L’oroscopo del 17 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 17 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete agitati, nervosi e rischiate di preoccuparvi troppo anche per questioni di poco conto. Fate attenzione dunque a come vi esprimete poiché seppure involontariamente potreste creare dei problemi. Per oggi la cosa migliore è prendere le distanze dai social media, filtrare le telefonate ed evitare le distrazioni che vi fanno perdere tempo. Impegnare le energie in un progetto personale o di lavoro sarà molto gratificante. Amore: in coppia, sempre più innamorati, per movimentare la relazione, farete parecchie proposte piccantine al partner. Passione al top! Soli: desiderate vivere momenti unici, essere travolti dal desiderio. Dopo un incontro trascorrerete una serata hot!

Oroscopo 17 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano siete attratti da nuove opportunità, nuove esperienze e potreste avere difficoltà a occuparvi come sempre dei compiti e attività quotidiane. Se in mente vi vengono delle idee non dovete chiuderle in un cassetto: potrebbero essere il passaporto per vivere esperienze entusiasmanti. Al contempo se avete intenzione di dare il via a una vostra attività di lavoro così da sentirvi liberi, il momento giusto è ora. Amore: in coppia, siete pronti a fare gli sforzi necessari per mantenere l’armonia ma non avete intenzione di mettere da parte le vostre esigenze. Soli: per conquistare non volete indossare maschere. E fate bene: essere voi stessi è l’arma vincente!

Oroscopo 17 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui avrete idee brillanti e troverete soluzioni eccellenti a eventuali problemi. Attenzione invece a ciò che direte: un commento apparentemente innocuo, forse un lapsus, potrebbe scatenare una lite aperta. Prima di esprimervi riflettete ma in generale con questa atmosfera non è un buon momento per discutere o negoziare: sarebbe difficile raggiungere un accordo o scendere a un compromesso. Amore: in coppia, è una giornata piacevole, con il partner andate avanti mano nella mano nella totale complicità. Soli: è online che oggi potrebbe esserci un incontro intrigante. Conquisterete e ci sarà chi con dolcezza e passione conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 17 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Che si tratti di vita personale o lavoro, oggi affermare le vostre idee o le opinioni potrebbe essere difficile, rischiate di creare dei problemi con chi vi circonda e ciò comportare degli ostacoli. La notizia positiva è che di fronte alle avversità, riuscirete a mantenere la sicurezza in voi stessi. Su un altro piano: tenete sotto controllo le spese, in particolare se mentre navigate sui social appaiono annunci mirati che potrebbero attirare l’attenzione. Amore: in coppia, occhio alle reazioni, ma soprattutto non rimproverate il partner per qualsiasi cosa. Mostrate dolcezza! Soli: avete intenzione di movimentare gli affari di cuore: troverete il coraggio per fare i passi necessari e ribaltare il vostro status!

Oroscopo 17 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Trascorrere una giornata tranquilla? Non se ne parla: con la dissonanza Mercurio-Urano oggi potreste preferire qualche evento che vi regali entusiasmo. Potrebbe emergere un lato inedito della vostra personalità che sorprenderà positivamente chi vi circonda. Sfruttate eventualmente questo spirito d’iniziativa anche nel lavoro: avete gli strumenti, le abilità e il desiderio di arrivare dove volete e credendo in voi stessi potete fare tutto! Amore: in coppia, vi lascerete andare alle emozioni, il vostro lato passionale aspetta solo di essere risvegliato. Soli: se avete un appuntamento oggi sarete una compagnia affascinante e conquisterete l’altro/a. Potrebbe nascere una bella storia.

Oroscopo 17 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la dissonanza Mercurio-Urano potreste sentirvi mentalmente esausti e potrebbe essere difficile pensare in modo costruttivo. Inoltre, alcune questioni che speravate andassero a buon fine potrebbero invece snodarsi nel verso sbagliato. E non per colpa vostra. Evitate di intestardirvi o prendere decisioni impulsive e rilassatevi. Forse non concluderete molto ma se non altro non avrete passato la giornata ad agitarvi e stressarvi. Amore: in coppia, se avete dei dubbi sulla relazione, parlarne con la dolce metà è l’unico modo per migliorare le cose e ripartire da zero. Soli: in cerca dell’anima gemella? Osservate la persona che vi attrae: forse vi sta lanciando dei segnali ma non ve ne siete accorti…

