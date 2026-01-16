L’oroscopo del 17 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 17 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 17 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Venere in Acquario, transito positivo per l’Ariete, fino al 10 febbraio sosta nel vostro settore della vita sociale, fa arrivare interessanti opportunità nel settore delle amicizie, riceverete e lancerete inviti, se state cercando di entrare in una nuova cerchia è il momento ideale per prendere l’iniziativa. I nuovi contatti saranno utili anche nel lavoro o una persona con voi sarà molto gentile e generosa. Amore: in coppia, con il partner non andate sempre d’accordo ma per fortuna le cose che vi uniscono sono molte di più di quelle che vi dividono. Soli: occhio alle illusioni. Potreste innamorarvi di una persona ma scoprire che l’altro/a vi considera solo un/a amico.
Oroscopo 17 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Fino al 10 febbrario, Venere in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: cercate di pensare fuori dagli schemi, ampliate il giro dei contatti professionali, partecipate a eventi, così da fare la conoscenza con persone che contano e arriveranno nuove opportunità. Siete in una una posizione in cui lavoro o vita personale gli altri notano e apprezzano ciò che fate. Amore: in coppia, date nuovo slancio alla relazione e soprattutto cercate di essere meno possessivi. Il partner potrebbe sentire il vostro fiato sul collo, il che sarebbe un grosso problema. Soli: per trovare l’amore non c’è bisogno di andare troppo lontano. Potrebbe trattarsi di qualcuno che già conoscete, ma che non avete mai preso in considerazione.
Oroscopo 17 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Venere entra in Acquario e fino al 10 febbraio accende il desiderio di godere la vita al massimo! Il pianeta sosta nel vostro settore dei viaggi, delle nuove esperienze e dunque è il momento di uscire dalla vostra zona di comfort. Ma voi saprete come sfruttare al meglio questo transito. Tenete presente che tutto ciò che vi permette di ampliare gli orizzonti vi farà vivere dei momenti davvero entusiasmanti! Amore: in coppia, è grazie a un viaggio o a nuova attività da praticare insieme al partner che nella relazione ci sarà un rinnovamento. Soli: con Venere in aspetto positivo, l’incontro con una persona è molto probabile, potrebbe essere di origine straniera.
Oroscopo 17 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Venere in Acquario fino al 10 febbraio sosterà in un vostro settore delle finanze: potreste trovare un accordo positivo su una questione di denaro, ad esempio riguardante una donazione o un’eredità che potrebbero aver scatenato un conflitto con i familiari. Nel lavoro, potrebbe emergere un’opportunità sorprendente o una collaborazione non convenzionale e si riveleranno entrambe redditizie. Amore: in coppia, tra buon umore e romanticismo, siete al settimo cielo! Con il partner trascorrerete momenti deliziosi, l’amore occuperà un posto molto speciale. Soli: con i passaggi odierni un incontro d’amore sarà perfetto, guardate al futuro con fiducia!
Oroscopo 17 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Da oggi e fino al 10 febbraio, Venere in Acquario nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, fa entrare la felicità e l’ottimismo. Avrete la capacità di trasmettete le vostre idee in modo gentile, stimolante e ciò vi fa apprezzare da chi vi circonda. Al contempo, avrete voglia di entrare in nuove cerchie ed è probabile stringerete una relazione che sarà utile nel lavoro, nella carriera. Amore: in coppia, se l’a relazione è un po’ spenta, troverete le parole giuste per ritrovare slancio! Soli: tra nuove conoscenze nella vita sociale e un/a ex che torna alla carica, la giornata si annuncia movimentata. Distacco e prenderete la decisione giusta.
Oroscopo 17 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con Venere in Acquario, fino al 10 febbraio, nel lavoro avrete molto da fare, vi prenderete cura al massimo degli impegni e sarete ripagati con belle gratificazioni. Darete il meglio – più del solito – sarete efficienti, produttivi e poiché sarete accompagnati dal buonumore, il vostro compito sarà facilitato. Al contempo potreste essere spinti a seguire una dieta sana e a praticare esercizio fisico. Amore: in coppia, è una giornata romantica. Abbracci, progetti, dolci conversazioni: tutto ciò che sempre vi rassicura. Soli: siete cambiati: avete sicurezza in voi stessi, sapete bene cosa volete. Il prossimo incontro sarà all’altezza delle vostre aspettative.
