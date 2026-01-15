L’oroscopo del 16 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 16 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 16 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con la Luna in Capricorno sul posto di lavoro sarete molto concentrati, efficienti, direte la vostra e vi imporrete. Non è escluso, al contempo, che potreste sentirvi frustrati dal ritmo lento degli eventi o dal fatto che non accade nulla. Ma l’attesa è la parte fondamentale di questo periodo: se sarete pazienti, raccoglierete i frutti. Il riconoscimento per i risultati professionali vi farà provare un’immensa soddisfazione. Amore: in coppia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda, il che potrebbe spingervi a fare progetti. Soli: potreste avere una bella sorpresa, qualcosa che davvero non vi aspettate! Una romantica dichiarazione?
Oroscopo 16 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
E’ una bella giornata per staccare dalla routine, soprattutto perché ne avvertite l’esigenza, volete muovervi, anche nel lavoro potreste avere il desiderio di fare qualcosa di diverso. Di ottimo umore siete sintonia con il mondo che vi circonda, il vostro atteggiamento rilassato attrae le persone. La Luna in Capricorno odierna può essere d’aiuto a scegliere su cosa concentrarvi e cosa invece mollare. Amore: in coppia, adottate un atteggiamento positivo e incoraggiate il partner a fare lo stesso. È bello l’amore quando c’è una grande intesa. Soli: oggi vi fate notare immediatamente. Avete in mano le carte vincenti e potete conquistare.
Oroscopo 16 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ una giornata in cui vi esprimete in modo autorevole e diretto ma fate attenzione a non pestare i piedi a qualcuno o a respingere con veemenza le opinioni degli altri. Potreste inoltre avere dei progetti ma avere difficoltà a portarli avanti e il fatto scatenare frustrazione ma tenete presente che le cose procederanno comunque al loro ritmo e provare a dare un colpo di acceleratore sarà inutile. Amore: in coppia, nella relazione c’è comprensione, complicità e sincerità. Soli: torna la voglia di conquistare ma senza prendere in considerazione una relazione duratura. Non siete ancora pronti per prendere un impegno serio.
Oroscopo 16 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Se nel lavoro oggi vi troverete a collaborare con alcune persone, cercate di dare il vostro meglio. Fare squadra può portare alcune idee brillanti che potreste non aver preso in considerazione. Con la Luna in Capricorno potreste sentirvi un po’ bloccati emotivamente ma in serata la compagnia degli amici, anche solo con una telefonata, e organizzare qualcosa per il fine settimana vi farà sentire meglio. Amore: in coppia, pace non significa noia ma equilibrio e sostegno reciproco. Ricordate di valorizzare il partner. Soli: non cercate l’amore ma oggi un amico potrebbe presentarvi una persona. Sarà immediata e reciproca attrazione!
Oroscopo 16 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Apportare alcune modifiche al quotidiano potrebbe farvi progredire a passi da gigante nel lavoro, nella carriera! Le attività che avete dato per scontate potrebbero bloccarvi nel raggiungimento degli obbiettivi e delle ambizioni, dunque una revisione sincera delle vostre abitudini e del programma quotidiano potrebbe essere d’aiuto più di quanto possiate immaginare. Amore: in coppia, momenti complici e una comunicazione a tutto campo. Vi raccontate tutto, condividete tutto e tutto diventa più semplice… Soli: giornata favorevole agli incontri o di dichiarazioni. Nel secondo caso, è tempo di esprimere i vostri sentimenti.
Oroscopo 16 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con i pianeti in Capricorno è un periodo decisamente favorevole, la forte determinazione a costruire un nuovo percorso potrebbe aver già mostrato dei risultati concreti. La vostra pazienza è dunque premiata e più manterrete un approccio coerente e costante e tanto più raggiungerete il successo. E’ un momento in cui nella vostra vita siete in grado di attrarre persone ed esperienze positive. Amore: in coppia, con il partner è intesa a tutto campo! E’ la giornata ideale per esprimere l’amore che provate. Soli: grazie al buon aspetto Venere-Urano, ci sono incontri e appuntamenti, di sicuro, conquisterete un cuore.
