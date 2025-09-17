Cosa dice l’oroscopo del 18 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 6 ottobre, Mercurio sosterà in Bilancia nel vostro settore delle relazioni personali e professionali: le conversazioni saranno in generale piacevoli. Il pianeta, per oggi è in dissonanza con Nettuno nel vostro segno fate attenzione a dire cose che potrebbero trarre in inganno poiché sul momento risolverete ma in seguito creare dei problemi. Nonostante siate inclini a distrarvi è un’ eccellente giornata per sviluppare nuove idee e per la creatività: potreste inventare qualcosa di innovativo. Amore: in coppia, voglia di una ventata di frechezza? Organizzatevi, pensate solo al piacere di entrambi. I benefici saranno enormi e duraturi. Soli: che aspettate a rispondere con entusiasmo ai messaggi di una persona? Andate oltre le paure e amate liberamente!

Oroscopo 18 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Mercurio in Bilancia da oggi e fino al 6 ottobre, sosta nel vostro settore del quotidiano, del benessere e del lavoro. Il transito rappresenta un invito a organizzare al meglio il programma delle giornate e dare il via ad abitudini sane. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: per quanto riguarda il lavoro, evitate di prendere scorciatoie poiché in seguito rischiate di pagarne il prezzo. Al contempo cercate di trovare un maggiore equilibrio tra lavoro e relax. Piccoli cambiamenti porteranno a grandi benefici. Amore: in coppia, c’è maggiore fiducia e solidarietà, soprattutto se lascerete un po’ da parte i vostri desideri e asseconderete quelli partner. Soli: non ve ne rendete forse conto ma sprigionate un notevole sex-appeal! Conquista romantica in vista…

Oroscopo 18 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio è di nuovo in buon aspetto con il vostro segno: fino al 6 ottobre nella vita sociale avrete modo di brillare, il modo di esprimervi e il senso dell’umorismo saranno molto apprezzati e arriveranno bei complimenti. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: fate del vostro meglio per evitare malintesi e in qualsiasi circostanza basatevi sui fatti. E’ possibile che lunsigherete qualcuno per attirare la sua attenzione: in questo caso occhio a esagerare, non sareste credibili. Amore: in coppia, con il partner fate nuovi progetti, siete entrambi molto entusiasti. La relazione riprende un nuovo slancio. Soli:se ne lavoro una persona vi attrae, avrete voglia di approfondire la conoscenza. Perché no? Potrebbe scattare l’amore!

Oroscopo 18 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio sbarca in Bilancia e fino al 6 ottobre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia. Riguardo a una questione domestica avrete una visione molto pratica, da oggi finalmente emergeranno idee e soluzioni e risolverete alla grande! Potreste inoltre ricevere notizie da una persona cara che non sentite da un po’ di tempo e che rivedrete con grande piacere! Tuttavia oggi il pianeta è in dissonanza con Nettuno: comunicare con le persone care non sarà facile, non siete sulla stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, è d’obbligo una messa a punto che dovrete affrontare con tono pacato e trovare insieme al partner le soluzioni appropriate. Soli: rifletterete e ammetterete gli errori commessi nelle precedenti relazioni ed è un enorme passo avanti.

Oroscopo 18 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

L’arrivo di Mercurio in Bilancia, accentua il vostro carisma e il vostro fascino! Fino al 6 ottobre la comunicazione, lavoro o vita personale sarà al top, ma non solo: se state pensando di lanciare un blog, un sito web o di potenziare la vostra presenza sui social media, le prossime settimane sono perfette. Le vostre parole e le idee avranno un impatto positivo. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: la concentrazione sarà assente dunque potreste avere difficoltà a giungere a conclusioni definitive. Amore: in coppia, non è una buona giornata per parlare di un problema che vi preoccupa: con tutta la volontà di questo mondo non trovereste la soluzione. Soli: non sapete bene cosa volete e oggi rischiate di perdere tempo in contatti inutili.

Oroscopo 18 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se di recente avete subito una battuta d’arresto, con Mercurio in Bilancia da oggi le cose potrebbero iniziare a cambiare in meglio. Riuscirete vedere con chiarezza i problemi che vi hanno bloccato e troverete le risposte. Più in generale è un ottimo momento – fino al 6 ottobre – per pensare un po’ di più a voi stessi, alle vostre esigenze anche di tipo pratico. Per oggi, la dissonanza del pianeta con Nettuno vi rende molto esitanti il che non è d’aiuto sicuramente a fare delle scelte. Amore: in coppia, siete innamorati del partner ma al contempo avete alte aspettative. Calmatevi, il perfezionismo può diventare un problema. Soli: siete pronti a impegnarvi in una storia seria e oggi potrebbe esserci un incontro. Seguite l’istinto senza porvi troppe domande.

