L’oroscopo del 15 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui la creatività è al top e potreste sfruttarla in un’attività che vi consenta di allentare la tensione. Mostrare l’affetto che provate nei confronti di amici e familiari è un’eccellente idea poiché nelle relazioni introdurrete pace e armonia. E’ un un buon momento per sviluppare nuove idee sulla gestione delle finanze ma evitate di lanciarvi nello shopping sfrenato: cercate di rispettare il budget. Amore: in coppia, la relazione è un vero concentrato di emozioni e tenerezza, generosità e gentilezza. Insieme, avete voglia di vivere nuove esperienze. Soli: il fascino vi mette in grado di dare il via a una storia che avete a cuore. Sarà come ricevere un bellissimo regalo!

Oroscopo 15 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui dovete fare leva sulla determinazione: date una spallata a qualsiasi porta che sembra chiusa e state pur certi che l’aprirete. Tuttavia, visto che come dice il proverbio, l’unione fa la forza è importante cercare il sostegno degli altri, essere flessibili. Scoprirete che aprendovi a chi vi circonda troverete un numero significativo di persone pronte insieme a voi ad abbattere la stessa porta! Amore: in coppia, avete intenzione di riconquistare il partner, condividere i vostri sogni. Rafforzerete la relazione. Soli: volete trovare l’anima gemella ma spetta a voi impegnarvi ad esprimere un po’ di più le emozioni alla persona che vi attrae. Lanciate chiari segnali!

Oroscopo 15 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Per mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata, cercate di stabilire le priorità. È importante avere un’idea chiara di ciò che desiderate introdurre nel vostro programma quotidiano, comprese abitudini più sane, seguire una dieta che vi permetta di mantenere una buona forma psicofisica. Non dovete temere ciò che potrebbe comportare nelle relazioni personali o di lavoro. Tutto andrà alla grande. Amore: in coppia, circolano passione e buon umore ma non solo oggi siete affascinanti e gentili. Mantenere questo stato d’animo fino a stasera è la sfida del giorno. Soli: se avete un appuntamento o in caso di incontro fate leva sulla lucidità e la razionalità!

Oroscopo 15 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata piacevole, il fascino e l’intuito sono al top! A volte l’immaginazione può far imboccare la direzione sbagliata ma oggi andrà a vostro vantaggio, non commetterete errori! Siete inoltre molto socievoli e chi vi circonda è disposto a supportare i vostri progetti e gli obbiettivi che avete a cuore. Al contempo anche voi sarete pronti a dare una mano ma assicuratevi che tutti meritino le vostre attenzioni nonché i consigli. Amore: in coppia, è un martedì leggero e gioioso, ideale per pianificare un viaggetto con gli amici e ovviamente il partner. Soli: un amico oggi svolgerà il ruolo di Cupido e a sorpresa presentarvi una persona che corrisponderà al vostro tipo ideale!

Oroscopo 15 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro, oggi siete particolarmente disponibili ed efficienti, gestite in modo perfetto qualsiasi compito e ciò vi consentirà di portare a termine presto e bene gli impegni. Nella vita personale avrete una visione più comprensiva di questioni che di recente hanno scatenato frustrazione. È un momento eccellente per il perdono, che si tratti di perdonare gli altri o voi stessi per qualcosa del passato che non cambierà! Amore: in coppia, sarete estremamente accomodanti e disponibili. In poche parole, l’uomo o la donna di tutte le situazioni! Soli: uscite e mettetevi in gioco: l’incontro con una persona creativa, sensibile e tenera sarà il segnale che è quella giusta!

Oroscopo 15 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui siete loquaci e al contempo comprensivi, il che vi permetterà – lavoro o vita privata – di intavolare conversazioni importanti, forse già programmate, e parlare di argomenti seri senza creare problemi né appesantire lo stato d’animo. Con il buon aspetto Venere-Nettuno è inoltre una martedì in cui mostrare apertamente alle persone care quanto per voi sono importanti! Amore: in coppia, serata romantica in cui avrete voglia di allontanarvi da tutto e tutti e stare da soli con la dolce metà. Anche se non sarà possibile ditelo al partner, ne sarà felice. Soli: volete incontrare l’amore? Date il via alla ricerca. Non tornerete a casa da soli ma in dolce compagnia.

