Cosa dice l’oroscopo del 16 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella giornata, gli amici e i social network potrebbero essere una fonte di arricchimento e voi d’altra parte siete intenzionati a migliorare la vita personale o le relazioni con le persone care. Nel pomeriggio, la Luna si sposta in Gemelli ed è in buon aspetto con Mercurio e Marte: pianificate una serata tranquilla circondati dagli amici più cari con cui vi sentite liberi di essere totalmente voi stessi. Amore: in coppia, sarete molto sinceri, direte ciò che pensate ma con delicatezza. Soli: la priorità oggi sono gli amici: è possibile che per cercare l’amore, ultimamente li abbiate trascurati.

Oroscopo 16 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Alcune conversazioni con i familiari vi metteranno in grado di chiarire positivamente una situazione spinosa. Fate il primo passo e favorirete un bel cambiamento! Meno permalosi, oggi apprezzerete la franchezza delle persone care. Troverete inoltre le soluzioni ai problemi domestici riguardanti il budget. Nel pomeriggio la Luna entra in Gemelli, rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Amore: in coppia, la serata si annuncia bollente, con dolci parole sussurrate… Soli: avete le carte in regola per conquistare il cuore di chi vi attrae, il vostro fascino farà colpo su una persona in particolare.

Oroscopo 16 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi astrali odierni sono positivi, d’aiuto a trovare le persone giuste con cui entrare in contatto, così da aggiungere nuovi volti alla cerchia delle conoscenze. Nel pomeriggio la Luna entra nel vostro segno in buon aspetto con Mercurio e Marte: cercate e dedicatevi ad attività che vi motivino a mettere alla prova i vostri limiti: questo tipo di energia positiva si riverserà sulle vostre più alte aspirazioni. Amore: in coppia, il desiderio è decuplicato! Nell’eros sarete intraprendenti e vivrete momenti magici! Soli: è difficile resistere al vostro fascino. Allora: dichiarate il vostro amore.

Oroscopo 16 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

A causa degli impegni e responsabilità potreste sentirvi sotto pressione, chi vi circonda fare inoltre parecchie richieste! La difficoltà a dire “no” o a stabilire dei limiti rischia di lasciarvi con poco carburante nel serbatoio, per cui pensate prima di tutto alle vostre esigenze!Nel pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli e potreste avvertire il bisogno di stare un po’ per conto vostro: coccolatevi, ricaricate le batterie. Amore: in coppia, smettete di guardare ciò che hanno gli altri e apprezzate ciò che avete voi! Soli: avete dei dubbi su una persona? Fate delle domande dirette senza esitare.

Oroscopo 16 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Se qualcosa o qualcuno vi infastidisce o è motivo di preoccupazione, con il buon aspetto Mercurio-Marte sarete finalmente spinti a parlarne. Nel pomeriggio, la Luna entra in Gemelli in buon aspetto a Marte e Mercurio: rappresenta un invito a stringere nuove relazioni che arricchiranno la vostra vita o saranno d’aiuto a raggiungere i vostri obbiettivi. Sfruttate al meglio questo sabato sera: uscite e socializzate. Amore: in coppia, tra le lenzuola avete intenzione di fare scintille e il partner sarà pronto/a a seguirvi. Soli: una persona un po’ misteriosa vi intrigherà e vi lancerete nella conquista.

Oroscopo 16 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Esaminare il budget oggi potrebbe essere utile, con l’armonia Mercurio-Marte sarete in grado di fare un bilancio e capire cosa eventualmente modificare nelle spese. Al contempo, per raggiungere i vostri obbiettivi siete spinti a lavorare il doppio ma, a conti fatti, a mettervi sotto stress siete voi, nessuno vi chiede così tanto! La cosa positiva e motivo di soddisfazione è che alla fine sarete vincenti! Amore: in coppia, non siete in sintonia con il partner e oggi al riguardo non volete fare sforzi. Soli: vi ponete parecchie domande sul futuro ma dovreste guardare chi prova interesse nei vostri confronti.

