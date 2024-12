Cosa dice l’oroscopo del 18 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Potreste non essere motivati come sempre oppure provare dei dubbi riguardo obbiettivi e progetti. E’ un fatto temporaneo, per cui tiratevi su e lasciate spazio all’ottimismo! Con la dissonanza Sole-Nettuno potreste sentirvi bloccati da alcune questioni: prima ve ne occuperete o imparerete a conviverci, tanto meglio sarà. Domani tornerà la consueta grinta. Amore: in coppia, il partner vi esorterà a esaminare alcuni dettagli pratici da risolvere velocemente. Probabile che ve ne dimenticherete… Soli: nell’attesa del partner giusto non volete certo deprimervi. Darete il via a un nuovo flirt. .

Oroscopo 18 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Cercate di controllare l’impulso a parlare troppo velocemente, riflettete prima di esprimervi! Oggi siete meno rilassati e meno sicuri di voi stessi, il che può comportare delle battute d’arresto. Rallentate il ritmo così da liberarvi dallo stress accumulato. Su un altro piano: la vita sociale è più piacevole del solito e potreste incontrare persone interessanti. Amore: in coppia, siete al cento per cento sulla stessa lunghezza d’onda. Sfruttate questa giornata per parlare del futuro insieme! Soli: l’incontro con una persona che vi attrae, risveglierà i sentimenti, la passione e nascerà una storia d’amore.

Oroscopo 18 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Sole-Nettuno potreste provare dei dubbi riguardo alle vostre capacità e chiedervi se ce la farete a ottenere il successo. Eppure gli altri hanno totale fiducia in voi e si aspettano grandi cose. Ma è una giornata in cui la vostra percezione delle situazioni – e di voi stessi – è distorta. Da domani tornerete a sorprendere! Amore: in coppia, Venere vi vuole innamorati e felici! Fate del vostro meglio per compiacere la dolce metà: vi rendete conto dell’importanza che ha nella vostra vita. Soli: lasciatevi andare al romanticismo. Non è nella vostra natura ma dovete fare un’eccezione! Un incontro sarà un successo.

Oroscopo 18 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, nel lavoro evitate di essere eccessivamente critici. Volete essere sinceri e diretti ma oggi non è il caso di esprimere opinioni negative in modo troppo franco. Al contempo, se dovete risolvere una questione delicata, distaccarvi mentalmente permetterà all’intuito di entrare in azione e prenderete la giusta decisione. Amore: in coppia, l’unione fa la forza, potete contare sul sostegno della dolce metà. Soli: c’è una buona probabilità che cederete alla passione. La giornata è ideale per investire in una nuova storia d’amore. Sul posto di lavoro una persona susciterà il vostro interesse.

Oroscopo 18 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ una giornata in cui arriveranno complimenti per il vostro talento: la sicurezza in voi stessi arriverà al massimo ma tenete sotto controllo l’ego: con la dissonanza Sole-Nettuno dovete evitare di entrare in competizione e lavoro o vita privata, di discutere con chi vi circonda. Tenete inoltre gli occhi aperti e non fatevi ingannare da chi promette guadagni facili. Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner vi trascuri o che non siate la sua priorità. Parlatene pure ma con gentilezza in modo che non si trasformi in un rimprovero. Soli: se volete che le persone si interessino a voi, sorridete!

Oroscopo 18 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ un giovedì in cui siete ipersensibili, avete la sensazione che il boss o un superiore giudichino negativamente il vostro lavoro o le vostre idee. Ciò potrebbe portarvi a rimanere dietro le quinte e sarebbe un errore. E’ il momento di mostrare di che stoffa siete fatti, dovete risplendere! Amore: in coppia, zero malintesi e insieme assaporate il piacere di una vita stabile. Stabile, ma non noiosa! Soli: attraverso il lavoro, un hobby, un amico noterete una persona che fino a ieri avete ignorato. Che sia per il suo abbigliamento o per ciò che dice, per le interessanti opinioni, la guarderete con occhi diversi…

