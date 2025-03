Cosa dice l’oroscopo del 16 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 16 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Marte: a causa della stanchezza o un po’ di stress, provate sbalzi d’umore. Cercate di capire cos’è davvero vi irrita, soprattutto se ve la prendete con chi vi circonda e non lo merita. Cercate in invece di mantenere la pace. Anche sul piano pratico rischiate di agire senza pensare alle conseguenze. Calma: la cosa migliore in qualsiasi situazione è quella di prendere tempo. Amore: in coppia, la fiducia nella vostra unione è al cento per cento! Oggi cercate di realizzare qualche desiderio… Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti, Prima di amare un’altro/a dovete amare voi stessi!

Oroscopo 16 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Marte è la giornata giusta per trovare un equilibrio tra relax e produttività. Il vostro segno lavora sodo, si rimbocca le maniche ed è affidabile ma mettervi sotto pressione non va bene, rischiate di imboccare la direzione “stress”. E’ una domenica in cui concedervi una pausa di tranquillità. Che si tratti di leggere un libro, fare una passeggiata all’aperto o semplicemente essere pigri, pensate a voi. Amore: in coppia, è una domenica in cui offrire dolcezza al partner, mostrare l’intensità dei vostri sentimenti. Soli: siate naturali, voi stessi, senza studiare strategie. Per conquistare lasciate perdere i trucchetti.

Oroscopo 16 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Volete trascorrere una domenica rilassante? Cercate di essere flessibili riguardo a quanto avete pianificato. La dissonanza Luna-Marte potrebbe comportare dei ritardi, ad esempio da parte degli amici, disaccordi sul programma e da parte vostra il rifiuto di scendere a compromessi. In questo modo rovinerete quella che potrebbe essere una magnifica giornata. Sfruttate l’energia del transito per capire e placare il vostro stato d’animo, dovuto probabilmente soltanto all’ansia e pensate a distrarvi! Amore: in coppia, ricordate: un bel rapporto si costruisce in due! Soli: pensate che gli altri siano ai vostri piedi ma qualcuno non cederà…

Oroscopo 16 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna in Bilancia-Marte nel vostro segno, l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, esserci delle tensioni soprattutto se penserete che le persone care non rispettino le vostre opinioni o le decisioni. Se i vostri piani sembrano scontrarsi con le esigenze domestiche, potrebbero esserci degli attriti e dovreste trovare un compromesso. Evitate dunque di provare frustrazione per questioni banali. Amore: in coppia, le decisioni da prendere, iniziano a essere urgenti e dovrete risolvere. Soli: al solito flirtare in modo superficiale, oggi preferirete un approccio intellettuale. Ed è un modo originale per conquistare.

Oroscopo 16 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Luna-Marte, che si tratti di lavoro o della vita personale, evitate di farvi influenzare da ciò che dicono gli altri. Potreste, ad esempio, offendervi per un commento di un collega o di un amico ma invece di reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirata a sminuire la vostra personalità? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure hanno il potere di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, reagite, andate oltre.

Oroscopo 16 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna in Bilancia e Marte in Cancro, rappresenta un invito a trovare un equilibrio nel settore delle finanze. Risparmiate pensando al futuro, siete cauti nelle spese o vi lanciate negli acquisti impulsivamente? Se ci sono problemi che creano stress è tempo di sistemare la situazione. Un approccio equilibrato significa strutturare il budget in modo da garantirvi sia la sicurezza finanziaria che il divertimento. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regna sovrano. L’atmosfera è pesantuccia. Soli: avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti e alzate un muro, vi chiudete.

Oroscopo 16 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Cancro: potreste desiderare di avere dei contatti positivi con chi vi circonda e divertirvi, rilassarvi e al contempo dare una mano a chi vi circonda ma è una domenica in cui rischiate di esagerare Cercate invece di stabilire dei limiti senza temere che qualcuno si offenda poiché non dovete stressarvi per aiutare gli altri. non dovete compromettere il vostro benessere. Amore: in coppia, la comunicazione oggi non va e l’unica soluzione è rinunciare al dialogo. In ogni caso, sorridete. Soli: negli affari di cuore, per oggi seguite la corrente e non aspettatevi miracoli.

Oroscopo 16 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Luna-Marte annuncia una domenica in cui la lista di cose da fare potrebbe essere corposa ma non saprete da che parte iniziare. Chiedere una mano o fare un elenco dei compiti sarà d’aiuto a organizzarvi e a portare a termine tutto senza stressarvi e trovare il tempo per rilassarvi, pensare al vostro benessere. Con chi vi circonda infine sarete più permalosi del solito. Ma qualcuno vi farà ragionare. Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, la giornata è all’insegna della complicità. Soli: potrebbe tornare un ex tra di voi c’è sempre una grande attrazione, quel certo non so che misterioso…

Oroscopo 16 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Luna-Marte potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se dedicherete il vostro tempo o la vostra energia ad amici negativi o che vi giudicano. Ma saprete come reagire per mettere a tacere la sua invidia e la competizione nei vostri confronti.. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di puro istinto e non certo frutto di riflessioni. Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata usando belle parole. Ma il partner non si lascerà ingannare. Soli: vi lancerete in una conquista per gioco ma l’altro/a capirà e si allontanerà senza spiegazioni.

Oroscopo 16 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna in Bilancia-Marte in Cancro, occhio ai litigi, alle pignolerie e alle tragedie inutili: cercate di mantenere l’equilibrio anche quando intorno a voi l’atmosfera è elettrica. Un episodio spiacevole potrebbe turbarvi, avrete la sensazione che vi mettano i bastoni tra le ruote e rischiate di reagire con veemenza. Sarebbe un errore ma è probabile che una persona cara ve lo farà capire. Amore: in coppia, puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Privilegiate il dialogo. Soli: cogliete le opportunità: gli incontri di questa giornata vi regalano bellissime emozioni. Andrà tutto alla grande!

Oroscopo 16 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Bilancia è in dissonanza con Marte in Cancro: dovreste cercare di sviluppare una prospettiva nuova ed equilibrata su una questione che vi preoccupa. Per oggi sarebbe inutile esprimere le vostre convinzioni con l’obbiettivo di avere la meglio ma invece di capire. Fermatevi ed esaminate tutti gli aspetti della situazione. Potreste scoprire che è il caso di arrivare a un compromesso o avere una nuova intuizione vincente. Amore: in coppia, con il partner imboccherete nuove strade che porteranno a un’attività a cui non avete mai pensato! Soli: più intraprendenti e ciò negli affari di cuore vi permetterà di avere successo!

Oroscopo 16 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Luna-Marte, concedervi un piccolo regalo o una gratificazione non solo è positivo ma è necessario. Acquistate qualcosa che vi piace oppure coccolatevi con un massaggio in una spa. Spendere saggiamente per prendere cura di voi stessi è un investimento nel vostro benessere, non qualcosa di frivolo. Al contempo iniziate ad accantonare una somma di denaro per qualcosa di speciale: una meritata vacanza o un acquisto importante che desiderate da tempo. Amore: in coppia, impulsivi, il che scatenerà tensioni nella relazione. Soli: è alta la possibilità di stringere un forte legame con una persona che vedete per la prima volta.