Cosa dice l’oroscopo del 18 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Esprimetevi, parlate delle vostre emozioni: ciò vi permetterà di comprendere meglio voi stessi e gli amici più cari. Verso le 19:00 la Luna entra in Cancro e vi rende ipersensibili, molto empatici e compassionevoli nei confronti di chi vi circonda: fate molta attenzione poiché potreste ignorare alcuni campanelli d’allarme e cadere nella trappola di persone manipolative o persino disoneste. Amore: in coppia, cercate di ritagliare un momento di vera intimità, preferibilmente fuori casa. Vi farà un mondo di bene. Soli: giornata favorevole agli incontri. Pur rimanendo prudenti, flirtate senza timore.

Oroscopo 18 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Durante la mattinata, cercate di apprendere qualcosa dalle vostre interazioni. Potreste anche non essere d’accordo con ciò che dicono gli altri ma vi metteranno in grado di riflettere, di imparare qualcosa di utile. Ma non solo: capirete meglio voi stessi e le persone. Nel pomeriggio la sosta della Luna in Cancro, vi spingerà ad avere grande fiducia nelle amicizie e non avrete delusioni. Amore: in coppia, passione al top, gli astri accendono il desiderio! Sfruttate al massimo questo momento magico. Soli: tanti incontri ma uno sarà decisivo anzi, a dirla tutta, potrebbe trattarsi del grande amore.

Oroscopo 18 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Sfruttate la mattinata per rafforzare la vostra posizione nella vita sociale, ampliate la cerchia delle conoscenze. Verso le 19:00 la Luna uscirà dal vostro segno ed entrerà in Cancro in dissonanza con Nettuno e Saturno: potreste essere diffidenti oppure metterete a dura prova alcune relazioni soprattutto con chi entrerà in competizione. Anziché insistere, andate dove ritenete di essere più apprezzati. Amore: in coppia, sarà difficile, oggi, mantenere la calma. Perché invece non cercate di ritrovare un po’ di leggerezza? Soli: per oggi, negli affari di cuore, evitate di prendere iniziative. Non è una giornata di conquiste.

Oroscopo 18 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui provate emozioni intense, forti: evitate di reprimerle! Cercate di prendere cura di voi stessi, dovete volervi bene. State alla larga inoltre, da chi non capisce il vostro stato d’animo: proteggetevi! Siete in un periodo di trasformazione non di fallimento: ritrovate dunque l’ottimismo, la motivazione, rimboccate le maniche – come sa ben fare il vostro segno – e non sbaglierete un colpo! Amore: in coppia, la relazione procede bene, c’è tenerezza e oggi coccolerete anzi vizierete il partner. Soli: se non incontrate la perla rara, non ve la prendete troppo. Meritate la persona giusta e dunque vale la pena aspettare.

Oroscopo 18 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Potreste aver voglia di esprimere la vostra insoddisfazione nei confronti di una persona che, lavoro o vita personale, dà per scontato il vostro aiuto. Rischiate di farlo in modo poco diplomatico ma chiedetevi se ne valga davvero la pena. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe raggiungere il picco ma scegliendo con cura le parole, evitando un atteggiamento giudicante, risolverete a vostro vantaggio. Amore: in coppia, in serata avrete la tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: evitate quel po’ di egocentrismo che vi distingue e lasciate anche spazio a chi vi corteggia.

Oroscopo 18 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con gli attuali passaggi astrali un progetto che avete impiegato parecchio tempo a portare a termine, ora è sul punto di essere lanciato e finalmente potrete respirare. Toccherete con mano che sarà un successo e darà una notevole spinta alla vostra immagine. In ogni caso, dovete essere consapevoli che questa iniziativa scatenerà la gelosia di alcune persone. La cosa migliore è parlarne poco. Amore: in coppia, è necessario addolcire il dialogo ma ci riuscirete solo con qualche sforzo. Soli: è una buona giornata per dare il via a una conversazione con una persona che vi attrae e conquistarla.

