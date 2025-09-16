Cosa dice l’oroscopo del 17 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 17 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un mercoledì in cui avvertite il bisogno di concedervi delle piacevoli distrazioni e nel corso della giornata la vostra tendenza sarà quella di desiderare del tempo libero e dedicare meno attenzioni al lavoro. Per oggi rallentate il ritmo o ancora meglio se possibile staccate la spina e concedetevi una pausa, fate ciò che più vi piace, fidatevi dell’istinto e seguitelo! Su un altro piano: chi vi circonda potrebbe essere molto sensibile per cui evitate di dare consigli non richiesti. Amore: in coppia, con il partner cercate di essere meno esigenti… Se proprio volete rimproverare qualcosa fatelo con tatto. Soli: se una persona vi corteggia da un po’ di tempo ma avete difficoltà ad aprirvi, c’è un motivo. Decidete cosa fare e smettete di dare speranze all’altro/a.

Oroscopo 17 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno odierna, le conversazioni potrebbero non scorrere in modo fluido. Avrete la sensazione che un amico nei vostri confronti abbia un atteggiamento distaccato oppure un collega si comporti in modo sbrigativo. Probabilmente non è così. Il problema vero è che oggi potreste dubitare della vostra efficienza, della produttività e persino della bontà delle vostre idee: se vi sentite sotto pressione sul posto di lavoro chiedete una mano. Amore: in coppia, il partner potrebbe non essere del tutto d’accordo con i vostri punti di vista e ciò è motivo di dispiacere o vi mette di cattivo umore. Cercate di spiegare le vostre ragioni. Soli: sognerete un amore incondizionato ma la giornata potrebbe finire con un po’ di frustrazione.

Oroscopo 17 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Leone annuncia una giornata positiva, siete di buon umore, avete belle idee ma al contempo con la dissonanza Mercurio in Vergine e Saturno in Pesci anziché lanciarvi in quelle battute ironiche – o un po’ ciniche – che a voi piacciono tanto ma che alcune volte suonano come un’offesa agli amici e ai familiari, cercate di essere più gentili e capire il loro punto di vista. Il transito sottolinea inoltre l’importanza di trovare un equilibrio tra il lavoro e la vita personale. Amore: in coppia, approfondirete il rapporto con la persona amata, avete la consapevolezza di ciò che è prezioso nella vostra relazione. Soli: potrebbe esserci un incontro importante con una persona che condivide i vostri stessi valori. In ogni caso, procedete passo dopo passo.

Oroscopo 17 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Voglia di vivere nuove esperienze, di viaggiare, visitare posti nuovi ed effettivamente in questo modo avreste la possibilità di ricaricarvi di belle energie. Tuttavia, con la dissonanza Mercurio-Saturno prima di lanciarvi a tutta velocità dovreste fare una ricerca: attraverso la richiesta di alcune informazioni risparmierete tempo e denaro. Con questo transito, più in generale, procedete con calma ed evitate di arrabbiarvi se incontrate piccoli ostacoli. Amore: in coppia, la relazione non è una partita a poker in cui bluffare. Se avete delle prove, mostratele. In caso contrario smettete questo piccolo gioco infantile. Soli: sfruttate questa giornata per riflettere sulla situazione affettiva ed eventualmente cambiare il vostro comportamento.

Oroscopo 17 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Mercurio in questo momento sosta in Vergine e vi spinge a concentrare l’attenzione sui dettagli, rende la vostra mente brillante. Ma il pianeta oggi è in dissonanza con Saturno e potreste avere la sensazione che un’idea brillante debba prima superare un esame. Se da un lato ciò potrebbe comportare dei ritardi, ulteriori responsabilità o scatenare dei dubbi al contempo è anche un’opportunità per perfezionare i vostri piani fino a renderli a prova di bomba. Amore: in coppia, serata romantica e molto sensuale, cosa chiedere di più? Ma evitate di mettervi sulla difensiva, la permalosità può rovinare tutto. Soli: Venere vi spinge a trovare l’anima gemella e ne avete ampia possibilità. Arriverà un invito perfetto e metterete in risalto le vostre qualità.

Oroscopo 17 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

I passaggi odierni accentuano l’ansia e l’agitazione abituali, nel lavoro e negli affari vi spingono a entrare in azione. Tuttavia fate attenzione a non commettere errori o a essere maldestri. Con la dissonanza Mercurio-Saturno la concentrazione è latitante e rischiate di fare qualcosa per cui in seguito vi sentireste in colpa. Se vi trovate di fronte a problema e non sapete come risolvere, parlatene con chi può essere d’aiuto a farvi sviluppare una nuova prospettiva. Amore: in coppia, la stabilità della vostra relazione è fondamentale: è la vostra forza, il motore per andare avanti nei progetti e per credere nel meglio. L’attaccamento reciproco è più forte che mai. Soli: potrebbe esserci un incontro e nascerà un flirt che non avrà nulla di platonico.

