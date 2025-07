Cosa dice l’oroscopo del 16 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno nel vostro segno, invia vibrazioni razionali e al contempo sognanti. Sfruttate queste belle energie per elaborare delle strategie che vi permettano di dare il via a un nuovo inizio così da poter dare concretamente seguito alle vostre speranze e ai sogni. Non dovete avere fretta: prendete il tempo che vi occorre, rimanete con i piedi per terra e abbiate fiducia che capirete bene quale direzione imboccare per migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, se state affrontando delle difficoltà parlatene con la dolce metà. Insieme troverete le soluzioni più adatte alla situazione. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e in serata vi dedicherete ad altro.

Oroscopo 16 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete sosta alle spalle del vostro segno: avvertite il bisogno di un po’ di tempo da dedicare a voi stessi, di riposare, rigenerare le energie e riflettere. E’ importante assecondare questo desiderio poiché vi sarà utile ad aumentare la concentrazione e a ottenere il successo nelle settimane e nei mesi a venire. Cercate di domare la tentazione di controllare le situazioni poiché andrebbe contro di voi ed evitate discussioni. Amore: in coppia, la giornata apre nuove prospettive, a patto non chiudervi e qualunque cosa accada, siate in sintonia con la dolce metà. Soli: conquisterete e se non dovesse nascere una storia, vivrete comunque momenti gratificanti.

Oroscopo 16 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete sosta nel vostro settore della vita sociale, avvertite la necessità di stare in compagnia dei veri amici che vi accettano per ciò che siete ma al contempo avete la possibilità di stringere nuovi contatti. Nel lavoro, se dovete seguire alcune regole, evitate di fare di testa vostra: tenete presente che prima o poi arriverà il conto. Nel pomeriggio avrete voglia di lanciarvi negli acquisti, anche online, e rischiate di spendere troppo. Amore: in coppia, con partner, parlate dei vostri desideri, delle vostre ansie, delle vostre ambizioni. In ogni caso non solo di voi stessi…Soli: la giornata non è favorevole agli incontri e alcuni di voi sono preoccupati per altre questioni.

Oroscopo 16 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete rappresenta un invito ad avere consapevolezza di cosa o chi vi ha limitato e imboccare nuove direzioni così da aggirare questi ostacoli. Nel pomeriggio con la dissonanza tra la Luna e Giove nel vostro segno, potreste voler concretizzare alcune nuove ambizioni. Siate determinati al massimo nel perseguire gli obiettivi che avete in mente ma fate attenzione a non esagerare o a scontrarvi con persone che detengono l’autorità. Amore: in coppia, di malumore, con la tendenza a contraddire il partner, oggi non è facile avere rapporti sereni e piacevoli. Soli: lunatici, manca la voglia di conquistare. Una passeggiata vi farà un gran bene!

Oroscopo 16 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni il vostro stato d’animo è positivo e vi eviterà di preoccuparvi eccessivamente di problemi banali della vostra vita. Oggi siete determinati a uscire dalla vostra zona di comfort, ad esempio pianificando un viaggio o ad accrescere le vostre conoscenze, attraverso un corso di studi. Nel pomeriggio fate attenzione: sarete un po’ possessivi nei confronti di persone o cose soprattutto se qualcuno, secondo voi, tenterà di invadere il vostro territorio. Amore: in coppia, penserete che il partner voglia mettervi i piedi in testa e scatenerete una discussione. Evitate di essere testardi! Soli: un incontro recente vi lascia perplessi. Per oggi non dovete trarre conclusioni affrettate.

Oroscopo 16 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pronti a fare qualche cambiamento? Se di recente non siete riusciti a raggiungere un obbiettivo di lavoro o personale, sfruttate le vibrazioni della congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete per ritrovare lo slancio, la determinazione e provare nuovamente, anche se ciò dovesse significare ricominciare da capo. Più in generale oggi siete dotati di una buona energia per concentrarvi su un problema complesso e impegnarvi finché non lo avrete risolto. Amore: in coppia, il partner vi dà prova di sincerità e lealtà ma oggi la vostra tendenza è quella di vedere solo i lati negativi della relazione. Soli: smettete di vedere tutto nero. E’ uno stato d’animo che non vi rende molto affascinanti.

