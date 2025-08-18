Cosa dice l’oroscopo del 19 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Cancro è in dissonanza con Marte in Bilancia: in casa l’atmosfera potrebbe essere un po’ elettrica, circolare delle tensioni soprattutto se di recente il lavoro è stato stressante e non avete dedicato abbastanza tempo ed energie per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Evitate dunque di partire in quarta alla minima osservazione. Se sentite che la tensione aumenta, cercate di allentarla con una battuta scherzosa. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere più ottimista di voi e più aperto al dialogo. Un cambiamento positivo è possibile ma cambiate atteggiamento. Soli: un incontro inatteso potrebbe destabilizzarvi. Lasciatevi andare!

Oroscopo 19 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna-Marte indica che avrete un bel po’ di cose da fare al punto che forse non saprete da che parte iniziare. Chiedere una mano o fare una lista dei compiti sarà d’aiuto a organizzarvi e a portare a termine tutto senza stressarvi. Tenete sotto controllo le emozioni e quando possibile rallentate il ritmo, prendete cura di voi stessi. Oggi inoltre con chi vi circonda sarete più permalosi del solito. Ma qualcuno vi farà ragionare… Amore: in coppia, con il partner gli argomenti di conversazione sono tanti, avete intenzione di fare nuovi progetti. La giornata è all’insegna della complicità. Soli: una persona che avete amato in passato potrebbe riapparire nella vostra vita.

Oroscopo 19 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un martedì in cui rischiate di agire o esprimervi senza pensare alle conseguenze. La cosa migliore è prendere tempo. Non vi metterete fuori gioco a meno che non vi troviate di fronte a un’opportunità imperdibile. In questo caso dovrete entrare immediatamente in azione così da poterla cogliere per primi! In serata, ritagliate del tempo per prendere cura di voi stessi, distraetevi, organizzate un’uscita con gli amici più cari. Amore: in coppia, avete fiducia nella vostra unione al cento per cento. Oggi cercate di realizzare qualche desiderio… Soli: smettete di rimuginare sui vostri difetti e complessi. Prima di amare un’altra persona dovete volere bene a voi stessi!

Oroscopo 19 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Bilancia: è una giornata in cui siete ipersensibili, permalosi ma evitate di agire o reagire sull’onda delle emozioni: non mai una buona cosa, soprattutto se si tratta di questioni o di dettagli poco importanti. In qualsiasi circostanza anziché arrabbiarvi, prendete del tempo per riflettere. Ciò vi permetterà di studiare una strategia molto più efficace rispetto a una reazione impulsiva. Amore: in coppia, saprete capire i desideri più segreti del partner e ne appagherete alcuni. Che fusione! Soli: il vostro cuore da un po’ di tempo è freddo. Ma oggi troverete la motivazione per partire alla conquista dell’anima gemella.

Oroscopo 19 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Per oggi, con la dissonanza Luna-Marte, che si tratti di lavoro o della vita personale, evitate di farvi influenzare dai commenti di chi vi circonda. Potreste, ad esempio, offendervi per un’osservazione di un collega o di un amico ma invece di reagire con rabbia, riflettete sul perché questa persona ha scatenato questo stato d’animo. Ha detto qualcosa mirata a offuscare la vostra immagine? Lasciate perdere, non ne vale la pena. Amore: in coppia, alcuni i commenti del partner vi sembrano ingiustificati, eppure hanno il potere di rendervi consapevoli di certe cose. Soli: se di recente una persona vi ha deluso, andate oltre. E’ uno stato d’animo che non vi porterà da nessuna parte.

Oroscopo 19 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza tra la Luna in Cancro e Marte in Bilancia, indica che se qualcuno tenterà di minare la sicurezza in voi stessi e instillare dei dubbi, oggi vi ribellerete. Fate bene a difendervi, se occorre anche sfoderando gli artigli, soprattutto se un amico (che forse non è tale) cercherà di sminuirvi. Al contempo, con questo transito, mentre sul fronte denaro solitamente riflettete prima di agire, oggi potrebbe essere esattamente il contrario e lanciarvi nelle spese. Amore: in coppia, difficoltà a comunicare con il partner e il silenzio regna sovrano. L’atmosfera è abbastanza pesante. Soli: avete paura che le persone giochino con i vostri sentimenti, che vi deludano e, per oggi, alzate un muro.

