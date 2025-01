Cosa dice l’oroscopo del 18 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Vergine è il sabato ideale per dare gli ultimi ritocchi a un progetto o a un compito, siete pronti a entrare in azione e a portare avanti le responsabilità. Nel lavoro, inoltre, è la giornata giusta per concludere qualsiasi cosa lasciata in sospeso, apportare eventualmente delle modifiche così da poter andare avanti e godere del fine settimana in totale tranquillità. Amore: in coppia, più comunicativi, ricettivi ai bisogni del partner, dunque mostrate il vostro amore. Soli: grazie a uno splendido incontro nel programma della serata ci sono emozioni forti! Tutte da vivere.

Oroscopo 18 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se avete intenzione di portare a termine qualcosa riguardante il lavoro o la vita personale, i prossimi giorni saranno fondamentali per occuparvi degli ultimi dettagli. L’unica accortezza, è quella di evitare di parlarne con persone che potrebbero interferire e confondere le idee. Se volete che tutto proceda bene, andate avanti per conto vostro mantenendo comunque alto il senso critico. Amore: in coppia, passione al top, gli astri accendono il desiderio! Sfruttate al massimo questo momento magico. Soli: tanti incontri ma uno sarà decisivo anzi, potrebbe essere sensazionale.

Oroscopo 18 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

In questo momento, è possibile che le questioni di denaro abbiano preso uno spazio eccessivo nella vostra mente. Anche se la situazione finanziaria non è come vorreste, cercate di sviluppare un atteggiamento diverso. Evitate che questo tipo di preoccupazioni abbiano un impatto negativo sulle relazioni con amici e familiari. Se pensate di aver bisogno di mano, chiedete apertamente! Amore: in coppia, tendenza ad amplificare tutto ciò che dirà il partner e a scattare come molle. Soli: evitate quel pizzico di egocentrismo che talvolta vi distingue e lasciate anche un po’ di spazio a chi vi corteggia.

Oroscopo 18 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potrebbe arrivare un’opportunità e farla vostra potrebbe essere più facile di quanto immaginate. Tuttavia dovreste chiedervi se ne valga davvero la pena. Riuscendo a coglierla oltre alle solite cose da fare, alle consuete responsabilità ne avrete parecchie in più. Chiariamo: se vi sentite pronti troverete il modo per affrontare tutto. Ciò che conta è la motivazione: se è alta, avrete successo. Amore: in coppia, stessa visione delle cose e se ci sono delle divergenze troverete una soluzione. Soli: particolarmente affascinanti, se una persona vi attrae è la giornata ideale per lanciare segnali!

Oroscopo 18 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna in Vergine, la vostra attenzione oggi è puntata sulle finanze e al riguardo potrebbe mettervi sotto pressione. Fareste bene, al contrario a trovare un equilibrio. Ritagliate del tempo per dedicarvi a un hobby o a un interesse che vi appassiona. Con la mente rilassata potreste sviluppare ottime idee per migliorare le entrate o più semplicemente come attenervi al budget che avete a disposizione. Amore: in coppia, qualche battibecco ma volendo potete sfoderare il vostro leggendario ottimismo! Soli: voglia di scovare l’amore a tutti i costi e non è escluso che oggi vi innamorerete!

Oroscopo 18 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna sosta nel vostro segno e la tendenza odierna potrebbe essere quella di rimuginare sull’eventuale mancanza di delicatezza da parte di chi vi circonda. Le persone sono maleducate, i familiari poco rispettosi? Dite chiaramente ciò che pensate ma sorridendo. Non dimenticate che il sorriso vi permetterà di far passare più facilmente il messaggio e i diretti interessati non si offenderanno. Amore: in coppia, la relazione va a gonfie vele, c’è tenerezza e oggi coccolerete il partner. Soli: non incontrerete la perla rara ma meritate la persona giusta e dunque vale la pena aspettare.

Oroscopo 18 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: fa emergere alcune insicurezze, avete dei dubbi e pensieri negativi riguardo la vostra professionalità. Non ascoltate la voce del critico interiore e puntate invece a tirare fuori il potenziale di cui siete dotati. Una volta che avrete eliminato l’ansia – peraltro ingiustificata – sulle vostre prestazioni professionali farete emergere pienamente il vostro talento. Amore: in coppia, un po’ chiusi, avete difficoltà a parlare al partner delle emozioni, di ciò che provate. Lasciatevi andare! Soli: siate voi stessi, naturali e la situazione affettiva potrebbe migliorare!

Oroscopo 18 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Vergine, sarete spinti a esaminare una situazione personale o di lavoro e chiedervi se dovreste parlarne. Tuttavia, potrebbero esserci molte ragioni per cui esitate, potreste dover affrontare questioni che vi rendono vulnerabili e ammetterlo vi fa sentire in imbarazzo. Eppure la conversazione potrebbe essere liberatoria e portare a una soluzione che restituirà la tranquillità. Amore: in coppia, grande sensibilità, generosità e comprensione nei confronti del partner. Dolci conversazioni. Soli: un nuovo amore spazzerà via la tristezza. Un incontro cambierà la vostra vita..

Oroscopo 18 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con i passaggi odierni è un sabato in cui potreste desiderare di concedervi davvero qualcosa che vi gratifichi ma al contempo pensare realisticamente che dovreste rinunciare. Non è una situazione emotivamente facile e potrebbe scatenare frustrazione. Perché allora non optare per qualcosa di più economico che vi piacerà ugualmente, senza che costi un occhio della testa? Amore: in coppia, circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità è solo vostra…Soli: a una persona darete la possibilità di corteggiarvi? Insieme potreste scoprire l’amore.

Oroscopo 18 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Rimanere nell’attuale situazione o fare un salto nel buio e affrontare una sfida? Se avete voglia di vivere nuove esperienze, sarà d’aiuto risolvere prima alcune questioni lasciate in sospeso. A quel punto potrete andare incontro a nuove situazioni e fare quello che vi interessa. Inoltre, sarà una cosa importante mollare ciò che ha fatto il suo tempo, non ha più ragione di esistere nella vostra vita. Amore: in coppia, in sintonia con il partner, vi sentite seducenti e fate il massimo per appagare la dolce metà. Soli: sognare la persona ideale è una perdita di tempo. Guardatevi intorno…

Oroscopo 18 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni rappresentano un invito a trascorrere del tempo con gli amici e distrarvi ma non è detto che questo sabato riuscirete a rilassarvi. Una questione di denaro o di tipo amministrativo catturerà tutta la vostra attenzione e non penserete ad altro. Ogni volta che tenterete di allontanare la questione dalla vostra mente, tornerà alla carica. La buona notizia è che risolverete! Amore: in coppia, potrebbero circolare delle tensioni, soprattutto riguardo al denaro, al modo in cui viene speso da entrambi. Soli: la solitudine sicuramente vi pesa ma non è una giornata di incontri romantici.

Oroscopo 18 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Quando volete siete determinati e oggi chi vi circonda lo toccherà con mano. Nonostante la vostra reputazione di sognatori, o forse proprio per questo, sapete bene ciò che volete e per ottenere quanto avete in mente impegnate le energie a tutto campo. Ed è quanto farete oggi. Se vorrete raggiungere un obbiettivo, spinti dall’ambizione sarete concentrati, pronti a lavorare sodo. Amore: in coppia, potreste dover trovare un compromesso. Ci riuscirete ma soltanto stabilendo un dialogo equilibrato. Soli: gli affari di cuore per oggi non sono una priorità, Vi dedicherete ad altro.