Cosa dice l’oroscopo del 17 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna nel vostro segno l’atmosfera è carica di tensioni dunque fate attenzione, evitate conversazioni su argomenti delicati o commenti che potrebbero scatenare reazioni spiacevoli da parte di chi vi circonda. Se avvertite stanchezza, in serata dedicatevi ad attività rilassanti nel comfort della casa, proteggendovi dall’eventuale malumore dei familiari. Cercate di mettere voi stessi al primo posto, soprattutto se ultimamente avete pensato troppo agli altri. Amore: in coppia, sapete perché avete scelto il partner e ciò a volte è sufficiente per sentirsi appagati. Soli: rischiate di essere attratti da chi vi sfugge o, ancora peggio, da una persona che non mostra alcun interesse.

Oroscopo 17 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui l’intuito è al top, avete la capacità di capire al volo ciò che pensano gli altri e di conseguenza percepire se determinate situazioni di lavoro o personali giocano o meno a vostro favore Più in generale, sarete determinati ad affrontare di petto una persona o una situazione complicata e risolverete definitivamente. Tuttavia non dovete soffermarvi su ciò da cui state prendendo le distanze ma pensare a quanto sarà positivo sentirvi finalmente liberi. Amore: in coppia, l’intesa è ottima! Soprattutto perché saprete toccare le corde sensibili della dolce metà. Soli: potreste voler conquistare una persona a tutti i costi ma rischiate che si trasformi in una vera ossessione.

Oroscopo 17 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Ariete per il vostro segno è sempre positiva ma oggi potrebbe scatenare un’atmosfera elettrica nella vita sociale: punti di vista diversi, atteggiamenti testardi. Ma non è escluso che potreste provare frustrazione per la mancanza di progressi nei nuovi progetti e vi faranno entrare in competizione con persone che vanno invece avanti. Se vi sentite esitanti, giù di corda tenete presente che potete parlarne con un amico fidato e vi offrirà un buon consiglio. Amore: in coppia, desiderate che il partner mostri il suo amore con slancio ed entusiasmo. Se non reagirà come vorreste, la prenderete male. Soli: incontro con una persona intrigante. Ma evitate di giurare amore eterno…

Oroscopo 17 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: oggi potreste avere difficoltà a essere d’accordo con una persona riguardo a un’idea o un progetto. Siete molto motivati e avrete la sensazione che l’altro non presti l’attenzione a quei dettagli che ritenete importanti. Se si tratta del boss o comunque di un superiore, vi sentirete limitati e potrebbe emergere un po’ di frustrazione. Se invece siete in cerca di un impiego, fate circolare il CV! Amore: in coppia, in programma conflitti o disaccordi su argomenti vari ma sicuramente non importanti per cui evitate. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri romantici. La cosa migliore è fare leva sulla pazienza.

Oroscopo 17 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Riguardo a una questione, oggi sarete incerti se analizzarla a fondo oppure fare un passo indietro e aspettare che l’intuito vi offra la risposta giusta. Affronterete la situazione parlando con alcune persone ed è in effetti un buon momento per entrare in contatto con gli altri così da ottenere le informazioni di cui avete bisogno. In generale, nel lavoro una giornata in cui siete spinti a trovare maggiore equilibrio e realizzazione. Farete alcuni passi verso il successo. Amore: in coppia, dopo alcuni giorni un po’ deprimenti, stasera ritroverete leggerezza e allegria. Soli: i passaggi astrali non indicano incontri importanti ma se volete provarci, uscite! Occhio a concedere la vostra fiducia.

Oroscopo 17 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Questo giovedì la parola d’ordine è “collaborazione”: se volete realizzare un progetto ambizioso anziché lavorare come cavalieri solitari, cercate di avvalervi dell’esperienza e delle competenze di una persona che sapete sarà all’altezza della situazione. Al contempo, la vostra pazienza nei confronti di chi vi dà sui nervi, oggi potrebbe esaurirsi ma evitate di lanciarvi in pettegolezzi sgradevoli o discussioni sgarbate, è meglio stroncare le situazioni sul nascere e prendere le distanze. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi per l’atteggiamento un po’ distante di questi ultimi tempi. Forse non ha torto… Soli: un po’ nervosi e impacciati nella conquista. Andrà meglio domani.

