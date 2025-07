Cosa dice l’oroscopo del 19 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 luglio Ariete (21 marzo-21 aprile)

In mattinata se notate che le persone care sono po’ irritabili, prendete le distanze ed evitate di farvi carico di problemi che non vi riguardano. Nella seconda parte della giornata, avete l’opportunità di migliorare in modo significativo le relazioni con i familiari o di ottimizzare la vita domestica e le condizioni di vita attuali e future. Le conversazioni con chi vi circonda saranno positive e ciò farvi sentire compresi e più fiduciosi nei loro confronti. Amore: in coppia, avete aspettative alte e soddisfarle non sarà facile. Cambiate musica… Soli: siete romantici ma cercate di essere realistici e non avrete delusioni.

Oroscopo 19 luglio Toro (22 aprile-20 maggio)

Se in mattinata vi ritrovate a rivivere mentalmente alcune conversazioni di lavoro o personali o a concentrarvi su eventuali delusioni, oppure provare dei sensi di colpa per ciò che non state realizzando, la cosa migliore è fare una passeggiata all’aria aperta così da eliminare pensieri negativi. Se avete bisogno di sostegno morale, rivolgetevi a un amico fidato. Dal pomeriggio la situazione emotiva migliorerà, vi sentirete più sicuri di voi stessi e delle vostre scelte. Amore: in coppia, parlerete di questioni molto concrete così da rafforzare la relazione. Soli: darete via a una storia d’amore in piena regola: vi aspettano momenti pieni dolcezza.

Oroscopo 19 luglio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

I passaggi odierni potrebbero scatenare un po’ di insicurezza riguardo a un amico, più in generale avvertirete una mancanza di lealtà e sfiducia nei confronti di chi vi circonda. Non è la giornata ideale dunque per ricucire le relazioni ma, al contempo, evitate di assecondare ciò che propone una persona solo per mantenere la pace, ignorando nel frattempo ciò che voi desiderate. Tenete presente, infine, che alcune idee per fare soldi possono rivelarsi preziose. Amore: in coppia, essere esigenti è un errore, parlarne sarà d’aiuto a modificare questo atteggiamento. Soli: potreste incontrare un/a ex e provare forti emozioni. Capirete entrambi cos’è che avete sbagliato.

Oroscopo 19 luglio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Per oggi, stabilite dei limiti con chi vi circonda, non assecondate le loro richieste e una volta tanto, mettete voi al primo posto. Evitate di preoccuparvi di ciò che pensano gli altri e pensate al vostro benessere, non a quello di chi vi circonda. E se qualcuno tenterà di provocarvi, sorridete e rimanete in silenzio. Nella seconda parte della giornata sarete più socievoli, grazie al buon aspetto Luna-Sole sarete voi stessi e avrete la possibilità di stringere nuove relazioni. Amore: in coppia, meno ottimisti? Parlate con la dolce metà e tornerete a sorridere! Soli: negli affari di cuore non sapete bene cosa volete. Uscite con gli amici.

Oroscopo 19 luglio Leone (23 luglio-23 agosto)

Volete trascorrere un fine settimana sereno? Evitate che lo stress accumulato nel lavoro abbia un impatto sul programma che avete in mente. E’ pur vero che rilassarvi non sarà facile: piccole delusioni o problemi irrisolti del passato richiederanno la vostra attenzione. Tuttavia, se un po’ di analisi può essere utile, insistere è solo un rimuginare ossessivo. Per fortuna dal pomeriggio avrete modo di vivere nuove esperienze o di rilassarvi e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, in serata il partner, cercherà di distrarvi… Fate uno sforzo e uscite! Soli: Venere in Gemelli rappresenta un invito a essere socievoli e flirtare!

Oroscopo 19 luglio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nella prima parte della giornata, alcuni dubbi sul vostro modo di fare e di pensare potrebbero avere un impatto negativo sulle decisioni e interazioni, Tuttavia questa temporanea mancanza di fiducia potrebbe essere d’aiuto, ad esempio, potreste sfruttare il tempo saggiamente per entrare in contatto con i vostri bisogni, le esigenze. Dal pomeriggio torna l’entusiasmo, frequenterete persone che accendono il vostro ottimismo e hanno i vostri stessi interessi. Amore: in coppia, il dialogo è dolce, c’è reciproca tenerezza e amore sincero. Soli: in serata cercate di stringere nuove conoscenze. Un flirt è assicurato!

