Cosa dice l’oroscopo del 15 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci è in dissonanza con Marte in Vergine: è probabile che avrete un bel po’ di cose da fare ma se da un lato vorreste portare a termine tutto dall’altro penserete che avete bisogno di una pausa. Chiedere una mano o fare una lista dei compiti sarà d’aiuto a organizzarvi senza stressarvi. Trascorrere un po’ di tempo per conto vostro facendo qualcosa che vi piace o prendere una boccata d’aria fresca sarà utile a ritrovare chiarezza mentale e pace interiore. Amore: in coppia, fate attenzione a non idealizzare troppo la relazione: con Nettuno nel vostro segno è un po’ rischioso. Soli: non sapete più cosa volete e forse è un segnale che state meglio.

Oroscopo 15 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-Marte odierna potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se nella vita sociale dedicherete il vostro tempo o la vostra energia a persone pessimiste o che vi giudicano. Tuttavia nel lavoro, darete il meglio di voi e inoltre saprete come reagire per “stendere” un/a concorrente e mettere a tacere la sua invidia. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di istinto e non certo di riflessioni. Amore: in coppia, proverete delle sensazioni che riporteranno alla mente delle emozioni dimenticate. Soli: potreste dare il via a una storia e guarderete al al futuro con grande speranza.

Oroscopo 15 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Luna in Pesci-Marte in Vergine, trascorrere la giornata in santa pace oggi deve essere una priorità. Se, infatti, avrete la sensazione che una persona vi provochi oggi sarete pronti a reagire con veemenza. Il che, e lo sapete, sarebbe un errore: rischiereste di dire cose molto spiacevoli dunque è meglio prendere le distanze e risparmiare le energie. Dedicate invece attenzione a tutto ciò che riguarda le responsabilità: Amore: in coppia, alcuni commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure vi rendono consapevoli di certe cose. Soli: una persona vi ha deluso? Non perdete tempo e andate oltre.

Oroscopo 15 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Sfruttate al massimo l’attuale ondata di energia ed entusiasmo di cui vi dota Marte in Vergine per ampliare i vostri orizzonti e andate a scoprire dove vi porterà. E’ il momento di avere grandi ambizioni per il futuro e la giornata rappresenta un’opportunità per migliorare alcuni aspetti fondamentali della vostra vita. La fiducia in un futuro migliore sarà ricompensata. Gli amici e i familiari vi sosterranno con buoni consigli e vi sproneranno con affetto. Amore: in coppia, cercherete di rinnovare la relazione. In effetti, la routine è diventata pesantuccia… Soli: potreste rimanere piacevolmente sorpresi dall’atteggiamento di chi vi attrae.

Oroscopo 15 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

La dissonanza Luna-;Marte, in un vostro settore delle finanze, oggi potrebbe spingere a lanciarvi nello shopping sfrenato. Andateci piano poiché potreste dover provvedere ad alcune spese extra per questioni impreviste: ad esempio delle riparazioni in casa o all’auto. Al contempo, è un buon martedì per iniziare ad accantonare una somma di denaro per qualcosa di speciale: per un viaggio in un posto speciale o per un acquisto importante che desiderate da tempo. Amore: in coppia, è un buon momento per prendere decisioni future che rafforzeranno la relazione. Soli: un incontro vi regala bellissime emozioni. Andrà tutto bene.

Oroscopo 15 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Pesci e Marte nel vostro segno oggi sarete spinti a fare tutto a modo vostro. La vostra determinazione, l’entusiasmo sono ammirevoli ma occhio poiché rischiate di ignorare totalmente gli altri. Collaborare e scambiare idee, opinioni con chi vi circonda può migliorare la vostra prospettiva. Prima di andare avanti, ascoltate. Potreste scoprire un modo più diplomatico, più gentile e persino più intelligente di procedere. Amore: in coppia, una notizia positiva inaspettata aggiungerà brio alla relazione! Soli: attratti da una persona diversa dalle solite scelte. Prima di andare al sodo cercate di saperne di più.