Oroscopo 18 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Sole-Nettuno, circola un po’ di confusione soprattutto nelle conversazioni: far passare un vostro messaggio oggi sarà complicato. La cosa migliore, lavoro o vita personale, è quella di fare tutto da soli ed evitare di delegare. C’è la possibilità che fidarvi di qualcuno riguardo a un compito importante, finisca male. Amore: in coppia, folle voglia di romanticismo, con il partner c’è una bella armonia. Ignorate dunque i dubbi che insinua l’aspetto Sole-Nettuno. Soli: siete attraenti, pronti a innamorarvi! Approfondite la conoscenza con quella persona speciale che vi corteggia da tempo…

Oroscopo 18 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Nettuno potrebbe spingervi a spendere e spandere. Non è la giornata migliore per fare acquisti, compresi i regali di Natale. In seguito potreste rendervi conto di aver comprato oggetti sbagliati o inutili oppure, ancora peggio, di aver speso più di quanto potevate permettervi. Cautela e non ve ne pentirete. Amore: in coppia, la giornata non è favorevole agli slanci d’amore. Circolano tensioni e con il partner siete meno disponibili. Soli: tanti appuntamenti ma non concludete nulla e vi sfugge il motivo. Forse le persone che incontrate non sono all’altezza delle vostre – alte – aspettative?

Oroscopo 18 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza tra il Sole nel vostro segno e Nettuno in Pesci, le energie non sono al top, dunque è possibile che oggi abbiate bisogno di riposare. Se durante la giornata a causa degli impegni non è possibile questa sera spegnete il telefono e andate a dormire presto. Domani tornerete pimpanti, pronti a portare a termine una gran mole di lavoro. Amore: in coppia, è possibile che idealizziate leggermente la relazione salvo rimanere delusi. Niente di grave, ma ci resterete male… Soli: prima di sognare una storia d’amore con una persona che vi attrae, è meglio aspettare che inizi… Fate leva sulla razionalità.

Oroscopo 18 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un amico potrebbe chiedervi una mano ma al contempo alcune questioni richiedono la vostra attenzione. Se le sue richieste sono diventate un’abitudine, è il momento di dire con tatto che deve imparare a cavarsela da solo. Non c’è nulla di sbagliato a stabilire dei limiti precisi, necessari inoltre alla vostra tranquillità e alla pace interiore. Amore: in coppia, l’eros dorme tra le braccia di Morfeo e la sua assenza vi fa sentire frustrati, avete la critica facile. Con il partner cercate di essere complici, coccolarvi… Soli: anche se state vivendo un flirt, farete gli occhi dolci a un’altra persona e vi corteggeranno entrambi! A voi la scelta.

Oroscopo 18 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Sole-Nettuno fate attenzione alle questioni finanziarie, soprattutto se c’è in corso una trattativa, la firma di un contratto. Se avete la sensazione che qualcosa sia poco chiaro, approfondite. Al contempo, questo aspetto vi rende più generosi del solito e potreste lanciarvi nell’acquisto di regali costosi in vista del Natale o donare delle somme di denaro. Amore: in coppia, l’atmosfera è romantica, all’insegna dell’amore, per cui evitate di trovare problemi dove non ce ne sono… Soli: desiderate una storia, vi sentite pronti a fare il grande passo! E i pianeti vi servono l’amore su un piatto d’argento.

Oroscopo 18 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra il Sole in Sagittario e Nettuno nel vostro segno, il modo in cui vi vedete potrebbe non essere come quello in cui vi vedono gli altri. Cercate di tenere un profilo un po’ più basso: potete parlare dei vostri successi, giustamente, ma senza vantarvi in modo esagerato. Eviterete di sembrare dei vanagloriosi che ostentano la loro riuscita. Amore: in coppia, è una giornata piena di dolcezza. Con il partner sarete molto premurosi e sarà toccato/a dalle vostre attenzioni. Soli: esprimete più apertamente i vostri sentimenti a chi vi attrae. Non avete nulla da perdere, anzi semmai il contrario. Vedete voi…