Oroscopo 19 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Cancro è in dissonanza con Marte nel vostro segno: niente e nessuno può abbattere il vostro morale, a meno che non siate voi a permetterlo. Se volete dare il via a idee e progetti, mantenete la sicurezza in voi stessi! La dissonanza Luna-Marte tocca un punto debole: potreste avere la sensazione che non riuscirete mai a realizzare ciò che vi siete prefissi. Sfruttate le vibrazioni del transito per capire il vostro stato d’animo, dovuto probabilmente all’ansia e non a situazioni che esistono nella realtà. Amore: in coppia, bando a eventuali pensieri cupi e dedicate dolci attenzioni al partner. Soli: la spiccata sensibilità potrebbe offuscare il vostro potere di seduzione. Con un approccio gentile conquisterete!

Oroscopo 19 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

L’atmosfera odierna potrebbe mettere a dura prova il vostro ego, specialmente se dedicherete il vostro tempo o la vostra energia a persone negative o che vi giudicano. Ma nel lavoro, saprete come reagire per “stendere” un/a concorrente e mettere a tacere la sua invidia. A volte in questo siete molto abili e se “sentite” che dovete agire in un certo modo, si tratta di istinto e non certo di riflessioni. E stasera uscite, potreste stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, penserete di poter aggirare una situazione delicata usando belle parole. Ma attenzione, il partner non si lascerà ingannare. Soli: vi lancerete nella conquista spinti dal desiderio e solo per andare al sodo. L’altro/a prenderà le distanze.

Oroscopo 19 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza tra la Luna in Cancro e Marte in Bilancia, scatena delle tensioni interiori: anche se qualcuno dovesse provocarvi, evitate discussioni inutili e al contempo, se avvertite un senso di urgenza per risolvere una questione – forse collegata al denaro – non prendete decisioni affrettate. Se avete bisogno di un consiglio contattate un amico o un collega: avere un parere da una persona di cui vi fidate farà arrivare chiarezza. Amore: in coppia, se non lo fate spesso, è una giornata in cui offrire dolcezza al partner, mostrare l’intensità dei vostri sentimenti. Soli: siate naturali, voi stessi, senza studiare strategie. Per conquistare il cuore di chi vi attrae è sufficiente il vostro fascino, la simpatia.

Oroscopo 19 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Luna in Cancro-Marte in Bilancia, un episodio spiacevole con una persona potrebbe essere al centro delle vostre preoccupazioni. Diciamo subito che lo dimenticherete velocemente ma oggi avrete la sensazione che vi metta i bastoni tra le ruote e non potrete fare a meno di reagire con veemenza. Calma, tanto più che nel pomeriggio con la congiunzione Luna-Giove in Cancro nelle relazioni ritroverete la serenità. Amore: in coppia, puntate sulla solidità della relazione e sulla sincerità del vostro amore. Privilegiate il dialogo. Soli: uscite, apritevi al mondo circostante, cogliete le opportunità: gli incontri di questa giornata vi regalano bellissime emozioni.

Oroscopo 19 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Ignorate un po’ di diffidenza causata dalla dissonanza Luna in Cancro-Marte in Bilancia, smettete di porvi mille domande e sfruttate l’attuale ondata di energia ed entusiasmo di cui vi dota il pianeta rosso per andare a scoprire dove vi porterà. E’ il momento di avere grandi ambizioni e la giornata rappresenta un’opportunità per progredire in alcuni ambiti fondamentali della vostra vita. La fiducia in un futuro migliore sarà ricompensata. Amore: in coppia, con il partner imboccherete nuove direzioni che porteranno a un’attività a cui forse non avete mai pensato! Soli: più intraprendenti, sicuri di voi stessi: un atteggiamento che negli affari di cuore vi permetterà di avere successo!

Oroscopo 19 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza tra la Luna in Cancro e Marte in Bilancia se siete in attesa di una somma di denaro che vi devono da tempo probabilmente per accelerare i tempi sarete costretti a protestare, cosa che detestate. Ma altri passaggi astrali fanno pensare che sia l’atteggiamento giusto poiché avrete una risposta positiva. Su un altro piano: lavorare per un obiettivo specifico di lavoro sarà fondamentale per dimostrare il vostro valore. Amore: in coppia, siete impulsivi, il che scatenerà tensioni nella relazione. Anziché discutere perché non praticate insieme un hobby? Soli: gli astri vi offrono l’opportunità di moltiplicare gli incontri. Ed è alta la possibilità di stringere un forte legame.