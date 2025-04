Cosa dice l’oroscopo del 16 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il ritorno di Mercurio nel vostro segno la vostra tendenza è dire ciò che pensate senza giri di parole ma la congiunzione con Nettuno vi permette di avere un approccio calmo e comprensivo, le persone sono attratte da voi e dalle vostre parole o idee. C’è da dire tuttavia che il transito vi rende un po’ sospettosi, dunque prima di firmare leggerete attentamente due volte così da evitare possibili sviste. Amore: in coppia, l’amore è più forte che mai e sapete entrambi che state vivendo una storia straordinaria. L’attrazione fisica è molto intensa. Soli: scendete dalla nuvoletta rosa e tornate sul pianeta Terra! L’uomo o la donna perfetti esistono solo nei vostri sogni.

Oroscopo 15 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete alle spalle del vostro segno, mostrate grande sicurezza ma interiormente dubitate di voi stessi. Ciò potrebbe impedirvi di prendere un’iniziativa. Il transito vi dota di grande istinto e dunque dovete capire il motivo per cui non vi sentite pronti. La cosa migliore è comunque quella di aspettare: nel giro di pochi giorni avrete un’idea brillante. Amore: in coppia, la relazione scorre tranquilla, con il partner avete reciproche attenzioni. E’ una bella giornata, serena e costruttiva. Soli: state alla larga da storie mediocri e fate bene: oggi incontrerete una persona pronta a investire totalmente in una relazione d’amore.

Oroscopo 16 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete cercate di rimanere in carreggiata, oggi potrebbe essere difficile concentrarvi sugli impegni di lavoro. Sarete molto distratti: un momento darete un’occhiata alla lista delle cose da fare e un altro perdervi in un bel sogno ad occhi aperti. Rischiate di commettere degli errori in ciò che scriverete o fraintendere quello che leggerete. Amore: in coppia, se avete discusso è una buona giornata per smettere di tenere il broncio. Soprattutto se sapete che a sbagliare siete stati voi. Soli: schietti, diretti e molto esigenti, così facendo rischiate di rallentare quella che potrebbe essere una bella storia. Abbassate un po’ le aspettative.

Oroscopo 16 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete, occhi aperti: qualcuno potrebbe tentare di manipolarvi ma è pur vero che non siete degli ingenui… In generale per oggi fidatevi solo di ciò che pensate voi ed evitate di ascoltare chi vi circonda. Potrebbero anche avere buone intenzioni ma diranno cose che in voi creeranno confusione e se siete alle prese con una decisione potreste sentirvi destabilizzati. Amore: in coppia, coinvolgerete il partner nei vostri sogni, su ciò che insieme potreste fare prossimamente. Ne nascerà un bel progetto. Soli: determinati a conquistare la persona che vi attrae e il senso dell’umorismo oggi sarà il vostro punto di forza, la carta vincente.

Oroscopo 16 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete dopa la vostra immaginazione e svilupperete nuove idee. Potreste prendere in considerazione la possibilità di fare un viaggio di studio, apprendere un nuovo argomento o affinare un’abilità. Il transito potrebbe spingervi a pensare di lavorare in altre città o paesi. Sognate pure ma cercate di essere un po’ razionali così che non siano fantasie irrealizzabili. Amore: in coppia, quando si tratta di rendere felice il partner, non vi tirate indietro e oggi preparerete una piccola sorpresa. Soli: non prenderete l’iniziativa. Se incontrerete la persona giusta tanto meglio altrimenti lascerete fare al destino. E presto arriverà l’anima gemella.

Oroscopo 16 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete, crea confusione in un vostro settore delle finanze. Parliamo di contratti, accordi, prestiti, vendite, ecc. se siete sul punto di firmare, assicuratevi che tutti i dettagli siano chiari. In caso contrario, rimandate. Stessa cosa se dovesse arrivare una proposta che in apparenza sembra imperdibile: fate delle ricerche perché probabilmente non lo è affatto. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole: l’amore è reciproco, i punti di vista combaciano perfettamente e date il via ai progetti in totale complicità. Soli: tanti incontri, uno più interessante dell’altro! Il che fa ben sperare nell’arrivo di una bella storia d’amore.