Oroscopo 16 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna abbraccia i quattro pianeti in Capricorno e nel vostro territorio potrebbe circolare un po’ di insoddisfazione e tutto ciò che fate, pensate sia destinato a fallire. Tiratevi su! E’ solo una sensazione, non dimenticatelo, peraltro temporanea, nel giro di qualche giorno l’assetto astrale cambierà in positivo. Per oggi, cercate di mantenere un buon equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Amore: in coppia, gli sbalzi d’umore potrebbero irritare il partner. Date prova di comprensione e tolleranza. Soli: alti e bassi d’umore e forse la cosa migliore è rimandare eventuali appuntamenti. Domani, con Venere in Acquario andrà meglio!
Oroscopo 16 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La creatività è al massimo ed è il momento ideale per scoprire nuove tecniche e per affinare le vostre abilità così da ottenere splendidi risultati nel lavoro. La Luna in Capricorno oggi abbraccia altri quattro pianeti in questo segno, potreste avere delle conversazioni importanti in merito a cambiamenti nell’ambiente di lavoro. Ogni volta che si presenta l’opportunità di esprimervi siate più diretti su come vedete la situazione. Amore: in coppia, aspirate alla pace e armonia ma occhio, sarete pignoli sulle sciocchezze! Soli: scoprirete che avete girato un film su un’eventuale storia e punterete immediatamente un’altra persona.
Oroscopo 16 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
E’ un venerdì in cui rischiate di essere eccessivi nella richiesta di attenzioni a chi vi circonda oppure spinti dal desiderio di gratificarvi. In questo secondo caso potreste, ad esempio, bere o mangiare troppo oppure spendere più di quanto possiate permettervi. E’ evidente che con un po’ di buona volontà e qualche piccolo sacrificio potete pur sempre contrastare queste tendenze. Amore: in coppia, oggi vedete solo le qualità del partner. Ciò migliora l’intesa e vi permette di introdurre in casa l’armonia. Soli: incontro con una persona, potrebbe attrarvi per l’aspetto fisico o per le capacità. In ogni caso evitate di idealizzarla.
Oroscopo 16 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La Luna nel vostro segno – dopodomani ci sarà il Novilunio – annuncia una giornata positiva, mente e cuore sono in armonia. Il vostro mondo interiore sarà totalmente in sintonia con il mondo esterno, in particolare con chi vi circonda e vi sentirete – e lo siete – affascinanti! Sapete bene inoltre cosa dovete fare e vi muoverete al meglio, senza provare sensi di colpa o indecisione! Amore: in coppia, finalmente guardate le cose in modo diverso. Nella vita ci sono cose ben più importanti dei “piccoli” rimproveri che fate al partner. Soli: lo status attuale è una vostra scelta e oggi lo godrete pienamente, in totale libertà!
Oroscopo 16 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
In questo momento la vostra immaginazione è notevole e questo venerdì lo sarà ancora di più. Il problema è che con la Luna in Capricorno, alle spalle del vostro segno, invece di immaginare cose positive, la tendenza è quella di sviluppare pessimismo, vedere scenari terribili, persino catastrofici sia nel lavoro che nella vita personale ma di fatto non vi è alcuna indicazione che possano realmente accadere. Amore: in coppia, il partner rappresenta un grande sostegno, tra voi c’è una bella complicità, le conversazioni sono armoniose. Soli: potrebbe tornare un/a ex ma voi ora pensate a un’altra persona… Per oggi non prendete decisioni.
Oroscopo 16 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Ben cinque pianeti in Capricorno sostano nel vostro settore della vita sociale: è la giornata ideale per stringere nuove relazioni, utili anche nel lavoro. E’ possibile che vi proiettate verso il futuro con maggiore ottimismo ed entrare in azione anziché bloccarvi sarà di grande aiuto. Grazie a un mix di sensibilità e praticità avrete la possibilità di stringere intese positive o concludere un accordo. Amore: in coppia, intesa totale, anche sul fronte eros, la serata si annuncia promettente anzi, bollente! Soli: anche se a volte si rivela una tecnica di conquista vincente, evitate di giocare a nascondino. Cercate di essere voi stessi!