Oroscopo 18 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

In mattinata la Luna in Gemelli punta i riflettori sulle amicizie e con una in particolare capirete che avete in comune molte affinità. Non escluso che insieme abbiate intenzione di dare il via a un progetto di lavoro. Il transito indica che inoltre che il progetto potrebbe essere concretizzato anche con un gruppo di amici e il vostro ruolo sarà indispensabile. In serata concedetevi un po’ di sano relax. Amore: in coppia, potreste dover trovare un compromesso. Ci riuscirete stabilendo un dialogo in cui nessuno prevarrà sull’altro. Soli: gli affari di cuore oggi non saranno una priorità, preferirete concentrarvi su altro.

Oroscopo 18 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ il momento ideale per costruire una salda immagine professionale e cercare delle opportunità che vi permettano di migliorare. Prendere cura della salute psicofisica, inoltre aumenterà la concentrazione e la determinazione, rendendo più facile raggiungere traguardi importanti. Nel pomeriggio la Luna entra in Cancro: sognate pure in grande ma non trascurate le vostre responsabilità personali. Amore: in coppia, se avete intenzione di farvi perdonare qualcosa, è la giornata giusta. Non esitate a chiedere scusa. Soli: inizialmente un po’ esitanti, in seguito deciderete di lanciare chiari segnali a chi vi attrae.

Oroscopo 18 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete dotati di grande sicurezza in voi stessi o, quantomeno, è ciò che fate vedere a chi vi circonda. Ma comunque le persone avranno una buona impressione e vi concederanno fiducia. Non è escluso, ad esempio, che qualcuno vi metterà in grado di fare passi avanti nel lavoro, cosa che sognate da tempo… In ogni caso, visto che non dipende da voi, cercate di rimanere con i piedi per terra. Amore: in coppia, atmosfera piccantina e il partner asseconderà i vostri desideri. Soli: per oggi siete disposti a vivere una relazione passeggera basata sull’attrazione fisica. E perché no?! Ma fate comunque attenzione.

Oroscopo 18 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Gemelli al vostro segno chiede di porre attenzione su quei bisogni che avete trascurato, dando la priorità al benessere così da essere efficienti. Certo, richiederà un certo impegno ma nel pomeriggio quando la Luna entrerà in Cancro, ritagliate del tempo per rilassarvi, soprattutto se provate delle tensioni interiori. Se vi sentite stanchi, stabilite dei limiti con persone e situazioni che vi appesantiscono. Amore: in coppia, in serata circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità è solo vostra. Soli: se invece di chiudervi, a una persona darete la possibilità di corteggiarvi, scoprirete l’amore.

Oroscopo 18 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con i passaggi astrali attuali tutto diventa più facile. Potreste, ad esempio, chiudere positivamente una negoziazione, sarete motivati a portare avanti un progetto o un’idea che avete in cottura da tempo. Al contempo, anche le amicizie saranno motivo di entusiasmo oppure pianificherete un viaggio. Nel pomeriggio la Luna entra in Cancro: mettete al primo posto il vostro benessere e riposate il più possibile. Amore: in coppia, proverete il bisogno di essere rassicurati dal partner, soprattutto se vi sembra un po’ distaccato/a. Soli: dopo un incontro inaspettato scatterà una reciproca attrazione e sarà amore!

Oroscopo 18 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Gemelli sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: in mattinata desiderate più quiete, calma, comfort e familiarità. Se avete pensato di apportare dei miglioramenti nell’abitazione nei prossimi giorni impegnerete tempo ed energie per studiare un buon piano. In serata, con la Luna in Cancro, se con una persona cara c’è un problema avrete l’opportunità di parlarne con tranquillità e risolvere. Amore: in coppia, serata all’insegna della passione, vivrete momenti inediti, molto sensuali. Soli: incontri interessanti, toccherete con mano quanto è forte il vostro potere di seduzione. Oggi tutto può accadere…