Oroscopo 16 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con un familiare o un amico potreste non essere d’accordo su una questione che a entrambi sta fortemente a cuore. Rischiate di partire in quarta dicendo cose spiacevoli oppure l’orgoglio, la testardaggine di entrambi potrebbero impedire di sistemare la situazione e rimarrete tutti e due sulle vostre posizioni. Il che creerà freddezza e distacco. Lasciate correre, non vale la pena rovinare la relazione. Amore: in coppia, un progetto si realizza, il futuro della relazione si prospetta roseo. Soli: oggi sarà forte la voglia di cedere alla passione. Un bellissimo incontro vi farà girare la testa.

Oroscopo 16 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Nessuno può negare che il denaro semplifichi la vita, ma cercate di ricordare che la serenità e la pace, nonché la qualità della vita, dovrebbero venire prima di tutto. Evitate dunque che quando si tratta di soldi, l’insicurezza – anche riguardo il futuro – prenda il sopravvento! Concentrate invece le energie su idee e progetti che potrebbero migliorare la situazione nella vita personale o di lavoro. Amore: in coppia, non vi annoierete, con il partner avrete conversazioni costruttive mirate a rafforzare la relazione! Soli: siete determinati a trovare l’altra metà della mela. E potrebbe accadere…

Oroscopo 16 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Se ci sono stati dei problemi nelle relazioni, per quanto difficile possa sembrare affrontare la questione, con il buon aspetto tra la Luna con Mercurio e Marte, sarà facile parlarne e, non ultimo avete la possibilità di imporvi. La presenza della Luna in Gemelli rappresenta un invito a uscire dalla vostra zona di comfort e incontrare gli amici, fare qualcosa di inedito. Avrete modo di distrarvi e sentirvi al top! Amore: in coppia, farete il punto della situazione e insieme troverete una soluzione ai problemi quotidiani. Soli: se attualmente c’è il deserto, presto vivrete una splendida storia d’amore.

Oroscopo 16 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Marte potreste investire una somma di denaro nel vostro benessere. Ad esempio acquistare alcune attrezzature per praticare esercizio fisico oppure iscrivervi in palestra e fare delle sessioni con un personal trainer. Potreste esaminare il programma quotidiano ed è possibile che dovrete apportare delle modifiche per migliorarlo: è un’ottima giornata per dare il via a un cambiamento. Amore: in coppia, con il partner l’accordo è perfetto, avete gli stessi obbiettivi da raggiungere. Soli: è il momento di dire cosa provate per una persona. Troverete le parole giuste.

Oroscopo 16 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La produttività è ai massimi livelli, affrontate impegni e responsabilità con grande sicurezza e siete più creativi del solito, avere idee innovative. E’ una giornata fantastica per affrontare le attività quotidiane con maggiore slancio. Ma non solo, oggi potreste risolvere qualche problema in sospeso o ritoccare vecchi progetti di lavoro. Nel pomeriggio la Luna entrerà in Gemelli e potrete dedicarvi al divertimento. Amore: in coppia, sfruttate i bei momenti. Se ci sono stati problemi, li risolverete. Soli: accettate gli inviti, potreste incontrare la persona giusta e dare il via a una nuova storia d’amore.

Oroscopo 16 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un sabato in cui siete un po’ inquieti, avete la sensazione che le situazioni non avanzino di un millimetro per cui è indispensabile concedervi una pausa. Assecondate il bisogno di pace, di rilassarvi nel comfort della casa, cercate di essere accomodanti con le persone care così da non compromettere la tranquillità. In serata avrete inoltre la possibilità di stabilire delle conversazioni serene. Amore: in coppia, potrebbe esserci un battibecco con il partner e parlerete a lungo sulle ragioni del malessere. Soli: una persona potrebbe essere poco chiara sulla sua situazione. Approfondite.