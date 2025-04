Cosa dice l’oroscopo del 17 aprile per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 aprile Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata positiva, siete determinati e pronti ad affrontare con entusiasmo qualsiasi sfida. Dovete solo fare attenzione ad alcune persone invidiose o subdole che potrebbero compromettere il buonumore. Al contempo, da parte vostra occhio a ciò che comunicherete poiché potrebbe essere interpretato nel modo sbagliato. Nel pomeriggio potrebbe arrivare un’opportunità inaspettata. Amore: in coppia, evitate reazioni impulsive, ascoltate ciò che prova il partner. Date il via a un dialogo profondo. Soli: uscite e tenete gli occhi aperti. Un persona dinamica e originale potrebbe cambiare il corso della vostra vita…

Oroscopo 17 aprile Toro (22 aprile-20 maggio)

I pianeti fanno arrivare nuove opportunità ma non solo, se una situazione stava andando male funzionerà miracolosamente, uscirete fuori anche da qualsiasi stato d’animo negativo. Andando avanti le cose procederanno in modo liscio, ritroverete l’ottimismo. Questo fine settimana di festa, cercate di spezzare la solita routine. Potrebbero esserci piacevoli sorprese ma dovrete uscire e andare a scovarle! Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, se non volete scatenare il peggio evitate di provocare il partner. Non è responsabile di tutto. Soli: se non siete disposti a essere calmi e gentili la cosa migliore è rimanere a casa.

Oroscopo 17 aprile Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Sagittario al vostro segno chiede di dare la priorità ai vostri bisogni. Non stiamo dicendo che dovete essere egoisti ma solo di dare se in cambio riceverete. Non sprecate il tempo o l’energia per le persone che vi scaricano addosso i loro problemi senza chiedervi come state e circondatevi di amici che offrono affetto sincero. Se, infine, un invito non vi sembra divertente, rifiutate senza sentirvi in colpa. Amore: in coppia, eliminate i pensieri cupi e seguite i desideri del cuore! Soli: se di recente avete dato il via a una storia, un pettegolezzo potrebbe metterla in discussione. Ma spesso da un male nasce un bene!

Oroscopo 17 aprile Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un giovedì in cui siete più produttivi del solito per cui sfruttate lo slancio per chiudere compiti di lavoro, recuperare impegni personali che avete trascurato senza per questo spingervi oltre il limite consentito dalle vostre energie. Risolvete ciò che potete ed evitate di stressarvi per le cose che al momento non potete sistemare. E stasera relax, pensate a prendere cura di voi stessi. Amore: in coppia, avrete la sensazione che il partner sia distante o critico. Fate attenzione le emozioni oggi sono distorte. Soli: non è giornata di incontri. riflettete su ciò che vi impedisce di avere una vita affettiva appagante.

Oroscopo 17 aprile Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste essere in disaccordo con una persona cara riguardo la visione del vostro futuro e scoprire che tenta di controllare le vostre iniziative. Al contempo i passaggi odierni ricordano al vostro segno che le azioni dicono molto di più delle parole e avete dunque, attraverso delle dimostrazioni di sostegno concreto, l’opportunità di rafforzare le relazioni con gli amici cari e i familiari. Amore: in coppia, il partner vi farà una dichiarazione o una proposta che aspettavate con ansia. Sarete appagati. Soli: se dovesse nascere un flirt, evitate di essere impazienti o farete scappare l’altro/a. E sarebbe un vero peccato.

Oroscopo 17 aprile Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Luna-Giove vi rende molto disponibili, sarete un punto di riferimento e di forza per chi tra le persone care è in difficoltà ma ricordate di non farvi carico eccessivamente dei loro problemi, delle emozioni così da mantenere alto il vostro morale. Al contempo, il transito rappresenta inoltre un’opportunità per fare il punto sugli obiettivi importanti che volete raggiungere. Amore: in coppia, dedicherete del tempo a coccolare il partner, che ricambierà con dolcezza. Soli: avete intenzione di ritrovare voi stessi, sentirvi in sintonia con voi stessi, così da poter trovare velocemente la persona giusta. Top!

