Cosa dice l’oroscopo del 18 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con i passaggi astrali odierni prima di prendere decisioni importanti o entrare in azione, oggi preferirete riflettere. esaminare attentamente le situazioni e, non ultimo liberarvi definitivamente da ciò che è inutile. Su un altro piano: se un conflitto con un familiare dovesse arrivare al culmine. anziché litigare, adotterete un approccio comprensivo. Sarete disposti a parlare della questione, anche se al riguardo le emozioni sono forti. Amore: in coppia, la relazione va alla grande, vi amate e insieme siete felici. Vivrete momenti indimenticabili. Soli: pronti all’incontro con l’amore? Nascerà una storia e con l’altro/a farete faville!

Oroscopo 18 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Siate cauti nel condividere i vostri segreti, scegliete con cura le persone. I passaggi odierni potrebbero farvi parlare con qualcuno dalla lingua biforcuta. E’ un buon momento per rimanere temporaneamente in silenzio. Nel pomeriggio, l’armonia Luna-Marte vi permetterà di confidarvi con gli amici più leali. Ma non solo, offrirete conforto e consigli alle persone care o vi ritroverete l’armonia con qualcuno dopo un periodo di silenzio. Amore: in coppia, la tenerezza ha un posto importante, i sentimenti sono sinceri e reciproci. Soli: gli amici vi presentano nuove persone, ricevete inviti. L’amore arriva attraverso loro.

Oroscopo 18 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Potreste ritrovarvi coinvolti in una situazione che va contro i vostri valori e aver voglia di tirarvi indietro. Non c’è niente di male nel dire di no e nel lasciare che gli altri procedano per conto loro. Se qualcuno cercherà di farvi sentire in colpa, sarà un atteggiamento che la dirà lunga sul tipo di amico o conoscente che state frequentando. State alla larga e concentratevi su quelle attività e persone che tirano fuori il meglio di voi! Amore: in coppia, rischiate di scatenare piccole discussioni. Cercate di essere più dolci, potete farcela. Soli: non è una giornata di conquiste ma, sia chiaro, solo perché la priorità sarà la libertà!

Oroscopo 18 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui potrebbe contattarvi un collega del passato – o sarete voi a farlo – e la conversazione prendere una direzione inaspettata e positiva, soprattutto se ci sarà uno scambio di idee. In generale, oggi fate tesoro delle informazioni che arrivano, potrebbero rivelarsi preziose. Probabilmente chi vi circonda, colleghi e boss, mostreranno grande rispetto, il che è un riconoscimento del vostro duro lavoro. Amore: in coppia, la convivenza con il partner vi regala grande pace interiore. Per voi non è una novità ma sarà comunque rigenerante. Soli: dinamici, affascinanti, d’impatto: negli affari di cuore farete colpo!

Oroscopo 18 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un martedì in cui probabilmente avvertite il bisogno di sicurezza e comfort, di ricaricare le batterie poiché le energie sono altalenanti. Invece di costringervi a fingere che sia tutto a posto, concedetevi il permesso di accettare che oggi non è così. Se possibile, cercate di lavorare per conto vostro, dietro le quinte, rilassatevi e domani tornerete a ruggire! Per oggi limitate al massimo la presenza sui social media. Amore: in coppia, avete la possibilità di parlare di tutto ciò che rende stagnante la relazione. Aspettatevi scoperte positive. Soli: per oggi l’amore non è una priorità. Avete bisogno di pace e tranquillità.

Oroscopo 18 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una giornata in cui fare attenzione alle nuove conoscenze poiché potrebbero offuscare la vostra capacità di giudizio. Evitate dunque di aprire il vostro cuore a chi non conoscete bene, prima di abbassare la guardia dovete stabilire un rapporto di reciproca fiducia. Tanto più che nel pomeriggio, con il buon aspetto Luna-Marte, avrete la possibilità di entrare in contatto con i vostri veri e leali amici di sempre. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda, vi capite con un solo sguardo. Ciò che vivete è prezioso. Soli: è una piacevole giornata ma la cosa più importante è che avrete bellissimi incontri romantici.

