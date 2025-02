Cosa dice l’oroscopo del 17 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Evitate che la pressione di un’altra settimana lavorativa scateni agitazione e sfruttate le vibrazioni per muovervi a un ritmo che ritenete sia giusto per voi. La priorità odierna è quella di mantenere un buon equilibrio. Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e il Sole in Acquario è ideale per socializzare e ampliare la cerchia delle conoscenze, condividere le idee e persino imbattervi in un’ottima opportunità. Amore: in coppia, esprimete pure i vostri desideri ma con affetto. Otterrete quanto volete, anche sul fronte eros. Soli: su di giri e determinati a trovare un/a amante per la vita o… solo per una notte.

Oroscopo 17 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Desiderate un cambiamento positivo? Questa settimana, al vostro fianco ci sono più pianeti schierati in modo eccellente! Se avete in mente di raggiungere un obbiettivo, tenete presente che domani il Sole entrerà in Pesci: con il passare dei giorni, il vostro istinto vi dirà cosa fare per realizzarlo e qual è la direzione giusta da imboccare. Per oggi concentratevi su ciò che potete gestire facilmente. Amore: in coppia, l’argomento principale dei vostri disaccordi: l’influenza, non sempre positiva, di chi vi circonda! E il partner di questo vi rimprovera. Soli: poche possibilità di incontro: vi barricate dietro le paure.

Oroscopo 17 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il prossimo arrivo – domani – dell’entrata del Sole in Pesci, dove è già presente Mercurio, nel vostro settore della carriera e delle ambizioni, dovrebbe annunciare una eccellente soddisfazione nella professione. Potrebbe trattarsi di un aumento di stipendio, una promozione o un trasferimento in un reparto migliore. Per oggi, dedicatevi ad attività che vi appassionano, fate leva sulla creatività. Amore: in coppia, un’osservazione del partner vi irriterà ma tacerete e non affronterete una discussione. Soli: è una giornata in cui vi porrete delle domande sulla vostra situazione affettiva, farete il punto.

Oroscopo 17 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui nel lavoro avrete la sensazione di non fare nulla di giusto e ciò aumentare i livelli di stress e accentuare le paure. Tra lavoro e casa, potreste sentirvi tirati in direzioni diverse ma è evidente che non potete accontentare tutti, per cui concentratevi su ciò che è davvero importante e fate una lista delle priorità con la consapevolezza che comunque deluderete qualcuno. Amore: in coppia, siete impazienti e la relazione ne risente: con il partner oggi circolerà malumore. Soli: nulla da segnalare, per quanto riguarda gli incontri. Per oggi coccolate i familiari e gli amici cari.

Oroscopo 17 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi odierni sono ideali per avere conversazioni costruttive, produttive soprattutto se siete sul punto di concludere una trattativa. I pianeti oggi accentuano il vostro carisma, la diplomazia e in qualsiasi circostanza, che si tratti di concludere un affare, risolvere un conflitto – anche se non riguarda direttamente voi – o promuovere le vostre idee, troverete le parole giuste. Amore: in coppia, avrete mille attenzioni per il partner che capirà cosa avete in mente… Soli: volete dire addio alla solitudine e siete in grado di farlo. Iniziate cambiando qualche abitudine ormai decisamente superata.

Oroscopo 17 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un lunedì in cui alcuni piani importanti, forse riguardanti un viaggio o un corso di studi potrebbero essere temporaneamente bloccati da circostanze al di fuori del vostro controllo e ciò essere motivo di irritazione. Rischiate di sfogare il nervosismo su chi vi circonda, soprattutto sulle persone care ma la cosa migliore sarebbe quella di trovare dei modi per far funzionare i vostri piani. Amore: in coppia, comprendere le esigenze del partner è importante. L’avete capito e insieme potete fare di nuovo dei progetti. Soli: oggi metterete il turbo e vi lancerete nella ricerca dell’altra metà della mela.

Oroscopo 17 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con i passaggi odierni è possibile che una determinata questione di lavoro o personale stia montando e a breve potrebbe esplodere. Se anche dovesse comportare un confronto, non dovete esitare. Affrontate a viso aperto la situazione e difendete ciò che credete sia giusto. Tenete presente che durante il fine settimana ci sarà una svolta positiva che non vi sareste mai aspettati. Amore: in coppia, il partner si dedica a voi, al vostro benessere ed è felice solo se lo siete anche voi. Meglio di così… Soli: l’istinto vi porterà verso la persona giusta e darete il via a una storia. La fortuna vi sorride!

Oroscopo 17 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I pianeti fanno arrivare sviluppi entusiasmanti, anche per compiere passi avanti in un accordo che potrebbe essere molto redditizio. Tuttavia, potreste dover lavorare sodo per negoziare e ottenere quanto volete e ciò che desiderate. Su un altro piano: nella vita sociale potreste stringere una nuova amicizia con una persona che ammirate: vi piacerà uscire e divertirvi insieme, godere della sua compagnia. Amore: in coppia, anche se provate emozioni negative, mostrate un incredibile autocontrollo così da non creare tensioni. Soli: in caso di incontro, perderete la testa e ogni tanto, diciamolo, fa bene!

Oroscopo 17 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Quando si tratterà di parlare di una questione importante di lavoro o personale, una persona potrebbe chiudersi e potreste anche essere voi. Il motivo? Potrebbe essere la necessità di procedere con cautela, e ciò rendere voi o l’altro consapevoli del pericolo di dire la cosa sbagliata. Atteggiamento che rappresenta un ostacolo: un po’ più di spontaneità potrebbe accelerare i risultati. Amore: in coppia, creerete un’atmosfera magica e romantica che scatenerà il desiderio. Il partner non saprà resistervi. Soli: affascinanti, carismatici, meno esigenti, oggi vi garantite una conquista romantica.

Oroscopo 17 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Non è il momento di rimanere dietro le quinte o confondervi con la massa ma quello di essere originali, qualsiasi cosa farete. Il buon aspetto Sole-Luna vi permette di pensare fuori dagli schemi, sia che stiate risolvendo un problema, lavorando a un progetto o capire cosa indossare in vista di un appuntamento di lavoro. In questo modo verrete sicuramente notati e andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, se volete dare il via a un progetto a due dovete privilegiare l’ascolto, e prendere in considerazione dei compromessi. Soli: più che andare alla ricerca dell’anima gemella oggi sognerete…

Oroscopo 17 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e il Sole nel vostro segno è molto positivo, la settimana si apre in modo brillante, soprattutto riguardo a un progetto che avete in cantiere. Se di recente vi siete lamentati del fatto che tutto si snodava con lentezza o avete scoperto che qualcuno non stava facendo nulla per accelerare i tempi, ora la musica cambierà e andrete avanti alla velocità della luce. Amore: in coppia, una dolce conversazione vi regalerà sollievo e sarete più romantici, pieni di attenzioni. Vedrete il futuro più positivo! Soli: i pianeti favoriscono gli incontri: amore o amicizia, dovete acchiappare tutto!

Oroscopo 17 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel lavoro, i prossimi giorni potrebbero essere impegnativi, ma sarete in grado di portare avanti tutto. L’unica difficoltà che potreste incontrare è mollare qualcosa a cui avete dedicato tempo ed energie. Di qualunque cosa si tratti dovete accantonarla così com’è in modo di fare in seguito dei miglioramenti. Scoprirete che riesaminare un piano può cambiare la situazione in meglio. Amore: in coppia, circolano incertezze e questioni delicate, che vanno risolte con pazienza e tolleranza. Soli: quando vi sentite provocati, reagite e passate all’attacco, dite parole pungenti. E’ difficile capirvi…