Cosa dice l’oroscopo del 16 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Desiderata prendere l’iniziativa? Prima di agire impulsivamente, con la Luna in Capricorno che guarda severa il vostro segno, la cosa migliore è attenervi alle responsabilità e portare a termine gli impegni di tipo pratico che avreste preferito ignorare. Ma non solo, lavoro o vita personale, le richieste nei vostri confronti di chi vi circonda, potrebbero sembrare un po’ eccessive. Mantenete la calma. Amore: in coppia, forse vorrete ritagliare un po’ di tempo solo per voi. E non è detto che il partner capisca questa necessità. Soli: Cupido scocca una freccia forse in un posto inconsueto. L’amore vi sorprenderà.

Oroscopo 16 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Capricorno per il vostro segno è un transito eccellente, vi rende pragmatici e ambiziosi. I vostri progetti vanno avanti, riprendete in mano anche quelli che avevate chiuso in un cassetto. In generale ad attendervi c’è un bel fine settimana, non è escluso che deciderete di partire o che facciate qualcosa di inedito o che organizzerete una riunione in casa vostra con parenti e amici. Amore: in coppia, fate qualcosa insieme al partner anche se si tratta solo di una piccola cosa, tipo una play list. Dovete mantenere la complicità. Soli: avete voglia di concretezza, di stabilità eppure oggi vi intriga chi vi sfugge.

Oroscopo 16 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Capricorno al vostro segno consiglia di mettere ordine nelle questioni riguardanti le finanze. Lo seguirete e vi atterrete al budget oppure anche se avete problemi, continuerete a spendere allegramente? E a proposito di ordine, è la giornata perfetta per riflettere seriamente su chi o cosa dovete eliminare dalla vostra vita e che rappresenta un peso. In ogni caso evitate di agire in modo impulsivo. Amore: in coppia, è il venerdì giusto per affrontare alcune conversazioni noiose ma necessarie. Soli: Se vi prenderete sul serio, potreste scoprire che sarà pronto a farlo anche chi vi attrae.

Oroscopo 16 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali ed è una giornata in cui circola stress, vi sentite vulnerabili, senza difese. Ma è proprio questo stato d’animo che vi permette di trovare la forza: ovvero mostrarvi così come siete, senza indossare il carapace. Da parte vostra, create un’atmosfera armoniosa in cui chi vi circonda si senta accettata per come è veramente. Amore: in coppia, dimostrate la tenerezza con fatti concreti: un gesto, una carezza, un piatto cucinato con amore. Soli: smettete di aspettare che qualcuno capisca i vostri silenzi. Dovete parlare, osare.

Oroscopo 16 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro: è un venerdì in cui siete inclini a mettere ordine nel quotidiano ed è un buon momento per concentrarvi su quelle aree che in un’altra giornata potreste trascurare ma che invece richiedono un’attenzione speciale. Organizzarvi in piccoli modi ma essenziali oggi potrebbe essere un forte richiamo. Amore: in coppia, avete la sensazione di dover gestire tutto ma in verità non vi dispiace: mantenere il controllo vi rassicura. Soli: siete esitanti: una persona vi intrigherà parecchio ma non saprete come muovervi.

Oroscopo 16 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno vi sostiene, vi rende determinati ed è un’ottima giornata per per sistemare, pianificare, realizzare. Nulla vi peserà, sarete accompagnati costantemente da ottimismo ed entusiasmo anche perché avrete la sensazione di essere all’altezza delle aspettative di chi vi circonda. Unica accortezza: anche se volete gratificarvi – è giusto, lo meritate – e divertirvi, evitate di spendere troppo. Amore: in coppia, i passaggi odierni sono positivi ma con il partner sarete molto esigenti. Provate a riflettere su cosa fa per voi. Soli: avete aspettative alte ma così rischiate di farvi scappare una bella storia.

Oroscopo 16 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Capricorno, nei confronti di chi vi circonda oggi misurate con attenzione i gesti, le parole, le iniziative. Ma dietro questa calma diplomatica si nasconde però una grande voglia di rivoluzione e, forse, di ribellione. In serata vi sarà facile, inoltre, esaminare un problema con il giusto distacco o risolverne uno che nei giorni passati era diventato un chiodo fisso. Amore: in coppia, potreste trovare un punto d’incontro su un argomento delicato che riequilibrerà la relazione. Soli: un incontro potrebbe rivoluzionare le idee su ciò che cercate in una storia d’amore, un bel mix di stabilità e originalità.

Oroscopo 16 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna in Capricorno vi dota della lucidità che vi mette in grado di colpire dritto al bersaglio e fare centro! Sfoderate il fascino e promuovete le vostre idee, cercate di stringere relazioni utili a concretizzarle. Il modo migliore per gestirle, sarà quello di fidarvi del leggendario intuito. E’ pur vero che sul posto di lavoro potreste essere un po’ sospettosi: affrontare frontalmente qualsiasi eventuale questione. Amore: in coppia, sempre entrambi innamorati, è fusione totale. Ma tenete sotto controllo l’impazienza. Soli: cautela: anche se c’è attrazione, prima di lanciarvi in una storia d’amore mantenete la lucidità.

Oroscopo 16 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno mette il freno a mano, ma voi non vi abbattete, il vostro è un segno che trova sempre delle soluzioni creative e dunque riuscite a guidare anche in salita. Giornata ideale per prendere decisioni che avete rimandato, con una lucidità impressionante. E’ inoltre un buon momento per organizzare al meglio il settore delle finanze, soprattutto se all’orizzonte si profilano degli acquisti importanti. Amore: in coppia, voglia di maggiore intimità e chiuderete la porta agli amici invadenti. Soli: è possibile che una persona che vi corteggia, vi stia pressando un po’ troppo. Se non vi attrae, ditelo e basta.

Oroscopo 16 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno vi dota di lucidità e carisma, tutti gli sguardi sono puntati su di voi ed è una giornata eccellente per mostra quanto valete! Tuttavia, dietro l’autocontrollo si nasconde un desiderio di dolcezza che state finalmente imparando a non censurare. Potreste avvertire il forte bisogno di stare in compagnia degli amici, il che è positivo: passerete meno tempo a rimuginare. Amore: in coppia, è il momento di chiedere di più. Ma fatelo con amore, non con distacco. Soli: siete magnetici, chi vi nota resta vittima di un incantesimo. I pianeti annunciano un incontro importante.

Oroscopo 16 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno. E’ una giornata in cui potreste aver voglia di stare per conto vostro, non è escluso perché dovrete portare a termine un lavoro che richiede attenzione. Al contempo, potrebbe arrivare una telefonata o una mail in cui una persona, dopo aver sentito parlare bene di voi, vorrà coinvolgervi in un progetto interessante. Vi sentirete gratificati. Amore: in coppia, parlerete delle emozioni e dei sentimenti nel modo giusto e il partner recepirà totalmente. Soli: molto romantici, è una bella giornata per fare una dichiarazione in piena regola a chi fa battere forte il vostro cuore.

Oroscopo 16 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno nel vostro settore della vita sociale, rappresenta un invito a uscire, accettare gli inviti e stringere nuove amicizie! Vi farà bene ma evitate che distolga troppo dagli impegni, le responsabilità di lavoro e diminuisca la concentrazione. Al contempo potrebbe arrivare un’opportunità che brilla di promesse. Potrebbe essere a vostro vantaggio e sicuramente varrà la pena di approfondire. Amore: in coppia, serata all’insegna del romanticismo e delle reciproche attenzioni. Fascino e sensualità saranno graditi ospiti. Soli: rivedrete una persona che da tempo vi attrae. L’inizio di una storia?