Oroscopo 15 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per il vostro segno la dissonanza Luna-Marte scatena un conflitto interiore: da una parte vi sentite stressati solo a guardare la lista di cose da fare ma dall’altra Marte vi pungola affinché portiate a termine tutti i compiti. Per oggi, rallentate il ritmo e concedetevi il permesso di seguire la corrente. I compiti meno urgenti aspetteranno. Siate meno rigidi e apprezzate i progressi che avete fatto e le competenze che avete acquisito lungo il vostro percorso professionale. Amore: in coppia, il partner ha voglia di avventura e voi avvertite il bisogno di stabilità. Cosa farete? Soli: non siete intraprendenti ma qualcuno prenderà l’iniziativa e vi conquisterà.

Oroscopo 15 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

A meno che non siate voi a permetterlo, niente e nessuno può abbattere il vostro morale. Se volete dare il via a idee e progetti, mantenete dunque la sicurezza in voi stessi! La dissonanza Luna-Marte tocca un punto debole: potreste purtroppo avere la spiacevole sensazione che non riuscirete mai a realizzare ciò che vi siete prefissi. Sfruttate l’energia del transito per capire il vostro stato d’animo, dovuto probabilmente all’ansia e non a una realtà. Amore: in coppia, con la dolce metà imboccherete nuove strade che porteranno a un’attività a cui non avete mai pensato! Soli: negli affari di cuore siete grintosi e ciò vi permetterà di ottenere successo!

Oroscopo 15 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna in Pesci-Marte in Vergine, in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, esserci delle tensioni soprattutto se di recente il lavoro è stato stressante e non avete dedicato abbastanza tempo ed energie per mantenere un sano equilibrio tra la professione e la vita privata. Evitate dunque di partire in quarta alla minima osservazione. La comprensione nei confronti di voi stessi e delle persone care sarà d’aiuto a rafforzare la stabilità emotiva. Amore: in coppia, godetevi la vita affettiva senza cercare di imporre la vostra volontà, idee comprese. Soli: darete per scontato che gli altri siano ai vostri piedi ma qualcuno non cederà…

Oroscopo 15 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna-Marte, è un martedì delicato: sul posto di lavoro evitate di farvi influenzare dalle conversazioni di chi vi circonda. Potreste, ad esempio, offendervi per il commento di un collega o di un cliente, tuttavia anziché reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirato a sminuire la vostra professionalità? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Ignorate il commento e andate avanti. Amore: in coppia, non potete fare a meno della dolce metà, la relazione vi sembra la più bella, siete sempre innamorati! Soli: giornata favorevole all’amore e alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 15 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Luna-Marte siete impazienti, sul fronte denaro potreste lanciarvi in qualche spesa costosa senza pensare alle conseguenze e oltretutto in seguito accorgervi di aver fatto un acquisto sbagliato. Per oggi, evitate di aprire il portafoglio. Al contempo, se dovesse presentarsi un’opportunità prendete tempo: non vi metterete fuori gioco a meno che non vi troviate di fronte a qualcosa di imperdibile. Solo in questo caso via libera per entrare in azione. Amore: in coppia, l’intesa non è al top e, nonostante lunghe conversazioni, proverete frustrazione. La notte porta consiglio… Soli: bando al pessimismo, andate oltre e troverete la persona giusta.

Oroscopo 15 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Vergine: il transito vi spinge a desiderare di avere dei contatti positivi con chi vi circonda e distrarvi. In ogni caso, più in generale, potreste ribellarvi se qualcuno tenterà di minare la vostra sicurezza e instillare dei dubbi oppure qualcuno vi darà dei consigli non richiesti. Fate bene a difendervi. se occorre anche sfoderando gli artigli, soprattutto se un amico (che forse non è tale) cercherà di sminuirvi. Amore: in coppia, una questione che ristagna potrebbe essere risolta a patto di di affrontarla con razionalità. Soli: moltiplicate gli incontri, le relazioni e in programma ci sono novità. Un nuovo amore?