Oroscopo 17 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste avvertire parecchio il peso delle responsabilità ed essere spinti a semplificare il programma quotidiano, avere più tempo libero e la possibilità di rilassarvi. Stabilire delle priorità non è un lusso dunque ma una necessità, soprattutto se siete sempre molto esigenti nei confronti di voi stessi. Concedetevi qualcosa di bello e buono, gratificatevi, vivete bei momenti all’insegna dell’armonia con i vostri migliori amici. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica accompagnata da languida passione. Amore, tenerezza e altro… Soli: accettate un invito degli amici, potreste avere un incontro interessante. Non è detto si tratti dell’anima gemella ma seppure breve questo percorso insieme sarà molto piacevole.

Oroscopo 17 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste avvertire stanchezza oppure essere appesantiti da recenti problemi che occupano uno spazio eccessivo nella vostra mente. Le relazioni con chi vi circonda non saranno di tutto riposo, potreste anche pensare che le persone non vi apprezzino quanto meritate. Concedete agli altri e a voi stessi un po’ di respiro ma se capite che i rapporti non sono equilibrati o date più di quanto ricevete, stabilite dei limiti. Amore: in coppia, l’amore si impone con forza e passione, coinvolgerete il partner nei vostri desideri più piccantini. In ogni caso chiudete in un cassetto il nervosismo latente… Soli: i pianeti promettono importanti incontri e forse anche quello giusto! Lasciatevi andare, ignorate i dubbi.

Oroscopo 17 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Leone accende il vostro entusiasmo per un progetto ambizioso ma al contempo con la dissonanza Mercurio-Saturno potreste trovarvi alle prese con dei problemi che vi bloccano. Tenete presente che pensandoci eccessivamente potrebbero sembrare insormontabili quando in realtà non è così. Fate leva sulla sicurezza in voi stessi e prendete l’iniziativa con coraggio: andrete avanti, farete grandi passi per realizzare ciò che avete a cuore. Non è irraggiungibile. Amore: in coppia, evitate di prendere il controllo o imporre la vostra visione di alcune situazioni. Cercate di essere comprensivi anche se oggi non sarà facile. Soli: potrebbero esserci dei malintesi con una persona che vi corteggia. Evitate di interpretare le parole a modo vostro…

Oroscopo 17 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Mercurio-Saturno è un mercoledì in cui pianificare con precisione i viaggi, gli spostamenti anche con la macchina o i mezzi pubblici, eviterà eventuali intoppi nel programma della giornata. Ma non solo, dedicate maggiore attenzione anche alle mail e ai messaggi. Se infine, lavoro o vita privata dovessero emergere delle divergenze di opinione, mantenete la vostra posizione, tenete presente che è un’opportunità per chiarire e rafforzare i limiti. Amore: in coppia, molto più tranquilli, più sicuri. Vi lascerete andare un po’ di più, con grande piacere del partner. Soli: secondo voi non siete attraenti ma un persona rimarrà abbagliata dal vostro fascino. E’ sarete d’accordo che è una buona base di partenza per un appuntamento romantico.

Oroscopo 17 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Siete pronti a dare il via a un progetto ma la dissonanza Mercurio-Saturno rappresenta un invito a procedere senza fretta, a non innervosirvi perché dovete rallentare e, soprattutto, a controllare con attenzione i costi. Assicuratevi che tutto sia fattibile e, se necessario, perfezionate qualsiasi aspetto pratico del vostro progetto. In questo modo, con il consueto talento nonché la creatività sarete sorpresi voi per primi di ciò che riuscirete a realizzare. Amore: in coppia,avete entrambi il desiderio di ricaricare le batterie. Uscirete, parteciperete ad alcuni eventi. Insieme vi divertite, state bene! Soli: è una serata in cui incontrerete gli amici, stringerete delle conoscenze stimolanti e annoterete nuovi numeri di telefono. Ma non è esclusa una conquista.

Oroscopo 17 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza tra Mercurio in Vergine e Saturno nel vostro segno, oggi può scatenare un malinteso o trovarvi di fronte a un ostacolo che vi fa sentire un po’ demoralizzati. Potreste ad esempio provare frustrazione poiché chi vi circonda sembra prendere alla leggera le vostre paure o preoccupazioni. Tenete presente che il transito può distorcere il vostro giudizio! La cosa migliore è dare il via a una conversazione facendo leva sulla pazienza e la comprensione. Amore: in coppia, circola passione, tanto amore, siete in totale armonia. La complicità è al top, vi capite con un solo sguardo. Soli: grande fascino, siete irresistibili ed è possibile un amore a prima vista, un’attrazione “fatale” con una persona intrigante e romantica. Come piace a voi.