Oroscopo 17 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete, nel vostro settore delle relazioni di lavoro e della vita personale, evitate che le insicurezze e le paure incidano sul vostro atteggiamento e dedicate attenzione alla vita sociale: è importante ammettere che avete bisogno di chi vi circonda oppure apportare delle modifiche al programma della giornata così da trascorrere del tempo con le persone a cui volete bene, sentire il loro sostegno degli altri e al contempo offrire voi attenzioni speciali. Amore: in coppia, la complicità con il partner è a tutto campo. La relazione sarà per entrambi la priorità! Soli: affascinanti, con tanta voglia di piacere e conquistare: gli affari di cuore saranno frizzanti!

Oroscopo 17 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Siete molto motivati, nel lavoro rimboccate le maniche pronti a raggiungere i vostri obbiettivi e a portare a termine i compiti della giornata. Tenete presente che domani Mercurio entra in moto retrogrado – ne riparleremo – evitate di premere l’acceleratore o concludere nuovi accordi o progetti importanti. Con la Luna in Ariete odierna cercate di valutare se il programma quotidiano ha bisogno di qualche modifica così da avere il tempo per rilassarvi e provare benessere. Amore: in coppia, il partner potrebbe avere difficoltà a capirvi: per evitare delusioni, siate meno esigenti. Soli: passerete dall’entusiasmo alla riservatezza. Non è lo stato d’animo ideale per conquistare un cuore.

Oroscopo 17 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Ariete siete determinati al massimo a ottenere successo, tuttavia ciò potrebbe spingervi a entrare in competizione con altre persone, anche quando non ce ne sarebbe bisogno. Potreste infatti non rendervi nemmeno conto di essere gli unici a segnare dei goal. Evitate di sgomitare, datevi una calmata e ricordate che nella corsa verso il progresso, la riuscita, c’è abbastanza spazio per tutti. E stasera uscite, rilassatevi e pensate a divertirvi. Amore: in coppia, l’atmosfera è armoniosa, l’amore dolcissimo. Ma in alcuni momenti sarete ostinati, vorrete fare a modo vostro. Soli: fascino al top e tante le conquiste ma fate attenzione a impegnarvi con leggerezza.

Oroscopo 17 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Ariete continua la sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: per quanto riguarda le relazioni con le persone care e le questioni domestiche, oggi provate emozioni forti, potreste essere inclini a concentrarvi su ciò che non funziona. Non abbiate timore ad affrontare questioni delicate, l’importante è che lo farete con comprensione e gentilezza. In serata, potreste avvertire stanchezza, per cui concedetevi un po’ di tranquillità nel comfort della casa. Amore: in coppia, c’è complicità, desiderate entrambi maggiore intimità. E in questo modo rafforzerete la relazione! Soli: potreste rendervi conto che l’amore della vostra vita è proprio di fronte a voi! E’ importante parlare con il cuore.

Oroscopo 17 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Ariete sosta nel vostro settore della comunicazione e accentua la vostra curiosità. Avete belle energie per dedicare maggiore attenzione alle conversazioni di lavoro e personali, esprimere le vostre opinioni in modo amichevole e inoltre potrebbero arrivare delle risposte che state aspettando. Unica accortezza: evitate di inseguire la perfezione, trasformare una questione in un chiodo fisso poiché rischiate di mettervi sotto pressione e andare a braccetto con lo stress. Amore: in coppia, il desiderio nei confronti del partner sarà al top! Sperimenterete nuovi modi per esprimere il vostro amore. Soli: più che sull’amore, oggi siete concentrati sul lavoro, sulle ambizioni.

Oroscopo 17 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Alcuni atteggiamenti testardi potrebbero compromettere il vostro progresso o creare dei problemi con i familiari e ciò impedire di vedere dei percorsi diversi e più appaganti e potrebbe compromettere i tuoi progressi o creare problemi con le persone care. Sul fronte denaro è una giornata molto positiva, sarete spinti a costruire basi più solide. In questo momento è possibile migliorare la vostra vita o elaborare delle idee utili a portare avanti con pazienza i vostri progetti. Amore: in coppia, i vostri sbalzi d’umore potrebbero avere un impatto negativo sulla relazione. Prima di parlare, pensateci due volte. Soli: la possibilità di conquistare oggi è scarsa ma nulla vi impedisce di sperare.