L’oroscopo del 16 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 16 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Le energie non sono al top e dovreste riflettere su cosa potete fare per tornare in forma e che al contempo sia divertente. C’è un’attività che vi piace? Che si tratti di passeggiate, escursioni, ciclismo o nuoto dedicate più spesso un po’ del vostro tempo libero. La parte più difficile è iniziare e oggi è la giornata perfetta per dare il via. Evitate inoltre, persone che vi accollano il loro stress e che vi fanno perdere tempo con i loro problemi. Cercate di proteggere i vostri confini. Amore: in coppia, con la dolce metà c’è grande complicità, siete motivati a intraprendere nuovi progetti di vita e le vostre iniziative vengono accolte con entusiasmo. Soli: negli affari di cuore la giornata è positiva. Accogliete le opportunità che si presentano ma evitate di controllare o trasformare le situazioni.

Oroscopo 16 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Marte in Gemelli-Saturno in Pesci, è una giornata in cui nelle finanze potreste sentirvi sotto pressione. Esaminate attentamente la situazione e cercate di capire dov’è che potete migliorare. Avete speso troppo in acquisti forse inutili oppure siete stati eccessivamente generosi nei confronti degli amici e avete offerto pranzi o aperitivi? Iniziate a risparmiare e tornerete a respirare. Qualunque sia il motivo della vostra frustrazione, passerà nel giro di pochi giorni. Amore: in coppia, provate la sensazione di insicurezza e pensate che il partner non vi capisca. Ma non tutti amano nello stesso modo. Pensateci. Soli: la tendenza è quella di mettere in discussione la vostra vita affettiva, negli affari di cuore siete negativi e non credete più nell’amore. E’ solo una giornata “no”.

Oroscopo 16 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un venerdì in cui i pianeti al vostro segno chiedono di avere un approccio realistico sulle vostre possibilità. Se avete messo gli occhi su un’opportunità, prima di prendere una decisione valutate bene la questione poiché non la farete vostra immediatamente, anche se ciò non significa che non riuscirete mai. Ed è possibile che a rallentare il tutto potrebbero essere dei problemi familiari. Cercate di risolverli ed è possibile che riuscirete a velocizzare la situazione. Amore: in coppia, cercate di tenere in considerazione l’opinione della dolce metà e di non trascurare le emozioni che prova riguardo alle situazioni che dovete risolvere attualmente. Soli: vi sentite un po’ destabilizzati, oggi probabilmente non sapete nemmeno voi cosa volete veramente. Cercate di rilassarvi.

Oroscopo 16 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se parlando in modo diretto non riuscirete a far cambiare idea a una persona, anziché arrabbiarvi e sentirvi attaccati, incompresi, provate a pensare fuori dagli schemi. La situazione che state affrontando, di lavoro o vita personale, potrebbe essere abbastanza seria ma modificando la vostra prospettiva, – anche tenendo conto del parere dell’altro – avete la possibilità di cambiarla. Un approccio creativo che consente più libertà d’azione potrebbe allentare le tensioni. Amore: in coppia, un po’ di gelosia che non esprimete, minaccia la serenità. Forse sarebbe meglio parlare apertamente con il partner anziché essere scorbutici. Soli: oggi accettate tutti gli inviti romantici che arrivano ma è ovvio che dovrete scegliere. E’ impossibile essere in due posti contemporaneamente…

Oroscopo 16 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Che siate in vacanza o meno, se avete in mente di realizzare qualcosa, senza un aiuto, potreste avere difficoltà a dare il via. Ma gli amici, i familiari o i colleghi su cui di solito fate affidamento potrebbero essere riluttanti a farsi coinvolgere e tutto richiederà più tempo del previsto. Evitate di irritarvi e anziché offendervi e chiudervi a riccio date il via a un dialogo, cercate di capire le loro motivazioni. Se arrivano delle critiche, non dovete bocciarle ma riflettere attentamente. Amore: in coppia, è una giornata punteggiata da alti e bassi, con il partner è difficile trovare un terreno d’intesa. Avete bisogno di riorganizzare la vostra vita personale e familiare. La posta in gioco è alta. Soli: eliminate alcune convinzioni che vi limitano. Evitate di confrontare la vostra situazione con quella degli altri.

Oroscopo 16 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di una relazione di lavoro o della vita personale oggi potrebbero esserci delle tensioni, forse perché l’altro sarà molto ostinato. Ma voi farete un respiro profondo e visto che il compromesso sembra un sogno lontano, almeno per oggi, non direte nulla. E in effetti è l’atteggiamento migliore poiché parlando la situazione potrebbe prendere una brutta piega. Tenete presente che nei prossimi giorni sarete molto convincenti dunque sbloccherete la questione. Amore: in coppia, la relazione va avanti come sempre, il che vi rassicura e al contempo vi inquieta. Temete infatti di impantanarvi nella routine. Soli: potrebbe esserci un incontro ma per paura di commettere un errore e soffrire, rischiate di tirarvi indietro. Prima di agire impulsivamente, riflettete.