Oroscopo 17 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con Venere in Acquario fino al 10 febbraio la vita vi sembrerà divertente, leggera, la vostra creatività sarà al top, se vi troverete a dover gestire problemi e incomprensioni, il pianeta rosa vi metterà in grado di sfruttare le vostre ben note capacità diplomatiche. Più in generale, una situazione conflittuale si risolverà come per magia. Con questo transito potreste essere attratti irresistibilmente da un oggetto. Amore: in coppia, troverete dei compromessi. Siete amorevoli nei confronti della dolce metà. Soli: rivedrete con piacere una persona che vi corteggia ma per oggi non prenderete una decisione. Sapete che le cose cambieranno non appena direte di sì.
Oroscopo 17 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Venere entra in Acquario, fino al 10 febbraio sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: vi offrirà la possibilità di risolvere, attraverso un dialogo sincero, eventuali problemi e malintesi con le persone care, così da ritrovare una buona intesa, leggerezza nelle relazioni oppure vi sentirete pronti a dare il via ad alcuni cambiamenti di tipo pratico per rendere più confortevole l’abitazione. Amore: in coppia, siete entrambi felici, innamorati e tutto procede alla grande. L’osmosi è totale! Soli: è possibile che incontrerete per caso una persona che avete amato in passato e la cosa potrebbe turbarvi, emergeranno parecchi ricordi. Guardate al futuro, andate avanti!
Oroscopo 17 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Il transito di Venere in Acquario, fino al 10 febbraio, per il vostro segno è ultra positivo, vi rende molto affascinanti, chi vi circonda è attrato da voi. Nelle conversazioni avrete un approccio aperto, sincero, generoso ed esprimerete il vostro entusiasmo. La voce sarà la vostra arma vincente per convincere chiunque ed ottenere il successo! I contatti vi daranno modo, inoltre, di far arrivare nuove opportunità. Amore: in coppia, se ultimamente avete avuto problemi a comunicare con il partner, le cose finalmente si sbloccheranno. Soli: dopo conversazioni online, incontrerete la persona nella vita reale. Assicuratevi che sia effettivamente libera.
Oroscopo 17 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Venere esce dal vostro segno ed entra in Acquario, fino al 10 febbraio sosta nel vostro settore delle finanze. Nelle prossime settimane sarete concentrati sui vostri desideri e bisogni., anche il comfort personale sarà al centro dell’attenzione. È un ottimo momento per trovare più appagamento nel mondo dei cinque sensi. Impegnerete più energia e amore nei vostri affari pratici. Amore: in coppia, con Venere in Acquario occhio a essere troppo possessivi o, al contrario, eccessivamente distaccati! Trovate un equilibrio. Soli: i passaggi favoriscono gli incontri. Bando dunque al vostro naturale riserbo e aprite la danza dell’amore con determinazione.
Oroscopo 17 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con l’arrivo di Venere nel vostro segno sarete più positivi, il transito vi spingerà a vivere con maggiore leggerezza! E’ un buon momento per ampliare il giro delle conoscenze e, al contempo, quello di dare una ravvivata al look, migliorare l’immagine così da accentuare il vostro fascino e accentuare la sicurezza in voi stessi: attirerete persone “utili”, pronte a dare una mano o ad assecondarvi. Amore: in coppia, grazie a una situazione insolita potrebbe esserci uno splendido rinnovamento! Soli: con gli aspetti astrali odierni, negli affari di cuore in programma c’è un incontro romantico molto importante, determinante, che cambierà in meglio la vostra vita!
Oroscopo 17 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
L’entrata di Venere in Acquario è eccellente per trovare attività d’aiuto a ridurre lo stress. E’ tempo di riflettere sul vostro percorso professionale, considerare la vostra linea d’azione e capire su cosa vale la pena investire la vostra energia. Non è il momento di intraprendere qualcosa di nuovo ma quello di fare una pausa che vi permetterà di esaminare voi stessi e gli obbiettivi che avete a cuore. Amore: in coppia, nella relazione c’è uno splendido mix di romanticismo, passione e amore! La dolce metà è sotto un incantesimo… Soli: affascinanti, il buon umore e la gentilezza sono contagiosi, il vostro magnetismo rende felici le persone (compresi voi)!