Cosa dice l’oroscopo del 15 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Mercurio nel vostro segno entra in moto retrogrado, ha un impatto comunque positivo sul lavoro e gli affari. Se ci sono dei ritardi, un progetto richiede più tempo del previsto evitate dunque di agitarvi poiché potrebbe sfuggirvi un dettaglio o un incontro importante. In alcuni momenti il transito metterà alla prova la vostra pazienza. Questo periodo, fino al 29 marzo, rappresenta un invito a prendere le distanze da ciò che potrebbe preoccuparvi e a impegnare le energie in varie attività. Amore: in coppia, saprete come movimentare piacevolmente la relazione: momenti di intimità e qualche attività di svago all’aria aperta. Soli: via libera per aprirvi liberamente alle novità e agli incontri.

Oroscopo 15 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio retrogrado in Ariete, fino al 29 marzo sosta alle spalle del vostro segno: preparatevi a un tuffo nel passato, c’è il potenziale per un incontro fortuito con un vecchio amico o avere il desiderio di rivisitare vecchi luoghi. Sfruttate questo momento per sistemare eventuali questioni in sospeso. Non è escluso che potreste essere ricompensati per le buone azioni compiute in passato. Non dovrete dunque sorprendervi se riceverete un regalo del tutto inaspettato. Amore: in coppia, l’atmosfera è passionale e bollente. I pianeti riaccendono la fiamma dell’amore! Soli: desiderate un rinnovamento! Oggi siete aperti agli incontri romantici, approfittatene: il potere di seduzione è al top.

Oroscopo 15 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con Mercurio in Ariete in sosta nel vostro settore della vita sociale, fino al 29 marzo avrete voglia di dare una scossa alla lista dei contatti. Ed è un buon periodo per rinnovare la cerchia delle conoscenze e riprendere i contatti con le persone che avete trascurato. Potreste anche approfondire la relazione con qualcuno che ammirate da tempo o ritrovare degli amici persi di vista. Ma non solo: proverete un rinnovato e crescente interesse per un progetto che avete chiuso in un cassetto. Amore: in coppia, è piacere assoluto dei sensi a tutti i livelli, non vi siete mai allontanati né fisicamente né mentalmente. Soli: una persona farà battere forte il cuore: nascerà una bella storia d’amore.

Oroscopo 15 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Da oggi e fino al 29 marzo, Mercurio in Ariete in moto retrogrado nell vostro settore della carriera, delle ambizioni, al vostro segno chiede la cautela. Se non volete mandare in fumo la vostra reputazione, prima di parlare riflettete attentamente. In caso contrario, rischiate di scatenare incomprensioni con il boss, i colleghi o i clienti. Non è il periodo giusto per far vedere di che stoffa siete fatti: esprimervi in modo schietto o autoritario potrebbe avere un effetto boomerang. Amore: in coppia, i transiti parlano d’amore e di dolci promesse. Attenzione: poi dovrete mantenerle… Soli: flirterete senza coinvolgere i sentimenti ma l’altro/a vorrà più di quanto sarete in grado di dare.

Oroscopo 15 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Mercurio in Ariete in moto retrogrado fino al 29 marzo,, se avete pianificato un viaggio o un progetto potrebbero esserci dei ritardi,. Accettate eventuali cambiamenti inaspettati tenendo presente che una volta terminato il transito sarete comunque protagonisti e avrete parecchio da raccontare. Per oggi, in serata, con il buon aspetto Luna-Giove avete via libera per ampliare i contatti nella vita sociale, tuttavia ricordate che a volte è meglio trascorrere più tempo con gli amici cari e i familiari. Amore: in coppia, avvertite il bisogno del supporto della dolce metà e l’avrete! Ciò aumenterà la reciproca fiducia. Soli: accettate le uscite a sorpresa, gli inviti inattesi: stringerete nuovi contatti molto piacevoli.

Oroscopo 15 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Ariete, fino al 29 marzo sosterà in moto retrogrado in un vostro settore delle finanze: nelle prossime tre settimane evitate qualsiasi rischio sul fronte denaro. C’è la forte possibilità che si verifichino problemi e ritardi per quanto riguarda le entrate, se avete eventuali debiti cercate di saldarli ed evitate inoltre di chiedere prestiti. Se avete intenzione di lanciarvi in un acquisto costoso o fare un investimento importante, conservate la fattura o lo scontrino poiché potrebbero servirvi. Amore: in coppia, è una giornata magica: il partner vi darà prova di amore incondizionato! Soli: ad attendervi c’è una nuova storia romantica. Dovete soltanto guardarvi intorno e lasciarvi andare!

