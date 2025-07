Cosa dice l’oroscopo del 18 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino all’11 agosto, Mercurio in Leone sosterà in moto retrogrado: è il momento di rallentare, fare il punto della situazione e rivedere i progetti in cottura. Potreste trovarvi di fronte a dei ritardi, a domande senza risposta e a incomprensioni tuttavia è anche il momento giusto per valutare se le decisioni che avete preso di recente siano ancora valide Il pianeta, oggi è in armonia con Venere: transito ottimo per godere di interazioni piacevoli e per imparare qualcosa di interessante. Amore: in coppia, un malinteso potrebbe irritarvi e causare un po’ di disaccordo con il partner ma non durerà a lungo… Soli: siete affascinanti, corteggiati da chi adora anche il vostro senso dell’umorismo. Dovete solo mettervi in gioco!

Oroscopo 18 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Leone, nel vostro settore della casa, della famiglia fino all’11 agosto sosterà in moto retrogrado: se le relazioni con le persone care sono all’insegna delle tensioni, con questo passaggio potrebbero esplodere o emergere problemi inaspettati. In entrambi i casi, prima di reagire con veemenza a ciò che dicono o ai loro comportamenti e scatenare drammi, cercate di stabilire delle regole. In questo periodo non è escluso che ospiterete un parente o sarete voi a recarvi in vacanza a casa di qualcuno. Amore: in coppia, oggi siete un po’ rigidi e rifiutate di fare concessioni. Evitate conversazioni importanti. Soli: cercate di capire cosa vi aspettate da una relazione sentimentale. Una piccola messa a punto oggi è la benvenuta!

Oroscopo 18 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio in Leone entra in moto retrogrado e fino all’11 agosto le questioni relative agli studi, ai trasporti e alle comunicazioni potrebbero comportare ritardi, rielaborazioni o modifiche. Siate flessibili e scrivete sull’agenda gli appuntamenti e le commissioni importanti. In questo periodo potrebbe essere necessario risolvere vecchi problemi irrisolti con fratelli o vicini oppure avere noie con il cellulare o il pc o l’auto: ma attraverso queste esperienze cambierete qualcosa in modo positivo. Amore: in coppia, Venere nel vostro segno porta nella relazione belle vibrazioni, prendete insieme nuove decisioni. Soffia un vento di leggerezza. Soli: troverete il coraggio e la determinazione per dichiarare il vostro amore a chi vi attrae!

Oroscopo 18 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con Mercurio in Leone in moto retrogrado da oggi all’11 agosto, nel vostro settore delle finanze, sarete spinti a rivedere il budget, esaminare le vostre fonti di reddito e come spendete il denaro. Il che vi permetterà, all’occorrenza di risparmiare o di trovare delle opportunità per aumentare le entrate. Tuttavia, nell’arco di questo periodo, rimandate qualsiasi decisione importante: alcune idee o iniziative redditizie potrebbero essere accantonate a causa di circostanze al di fuori del vostro controllo. Amore: in coppia, consapevoli di quanto siete fortunati a stare insieme e ad aver costruito una relazione stabile e appagante, emanate vibrazioni positive. Soli: una persona che corrisponde al vostro ideale vi corteggerà: tenete gli occhi aperti!

Oroscopo 18 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino all’11 agosto, Mercurio nel vostro segno sosta in moto retrogrado: potreste essere alle prese con alcune difficoltà con il boss. Siete pregati di non eludere le spiegazioni poiché vi permettono di chiarire le cose e ripartire con il piede giusto. Più in generale, con questo transito potrebbero verificarsi dei ritardi, più burocrazia del solito da sbrigare, incomprensioni e una mancanza di messaggi chiari. Noterete una certa lentezza se siete alle prese con una negoziazione ma evitate che diventi un chiodo fisso. Amore: in coppia, nella relazione potrebbe circolare gelosia vostra o del partner. Evitate crisi inutili. Soli: un incontro potrebbe scatenare un forte desiderio, un’attrazione irresistibile ma non è detto che ci sia di mezzo l’amore…

Oroscopo 18 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio in Leone entra in moto retrogrado e fino all’11 agosto sosta alle spalle del vostro segno: è il momento ideale per chiudere qualsiasi questione rimasta in sospeso e al contempo mollare tutto ciò che non funziona più, non è in linea con il vostro attuale cambiamento. Su un altro piano: se qualcuno ha approfittato della vostra gentilezza, prendendovi per ingenui, proverete uno spiacevole senso di frustrazione. E’ il momento di stroncare sul nascere l’atteggiamento di questa persona. Amore: in coppia, alcune spese del partner potrebbero essere motivo di discussione: sarà sufficiente parlarne con calma e tornerà il sereno. Soli, in programma c’è un incontro romantico speciale e vi innamorerete alla velocità della luce.