Oroscopo 16 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In vacanza o in città per motivi di lavoro, non è la giornata ideale per organizzare un evento o una riunione poiché le cose potrebbero non andare come previsto, forse sarete costretti a rimandare qualcosa a causa di circostanze inattese. Sarà inutile prendere delle scorciatoie e oltretutto questo ritardo in seguito scoprirete che è stato un bene: la prossima volta ci sarà un’atmosfera migliore, andrà a vostro vantaggio. Vale la pena di aspettare! Amore: in coppia, i vostri sbalzi d’umore appesantiscono l’atmosfera, rischiate di scatenare delle discussioni. Calma e cercate di essere più affettuosi, dedicate al partner delle tenere attenzioni. Soli: esitate ad andare a un appuntamento con una persona che non conoscete? L’istinto potrebbe essere contrario, dunque ascoltatelo e godetevi la serata.

Oroscopo 16 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Marte-Saturno l’ultima cosa che volete fare oggi è affrontare una questione di lavoro o personale che richiede molto tempo ed è un autentico rompicapo, non riuscite a trovare il bandolo della matassa. Ma evitare non servirà a niente, anzi. Se non c’è nulla che potete dire o fare per ottenere un risultato, un approccio calmo sarà la cosa migliore. Nei prossimi giorni potreste ancora provare delle tensioni interiori, dunque fate leva sulla pazienza. Amore: in coppia, se non volete provare frustrazione, tenete per voi ciò che pensate. Con il partner oggi rischiate di essere molto esigenti. Soli: fate attenzione, anche se avete bisogno di attenzioni, di dolcezza oggi potreste ritrovarvi alla mercé della prima persona che si rende disponibile. Sarebbe un errore non da poco.

Oroscopo 16 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza odierna Marte-Saturno rappresenta un invito a procedere con cautela nelle relazioni di lavoro o vita privata poiché alcune persone oggi potrebbero essere particolarmente sensibili. Potreste essere tentati di dire tutto quello che vi frulla nella mente ma dovete invece prendere in considerazione un approccio gentile. Fate leva sul vostro lato diplomatico: un po’ di tatto farà molto e vi garantirà che sia recepito il messaggio che volete far passare. Amore: in coppia, potreste pensare che la relazione non vada come vorreste o che il partner sia distaccato. Ma oggi non avete le idee chiare, provate un po’ di insicurezza. Soli: se incontrate una persona e vi attrae, procedete con calma e dolcezza: rischiate di commettere qualche errore e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Oroscopo 16 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza odierna Marte- Saturno, anche se ce la state mettendo tutta per portare avanti un progetto personale o di lavoro potreste avere la sensazione di trovarvi di fronte a un muro invalicabile, che non riuscite ad abbattere. Queste vibrazioni dureranno ancora qualche giorno e nonostante gli sforzi vi scontrerete con alcuni ostacoli. L’atteggiamento migliore? Fermatevi , smettete di impegnare inutilmente le energie e vedrete che tutto si risolverà. Amore: in coppia, è il momento di vivere insieme al partner un’esperienza inedita a due, che aspettate a prenotare una mini vacanza in un posto che vi piace? Soli: l’atmosfera è conviviale, vi presenteranno l’amico di un amico e non vi aspettate che a sorpresa nasca l’amore, la passione una bella storia che andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 16 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Marte-Saturno è un venerdì in cui siete irrequieti oppure potreste provare un po’ di frustrazione se qualcosa che avete programmato o una promessa che vi hanno fatto, saranno posticipati a un altro giorno. Cercate di rilassarvi e impegnate le energie in una lunga passeggiata o praticate un po’ di esercizio fisico: noterete un cambiamento d’umore. La dissonanza crea questa fase di blocco che tuttavia inizierà ad allentarsi la prossima settimana. Amore: in coppia, con il partner vi concentrate nuovamente su alcuni obbiettivi che per mancanza di tempo avevate accantonato. La dolce metà apprezza la passione che mettete per far funzionare la relazione. Soli: un po’ di timidezza va trasformata in un punto di forza: ricordate, attrae le persone più sensibili.

Oroscopo 16 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Marte-Saturno oggi vi rende fumantini e lavoro o vita privata anziché tentare di andare d’accordo con una persona potreste aver voglia di entrare in rotta di collisione, penserete che vedete una certa situazione in modo totalmente diverso e che non arriverete mai a capirvi. Evitate di discutere e invece rilassatevi, lasciate perdere, ritagliate del tempo solo per voi così da placare le tensioni: nel giro di pochi giorni le cose inizieranno a cambiare in meglio. Amore: in coppia, potreste provare frustrazione, forse vi sentite – a torto – trascurati o persino abbandonati dal partner. Riprendetevi, non create inutili tensioni. Soli: un po’ permalosi ed è un atteggiamento che rischia di compromettere gli incontri e le conversazioni. Mantenete la calma e cambiate musica!