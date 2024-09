L’oroscopo del 18 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 18 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 18 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: non è il momento di entrare in azione ma quello ideale per fermarvi, rilassarvi, riflettere e per trarre ispirazione creativa riguardo a progetti importanti e soluzioni a qualsiasi problema di lavoro o personale. Consentite a voi stessi di mollare il bagaglio emotivo, di ciò che ha fatto il suo tempo e di trovare con calma una nuova strada da seguire. Amore: in coppia, circola ottimismo e buon umore, vi sentite sulla stessa lunghezza d’onda della dolce metà. Soli: giornata favorevole agli incontri fuori dal comune. Allora apritevi, moltiplicate le opportunità per conquistare un cuore.

Oroscopo 18 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Quando è stata l’ultima volta che avete detto agli amici più cari quanto apprezzate la loro presenza, il loro sostegno e l’affetto? La Luna Piena in Pesci rappresenta la giornata ideale per farlo, vedrete le amicizie sotto una luce diversa. Anche piccoli ma sinceri gesti avranno un impatto positivo, Su un altro piano: c’è la forte possibilità che si concretizzino alcune cose che avete desiderato in primavera! Amore: in coppia, provate il desiderio e il bisogno di condividere del tempo con il partner. Un senso di pace e di appartenenza vi dà sicurezza e fiducia nel futuro. Soli: siete attraenti, grazie al fascino, farete una strage di cuori e conquisterete!

Oroscopo 18 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con il Plenilunio in Pesci, una questione riguardante un obiettivo o un’ambizione personale potrebbe arrivare al culmine e voi provare una serie di emozioni forti. Forse dovrete prendere una decisione importante e scegliere se andare avanti o accontentarvi di tutto ciò che avete realizzato finora, tuttavia l’irrequietezza interiore potrebbe impedirlo. l’istinto suggerire che siete pronti ad affrontare grandi sfide. Amore: in coppia, concentrati su un progetto da realizzare con il partner, sarete felici del tempo trascorso insieme a costruire questo sogno per il futuro. Soli: un flirt prenderà un’altra piega. Non cercate il pelo nell’uovo: tutto sarà perfetto.

Oroscopo 18 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Pesci accende il desiderio di ampliare gli orizzonti, allontanarvi da tutto e di godere di una pausa rilassante. Cercherete un’opportunità e sebbene le questioni pratiche possano riportarvi alla realtà, fareste bene a concedervela, anche se ci sarà chi non sarà d’accordo. Potrebbe trattarsi di un viaggio, di un’opportunità per lavorare in un’altra città oppure di seguire un corso di studi. Amore: in coppia, la relazione d’amore assume nuovi colori, con il partner andate avanti mano nella mano. Soli: l’orizzonte sentimentale si sta schiarendo, non è da escludere un incontro a metà giornata. Gli incontri saranno motivo di soddisfazione.

Oroscopo 18 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Pesci punta i riflettori sulle finanze e potreste trovarvi di fronte a una scelta. Potreste ad esempio limitare le spese oppure fare affidamento sulla fortuna o ancora ignorare i consigli che vi offrono mirati a gestire al meglio la vostra situazione. In generale, i cambiamenti iniziati nei primi mesi dell’anno daranno una scossa alla vostra vita. Eliminate ciò che non funziona in modo da ripartire da zero. Amore: in coppia, la dolce metà è la vostra anima gemella, vi calma, vi rassicura e siete felici dei momenti che condividete. Soli: è possibile un incontro e l’ottimismo rafforza il vostro carisma! Il caso spesso fa le cose molto bene.

Oroscopo 18 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Pesci fa emergere emozioni forti che forse avete represso o ignorato e potrebbe spingervi a scatenare delle discussioni con una persona cara o con il boss. Tuttavia con un po’ di comprensione da parte di entrambi e cercando di trovare un compromesso, potrete risolvere e andare avanti. Altra buona notizia: nel giro di due settimane potrebbe arrivare un’offerta che accenderà il vostro entusiasmo. Amore: in coppia, se alcune difficoltà hanno creato una distanza è tempo di andare oltre con dolcezza: vi permette di ripartire da zero. Soli: non saprete come reagire a una piccola delusione. Ma è davvero così o state solo esagerando?