Oroscopo 18 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio in Leone entra in moto retrogrado – fino all’11 agosto – ed è un periodo particolarmente favorevole per apportare modifiche e perfezionamenti ai progetti e valutare i problemi da una prospettiva diversa. In generale cercate di prendere le cose alla leggera anziché concentrarvi su piccole questioni che non vanno per il verso giusto. Nella vita sociale, non è escluso che potreste rivedere conoscenti o amici del passato oppure sarete voi a decidere di riprendere i contatti con un vecchio amico dopo un lungo silenzio. Amore: in coppia, motivati a pianificare i progetti familiari o riguardanti la relazione. Soli: incontro con una persona che vi affascinerà totalmente per il suo talento e la creatività ma l’ammirazione non è necessariamente amore!

Oroscopo 18 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Leone fino all’11 agosto sosta in moto retrogrado nel vostro settore della carriera e delle ambizioni: al riguardo sono possibili alcuni ritardi ma è un periodo eccellente per perfezionare progetti già in corso e molto utile per rivolgere la vostra attenzione a questioni che di solito avete la tendenza a trascurare. in ogni caso, prendete tempo per controllare tutti i dettagli e trovare il modo migliore per progredire. Avete bisogno di alcuni consigli? Assicuratevi che provengano da una persona affidabile. Amore: in coppia, una piccola crisi non si risolve con uno schioccar di dita ma con la volontà di procedere nella direzione giusta. Soli: se gli incontri recenti non hanno portato a nulla, è il momento di rivedere le vostre aspettative.

Oroscopo 18 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio retrogrado in Leone valutate attentamente quali passi avete intenzione di fare nel lavoro, esaminate altre opportunità di sviluppo professionale, come ad esempio frequentare un corso di studio che vi permetta di progredire. Se viaggiate, anche per motivi di lavoro, controllate l’itinerario così da evitare eventuali problemi. Nulla di grave, comunque. In generale, in questo periodo non trasformate le situazioni in un dramma, alleviate la tensione concedendovi un po’ di divertimento. Amore: in coppia, con il partner c’è intesa a tutto campo, il che per quanto riguarda il quotidiano è positivo. Soli: una nuova conoscenza entra nella vostra vita e perderete completamente la testa, non resisterete al suo fascino.

Oroscopo 18 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Leone entra in moto retrogrado, fino all’11 agosto potrebbe circolare un po’ di confusione e il transito rappresenta un invito a NON prendere iniziative né investimenti di denaro. Utilizzate questo periodo per ripensare, rivedere, esaminare i vostri accordi finanziari. Avrete modo di correggere la rotta concretamente quando Mercurio tornerà in moto diretto. Cercate inoltre di rallentare il ritmo ed esaminare i successi o gli eventuali insuccessi del passato così da poter comprendere meglio il presente. Amore: in coppia, avete l’opportunità di dire liberamente ciò che pensate, parlerete nel modo giusto e farete passare il messaggio. Soli: oggi esprimerete i vostri desideri in modo esplicito e chi vi corteggia li recepirà al volo!

Oroscopo 18 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Leone entra in moto retrogrado nel vostro settore delle relazioni, fino all’11 agosto il transito vi spingerà a esaminare, valutare i rapporti di lavoro e gli impegni. E’ il momento ideale per rivedere i termini e le condizioni che avete attualmente. Se siete in attesa di firmare un accordo o un contratto potrebbe esserci un ritardo a causa di alcuni dettagli da definire ma potete star certi che la fastidiosa e irritante pausa terminerà l’11 agosto e a quel punto non ci saranno più ostacoli da abbattere! Amore: in coppia, è in discussione uno dei pilastri principali dell’equilibrio di coppia: la fiducia. Darete la colpa al partner per le sue numerose assenze. Soli: le pene d’amore del passato sono ancora presenti, a chi vi corteggia sembrate freddi e distanti.

Oroscopo 18 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Leone fino all’11 agosto sosta in moto retrogrado nel vostro settore dello stile di vita e del lavoro: nelle prossime tre settimane sarà essenziale controllare due volte i dettagli dei compiti così da individuare eventuali errori e non dover ricominciare da capo e mettervi al riparo dal caos, dalla confusione eseguendo il backup di quanto avete svolto. Ma non solo: in questo periodo è meglio rallentare e occuparvi di quelle cose che in passato potreste aver fatto in tutta fretta e apportare dei miglioramenti. +Amore: in coppia, potreste avere la sensazione che il partner non faccia abbastanza, né per voi né per mantenere viva la relazione. Soli: è una giornata in cui non sapete bene cosa volete e dove state andando. Provate a pensare positivo…