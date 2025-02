Cosa dice l’oroscopo del 16 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui niente e nessuno può abbattere il vostro morale, a meno che non siate voi a permetterlo. Se volete dare il via a idee e progetti, mantenete la sicurezza in voi stessi e non permettete che il giudizio di chi vi circonda rappresenti un freno. Ciò che avete intenzione di realizzare è ottimo e dovete andare avanti e affermarvi. Dovete credere in voi stessi e non mollare. Amore: in coppia, una relazione armoniosa si costruisce in due! Smettete di pensare “io, io” poiché oggi rischiate di commettere questo errore. Correggete il tiro! Soli: negli affari di cuore non è una gran giornata dunque sfruttate il tempo libero per dedicare l’attenzione a qualcosa che vi entusiasma.

Oroscopo 16 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Coccolatevi, prendete cura di voi stessi ed evitate di pensare agli impegni di lavoro che vi aspettano domani! Se vi sentite sopraffatti dalle responsabilità, non riuscite a rilassarvi o trascorrere del tempo di qualità con le persone care, è il momento di cambiare qualcosa, trovare un modo per semplificare il programma della giornata. Dovete stabilire un equilibrio lavoro-vita privata. Amore: in coppia, è una domenica in cui offrire al partner tanta dolcezza, mostrare l’amore che provate! Soli: cercate di essere spontanei, naturali, voi stessi, senza studiare strategie o indossare maschere. Lasciate perdere i trucchetti per conquistare. Non è da voi e oltretutto non sempre funzionano.

Oroscopo 16 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I transiti odierni puntano i riflettori sul vostro settore delle finanze, potrebbero spingere allo shopping sfrenato. Andateci piano, poiché in seguito potreste dover provvedere ad alcune spese per questioni impreviste: ad esempio delle riparazioni in casa o all’auto. Iniziate ad accantonare una somma di denaro per qualcosa di speciale: ad esempio pianificare una meritata vacanza. Amore: in coppia, siete impulsivi, il che scatenerà tensioni nella relazione. Anziché discutere perché non praticate insieme un’attività? Soli: gli astri vi offrono l’opportunità di moltiplicare gli incontri. C’è la possibilità di stringere un forte legame con una persona che vedete per la prima volta.

Oroscopo 16 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete un po’ inquieti, agitati ed evitate di farvi influenzare dalle conversazioni con le persone care. Potreste, ad esempio, offendervi per un commento di un amico o di un familiare ma invece di essere troppo diretti, reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirata a sminuire la vostra personalità? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembreranno del tutto ingiustificati, eppure avranno il potere di rendervi consapevoli di determinati atteggiamenti. Soli: se una persona vi ha deluso, invece di rimuginare, andate oltre. La delusione non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo 16 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’atmosfera odierna potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se dedicherete il vostro tempo o la vostra energia ad amici negativi o che vi giudicano. Ma nel lavoro, saprete come reagire per “stendere” un/a concorrente e mettere a tacere la sua invidia. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di istinto e non certo di riflessioni. Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata a suon di belle parole. Ma il partner non si lascerà ingannare. Cercherà le risposte in un altro modo. Soli: vi lancerete nella conquista ma senza provare sentimenti. La persona lo capirà e si allontanerà.

Oroscopo 16 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

L’atmosfera è un po’ elettrica e se una persona dovesse tentare di minare la sicurezza in voi stessi e instillare dei dubbi, anche se solitamente siete portati a tacere per non scatenare discussioni, oggi vi ribellerete. Fate bene a difendervi. se occorre anche sfoderando gli artigli, soprattutto se un amico (che forse non è tale) cercherà di sminuirvi. Dovete pretendere il rispetto da parte di chi vi circonda. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regna sovrano. L’atmosfera è abbastanza pesante. Soli: siete sulla difensiva e probabilmente avete buone ragioni. Una cosa è certa, avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti e oggi alzate un muro.