Oroscopo 19 luglio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui in mattinata alcune incomprensioni con amici o famigliari scateneranno delle tensioni. Cercate ovviamente di trovare una soluzione ma evitando di compiacere chi vi circonda per mantenere la pace a tutti i costi, non ultimo per non covare rancore. La seconda parte della giornata procederà con maggiore tranquillità, sarà positiva e potreste ottenere il prezioso supporto o l’appoggio di qualcuno per raggiungere un obiettivo di lavoro o personale. Amore: in coppia, contrasterete il pessimismo grazie alle coccole della dolce metà! Soli: vi sentite un po’ scoraggiati e delusi: l’amore per oggi non è previsto.

Oroscopo 19 luglio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un sabato in cui dovete rallentare il ritmo, rilassarvi, se possibile prendere le distanze dalle preoccupazioni di lavoro, ricaricare le batterie e cercare dei modi per risolvere quei problemi che causano stress. Se avete bisogno di tempo solo per voi, coccolarvi, dovete concedervelo senza porvi problemi e all’occorrenza dite dei “no”, con chi vi circonda stabilite dei limiti con determinazione. Dovete mollare, infine, schemi mentali e abitudini nocive che hanno fatto il loro tempo! Amore: in coppia, che a fare il primo passo siate voi o la dolce metà, la serata sarà bollente! Soli: con una persona scatterà attrazione fisica, vi capirete al volo!

Oroscopo 19 luglio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Dopo una settimana di intenso lavoro, avete giustamente voglia di distrarvi e, di conseguenza, difficoltà a portare a termine gli impegni anche di tipo personale. E’ una giornata in cui ritagliare del tempo per organizzare il programma quotidiano, in generale, così poter prendere cura delle responsabilità professionali e al contempo concedervi anche del divertimento. Su un altro piano: se provate rancore di qualcuno è la giornata ideale per andare oltre! Amore: in coppia, cercate di valutare le priorità e stabilire insieme quale direzione prendere. Potrebbe trattarsi di più tempo per conto proprio. Soli: cambiamenti in vista: un incontro sarà promettente.

Oroscopo 19 luglio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella prima parte della giornata, date priorità al riposo, al relax così da mantenere l’equilibrio, soprattutto se le persone care sono motivo di irritazione. Ricordate che i problemi riguardanti la casa o familiari con un atteggiamento empatico – anche nei confronti di voi stessi – pacato e sincero si risolvono meglio e vi mette in grado di imboccare la direzione giusta. In serata entrerete in contatto con gli amici che sono sulla vostra lunghezza d’onda e avrete conversazioni interessanti. Amore: complicità, bei momenti di condivisione. L’eros è al top! Soli: non passate inosservati e un incontro cambierà la vostra vita.

Oroscopo 19 luglio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni, nella prima parte della giornata potrebbero scatenare un po’ di pessimismo, spingere a isolarvi da chi vi circonda forse perché vi trovate di fronte a una situazione complicata o temete di essere sul punto di perdere qualcuno o qualcosa. Ma si tratta di uno stato d’animo e non, per fortuna, di fatti che si verificheranno. Dal pomeriggio l’atmosfera cambierà: tornerà la sicurezza in voi stessi e impegnerete le energie su un progetto o un obbiettivo a cui pensate da tempo. Amore: in coppia, vi chiuderete a riccio anche con il partner. Ma siete o no una coppia affiatata? Soli: voglia di rivedere una persona? Assicuratevi che sia libera.

Oroscopo 19 luglio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Esaminate il programma di questo sabato ed eliminate i compiti che potete rimandare a un altro giorno. Al contempo bando all’insicurezza, alla riservatezza e cercate di rendere consapevoli chi vi circonda del vostro valore! E’ tempo non solo di brillare ma al contempo che le persone vi rispettino di più, compresi amici e familiari. Prima di pensare agli altri, provate a essere più gentili e attenti nei confronti di voi stessi, appagate le vostre esigenze. Lo meritate. Amore: in coppia, programmate una gita romantica a sorpresa per questo fine settimana! Soli: una persona affascinante, con un forte magnetismo vi farà perdere la testa.