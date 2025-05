Cosa dice l’oroscopo del 19 maggio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 maggio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza tra la Luna in Acquario a Mercurio e Marte l’atmosfera di questo lunedì non è di tutto riposo. Mantenete la calma così da evitare errori e incomprensioni e cercate di stare alla larga dalle discussioni. Il desiderio di libertà potrebbe spingervi a eludere alcune responsabilità per cui sarà importante seguire passo dopo passo il programma senza cambiare nulla. Amore: in coppia, con il partner ri-scoprirete la passione dei primi tempi! Ciò apre la porta alla felicità e appaga buona parte dei bisogni emotivi. Soli: lanciate inviti, appuntamenti e uscite. Ma potrebbe arrivare una telefonata speciale.

Oroscopo 19 maggio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Marte e Mercurio, vibrazioni che vi agitano, scatenano nervosismo. I pensieri sono mutevoli per cui all’occorrenza rallentate il ritmo, stabilite dei limiti e dedicate l’attenzione a ciò che vi offre un senso di stabilità. Tenete presente che un approccio logico e ordinato ai compiti che dovete svolgere può essere molto gratificante e produrre buoni risultati. Amore: in coppia, non chiedendo l’opinione del partner su una questione, potrebbe tacere e voi offendervi, sentirvi trascurati. Soli: per oggi la comunicazione è un punto dolente: non fate e non dite niente.

Oroscopo 19 maggio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

L’intuito oggi è più forte del solito e potrebbe spingervi a prendere un’iniziativa coraggiosa o a cogliere un’opportunità. Tuttavia anziché chiedervi se ce la farete, dite a voi stessi “perché non dovrei provare?”. Accettare questa sfida potrebbe essere molto importante poiché vi permetterà di evolvere, di progredire. Anche se inizialmente può sembrare molto impegnativo sappiate che otterrete ottimi risultati. Amore: in coppia, la relazione regala dolci momenti. Concedetevi una serata romantica. Soli: stringendo nuove conoscenze avrete la possibilità di incontrare chi farà battere il vostro cuore.

Oroscopo 19 maggio Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ un lunedì in cui nel lavoro siete più produttivi del solito e grazie a un ottimo istinto siete in grado di scovare dei buoni affari! Se siete in cerca di un impiego o insoddisfatti di quello che avete, le vostre competenze vi permetteranno di trovare quello giusto ma non è escluso che potrebbe arrivare un’opportunità di lavoro che non dovreste rifiutare. Non parlate immediatamente di denaro, lo farete in seguito. Amore: in coppia, per dare una scossa benefica alla relazione cercate di spezzare le abitudini. Soli: oggi penserete a una storia del passato e ciò non vi permette di dare il via a una nuova relazione.

Oroscopo 19 maggio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il consiglio astrale è quello di affrontare questo lunedì con calma così da garantirvi dei momenti di serenità. Con la Luna in Acquario che si scontra con Mercurio e Marte l’equilibrio personale deve essere una priorità, in caso contrario avrete difficoltà a rimanere in carreggiata. Nel caso doveste avvertire stress, chiedete una mano. E’ un buon momento per stabilire quali sono le vostre priorità. Amore: in coppia, avete la tendenza a idealizzare un po’ troppo tutto ciò che vi circonda. Scendete sulla terra, dedicate attenzioni al partner! Soli: sognate il futuro partner ideale e puntate la ricerca in questa direzione.

Oroscopo 19 maggio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Acquario è in dissonanza con Mercurio e Marte: i transiti scatenano tensioni interiori, la vostra consueta modalità per risolvere eventuali problemi potrebbe non funzionare e per sbrogliare la matassa sarà necessario un approccio innovativo, diverso dal solito. Anziché fissarvi su una questione, prendete in considerazione l’idea di distaccarvi mentalmente e seguire la corrente. Amore: in coppia, al partner non piacerà affatto il vostro desiderio di libertà e indipendenza. Potrebbe scatenare una lite. Soli: se pensavate di flirtare con un/a collega dovrete ricredervi: vi considera soltanto un/a amico/a!

