Cosa dice l’oroscopo del 19 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole entra in Acquario: le prossime quattro settimane sono ideali per socializzare, stringere nuove relazioni così da ampliare i vostri orizzonti. Potreste inoltre avere sorprese, incontri inaspettati che riterrete siano frutto del caso ma che invece fanno parte di un piano positivo che i pianeti hanno in serbo per voi. Il transito infine, darà slancio ai vostri progetti già in corso o vi spingerà a trovare idee per progredire professionalmente. Amore: in coppia, anche se ci sono tensioni, il partner porrà le domande giuste per farvi parlare. Una volta liberi dalle preoccupazioni, sarete più aperti e teneri. Soli: per tutto il mese gli incontri anche online sono favoriti, dunque moltiplicate i contatti.

Oroscopo 19 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Sole in Acquario punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni: se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo farete grandi passi avanti. E’ il momento di mostrare il vostro talento e quando otterrete risultati che tutti apprezzeranno ne sarete soddisfatti. Se andrete alla ricerca di nuove opportunità di lavoro, le troverete. Il transito accentua il vostro senso del dovere, il rigore: li rispetterete e li farete rispettare. Amore: in coppia, qualche piccola delusione. La soluzione: non aspettatevi nulla e potreste rimanere piacevolmente sorpresi. Soli: l’amore non è in programma – e non lo cercate a tutti i costi – ma avete la possibilità di stringere nuove amicizie.

Oroscopo 19 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole in Acquario da oggi e per quattro settimane annuncia uno splendido periodo. Se avete problemi di tipo amministrativo o legali, si riaccenderà la fiducia nella vita, in voi stessi e gli altri ne avranno nei vostri confronti. Nel corso del transito potreste aver voglia di uscire dalla zona di comfort, partire per un viaggio, respirare una ventata d’aria fresca, soprattutto se avete passato del tempo a risolvere situazioni emotivamente spossanti. Amore: in coppia, domenica all’insegna della tenerezza e della condivisione. Direte al partner quanto l’amate! Le emozioni sono intense. Soli: un invito degli amici vi permetterà di conoscere persone entusiasmanti. Sarete corteggiatissimi/e!

Oroscopo 19 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il Sole in Acquario nel vostro settore della trasformazione, vi sarà più facile vedere le situazioni lavoro o personali in prospettiva e trarne vantaggio anche se saranno emotivamente forti. E’ possibile che entri una somma e vi chiederete come la investirete o come la spenderete. Al contempo è il momento giusto per mollare ciò che ha esaurito una funzione nella vostra vita. Qualunque cosa rappresenti un fardello, va eliminata. Amore: in coppia, sapete cosa volete ma soprattutto cosa non volete più. Il partner ne sarà felice e ritroverete una bella complicità. Soli: fatevi belli/e, un nuovo incontro romantico è dietro l’angolo. Seguite l’istinto che com’è noto non vi inganna!

Oroscopo 19 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Acquario da oggi e per quattro settimane sosterà nel vostro settore delle relazioni: proverete il desiderio di entrare in contatto con le persone. Potreste avere più energie da impegnare in una relazione e risolvere eventuali difficoltà. Sarà molto gratificante inoltre lavorare come parte di un team o collaborare a progetti creativi. Nel corso del transito, infine, farete qualcosa che vi permetterà di brillare! Amore: in coppia, dal partner vi aspettate molto ma potreste rimanere delusi. Insistere alimenterà solo le tensioni. Soli: molto selettivi, esigenti, volete un amore all’altezza delle vostre aspettative. Ma per questo, dovrete essere sicuri di ciò che davvero desiderate.

Oroscopo 19 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole entra in Acquario nel vostro settore del lavoro e in generale dello stile di vita, il quotidiano. Il problema è che questo segno privilegia il cambiamento, il rinnovamento che, è noto, a voi non piacciono molto. Solitamente siete “dipendenti” dalle vostre abitudini ma il transito potrebbe a più riprese dare qualche scossa… Allora, iniziate voi ad apportare alcuni cambiamenti eliminando ciò che ha fatto il suo tempo. Amore: in coppia, avete bisogno di tenerezza e coccole ed è così anche per la dolce metà. Oggi circola armonia, sussurrate a vicenda dolci parole d’amore. Soli: romanticismo e colpo di fulmine! Il vostro fascino fa colpo: è una giornata in cui arriva l’amore.

