da tempo. Un collega, ad esempio, ha oltrepassato alcuni limiti, ha approfittato della vostra flessibilità e gentilezza. Dopo aver parlato della situazione, avete la possibilità di stabilire dei nuovi limiti invalicabili. Amore: in coppia, di buonumore, pieni di gioia di vivere. Sfrutterete pienamente i piaceri della vita a due! Soli: più socievoli del solito, avrete voglia di uscire e conoscere nuove persone. Il fascino funzionerà a meraviglia e qualcuno vorrà fare suo il vostro cuore…

Oroscopo 15 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui un caro amico a sorpresa potrebbe farvi un’offerta di lavoro o se avete un’attività in proprio essere pronto a dare una mano per risolvere un problema. E’ una persona che quando ne avete bisogno è sempre presente per ascoltare con attenzione e offrire buoni consigli. Con i passaggi odierni è un ottimo mercoledì per rafforzare ulteriormente questa preziosa relazione. Amore: in coppia, le grandi dichiarazioni non sono il vostro forte ma le piccole attenzioni, lo sono eccome! E’ il momento di sorprendere il partner spezzando la routine. Soli: la vostra priorità oggi non è trovare l’altra metà della mela ma a volte il destino riserva delle belle sorprese!

Oroscopo 15 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Sole-Marte rende l’atmosfera un po’ elettrica e rischiate che piccoli commenti o questioni di poco conto si trasformino in un dramma, Fate leva sulla pazienza anche perché discutere, litigare, rappresenterebbe solo una gran perdita di tempo che comprometterebbe i compiti importanti su cui state lavorando con impegno. Concentratevi dunque su ciò che dovete gestire senza distrarvi. Amore: in coppia, anche se siete arrabbiati con la dolce metà, evitate di fare delle scenate. La cosa farebbe male soprattutto a voi… Soli: con le persone stabilite dei limiti, così da assicurarvi che nessuno approfitti della vostra gentilezza e generosità.