Oroscopo 16 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna nel vostro segno è una domenica in cui potreste desiderare di avere dei contatti positivi – anche di lavoro o di affari – con chi vi circonda e divertirvi! In ogni caso, evitate di agire o reagire sull’onda delle emozioni: non mai una buon atteggiamento. In qualsiasi circostanza prendete del tempo per riflettere. Ciò vi permetterà di studiare una strategia molto più efficace. Amore: in coppia, la vostra unione è sempre bella, con i suoi alti e bassi, e l’amore è più che mai presente. Oggi vivrete momenti molto intensi. Soli: negli affari di cuore oggi seguirete l’istinto senza porvi domande e conquisterete il cuore di una persona. E proverete la meraviglia del dolce brivido della passione!

Oroscopo 16 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ una giornata in cui in casa potrebbero circolare delle tensioni, soprattutto se di recente il lavoro è stato stressante oppure avete assunto maggiori responsabilità. E’ evidente che potreste non aver dedicato abbastanza tempo ed energie per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita personale. Evitate dunque di partire in quarta alla minima osservazione: cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, alcune decisioni da prendere, iniziano a essere urgenti. Vi trovate di fronte a situazioni che dovrete risolvere. Se volete far passare un messaggio, fate ampio uso di diplomazia. Soli: al solito flirtare oggi preferirete un approccio intellettuale. Ed è un modo originale per conquistare.

Oroscopo 16 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi astrali odierni rischiate di esprimervi a ruota libera, lanciarvi nei pettegolezzi o di agire senza pensare alle conseguenze. L’atteggiamento migliore, in questo secondo caso è di prendere tempo. Non vi metterete fuori gioco a meno che non vi troviate di fronte a un’opportunità imperdibile e dovrete entrare velocemente in azione così da poterla cogliere voi per primi! Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra unione al cento per cento! Parlate con sincerità – e delicatezza – di qualsiasi argomento, anche delicato, e cercate di realizzare qualche desiderio… Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete amare voi stessi!

Oroscopo 16 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avrete un bel po’ di cose da fare, anche sul fronte domestico, ma a mancare non sono certo le energie e svolgerete tutto alla velocità della luce. Tuttavia, tenete presente che non tutti si sentiranno determinati ed energici come voi, in particolare da metà pomeriggio, dunque se non volete scatenare delle tensioni cercate di essere comprensivi. In serata, state un po’ per conto vostro. Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, avete intenzione di dare il via nuovi progetti. Soli: una persona del passato che avete amato potrebbe riapparire nella vostra vita, ritroverete emozioni che avevate seppellito. Tra di voi c’è sempre una forte attrazione.

Oroscopo 16 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Sfruttate l’attuale ondata di energia ed entusiasmo di cui vi dota Venere in Ariete e andate a scoprire dove vi porterà. E’ il momento di avere grandi ambizioni per il futuro e la giornata rappresenta un’opportunità per migliorare alcuni aspetti fondamentali della vostra vita. La fiducia in un domani migliore sarà ricompensata. Gli amici e i familiari vi sosterranno e vi sproneranno con affetto. Amore: in coppia, cercate di trovare un equilibrio tra il tempo trascorso insieme e quello dedicato agli interessi personali. Rafforzerà la relazione. Soli: negli affari di cuore, vivete dei flirt senza per questo sentirvi obbligati a impegnarvi. Lasciate dunque una porta aperta alle piacevoli sorprese che la vita vi riserva.

Oroscopo 16 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con i passaggi odierni un episodio spiacevole potrebbe essere al centro delle vostre preoccupazioni. Diciamo subito che lo dimenticherete velocemente ma oggi avrete la sensazione che vi mettano i bastoni tra le ruote ma anziché reprimere questo stato d’animo, contattate un amico. Avere un parere da una persona di cui vi fidate farà arrivare chiarezza e allontanerete lo stress. Amore: in coppia, puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Privilegiate il dialogo. Soli: cogliete le opportunità per uscire, accettate gli inviti: negli affari di cuore, gli incontri romantici di questa giornata vi regaleranno bellissime emozioni. Non date voce alle paure, andrà tutto bene.