Oroscopo 18 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete impegnati a raggiungere un obiettivo? In questo caso non dovete permettere che una persona cara tenti di spegnere il vostro stato d’animo entusiasta. E se lo farà quando state finalmente segnando una tappa, non avrete molta pazienza. Ma voi siete diplomatici e potreste chiedere con tatto dove vuole arrivare. La sua spiegazione potrebbe solo riguardare la protezione nei vostri confronti e non altro. Amore: in coppia, vi offendete per un nulla, la relazione è tesa, e rischiate di rovinare la sera. Soli: giornata favorevole alle amicizie e non agli incontri d’amore. Vivrete ugualmente momenti divertenti.

Oroscopo 18 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Oggi potreste essere spinti a pensare che gli obblighi, le responsabilità vi impediscano di godere delle cose belle e buone della vita. Anziché rimanere impantanati nella lista di cose da fare, uscite dalla vostra zona di comfort, anche solo mentalmente: pianificate un viaggio, un corso di studi o una nuova esperienza per ottenere una bella evoluzione. In serata, uscite e concedetevi qualcosa di speciale. Amore: in coppia, risolverete insieme al partner un problema personale o di lavoro. La vostra unione è di acciaio! Soli: negli affari di cuore, la ruota dell’amore tornerà a girare favorevolmente in serata!

Oroscopo 18 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Rallentate il ritmo e rilassatevi: con la Luna in Scorpione alle spalle del vostro segno potreste avvertire la necessità di stare per conto vostro, dietro le quinte e riflettere così da ritrovare pace interiore ed equilibrio. Ma al contempo non è escluso che penserete di essere ignorati o addirittura trasparenti agli occhi degli altri. Anziché contrastare questo stato d’animo dovete accettarlo ed esaminarlo per capire il motivo. Amore: in coppia, il partner fa il primo passo e voi dovete fare il secondo. Per sbloccare la situazione, mostrate pazienza e tolleranza. Soli: uno scambio di sguardi vi regalerà nuove sensazioni. Cogliete l’attimo.

Oroscopo 18 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se c’è uno scontro di opinioni su una questione domestica, la cosa migliore è gestirla il più possibile con grazia e sensibilità. Con i passaggi odierni rischiate che le vostre parole siano simili al sale su una ferita: evitate dunque di infiammare le tensioni. Fate invece in modo che ciò che direte sia un balsamo così da appianare la situazione. Entro domani sarete felici di aver agito in questo modo. Amore: in coppia, con la dolce metà le conversazioni sono stimolanti e gioiose. Tra di voi, i sentimenti sono sempre intensi! Soli: finora non avete incontrato le persone giuste ma oggi una nuova conoscenza vi conquisterà!

Oroscopo 18 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Nel lavoro potrebbe arrivare il riconoscimento del vostro impegno, ricevere complimenti ed elogi da chi vi circonda. Non dovete sottrarvi o pensare che non siano sinceri poiché li meritate ampiamente. Tuttavia, con familiari e amici, in serata evitate di criticare, dire loro cosa fare o sminuire il loro impegno poiché ciò potrebbe comportare dei conflitti inaspettati. Cercate di essere il più possibile gentili. Amore: in coppia, se desiderate gesti di tenerezza, perché non ne parlate o, ancora meglio, fate voi il primo passo? Soli: potrebbe esserci un flirt, scattare un’attrazione. Il desiderio di vivere una passione sarà appagato.

Oroscopo 18 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

iI passaggi odierni dopano la vostra autostima, l’ottimismo ed è la giornata giusta per far passare un vostro messaggio personale o di lavoro o promuovere un’idea poiché otterrete splendidi risultati. L’importante è che vi esprimerete il più possibile in modo preciso, chiaro, così che gli altri possano capire cosa volete ottenere. In generale, nel lavoro o nella vostra attività potrebbe esserci uno sviluppo positivo. Amore: in coppia, conversazioni infinite e ricche d’amore! Parlerete di questioni importanti riguardanti il futuro della relazione. Soli: l’atmosfera è dolce e romantica, perfetta per un incontro d’amore decisivo!