Oroscopo 15 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 29 marzo, Mercurio in Ariete sosterà in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: rappresenta un invito a fare una scelta o a far parte di un team oppure siete sul punto di firmare un accordo. In ogni caso, non mettetevi sotto pressione, dite a voi stessi che avete tempo. Il transito rallenta le situazioni e non avrebbe senso tentare di accelerare. Sfruttate questo momento per riflettere, eventualmente introdurre delle modifiche e fare la scelta giusta. Amore: in coppia, dei non detti devono uscire allo scoperto. Esprimetevi con calma così da mantenere un’atmosfera serena. Soli: irresistibile attrazione ma evitate di bruciare le tappe, approfondite la conoscenza.

Oroscopo 15 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Mercurio retrogrado nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, fino al 29 marzo, con il prossimo arrivo della primavera cercate di prendere cura di voi stessi. Utilizzate le vibrazioni del transito per riorganizzare la vostra vita e introdurre abitudini più sane. Scoprirete che i miglioramenti che apporterete ora, in seguito si riveleranno eccellenti se non preziosi. Al contempo fate attenzione: rischiate di smarrire dei documenti e di avere problemi con l’auto o il computer. Amore: in coppia, avete bisogno di toccare, sentire, stare vicini al partner… Soli: potrebbe scattare un’attrazione nell’ambito di un’attività, un hobby. Con questa persona condividete gli stessi interessi.

Oroscopo 15 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Ariete, da oggi e fino al 29 marzo sosterà in moto retrogrado nel vostro settore del piacere, del divertimento. Difficoltà negli incontri, nelle comunicazioni, ritardi e blocchi potrebbero impedire di mettervi in gioco. Tuttavia questo periodo può essere un’ottima opportunità per recuperare in altri ambiti della vita e ripensare ad alcune questioni. Per ottenere i migliori risultati, per ora rallentate e prendete cura di quelle questioni e situazioni che a causa della fretta avete trascurato. Amore: soli o in coppia, potreste essere delusi dal comportamento dell’altro/a. Anziché dire cose spiacevoli al partner o a chi vi corteggia cercate di essere comprensivi! Nessuno è perfetto.

Oroscopo 15 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Fino al 29 marzo, Mercurio in moto retrogrado sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: se avete messo in vendita l’abitazione o avete intenzione di acquistarne una oppure in vista c’è un trasloco potrebbero esserci dei ritardi e sarete costretti a premere il tasto pausa e rimandare. Nelle prossime tre settimane inoltre, i familiari potrebbero scatenare dei malintesi e sconvolgere la vostra tranquillità. La buona notizia è che sarete in grado di tenere sotto controllo l’agitazione. Amore: in coppia, mettete uno stop alle ambiguità e parlate sinceramente. Anche se alcune verità saranno spiacevoli. Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e a voi non dispiacerà. Salvo scoprire che è già impegnata.

Oroscopo 15 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ noto che il vostro segno ha sempre la battuta pronta ma con Mercurio retrogrado in Ariete, fino al 29 marzo, nel vostro settore della comunicazione, la cosa migliore è evitarle poiché non sarebbero capite da chi vi circonda, prese per il verso sbagliato. Con questo transito le vostre battute non saranno sempre appropriate e se lavoro o vita privata volete mantenere buoni rapporti dovete cercare di essere gentili, sorridenti e affabili. Infine, nelle spese, cercate di mantenere una gestione prudente. Amore: in coppia, esprimete i sentimenti, ritagliate del tempo per mostrare al partner quanto l’amate! Ricambierà. Soli: un’attrazione o una dichiarazione inattesa vi farà piacere, proverete grande gioia!

Oroscopo 15 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Ariete, fino al 29 marzo sosta nel vostro settore delle finanze: potrebbe causare ritardi o confusione nelle questioni commerciali o di denaro. Fate dunque attenzione, evitate di aprire allegramente il portafoglio in modo da poter affrontare eventuali spese impreviste. Può essere in ogni caso un eccellente periodo in cui esaminare il budget in modo realistico così da mantenerlo in equilibrio. Non ultimo, prima di consegnare qualcosa di lavoro, controllate tre volte. Amore: in coppia avrete molte attenzioni per il partner ed esprimerete i vostri sentimenti, il che lo/a renderà felice. Soli: se state vivendo una relazione instabile, la situazione potrebbe evolvere positivamente.