Cosa dice l’oroscopo del 17 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto tra la Luna in Gemelli con Marte in Bilancia vi dota di belle energie, siete pronti a risolvere i problemi, comunicare e imparare. Siete inoltre molto consapevoli del ruolo che gli altri giocano nella tua vita, e viceversa. Il lavoro di squadra e il supporto sono le vostre armi migliori per vincere nelle trattative e concludere gli affari. Fate tuttavia attenzione a non essere troppo diretti. Amore: in coppia, l’intesa è quasi perfetta! E’ una giornata all’insegna della tenerezza e delle piccole attenzioni. Soli: se una persona vi attrae da un po’ di tempo, fate un passo avanti e proponete un’uscita.

Oroscopo 17 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La giornata può essere positiva oppure deludente: tutto dipenderà dalla capacità che avrete oggi di andare incontro agli altri, trovare l’accordo. Rispetto a una relazione di lavoro o personale che presenta una situazione complicata potreste infatti trovarvi in difficoltà. In serata potrebbero esserci delle discussioni che scateneranno un atteggiamento ostinato da parte di amici cari e familiari. Amore: in coppia, a voi piace rendere felice il partner ma non al punto di rinunciare alle vostre priorità. Non è che state esagerando? Soli: una persona potrebbe farvi notare che siete testardi e vi offenderete. Calma.

Oroscopo 17 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna nel vostro segno e Marte in Bilancia rappresenta un’opportunità imperdibile per investire tempo ed energie in un progetto che porterà buoni risultati. Fidatevi dell’istinto, entrate in azione con coraggio poiché potrebbe venir fuori qualcosa da cui trarrete beneficio. Al contempo cercate di guardare gli amici e i familiari con occhi diversi, dedicate loro più attenzioni. Amore: in coppia, il partner potrebbe accusarvi di essere un po’ distanti. Forse è il momento di porvi alcune domande. Soli: potrebbe scattare un’attrazione per una persona collegata al vostro lavoro. Riflettete se parlare o tacere.

Oroscopo 17 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con gli aspetti odierni, avete voglia di mantenere un profilo basso, i transiti accentuano qualsiasi frustrazione latente derivante da problemi riguardanti la casa e la famiglia. E’ la giornata giusta per affrontare una questione che aleggia da tempo con un persona cara. L’importante è non essere troppo aggressivi. Un atteggiamento calmo e aperto renderà più facile appianare la situazione. Amore: in coppia, prenderete in considerazione tutti i consigli del partner e a due le cose vanno più veloci. Soli: avete fatto tesoro degli errori del passato e ora potete guardare con fiducia a un nuovo amore.

Oroscopo 17 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Luna-Marte vi spinge a socializzare, anche un’uscita con un amico o un familiare vi ricaricherà di belle energie, vi rilasserà. Avete bisogno di una pausa dalla routine, di distrarvi e divertirvi! Il transito vi rende molto affascinanti, fatto decisamente utile anche se avete degli incontri di tipo professionale. In serata state alla larga da persone invidiose (sapete chi sono). Amore: in coppia, ritrovate il vostro sorriso e il buon umore. Il partner potrebbe rimanere sorpreso, quasi non vi riconoscerà! Soli: niente e nessuno potrà resistervi. E se fosse il giorno giusto per incontrare il vero amore?

Oroscopo 17 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Marte in Bilancia, è la giornata ideale per riprendere in mano progetti e idee che avete chiuso in cassetto ed entrare finalmente in azione. Marte, il pianeta rosso, punta i riflettori sul vostro settore delle finanze, dunque sfruttate questo passaggio per fare scelte oculate ed evitare di lanciarvi nelle spese impulsive solo perché avete voglia di gratificarvi. Amore: in coppia, bella giornata, l’appuntamento è con la tenerezza, i progetti per il futuro. Soli: una persona vi attrae ma avete paura di una delusione? Osate senza porvi domande. Eviterete futuri rimpianti.