Oroscopo 17 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Mercurio entra nel vostro segno – sosterà fino al 6 ottobre – il transito rappresenta un invito a esprimervi con calma, senza creare problemi ma dicendo chiaramente ciò che pensate, senza avere paura di offendere chi vi circonda. Il vostro punto di forza più del solito sarà la diplomazia: un contratto potrebbe tornare al centro della scena e otterrete ciò che avete chiesto. Tuttavia oggi il pianeta è in dissonanza con Nettuno: potreste desiderare risposte definitive ma trovarvi di fronte a situazioni o persone ambigue e il fatto destabilizzarvi. Per ora, lasciate le cose come stanno. Amore: in coppia, il partner scatenerà un conflitto ma è un bene: il silenzio non è utile. Soli: riceverete un segnale positivo da chi vi attrae ma prendete tempo.

Oroscopo 18 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 6 ottobre Mercurio in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno, vi spinge a stare un po’ per conto vostro, rimanere dietro le quinte forse per riflettere su una scelta. Intuito al top, lasciate l’immaginazione a briglie sciolte e troverete la soluzione a qualsiasi eventuale problema. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: può essere difficile distinguere tra ciò a cui volete credere e ciò che invece è reale. Fate inoltre attenzione ai malintesi, gli altri potrebbero farsi delle idee sbagliate. Amore: in coppia, bei progetti, nuove prospettive a due. E’ una giornata all’insegna della passione, dei piaceri fino a oggi sconosciuti! Soli: sentite che è un buon giovedì per flirtare e non sbagliate. Nell’aria c’è magia d’amore e vi ritroverete stretti in un abbraccio appassionato.

Oroscopo 18 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio in Bilancia, fino al 6 ottobre sosta nel vostro settore della vita sociale e rappresenta un’opportunità per uscire, ampliare la cerchia dei contatti, stringere nuove amicizie. Nell’arco di questo periodo avrete la possibilità di fare incontri interessanti e conoscere delle persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Sarete inoltre pronti a dare il via a un progetto. Tuttavia per oggi il pianeta è in dissonanza con Nettuno: occhio, qualcuno potrebbe fare una promessa ma non è detto che sarà in grado di mantenerla. Amore: in coppia, giornata di tenerezza e piacere. Il partner vi dedicherà coccole e attenzioni. Chi ha detto che nel tempo la passione si affievolisce? Soli: potreste ricevere una dichiarazione forse inaspettata, da una persona che andrà dritta al sodo. Ma vi piacerà.

Oroscopo 18 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Bilancia fino al 6 ottobre sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni e quando si tratterà di lavorare su obbiettivi e relazioni, toccherete con mano un bel cambiamento, troverete un nuovo equilibrio. Potreste avere colloquio positivo con il boss oppure, se lo state cercando, per un posto di lavoro. E’ un’occasione per imporvi, ottenere ciò che volete. Sempre a suon di diplomazia. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: evitate di prendere decisioni importanti, non saranno basate sulla realtà. Amore: in coppia, un avvenimento imprevisto si aggiunge a una situazione già impegnativa. Va affrontata con ottimismo e trovando un compromesso. Soli: possibilità di conquistare ma fate attenzione a una conversazione che non è sincera.

Oroscopo 18 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il transito di Mercurio in Bilancia per il vostro segno è molto positivo, annuncia l’arrivo di buone notizie riguardanti una proposta di lavoro o la conclusione positiva di un affare. Fino al 6 ottobre avrete splendide idee, conversazioni stimolanti che vi spingeranno ad ampliare gli orizzonti, non ultimo attraverso lo studio o un viaggio. Tuttavia, per oggi il pianeta è in dissonanza con Nettuno: la tendenza è lavorare molto di fantasia e non attenervi ai fatti concreti una situazione. Non prendete decisioni. Amore: in coppia, farete progetti futuri che entusiasmeranno la dolce metà. La relazione riprende slancio, vi amate come e più di sempre! Soli: è un giovedì che riserva una bella sorpresa: una persona che vi attrae da tempo potrebbe fare il primo passo!

Oroscopo 17 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio sbarca in Bilancia e fino al 6 ottobre le conversazioni saranno profonde, è un periodo propizio per affrontare argomenti riguardanti le finanze condivise, per negoziare accordi o, se ci sono state delle incomprensioni o delle tensioni ritrovare l’armonia nelle relazioni strette. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Nettuno: potreste avere la sensazione che un sogno stia diventando realtà ma cercate di essere realistici. Potreste avere un’idea sbagliata e ciò farvi sprecare tempo ed energie. Amore: in coppia, sentite il desiderio di intimità e di piccole attenzioni da parte della dolce metà. Sarete stupiti da ciò che farà. Soli: pensate che non incontrerete mai la persona dei vostri sogni? Il vento sta girando nella giusta direzione, è in arrivo un incontro.