Oroscopo 17 aprile Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il vostro desiderio di libertà oggi è forte, potreste sentirvi limitati dalle circostanze o da chi vi circonda e provare un po’ di risentimento. Non dovete permettere, tuttavia, che siano queste emozioni a prendere il sopravvento. La nota positiva è che l’irrequietezza può spingere a migliorare la vostra vita, ad esempio coltivando un interesse, un’attività che accenda il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, se da tempo si trascina un disaccordo oggi troverete un terreno d’intesa. Soli: uscirete dalla zona di comfort e fate bene: aspettatevi sorprese, incontri inaspettati o esperienze che non vi lasceranno indifferenti.

Oroscopo 17 aprile Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I pianeti parlano di nuove opportunità per guadagnare di più o di firmare un contratto o un accordo. Tuttavia anziché cedere al dubbio, dovete acchiapparle con entusiasmo. Mettete in pratica le vostre eventuali idee per fare soldi e non abbiate paura di esprimere ciò che desiderate poiché in questo modo farete dei progressi. Stasera pensate a rilassarvi, così da alleviare i sintomi fisici dello stress. Amore: in coppia, conoscete bene l’uso delle parole e oggi riuscirete a ottenere ciò che volete… Soli: pentiti di aver messo a nudo il vostro cuore con una persona, oggi potreste decidere di chiudere un flirt iniziato da poco.

Oroscopo 17 aprile Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il Sole e Mercurio in Ariete, avete ritrovato sicurezza, ottimismo e senso dell’umorismo. Sfruttate la vita sociale poiché brilla di promesse e vi ritroverete in buona compagnia. Che si tratti di conversazioni online o di incontri dal vivo con gli amici, è un’opportunità anche per entrare in contatto con nuove conoscenze e aprire la strada a nuovi sviluppi sul piano professionale. Amore: in coppia, l’intuito è decuplicato e il partner oggi sarà come un libro aperto. Anticiperete i suoi desideri. Soli: seguite l’istinto, la voce interiore: vi guiderà verso la persona giusta. Un incontro sfocerà in un innamoramento.

Oroscopo 17 aprile Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La dissonanza Luna-Giove vi dota di lucidità, della capacità di individuare anche i minimi dettagli di un compito di lavoro e ciò rappresentare un vantaggio ma fate in modo che non si trasformi in perfezionismo! E con Venere in Pesci che vi dota di sicurezza, fiducia e ottimismo concluderete la settimana in bellezza! Al contempo oggi potreste portare a termine qualcosa di importante con successo. Amore: in coppia, più aperti, esprimerete ciò che provate con le parole giuste. La relazione sarà serena. Soli: pronti a rivedere le vostre esigenze, le aspettative. Il che renderà più facile conquistare ed essere corteggiati.

Oroscopo 17 aprile Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Potreste non aver ancora raggiunto alcuni obbiettivi finanziari che vi eravate prefissi e oggi ci penserete continuamente ma accompagnati dall’ansia, dalla frenesia di sistemare la situazione. Il che vi metterà sotto stress. In realtà, le circostanze frustranti che si verificano in questo momento possono al contrario portare a compiere dei passi positivi verso il miglioramento della vostra vita. Amore: in coppia, rischiate di trasformare un piccolo disaccordo in un dramma. Con il partner cercate di chiudere un occhio e trovare un compromesso. Soli: nervosi, agitati, irritabili: per oggi l’amore non è nel programma della giornata.

Oroscopo 17 aprile Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nelle ultime settimane potrebbero essere emersi degli errori che avete commesso riguardo le abitudini di spesa e al vostro atteggiamento rispetto al denaro. Potreste aver capito chiaramente che se volete garantirvi la stabilità e la sicurezza dovete cambiare il modo in cui gestite i soldi. Nel momento in cui accetterete di dover cambiare qualcosa, tutto diventerà più facile. Amore: in coppia, sarete spinti a chiarire alcune questioni. Cercate di farlo in modo affettuoso e costruttivo. Soli: un po’ permalosi, anche se non volete ammetterlo. Se capite di aver esagerato, con chi vi corteggia, fate il primo passo.