Oroscopo 18 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Alcuni problemi relativi al lavoro e alla responsabilità potrebbero raggiungere il picco e con la Luna Piena in Pesci rischiate di sentirvi sopraffatti. Tuttavia anziché fare di meno. rallentare il ritmo potreste sentirvi in colpa per non aver fatto di più. E se qualcuno vi chiederà una mano mollerete ciò che state facendo per aiutarlo. Che ne dite invece di prendere le distanze e fare qualcosa di piacevole solo per voi? Amore: in coppia, qualche preoccupazione che non è collegata alla relazione. Forse dovreste parlare di ciò che vi tormenta. Soli: se avete deciso di non cercare più il grande amore, oggi cambierete idea e vi lancerete. E fate bene…

Oroscopo 18 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Pesci, accentua la voglia di divertirvi con gli amici, partecipare a eventi sociali ma occhio a trascurare le vostre responsabilità di lavoro o personali. Cercate di mantenere chiare le vostre priorità e portare a termine quanto dovete. Non rimandate solo perché si tratta di questioni noiose. Concludete il prima possibile poiché è solo così che potrete avere la possibilità di rilassarvi e divertirvi. Amore: in coppia, tra eros e sensualità, i desideri non mancheranno. Se non riuscirete a distrarvi in attesa di abbracciare la dolce metà la giornata sarà lunga. Soli: affascinanti, sguardo misterioso e intrigante. Conquisterete chi vi attrae!

Oroscopo 18 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e vi spinge a rimboccare le maniche per sistemare alcune situazioni di tipo domestico. Per alcuni si tratterà semplicemente di mettere ordine nei cassetti, negli armadi, eliminare ciò che non usate più mentre altri sfrutteranno le vibrazioni per apportare un importante cambiamento all’arredamento o forse, trovare una nuova abitazione. Amore: in coppia, il Plenilunio in Pesci vi dota di buonumore ma siete anche ipersensibili e con il partner potreste avere reazioni esagerate! Calma. Soli: rischiate di scambiare i desideri per realtà. Occhio alle illusioni seguite da inevitabili delusioni…

Oroscopo 18 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se avete intenzione di concretizzare un’idea, con la Luna in Pesci che sosta nel vostro settore della comunicazione, fate leva sul sostegno di amici e conoscenti. Ricordate sempre che l’unione fa la forza! Parlando con le persone, saprete come accendere il loro entusiasmo e saranno pronti a collaborare. Iniziate già da oggi a diffondere la notizia: il decollo avverrà nel giro di due settimane. Amore: in coppia, se il partner ha un atteggiamento irritante, ripagatelo con la stessa moneta. Capirà che deve cambiare musica… Soli: amici o parenti, vi presenteranno la persona giusta che conquisterà il vostro cuore. Nascerà una splendida storia.

Oroscopo 18 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: vi rende molto altruisti e potreste essere spinti a donare denaro o del tempo a una persona a cui volete bene. Forse potrebbe essere necessario stabilire un limite, capire cosa in realtà potete permettervi di offrire senza sforare il budget. In questo momento dovete seguire una semplice ma preziosa regola: risparmiare di più e spendere di meno. Amore: in coppia, parlate apertamente, esprimetevi: è attraverso il dialogo che è possibile allontanare alcune paure e insicurezze a volte infondate. Soli: mettetevi in gioco così da attirare l’attenzione e suscitare curiosità. Conquisterete in un batter di ciglia.

Oroscopo 18 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena nel vostro segno accentua l’immaginazione, la creatività: rappresenta un invito a dare la priorità ad alcuni progetti personali a cui avete dato il via negli ultimi sei mesi ed elaborare una strategia per portarli a termine! Di sicuro avranno successo! Al contempo, un incontro potrebbe essere speciale: nascerà un’amicizia che permetterà a entrambi di dare il meglio! Amore: in coppia, una bella comunicazione consolida la vostra relazione. Vi prendete il tempo per realizzare nuovi progetti, la giornata si annuncia costruttiva e guardate al futuro con serenità. Soli: la vostra vita sentimentale si apre a nuovi orizzonti: gli incontri romantici sono fantastici.