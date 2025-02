Cosa dice l’oroscopo del 18 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole oggi entra in Pesci, sosta alle spalle del vostro segno: è un periodo di riposo, riflessione. Nelle prossime quattro settimane avrete la possibilità di concludere ciò che avete lasciato in sospeso. Prendete in considerazione qualsiasi cosa che nella vostra vita non funziona più. Trarrete vantaggio eliminando progetti o anche relazioni che hanno fatto il loro tempo. Ciò vi permetterà di accogliere nuove opportunità quando il Sole, tra quattro settimane entrerà nel vostro segno. Sfruttate questo transito poiché apre la strada al futuro progresso. Amore: in coppia, molto romantici, oggi incoraggiate il partner a esprimere il suo punto di vista sui vostri progetti e a dare consigli sulle decisioni. Soli: una persona troverà un posto nella vostra vita: vi sembrerà di averla già vista da qualche parte o come se la conosceste da sempre.

Oroscopo 18 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Pesci è in armonia con il vostro segno: l’aspetto dà la priorità alle amicizie – ne stringerete di nuove con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda – nonché ai vostri progetti, agli obbiettivi da raggiungere, sempre che siate disposti ad accettare un fondamentale cambiamento di vita. Con questo transito avete la possibilità di rafforzare le relazioni di sempre. Per quanto riguarda il lavoro, è tempo di mettervi al centro della scena, aggiornare i profili social poiché anche da lì potrebbero arrivare delle buone opportunità. Amore: in coppia, metterete la distanza con il partner. In mente avete un grande punto interrogativo. Soli: l’attrazione con una persona è forte eppure sentite che qualcosa non va. Proteggetevi.

Oroscopo 18 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Da oggi e nelle prossime quattro settimane, il Sole sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e della reputazione: se in mente avete un obbiettivo chiaro da raggiungere il transito sarà d’aiuto a fare dei concreti passi avanti. E’ il momento di brillare e ottenere il successo. Sfruttate queste vibrazioni per concludere affari, questioni in sospeso e puntare a nuovi orizzonti. Tenete presente che, sebbene assumere nuove responsabilità possa essere motivo di preoccupazione, siete più che in grado di affrontare la sfida. Amore: in coppia, sentimenti in secondo piano, parlerete delle cose di tutti i giorni. Soli: gli incontri non sono una priorità, avrete ben altro per la mente. Non avete tempo da dedicare agli affari di cuore.

Oroscopo 18 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Fino al 20 marzo il Sole sosta in Pesci, transito eccellente per il vostro segno, annuncia una rinnovata fiducia in voi stessi, arriverà il successo e un riconoscimento del vostro impegno. Eliminate le paure, abbiate dunque fiducia nelle vostre capacità, le competenze e concedete fiducia nel caso arrivi una proposta, nel lavoro o nella vita vita personale. Siete in fase di ascesa e non dovete farvi scappare nessuna buona occasione! In questo periodo è probabile che pianificherete un viaggio o approfondirete lo studio di un argomento. Amore: in coppia, l’amore va alla grande ma volete di più! Siete capaci di tutto e create un’atmosfera molto romantica. Soli: i pianeti favoriscono un incontro. Ma evitate di cercare la persona perfetta (non esiste)!

Oroscopo 18 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo del Sole in Pesci, fino al 20 marzo, non è proprio in sintonia con il vostro segno, ma comunque questo transito nasconde anche un lato positivo. Visto che sosta nel vostro settore della trasformazione, avrete la possibilità di riprendervi, di sistemare una situazione, di riequilibrarla. Potrebbe ad esempio, trattarsi di una somma di denaro che vi devono oppure di concludere una trattativa complicata. Il passaggio vi rende molto diffidenti, la tendenza sarà quella di mettere in dubbio ciò che vi viene detto e avete ragione. Amore: in coppia, delusioni? Rimpianti? oggi riguardo alla relazione non sapete bene a che punto siete. Soli: i pensieri sono rivolti a un/a ex. Smettete di controllare la sua vita sui social: è una perdita di tempo…

Oroscopo 18 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Pesci da oggi e fino al 20 marzo sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Toccherete con mano che sarà più facile entrare in contatto con persone che possono essere utili, dare una mano. Sarete più consapevoli dello stato d’animo di chi vi circonda, il che può favorire la comprensione. In ogni caso, fate in modo che sul posto di lavoro o in famiglia nessuno vi sfrutti, pretenda troppo. Stabilite dei limiti e all’occorrenza non dovete aver paura di dire con fermezza dei “no”. Amore: in coppia, il romanticismo non si farà risucchiare dallo stress o dalle difficoltà. La serata non sarà come le altre… Soli: molto realistici, con i piedi per terra. E la vostra attuale visione dell’amore favorisce un incontro.

