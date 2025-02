Cosa dice l’oroscopo del 19 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

La giornata si apre con la Luna in Scorpione in buon aspetto a Marte e Saturno: è il momento di essere sinceri sulla vostra situazione personale o di lavoro e su ciò che è necessario intraprendere per evolvere e andare avanti. Non dovete fare una rivoluzione, è un buon momento per dare il via a piccoli e gestibili cambiamenti Rafforzare i legami con le persone care può essere d’aiuto in molti ambiti diversi della vostra vita. Per oggi e domani, cercate di mantenere un atteggiamento riservato. Amore: in coppia, la tendenza è quella di scaricare il nervosismo sul partner. Evitate determinati argomenti per non creare inutili tensioni. Soli: il malumore non favorisce gli incontri. Se in programma c’è un appuntamento rimandate a domani.

Oroscopo 19 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza Luna in Scorpione-Urano in Toro scatena delle tensioni interiori, oggi siete irrequieti. Tuttavia, anziché rimuginare, sfruttate queste vibrazioni facendo qualcosa di insolito e al contempo non dimenticate di mostrare affetto e rispetto ad amici e familiari. Mostrare apprezzamento per il loro sostegno può alleviare la pressione mentale. Ciò di cui avete bisogno, soprattutto in serata, è ritrovare l’equilibrio, anche risolvendo alcune questioni di lavoro o personali, lasciate in sospeso. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di essere un po’ freddi. Se ci sono problemi parlatene con amore. Soli: se vi mettete sulla difensiva la situazione affettiva non cambierà. Abbassate la guardia e concedete un po’ di fiducia.

Oroscopo 19 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un giovedì in cui dire “no” alla pigrizia, organizzarvi e uscire dalla vostra zona di comfort! Nel lavoro, andate avanti con i progetti che intendete concretizzare anziché limitarvi a sognare la loro realizzazione, fate vedere che siete professionisti eccellenti e affidabili. Nel pomeriggio potrebbe subentrare un po’ di tensione riguardo a questioni di affari o denaro, tuttavia fino al 23 – momento in cui Marte in Cancro riprenderà il moto diretto e tornerà la chiarezza – evitate di prendere decisioni. Amore: in coppia, non è il momento di porre domande spinose. Soli: volete conoscere meglio una persona ma andateci piano e fate attenzione a ciò che chiederete: rischiate di essere un po’ troppo curiosi, persino invadenti nonché frettolosi.

Oroscopo 19 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Luna-Urano è un giovedì in cui procedere con calma, fare attenzione a impegnare saggiamente le vostre preziose energie. Sarete infatti interessati a parecchie idee tranne quella più sensata. Per qualche motivo vi lascerà indifferenti. Forse perché in questo momento avete voglia di lanciarvi in ciò che è inedito e non fermarvi a ciò che conoscete. Questo aspetto, di breve durata, potrebbe spingervi a fare di tutto per uscire da una situazione che sembra limitarvi. Amore: in coppia, è la giornata ideale per dare il via a un dialogo costruttivo così da risolvere anche eventuali problemi. Soli: vi esprimerete in modo dolce e sensibile: le vostre parole toccheranno il cuore della persona che vi attrae e la conquisterete!

Oroscopo 19 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Nel lavoro, alcune richieste inaspettate – anche da parte del boss – potrebbero creare dei problemi a un evento organizzato con i familiari. La situazione potrebbe irritare le persone care ma sarete in grado di riportare la calma. In che modo? Spiegando la situazione con sincerità e dimostrando che sono sempre e comunque al primo posto. Su un altro piano: per oggi e domani evitate di aggiungere nuovi progetti a quelli che avete già: nelle prossime settimane potreste cambiare idea. Amore: in coppia. non è il momento giusto per prendere decisioni importanti ma il partner potrebbe insistere e ciò creare delle tensioni. Soli: con chi vi circonda niente va come vorreste e sarà difficile nascondere la delusione. Reagite!

Oroscopo 19 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale, la dissonanza odierna Luna-Urano, scatena nervosismo e una questione banale potrebbe scatenare una discussione inaspettata. Sarete spinti a contestare, dimostrare a tutti i costi che avete ragione ma ne vale la pena? Forse sarebbe il caso di essere flessibili, fare marcia indietro e lasciar perdere così da mantenere la pace e il vostro equilibrio. Dedicate la vostra attenzione ai progetti che avete intenzione di concretizzare. Amore: in coppia, in programma c’è un’uscita romantica e il ritorno a casa promette di essere bollente. Soli: siete irresistibili e farete una strage di cuori ma una persona in particolare sarà attratta da voi. E se finalmente fosse quella giusta?