Oroscopo 19 maggio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni accentuano il vostro fascino! E’ una giornata in cui avete la possibilità di stringere relazioni significative e portare qualsiasi conversazione in una direzione positiva. Unica accortezza: per mantenere un buon equilibrio, nel lavoro evitate colleghi competitivi. E’ uno splendido lunedì anche per mostrare l’affetto e il sostegno alle persone a cui volete bene: mostrate i sentimenti. Amore: in coppia, esprimerete l’amore e passione che provate per la dolce metà! E il messaggio sarà recepito al cento per cento Soli: avete bisogno di rilassarvi, dunque uscite: la possibilità di un incontro è altissima!

Oroscopo 19 maggio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna con Mercurio e Marte, in mattinata seppure per breve tempo, cercate di entrare in contatto con le vostre emozioni così da poter allontanare i pensieri negativi e fare leva su quelli positivi. E’ inoltre un buon momento per eliminare lo stress: appagate i vostri bisogni, le esigenze soprattutto se di recente avete trascurato il benessere e pensato solo al lavoro. Amore: in coppia, il dialogo con la dolce metà è sul bello/stabile ma serve qualcosa di nuovo. Soli: una persona potrebbe fare delle avances, non capirete bene cosa stia accadendo ma poi rimarrete coinvolti nel gioco di seduzione.

Oroscopo 19 maggio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Che si tratti di lavoro o vita personale con la dissonanza tra la Luna-Mercurio-Marte, avete voglia di eludere tutto ciò che ha a che fare con il dovere, le responsabilità, anche per quanto riguarda le spese. Non vi piacciono i limiti e volete fare a modo vostro ma con questo aspetto dovete fare attenzione all’effetto boomerang. Siate pratici ed evitate di lavorare troppo di fantasia. Amore: in coppia, vi è difficile essere obiettivi, oggi sognate una relazione ideale. Piedi per terra, il partner non vi capisce e tanto meno voi… Soli: c’è un conflitto tra sogno e realtà. Se in programma c’è un appuntamento, riprendetevi!

Oroscopo 19 maggio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Potreste avvertire il bisogno di parlare di una questione importante. Pur mantenendo la vostra posizione, con la dissonanza tra la Luna con Mercurio e Marte evitate in ogni caso evitate la testardaggine. Al contempo, se un collega che apprezzate ha recentemente mostrato un lato egoista, ricordate che c’è una linea di demarcazione tra la sfera personale e quella professionale. Amore: in coppia, nella relazione c’è una bella evoluzione: avete voglia di vivere giorno per giorno e al ritmo del battito del vostro cuore. Soli: contatti interessanti e relazioni positive con altri single. Potreste avere un incontro importante!

Oroscopo 19 maggio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte e Mercurio potrebbe scatenare frustrazioni e sbalzi d’umore. Se notate che le persone care vi danno sui nervi, potrebbe essere il chiaro segnale che avete bisogno di ripartire da zero. Non esitate a mettere i vostri bisogni al primo posto, concentrandovi su ciò che è necessario per ripristinare l’equilibrio. In serata pensate anche a divertirvi. Amore: in coppia, mostrate l’amore e la passione che provate per la dolce metà. E mettete da parte l’impazienza. Soli: oggi farete il punto: cosa deve cambiare? Quale obbiettivo sentimentale volete raggiungere?

Oroscopo 19 maggio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza odierna circola un po’ di confusione, lavoro o vita personale, evitate di prendere impegni che in seguito non potreste mantenere. Sul posto di lavoro, cercate di organizzarvi, stabilite un programma preciso e mettetevi al riparo dalle discussioni guardando le situazioni con minore permalosità. Oggi avete difficoltà a farvi capire e a capire gli altri. Puntate alla serenità! Amore: in coppia, farete fatica a gestire le tensioni con il partner. Non è il momento giusto per parlare di argomenti importanti. Soli: vi sentite bloccati, non sapete cosa fare, mettete tutto e tutti in discussione! Domani andrà meglio.