Oroscopo 18 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Pesci oggi entra nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro: state entrando in una fase più pratica, vorrete mettere ordine nella vostra vita. Ciò potrebbe comportare alcune modifiche al quotidiano o mollare quelle attività che non sono appaganti o produttive. Se avete dei progetti importanti in cottura, tenete a portata di mano una lista di cose da fare. Con questo transito è facile perdere la concentrazione proprio mentre state per ottenere vantaggi positivi. Non sarà fatica sprecata: raccoglierete i frutti del vostro impegno! Amore: in coppia, con Marte in Cancro è difficile fare il pieno d’amore. La mancanza di attenzioni del partner fa male. Proverete a mettere il broncio ma non se ne accorgerà. Soli: una persona vi attrae ma capirete che i suoi sms non corrispondono in alcun modo al vostro ideale e chiuderete.

Oroscopo 18 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il Sole in Pesci torna la leggerezza ma è imperativo ritagliare più tempo libero al divertimento con familiari e amici, al piacere e agli hobby poiché giocheranno un ruolo fondamentale. Il transito rappresenta un’opportunità per dedicare l’attenzione a quelle attività che vi entusiasmano e regalano benessere. La creatività è accentuata e se avete un talento è il momento di esprimerlo, mostrarlo a tutti, non dovete tenerlo per voi. Con questo passaggio inoltre potreste dare il benvenuto in casa a un bebè o concepire un figlio. Amore: in coppia, se sulla relazione c’era una cappa di piombo, da oggi arriverà una splendida schiarita. Soli: potreste dire a voi stessi che l’amore “arriverà quando arriverà”. Ma è ora il momento del Grande Incontro.

Oroscopo 18 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Fino al 20 marzo, il Sole in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: in questo periodo saranno le vostre priorità. Il vostro è un segno a cui piace molto la vita sociale ed è probabile che il mese scorso abbiate avuto parecchi eventi e incontri a cui partecipare ma con questo passaggio avrete voglia di godere più del solito del comfort della casa: una pausa che sarà utile per riflettere e risolvere alcuni problemi non ultimo di tipo domestico o familiari. E’ il periodo ideale per rafforzare le relazioni con le persone care. Amore: in coppia, per mantenere armonia e passione, giocate la carta del dialogo condito da risate. Soli: dubitate, a torto, dell’interesse che una persona ha nei vostri confronti. Vi apprezza per ciò che siete!

Oroscopo 18 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Pesci per il vostro segno è un ottimo transito: da oggi e fino al 20 marzo sosta nel vostro settore della comunicazione. Un momento ideale per entrare in contatto con gli altri e stringere nuove preziose relazioni. Se svolgete un lavoro di vendita o al servizio clienti, scoprirete che è più facile entrare in contatto con gli altri e trarne dei vantaggi. Potreste essere un po’ irrequieti ma lo stato d’animo potrebbe essere dovuto al desiderio di sfruttare al meglio le vostre abilità oppure perché per concludere un affare sarete costretti a trovare un compromesso. Amore: in coppia, parlate con maggiore facilità dei rispettivi punti di vista e la solidarietà gioca un ruolo importante. Soli: chiuderete un flirt che non fa per voi. Manca l’equilibrio dare-avere.

Oroscopo 18 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il Sole esce dal vostro segno, vi dà appuntamento al prossimo anno, ed entra in Pesci: fino al 20 marzo sosterà nel vostro settore delle finanze. Il che indica che potrebbe entrare nelle casse una più che sostanziosa somma di denaro oppure impegnerete le energie per guadagnare di più. Nelle prossime quattro settimane tornerà la sicurezza emotiva e finanziaria. Se infine avete intenzione di avviare un’attività da casa, tenete presente che sarà molto redditizia. Più in generale, è il momento ideale per sfruttare al meglio il vostro talento. Amore: in coppia, la relazione forse ha avuto alti e bassi ma nonostante i disaccordi oggi troverete delle soluzioni positive. Soli: il vostro lato indipendente comporta dei problemi. Le cose non possono andare solo a modo vostro…

Oroscopo 18 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Buon compleanno, Pesci! Per quattro settimane il Sole sosterà nel vostro segno: non solo vi dota di maggiore dinamismo e belle energie ma al contempo vi spinge all’azione, anche riguardo ad alcune idee che avete lasciato in sospeso o forse persino chiuso in un cassetto. Sentite di voler fare di più ed essere di più: date dunque voce al vostro lato più intraprendente e nel lavoro sarete in grado di distinguervi. È il momento di mettervi sotto i riflettori, soprattutto se nelle recenti settimane siete rimasti dietro le quinte! Amore: in coppia, unite a meraviglia passione e romanticismo e nella relazione l’equilibrio è perfetto! Soli: avete l’impressione di poter soddisfare tutti i desideri. In ogni caso occhio perché rischiate di avere aspettative illusorie.