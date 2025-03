Cosa dice l’oroscopo del 17 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Per quanto tempo pensate di poter nascondere un segreto? Non illudetevi perché prima o poi qualcuno lo scoprirà. La Luna in Scorpione in dissonanza con Plutone in Acquario, indica che un amico potrebbe già aver intuito la situazione. A quel punto ve lo farà ammettere. La cosa positiva è che potrete parlarne sinceramente e ciò sarà un enorme sollievo. Su un altro piano: nella vita sociale un po’ di diffidenza non guasta ma tenete presente che non tutti hanno un secondo fine! Amore: in coppia, il partner vi dà prova di sincerità e lealtà ma oggi la vostra tendenza è quella di vedere solo i lati negativi della relazione. Soli: tiratevi su, smettete di vedere tutto nero. E’ uno stato d’animo che non vi rende molto attraenti.

Oroscopo 17 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-in Scorpione-Plutone in Acquario scatena nervosismo, se una persona vi ha deluso oggi non sarete dell’umore giusto per sorridere e perdonare. Al contrario sarete pronti a dire la vostra senza giri di parole. Con questo transito oggi potreste scaricare molta rabbia repressa, soprattutto se è in gioco la vostra reputazione. Dicendo esattamente come stanno le cose, seppure con un pizzico di diplomazia, state pur certi che l’altro non vi deluderà di nuovo. Amore: in coppia, di malumore, con la tendenza a contraddire il partner. Diciamo che oggi non è facile avere rapporti sereni e piacevoli. Soli: morale sulle montagne russe, lunatici, manca la voglia di conquistare. Un po’ di esercizio fisico sarà utile a placarvi.

Oroscopo 17 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro. Rappresenta un invito a portare a termine progetti, compiti e questioni in scadenza. E’ il momento giusto per finire ciò che avete iniziato o quanto meno fare dei progressi significativi completando una fase del vostro lavoro. Con la presenza di Plutone in Acquario, avete tutte le energie utili a svolgere rapidamente quanto dovete. Rimboccate le maniche e concluderete presto e bene! Amore: in coppia, l’umore non è al top, contestate tutto. Calma, cercate di regalare più attenzioni e tenerezza al partner. Soli: lo stato d’animo non è dei migliori e non è aria di incontri. Stare per conto vostro è la scelta più saggia.

Oroscopo 17 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Siete consapevoli di avere belle idee creative, ma al contempo nervosi al pensiero di condividerle. Se una persona ha già frenato i vostri sforzi, forse per gelosia o invidia, esprimerle vi farà sentire ancora più a disagio. Tenete presente che ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà ciò che fate ma ci sono anche persone che saranno entusiaste. Più fiducia in voi stessi, infischiatevene del giudizio di alcune persone e l’elenco di chi vi sostiene si allungherà velocemente! Amore: in coppia, il partner vi inviterà al dialogo, questo vi darà l’opportunità di parlare, dire la vostra ed essere ascoltati. Soli: i social o le app vi offrono un certo numero di incontri interessanti: avrete solo l’imbarazzo della scelta…

Oroscopo 17 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Se avete intenzione di prendere un’iniziativa, è il momento giusto. Andrà tutto bene, senza intoppi e sarete soddisfatti dei risultati che otterrete, sarà un’esperienza molto positiva. Tuttavia, se è coinvolta la famiglia le cose potrebbero essere un po’ più complicate. Avete bisogno di prendere una posizione ferma su una determinata questione o su una decisione? Parlatene e ascoltate ciò che diranno le persone care ma non permettete che blocchino la vostra determinazione. Amore: in coppia, i progetti potrebbero essere messi in discussione ma tranquilli, presto ne riparlerete.. Soli: dopo un incontro, oggi vi farete delle domande sull’altro/a. Fate bene, prima di andare oltre dovete saperne un po’ di più.

Oroscopo 17 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Comunicare a volte è un po’ complicato e spesso per andare dritti al punto si dicono parole che vanno oltre ciò che si pensa davvero. Il risultato è quello di offendere la persona che avete di fronte. Potreste anche aver ragione ma oggi con la dissonanza Luna-Plutone la cosa migliore è quella di andarci piano, di esprimervi con tatto così da non entrare in rotta di collisione con colleghi, amici o familiari. In generale, tenete presente che attraverso la collaborazione con gli altri che riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi personali o di lavoro. Amore: in coppia, se desiderate più spazio dovete solo trovare le parole giuste per dirlo al partner. Soli: se avete un flirt e nessuna intenzione di impegnarvi, parlate chiaramente!