Oroscopo 17 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se vi farà piacere, accettate qualsiasi invito riceverete nella vita sociale, in quanto imposterete il ritmo delle prossime settimane. In questo periodo la vita sociale brilla e incontrare nuove persone rappresenterà un punto di svolta. In mente avete mille idee e avete il coraggio per metterle in pratica. Che si tratti di discutere di un progetto, pianificare un viaggio o andare a un appuntamento, siete magnetici e motivati. Amore: in coppia, affronterete con obiettività alcune questioni su cui con il partner avete punti diversi. Ciò farà evolvere la situazione.Soli: grande lucidità, sapete a chi concedere o meno la vostra fiducia.

Oroscopo 17 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni scatenano forti emozioni e siete spinti a prendere decisioni fondamentali. Ma è importante fare di testa vostra poiché sicuramente le persone care faranno delle pressioni, tenteranno di influenzare le vostre scelte. Ma fortunatamente sarete in grado di imporvi e stabilire dei limiti invalicabili. Riflettete con calma sulla vostra iniziativa, valutando attentamente i pro e i contro. Amore: in coppia, se ci sono problemi di comunicazione, la cosa migliore è ascoltare ciò che dice il partner e non voler avere sempre l’ultima parola. Soli: il lavoro oggi è la priorità e tempo per l’amore non ce ne sarà.

Oroscopo 17 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui siete affascinanti, motivati e pronti – nei prossimi giorni – a dare il via ad alcuni grandi progetti. Dovete solo assicurarvi di sapere bene cosa state cercando di realizzare. Il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Marte in Bilancia, vi regala una super dose di energia e grinta, siete mentalmente stimolati. E’ una giornata in cui chiarire alcuni recenti malintesi sarà gratificante. Amore: in coppia, cercate di tener conto dei consigli del partner e tenete sotto controllo la gelosia. Soli: negli affari di cuore grazie al sex appeal, conquisterete il cuore di una persona che vi attrae da tempo.

Oroscopo 17 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Lavoro o affari, è il momento di progredire. Con il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Marte in Bilancia siete entusiasti, nulla può ostacolare il vostro desiderio di concretizzare progetti e ambizioni. E’ un transito molto positivo che regala tonnellate di energie, è d’aiuto nella realizzazione ma al contempo è probabile che vi faccia entrare in rotta di collisione con qualsiasi tipo di autorità. Amore: in coppia, giornata molto sensuale, il partner potrebbe scoprire nuovamente la forza del vostro desiderio. Soli: una persona misteriosa, enigmatica e affascinante potrebbe conquistare il vostro cuore.

Oroscopo 17 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una domenica in cui dovete ricordare che “ne uccide più la lingua che la spada”. Rischiate di accendervi come fiammiferi e dire cose spiacevoli senza pensarci due volte. Utilizzate invece le tante energie di cui vi dota il buon aspetto tra la Luna in Gemelli e Marte in Bilancia per entrare in azione o fare delle scelte decisive senza tuttavia lanciarvi in più progetti contemporaneamente. Amore: in coppia, volete riaccendere la fiamma e uscire un po’ dalla routine. E’ un’idea splendida. Soli: pronti a fare il passo decisivo per conquistare un cuore. È un buon momento. In ogni caso, non avete nulla da perdere.

Oroscopo 17 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui pensate parecchio al denaro ma sarete particolarmente fiduciosi riguardo alla vostra situazione finanziaria. Gli aspetti astrali odierni accomodano le questioni di soldi e al contempo avete la consapevolezza che entrano ed escono. Non solo, sarete spinti a guadagnare di più, il che potrebbe comportare degli straordinari o una seconda attività. Una conversazione significativa o una decisione coraggiosa potrebbero innescare un cambiamento. Amore: in coppia, il barometro segna “bello/stabile”, siete più affettuosi e romantici! Soli: una persona asseconderà i vostri desideri. La felicità è qui e ora!