Oroscopo 16 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: è possibile che una persona cara o un collega o un socio siano di cattivo umore. Come sempre vorrete tirare su il suo morale ma rischiate di farvi totalmente carico delle sue preoccupazioni. Nel pomeriggio, potreste provare un po’ di tensione legata ad alcuni ricordi frustranti del passato ma ciò porterà a dei cambiamenti che vi consentiranno di vivere con maggiore libertà. Amore: in coppia, alcune tensioni irrisolte rischiano di creare un’atmosfera agitata. Parlatene con calma. Soli: una passeggiata nel verde farà tornare il buonumore. Sarete aperti a incontrare nuove persone.

Oroscopo 16 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il duro impegno vi farà ottenere ottimi risultati, dovete soltanto guardare il percorso professionale con occhi diversi, più positivi, e riflettere su come perfezionare i vostri piani, obbiettivi e progetti così da raggiungere i traguardi che avete in mente. È una buona giornata dunque per pianificare e mettere a punto delle strategie, ma anche per analizzare le emozioni negative che avete accumulato e represso. E stasera cercate di prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, lo stato d’animo non è al top, contestate tutto. Calma, cercate di regalare più attenzioni e tenerezza al partner Soli: l’amore vi manca ma non è aria di incontri. Stare per conto vostro, coccolarvi è la cosa più giusta.

Oroscopo 16 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un mercoledì in cui la vostra creatività è al top e siete molto produttivi: potete ottenere ottimi risultati lavorando a un obbiettivo creativo, perfezionando un’abilità, studiando o aggiungendo struttura o forma a un progetto. Nel pomeriggio apritevi al cambiamento tenendo presente che la crescita spesso comporta un certo grado di sacrificio. Affrontate le cose con calma ed evitate di sovraccaricarvi di impegni inutili poiché vi sottraggono preziose energie. Amore: in coppia, oggi sarete tutt’altro che affettuosi, avete problemi a comunicare ma anziché rimuginare, offrite al partner tanta dolcezza. Soli: non avete lo stato d’animo giusto per incontrare l’amore: vi guarderete intorno ma non lo vedrete.

Oroscopo 16 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni accentuano il vostro bisogno di sicurezza, protezione, riguardo alla casa, alla famiglia potrebbero emergere delle responsabilità, ritardi o blocchi ma gestirete tutto alla grande. In questo momento per il vostro segno è importante prendere cura della propria casa – ad esempio cambiando l’arredamento o facendo dei lavori- e della famiglia, ma non al punto di stressarvi, sentirvi oppressi: avete bisogno di un po’ di riposo e di comfort. Amore: in coppia, il partner vi inviterà al dialogo, ciò vi darà l’opportunità di parlare, dire la vostra ed essere ascoltati. Soli: desiderate qualcosa di nuovo, una storia entusiasmante e lo direte chiaramente a chi vi corteggia e vi attrae.

Oroscopo 16 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete nel vostro settore della comunicazione rappresenta un’opportunità per trascorrere del tempo con gli amici di sempre o con i nuovi contatti. Avrete conversazioni interessanti e una in particolare potrebbe essere d’aiuto a studiare un piano d’azione per realizzare un sogno professionale che coltivate da tempo. E’ un buon momento per cercare nuove opportunità di lavoro, soprattutto se l’attuale attività non vi appaga. Amore: in coppia, la relazione vi va stretta ma evitate di farne un dramma, dovete solo trovare le parole giuste per dirlo al partner. Soli: i social vi offrono un certo numero di incontri: avrete solo l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 16 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Saturno-Nettuno in Ariete sosta nel vostro settore delle finanze e punta i riflettori sull’approccio che avete riguardo al denaro. Saturno, il pianeta del rigore, rappresenta un invito a prendere seriamente la vostra situazione finanziaria e migliorare il reddito mentre Nettuno vi spinge a spendere senza riflettere più di tanto. Non è escluso, tuttavia, che qualcosa vi spingerà a risparmiare e a voler essere meno generosi del solito. Amore: in coppia, a un po’ di insoddisfazione, si aggiungono alcune frustrazioni. Non è proprio una giornata romantica. Soli: incontro con una persona che non vedete da tempo. Potrebbe essere l’inizio di una storia o di un’amicizia.