Cosa dice l’oroscopo del 17 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Venere in Acquario, transito positivo per l’Ariete, fino al 10 febbraio sosta nel vostro settore della vita sociale, fa arrivare interessanti opportunità nel settore delle amicizie, riceverete e lancerete inviti, se state cercando di entrare in una nuova cerchia è il momento ideale per prendere l’iniziativa. I nuovi contatti saranno utili anche nel lavoro o una persona con voi sarà molto gentile e generosa. Amore: in coppia, con il partner non andate sempre d’accordo ma per fortuna le cose che vi uniscono sono molte di più di quelle che vi dividono. Soli: occhio alle illusioni. Potreste innamorarvi di una persona ma scoprire che l’altro/a vi considera solo un/a amico.

Oroscopo 17 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 10 febbrario, Venere in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: cercate di pensare fuori dagli schemi, ampliate il giro dei contatti professionali, partecipate a eventi, così da fare la conoscenza con persone che contano e arriveranno nuove opportunità. Siete in una una posizione in cui lavoro o vita personale gli altri notano e apprezzano ciò che fate. Amore: in coppia, date nuovo slancio alla relazione e soprattutto cercate di essere meno possessivi. Il partner potrebbe sentire il vostro fiato sul collo, il che sarebbe un grosso problema. Soli: per trovare l’amore non c’è bisogno di andare troppo lontano. Potrebbe trattarsi di qualcuno che già conoscete, ma che non avete mai preso in considerazione.

Oroscopo 17 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere entra in Acquario e fino al 10 febbraio accende il desiderio di godere la vita al massimo! Il pianeta sosta nel vostro settore dei viaggi, delle nuove esperienze e dunque è il momento di uscire dalla vostra zona di comfort. Ma voi saprete come sfruttare al meglio questo transito. Tenete presente che tutto ciò che vi permette di ampliare gli orizzonti vi farà vivere dei momenti davvero entusiasmanti! Amore: in coppia, è grazie a un viaggio o a nuova attività da praticare insieme al partner che nella relazione ci sarà un rinnovamento. Soli: con Venere in aspetto positivo, l’incontro con una persona è molto probabile, potrebbe essere di origine straniera.

Oroscopo 17 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere in Acquario fino al 10 febbraio sosterà in un vostro settore delle finanze: potreste trovare un accordo positivo su una questione di denaro, ad esempio riguardante una donazione o un’eredità che potrebbero aver scatenato un conflitto con i familiari. Nel lavoro, potrebbe emergere un’opportunità sorprendente o una collaborazione non convenzionale e si riveleranno entrambe redditizie. Amore: in coppia, tra buon umore e romanticismo, siete al settimo cielo! Con il partner trascorrerete momenti deliziosi, l’amore occuperà un posto molto speciale. Soli: con i passaggi odierni un incontro d’amore sarà perfetto, guardate al futuro con fiducia!

Oroscopo 17 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)