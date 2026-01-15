Cosa dice l’oroscopo del 16 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la Luna in Capricorno sul posto di lavoro sarete molto concentrati, efficienti, direte la vostra e vi imporrete. Non è escluso, al contempo, che potreste sentirvi frustrati dal ritmo lento degli eventi o dal fatto che non accade nulla. Ma l’attesa è la parte fondamentale di questo periodo: se sarete pazienti, raccoglierete i frutti. Il riconoscimento per i risultati professionali vi farà provare un’immensa soddisfazione. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, il che potrebbe spingervi a fare progetti. Soli: potreste avere una bella sorpresa, qualcosa che davvero non vi aspettate! Una romantica dichiarazione?

Oroscopo 16 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una bella giornata per staccare dalla routine, soprattutto perché ne avvertite l’esigenza, volete muovervi, anche nel lavoro potreste avere il desiderio di fare qualcosa di diverso. Di ottimo umore siete sintonia con il mondo che vi circonda, il vostro atteggiamento rilassato attrae le persone. La Luna in Capricorno odierna può essere d’aiuto a scegliere su cosa concentrarvi e cosa invece mollare. Amore: in coppia, adottate un atteggiamento positivo e incoraggiate il partner a fare lo stesso. È bello l’amore quando c’è una grande intesa. Soli: oggi vi fate notare immediatamente. Avete in mano le carte vincenti e potete conquistare.

Oroscopo 16 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui vi esprimete in modo autorevole e diretto ma fate attenzione a non pestare i piedi a qualcuno o a respingere con veemenza le opinioni degli altri. Potreste inoltre avere dei progetti ma avere difficoltà a portarli avanti e il fatto scatenare frustrazione ma tenete presente che le cose procederanno comunque al loro ritmo e provare a dare un colpo di acceleratore sarà inutile. Amore: in coppia, nella relazione c’è comprensione, complicità e sincerità. Soli: torna la voglia di conquistare ma senza prendere in considerazione una relazione duratura. Non siete ancora pronti per prendere un impegno serio.

Oroscopo 16 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se nel lavoro oggi vi troverete a collaborare con alcune persone, cercate di dare il vostro meglio. Fare squadra può portare alcune idee brillanti che potreste non aver preso in considerazione. Con la Luna in Capricorno potreste sentirvi un po’ bloccati emotivamente ma in serata la compagnia degli amici, anche solo con una telefonata, e organizzare qualcosa per il fine settimana vi farà sentire meglio. Amore: in coppia, pace non significa noia ma equilibrio e sostegno reciproco. Ricordate di valorizzare il partner. Soli: non cercate l’amore ma oggi un amico potrebbe presentarvi una persona. Sarà immediata e reciproca attrazione!

Oroscopo 16 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)