Oroscopo 19 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se siete sul punto di concludere un accordo, con la dissonanza Luna-Urano potrebbe prendere una piega inattesa: i vostri interlocutori potrebbero avere dei comportamenti irrequieti e testardi, contestare qualsiasi dettaglio. Se arrivate a un punto morto, provate a rimandare a un altro giorno. Su un altro piano: il desiderio di lanciarvi in un acquisto – forse anche un po’ costoso – sarà irresistibile. ma chiedetevi se alla fine sia solo un capriccio, l’impulso del momento. Amore: in coppia, è una giornata molto speciale in cui vi sentite sicuri di voi stessi e seducenti. Sfruttate bene questa occasione sensuale, lanciatevi nell’eros. Soli: grande possibilità di trovare l’amore, con uno sguardo conquistate chi volete! Un incontro sarà perfetto.

Oroscopo 19 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna nel vostro segno, al mattino è in buon aspetto con Marte e Saturno: guardatevi intorno poiché potrebbero arrivare delle ottime opportunità che vi metteranno in grado di fare passi avanti nel lavoro. E’ evidente che ciò potrebbe comportare nuove responsabilità ma siete all’altezza di qualsiasi sfida. E stasera uscite o fate una chiacchierata al telefono con gli amici oppure distraetevi dedicando la vostra attenzione a un progetto, anche personale, che avete a cuore. Amore: in coppia, se ci sono state delle incomprensioni è il momento di perdonare e voltare pagina. Non dovete arrabbiarvi per delle sciocchezze. Siate più tolleranti. Soli; deciderete di movimentare la vostra vita amorosa ed è una splendida idea.

Oroscopo 19 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Per risolvere alcune questioni, oggi potreste sentirvi spinti a entrare in azione ma l’atteggiamento migliore sarebbe quello di premere il tasto “pausa” e rimanere dietro le quinte. Correre per trovare a tutti i costi una soluzione potrebbe farvi sentire confusi per cui cercate di esaminare con attenzione la situazione. La pazienza vi permetterà di trovare la soluzione giusta. Potreste sentirvi frustrati ma evitate infine di scaricare il nervosismo sulle persone care. Amore: in coppia, desiderio di libertà, di indipendenza ma fate attenzione a ciò che direte. Esprimendo i vostri desideri segreti in modo troppo diretto potreste ferire il partner… Soli: oggi apprezzerete il vostro status, ne vedrete il lato positivo: ovvero, fare come meglio credete.

Oroscopo 19 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Una decisione coraggiosa vi farà sentire al top, soprattutto se riguarda un sogno o un obiettivo per voi molto importante. Una volta che avrete stabilito la linea d’azione, capirete di aver fatto la cosa giusta. E’ la vostra occasione per imboccare un percorso più appagante. Se questa idea è unica e coinvolge le vostre capacità creative avrete successo! Su un altro piano: se uno scontro di opinioni al momento sarà frustrante ricordate che dietro al disaccordo con l’altro c’è rispetto e comprensione. Amore: in coppia, atmosfera magica, magnetica, sentimenti intensi da vivere in camera da letto. Insieme siete felici! Soli: giornata ideale per cambiare la vostra vita affettiva! Potreste avere un incontro inaspettato ma molto promettente.

Oroscopo 19 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Scorpione è in dissonanza con Urano: l’aspetto potrebbe scatenare forti emozioni, delle paure irrazionali e rischiate di prevedere qualcosa di negativo che non è detto potrebbe accadere ma il fatto comunque agitarvi e inciderà sulla vostra concentrazione. Lavoro o vita privata, le situazioni che avete sopportato fino a oggi e di cui non siete soddisfatti potrebbero inoltre arrivare a un punto di non ritorno ed esploderete con il/la diretto/a interessato/a. Amore: in coppia, circola un po’ di noia o insoddisfazione, potreste pensare che il partner vi trascuri, dia per scontata la vostra presenza. Soli: con i passaggi odierni, la voglia di testare il vostro potere di seduzione è pari a zero. Pazienza, ci sono giornate come questa.

Oroscopo 19 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui avrete nuove idee e una in particolare vi piacerà, vi sembrerà brillante. Per concretizzarla, sarete pronti a investire parecchio tempo ed energie. L’unica cosa che potrebbe bloccarvi saranno alcune esperienze negative del passato. Andate oltre, ad attendervi c’è uno splendido futuro! Marte in Cancro sta per riprendere il moto diretto – il 23 febbraio – e tutto si snoderà in modo più facile, le situazioni riprenderanno slancio e andrete avanti con coraggio. Amore: in coppia, sintonia perfetta con il partner, i sentimenti reciproci sono forti: vi amate sempre tanto e insieme vi sentite al top! Soli: grande passione per una persona, che ricambierà. Non capirete più niente e nascerà una splendida storia d’amore.