Oroscopo 17 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Allentate la pressione a cui vi siete sottoposti di recente e sorridete! E’ un sabato in cui la vita sociale brilla e sarà ancora più divertente perché le cose prenderanno una piega diversa dal previsto. La flessibilità può essere un vantaggio e la chiave per sfruttare al meglio l’inizio di questo fine settimana. Distrarvi con gli amici di sempre o con le nuove conoscenze vi permetterà in ogni caso di rafforzare le relazioni. Amore: in coppia, qualche battibecco con il partner. Evitate di chiudervi nel rancore e parlate con sincerità e tenerezza delle incomprensioni o disaccordi. Soli: se attualmente state frequentando una persona, lasciate che a parlare sia la voce del cuore. Bando alle paure!

Oroscopo 17 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Mercurio-Urano potreste essere spinti ad avere un chiarimento con una persona ma fate attenzione poiché c’è la forte possibilità che la conversazione prenda una piega spiacevole e complicata: trovare un compromesso non sarà facile. Che si tratti di lavoro o vita privata, siete pregati di esprimervi con cautela. Se siete risentiti, parlerete più che chiaramente ma in questo modo rischiate di peggiorare la situazione. Amore: in coppia, evitate la possessività, la gelosia ma soprattutto di affrontare argomenti delicati. Rilassatevi. Soli: potreste incontrare per caso una vecchia conoscenza e proverete le stesse forti emozioni del passato. Nostalgia canaglia…

Oroscopo 17 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Mercurio-Urano accende la vostra voglia di libertà, di vivere nuove esperienze, distrarvi senza pensare a niente: occhio questo atteggiamento potrebbe portarvi fuori strada. Una decisione improvvisa presa sull’onda dell’impulsività potrebbe spingervi ad accantonare un compito importante oppure a rimandare una scadenza. Riflettete su quali conseguenze potrebbe avere sulla vostra reputazione. Amore: in coppia, insieme al partner darete nuovo slancio alla relazione e riscoprirete l’esaltante entusiasmo dei primi giorni. Soli: se volete conoscere meglio una persona che vi attrae e conquistare il suo cuore è la giornata ideale. Farete colpo in un batter di ciglia.

Oroscopo 17 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano, rallentate il ritmo, cercate di mantenere le cose semplici: è una giornata in cui volete velocizzare le situazioni e rischiate di prendere delle decisioni impulsive che potrebbero avere conseguenze imprevedibili. Meno saranno complicati i vostri piani e meglio sarà. Con questo transito potreste anche avere a che fare con persone ostinate: fate leva sulla pazienza poiché non troverete un terreno d’intesa. Amore: in coppia, In coppia: con il partner c’è complicità, vi capite al volo in tutti gli aspetti della vita a due. Soli: sfruttate questa fase di romanticismo per mettere in risalto le vostre doti di ascolto, rispetto e delicatezza. Ci sarà chi le apprezzerà.

Oroscopo 17 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Urano rischiate di essere molto generosi e disponibili con alcune persone che invece potrebbero essere assenti quando sarete voi ad aver bisogno di un sostegno. Cercare di rendere felice chi vi circonda può diventare un problema se chiedono favori o denaro in continuazione e dunque è assente un equilibrio dare/avere. Il vostro tempo e le energie sono preziose per cui dovreste mettere dei limiti e dire più spesso qualche “no”. Amore: in coppia, vi ponete delle domande ed è un’ottima giornata per fare il punto della situazione. Soli: farete pace con un/a ex. Avete capito che la responsabilità di alcuni errori è stata di entrambi e nascerà una bella amicizia.

Oroscopo 17 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con grande sorpresa di chi vi circonda oggi sarete meno empatici e inclini a mettervi sulla difensiva. Con la dissonanza Mercurio-Urano, è un atteggiamento che potrebbe scatenare un malinteso e incomprensioni con amici e familiari. Se capite che state per reagire con veemenza alle parole di una persona, fate un passo indietro e riflettete. Un approccio più razionale vi farà capire che è cosa di poco conto. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia nella relazione organizzerete qualcosa con la dolce metà che avrà il potere di rafforzare il legame. Soli: affascinanti, magnetici e ovunque fate colpo, sarete corteggiati/e! È probabile che concluderete la serata in dolce compagnia.