Oroscopo 16 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Per oggi, evitate di firmare un nuovo accordo o assumere ulteriori responsabilità. Potrebbe trattarsi di lavoro o di cambiamenti all’interno dell’azienda in cui siete impiegati. Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete le conversazioni che avrete al riguardo non saranno trasparenti, dunque sarebbe meglio rimandare di qualche giorno, così da approfondire e decidere. Amore: in coppia, potrebbe esserci una discussione e non saprete come gestire il dispiacere del partner. Fate un piccolo sforzo… Soli: attenzione, oggi rischiate di ritrovarvi tra le braccia di un/a stracciacuori! Senza rendervene conto cadrete nella sua trappola e uscirne sarà difficile.

Oroscopo 16 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete, per oggi concedetevi il permesso di rallentare il ritmo della routine. Il transito è perfetto per riflettere sui vostri obbiettivi personali o di lavoro tenendo presente che è essenziale lasciare spazio al sogno ma senza perdere di vista la razionalità. In serata ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi e coccolarvi. Amore: in coppia, desiderate migliorare la vostra relazione ma non a qualsiasi prezzo. Non farete molte concessioni, metterete i puntini sulle i e avete ragione! Soli: ce l’avrete, forse, con voi stessi per aver deciso di chiudere un flirt o una storia. Una decisione amara di cui probabilmente ora vi siete pentiti.

Oroscopo 16 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Sfruttate l’energia della congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete per comunicare le vostre idee: queste vibrazioni saranno d’aiuto a farvi progredire sul posto di lavoro. Avrete inoltre il potere di ispirare chi vi circonda e dunque sarà fondamentale far sentire la vostra voce. Al contempo occhi aperti: se qualcosa vi sembra poco chiara, evitate di lasciarvi coinvolgere o di credere alle promesse. Amore: in coppia, voglia di introdurre qualche novità nella relazione? Uscite con il partner, concedetevi un po’ di divertimento. Soli: un incontro romantico non vi lascerà indifferenti. Giochi di seduzione e complicità saranno palesi. Il cuore di entrambi batterà forte!

Oroscopo 16 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete, il lavoro oggi potrebbe non essere la vostra priorità. Pur svolgendo i vostri impegni professionali, sarete concentrati su altro: la casa, la famiglia, questioni riguardanti la vita privata, anche se ciò nel lavoro può essere fonte di distrazione. Il transito accentua il vostro lato premuroso, motivandovi a dare più affetto a familiari e amici stretti. Amore: in coppia, voglia di cambiare qualcosa nella relazione. Proporrete al partner un viaggetto romantico! Soli: una persona vi attrae ma potrebbe essere già impegnata. Vi dispiacerà rinunciare ma non avete alcuna intenzione di lanciarvi in una storia complicata. Una saggia decisione.

Oroscopo 16 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione. Con questo transito, sarete in grado facilmente di vendere le vostre idee, sarete molto convincenti, vi esprimerete in un modo unico! Potreste essere inoltre spinti a essere più aperti sul posto di lavoro, ad ascoltare i colleghi, eventualmente condividere con sincerità i reciproci problemi. Amore: in coppia, non siete più soli e dunque prima di prendere una decisione, soprattutto se è importante, conta anche anche il parere del partner. Soli: è possibile che l’attrazione provata per una persona, da un giorno all’altro si sia dissolta come neve al sole. Vi porrete delle domande su come allontanarvi.

Oroscopo 16 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Mercurio-Nettuno in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze e rappresenta un’opportunità per dare un’occhiata al budget e individuare dove potreste risparmiare così da sentirvi più tranquilli. Il transito potrebbe spingere a gratificarvi, concedervi qualcosa che vi attrae irresistibilmente. Tra l’altro non è escluso l’arrivo di una somma imprevista di denaro. Amore: in coppia, qualche disaccordo, il partner non sarà in sintonia con le vostre idee. A parte trovare compromessi e fare concessioni, non sembra ci siano molte soluzioni. Soli: una storia impegnativa oggi non vi interessa, moltiplicherete i flirt e le conquiste senza porvi problemi.