Oroscopo 19 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Sole in Acquario riaccende la voglia di rilassarvi, divertirvi. Rappresenta una benvenuta tregua da eventuali problemi con cui avete avuto a che fare di recente. Praticare un hobby, partecipare a eventi culturali o a uscite con gli amici, potrebbe dare una nuova prospettiva di vita. Grazie all’apprezzamento di chi vi circonda per un vostro successo lavorativo, l’autostima sarà al top! Avrete buone ragioni per essere orgogliosi di voi stessi! Amore: in coppia, c’è un buon equilibrio e troverete un accordo senza problemi Probabilmente volete le stesse cose. Soli: potrebbe esserci un incontro ma non aspettatevi che l’amore bussi alla vostra porta. Dovrete uscire di casa…

Oroscopo 19 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per quattro settimane il Sole in Acquario sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: se siete impegnati in compiti che richiedono molta forza mentale, il transito rappresenta un’opportunità, quando possibile, per rilassarvi. Scoprirete che concentrare la vostra attenzione su altre questioni e stare in compagnia delle persone care vi farà sentire tranquilli. Se avete intenzione di tinteggiare le pareti o apportare qualche cambiamento in casa, è il momento giusto. Amore: in coppia, ottimizzerete il tempo così da usarlo saggiamente con la dolce metà: una passeggiata romantica, una serata intima. Soli: le opportunità di conquista saranno d’aiuto a fare un passo verso gli altri.

Oroscopo 19 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Acquario sosta nel vostro settore delle comunicazione e mette in luce i contatti, i pensieri, gli studi, il vostro modo di comunicare. Il transito accentua la vostra curiosità e le prossime quattro settimane sono eccellenti per imparare cose nuove. La vita sociale potrebbe essere più movimentata, in programma ci sono incontri divertenti. Non solo: dalle trattative e conversazioni importanti grazie a una maggiore chiarezza, trarrete vantaggio. Amore: in coppia, il dialogo è molto più piacevole e costruttivo, per cui affrontare argomenti spinosi e modificate qualcosa che per entrambi non funziona. Soli: le vostre parole faranno centro. Date il via a una conversazione con chi vi attrae!

Oroscopo 19 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Acquario, nel vostro settore del denaro, sul modo in cui risparmiate, lo investite o, al contrario, lo spendete. Sembra che, il più delle volte, lo spendiate per le persone care perché è il vostro modo per dimostrare l’affetto, il vostro attaccamento. Dal momento che verbalmente esprimete poco le emozioni e i sentimenti, è un buon modo per compensare attraverso i gesti di tipo pratico. Amore: in coppia, l’amore reciproco è forte, siete sicuri dei vostri sentimenti. E oggi direte quanto siete felici! Soli: è una giornata in cui potreste dire addio alla solitudine! Una persona vi affascinerà e potreste concludere la serata in modo romantico. La storia andrà avanti…

Oroscopo 19 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Buon compleanno, Acquario! Il Sole entra nel vostro segno e annuncia una nuova fase. Se siete stati impegnati a risolvere questioni in sospeso o gli affari si sono mossi a passo di lumaca, ora la musica cambierà e, inoltre, ritroverete la sicurezza e la fiducia in voi stessi e nella vita! Sarete più leggeri, dinamici, con il desiderio di impegnare le energie in nuove idee e progetti di lavoro o personali. Nel 2025 sarete pronti a cambiare la vostra vita! Amore: in coppia, qualsiasi decisione viene presa insieme al partner. E avete tanti progetti di cui parlare. Soli: il Sole accende la voglia di conquistare, siete affascinanti, seducenti! Sfruttate al meglio questa splendida domenica.

Oroscopo 19 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Da oggi e per quattro settimane, il Sole in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: è un momento dell’anno in cui provate il bisogno di dare un senso alla vostra vita, riflettere sulle vostre esigenze, su cosa volete sviluppare e come muovervi concretamente per riuscire. Trarrete grande beneficio dal ritagliare del tempo per voi stessi e assaporare la possibilità di rilassarvi in totale tranquillità (non ultimo anche per liberarvi dallo stress). Amore: in coppia, se la relazione con il partner è motivo di piccole preoccupazioni ma non volete parlarne, confidatevi con un amico. Soli: in programma non ci sono incontri ma a volerlo siete voi! Oggi non avete intenzione di conoscere persone nuove.