Oroscopo 17 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ il momento di esplorare un talento che per decollare ha bisogno di una spinta. Se alcune persone vi hanno detto che siete bravi in una certa cosa, non dovete dubitare ma credere ai loro complimenti, all’incoraggiamento, prenderle in parola. Investendo un po’ di denaro nei libri, nei corsi o nei materiali richiesti, sarete pronti per il decollo. Le porte si apriranno e arriveranno nuove opportunità. Soprattutto da quando, giovedì, il Sole entrerà in Ariete e abbraccerà Mercurio e Venere. Amore: in coppia, un po’ di insoddisfazione, alcune frustrazioni. Non è una giornata romantica. Soli: potreste incontrare, anche casualmente, una persona che non vedete da alcuni mesi. Potrebbe essere l’inizio di una storia o di un’amicizia…

Oroscopo 17 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Plutone in Acquario e potrebbe scatenare emozioni intense. Forse siete alle prese con una situazione domestica o familiare che richiede una decisione. Anziché essere coinvolti in qualche problema che non è di vostra responsabilità e che vi sta mettendo a dura prova, vi renderete conto che è meglio essere sinceri con voi stessi. C’è qualcosa che state sopportando e che deve finire? È ora di riprendere il controllo. Amore: in coppia, la dissonanza Luna-Plutone è fonte di ansia. Parlatene con il partner, perché troverete le soluzioni più adatte. In due le difficoltà si superano meglio. Soli: non è una giornata favorevole agli incontri e vi dedicherete ad altro.

Oroscopo 17 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Luna-Plutone, ad attendervi c’è una giornata di lavoro impegnativa, in cui dovrete portare a termine questioni e compiti rimasti in sospeso e ciò scatenare nervosismo. La cosa vi sembrerà più complicata di quanto sia in realtà. Un po’ di pianificazione e disciplina mirata dovrebbero consentirvi di concludere senza stressarvi troppo. La sera, concedetevi una cenetta fuori casa con gli amici o guardate un film: vi rilasserete e ricaricherete le batterie! Amore: in coppia, oggi sarete tutt’altro che affettuosi, avete problemi a comunicare. Fate un piccolo sforzo. Soli: non avete lo stato d’animo giusto per incontrare l’amore, anche se doveste guardarvi intorno non lo vedreste…

Oroscopo 17 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il vostro potere di persuasione è al top ed è dunque una buona giornata per chiedere un aumento o promuovere un nuovo progetto. Con la dissonanza Luna-Plutone, tuttavia non è escluso che potreste essere tentati di chiudere in un cassetto, un progetto o un obbiettivo personale o di lavoro nel timore di buttare i soldi dalla finestra. Dovrete prendere una decisione e non sarà facile. Su un altro piano: evitate che alcuni commenti critici di un amico vi facciano provare insicurezza! Amore: in coppia, cercate di comunicare meglio con partner, parlate delle vostre ansie, delle vostre ambizioni….Soli: negli affari di cuore, la dissonanza Luna-Plutone non è favorevole agli incontri. Forse siete presi da altre questioni.

Oroscopo 17 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

È un ottimo momento per scovare informazioni o entrare in contatto con persone utili a migliorare le vostre finanze. Su un altro piano: se riguardo a una situazione avete represso le vostre emozioni, con la dissonanza odierna Luna in Scorpione-Plutone nel vostro segno potrebbero tornare a galla. Il transito indica che il disaccordo con una persona potrebbe sfociare in uno spiacevole battibecco. Meglio rimandare e se proprio volete chiarire, per capire come muovervi, fidatevi dell’istinto. Amore: in coppia, tenete sotto controllo le emozioni, oggi la vostra tendenza è quella di agire rf esprimervi senza riflettere. Soli: le conversazioni, anche online, sembreranno una partita di ping pong. Andateci piano…

Oroscopo 17 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Una divergenza di opinioni potrebbe accentuarsi soprattutto se pensate che una persona stia cercando di minare i vostri sforzi e l’impegno. Se ultimamente le cose sono andate per il verso giusto oggi avvertirete la sua ingerenza. Siete certi che sia così? In questo caso, fiducia in voi stessi poiché avete il diritto di dire ciò che pensate. Ma in caso contrario o se siete incerti, è meglio tacere o quanto meno stare molto attenti a come vi esprimerete o insinuerete. Eviterete discussioni accese. Amore: in coppia, forti reazioni e tensioni irrisolte rischiano di creare un’atmosfera agitata. Parlatene con calma e rilassatevi. Soli: una passeggiata nella natura farà tornare il buonumore. Sarete aperti a nuovi incontri!