Oroscopo 15 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Ad attirare in modo particolare la vostra attenzione, oggi potrebbe essere un’idea o un’opportunità, soprattutto se intravedete la possibilità di un guadagno. Se attualmente svolgete un lavoro dipendente, è la giornata giusta per chiedere un aumento o una promozione che pensate di meritare, oppure se siete in cerca di un impiego, per andare alla ricerca di opportunità all’altezza del vostro valore. Amore: in coppia, il partner è pienamente consapevole delle piccole difficoltà del vostro quotidiano ma dare la priorità alla relazione, vi permetterà di cambiare musica! Soli: in programma c’è un incontro importante con una persona che condivide i vostri ideali e interessi.

Oroscopo 15 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto tra Venere nel vostro segno e Nettuno in Pesci oltre a essere magnetici e affascinanti, oggi emerge il lato più gentile e disponibile della vostra personalità che gli apprezzeranno molto e ricambieranno. Nel lavoro farete in modo di evitare problemi e contrattempi tuttavia se dovessero arrivare inaspettati tenete presente che grazie alla diplomazia sarete in grado di gestire qualsiasi situazione! Amore: in coppia, avete intenzione di trascorrere una bella serata romantica, voi due da soli. Aggiungiamo che circola grande passione e l’eros è al top! Soli: un incontro farà battere forte forte il vostro cuore, vi innamorerete entrambi al primo sguardo.

Oroscopo 15 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno, è importante che siate premurosi e indulgenti con voi stessi e gli amici, i familiari. Se possibile, rallentate il ritmo così da apprezzare ogni momento bello e buono che vi offre la vita. Al contempo, visto che.la creatività è al top, se in questo momento con un’altra persona volete dare il via a un progetto otterrete ottimi risultati: formerete un team imbattibile. Amore: in coppia, con il partner c’è complicità, condividete gli stessi interessi e siete consapevoli della vostra fortuna. Non cercate il pelo nell’uovo! Soli: volete dire addio alla solitudine, provare emozioni forti? Se, dunque, una persona vi attrae evitate di mostrare una finta indifferenza.

Oroscopo 15 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Per portare a termine un compito o fare passi avanti riguardo a un progetto di lavoro, potrebbe essere necessario lavorare al fianco di un’altra persona. Con il transito Venere-Nettuno assicuratevi entrambi di comprendervi al meglio poiché potreste avere punti di vista diversi e ciò scatenare delle incomprensioni. Cercate dunque di essere chiari, ponete delle domande precise in modo da poter collaborare in armonia. Amore: in coppia, con la dolce metà avete progetti ambiziosi ma rallentare vi permetterà di non vedere deluse le aspettative. Soli: uscirete con gli amici, vi divertirete ma sarete un po’ malinconici, avvertirete una mancanza. E andrete in cerca dell’amore…

Oroscopo 15 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Venere-Nettuno, riguardo alle questioni finanziarie, cercate di mantenere alta la speranza. poiché andrà tutto bene. E’ pur vero che non avendo segnali tangibili, al momento potreste essere stressati, avere difficoltà a credere che stia entrando del denaro ma il transito annuncia che arriverà! Otterrete la stabilità finanziaria che sognate e che vi permetterà di migliorare lo stile di vita. Amore: in coppia, serata magica! Venere e Nettuno vi spingono a essere romantici e generosi più del solito. Non è escluso che con il partner vi scambierete piccoli doni. Soli: approfondirete la conoscenza con una persona incontrata di recente e inizierà una storia d’amore.

Oroscopo 15 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con il buon aspetto tra Venere in Scorpione e Nettuno nel vostro segno, è una giornata in cui nella cerchia sociale, una persona potrebbe, in positivo, cambiare atteggiamento. Sarà più accomodante e disponibile nei vostri confronti e ciò sarà d’aiuto ad appianare eventuali incomprensioni. In generale, è tempo di chiudere le questioni lasciate in sospeso, investire nei vostri sogni e progetti e portare avanti nuove idee. Amore: in coppia, più disposti a prendere in considerazione ciò che vi chiederà il partner. E fate bene poiché farà altrettanto. Soli: non è escluso che darete il via a una storia d’amore e forse con una persona straniera o che vive un’altra città. Sarà quella giusta.