Cosa dice l’oroscopo del 19 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci alle spalle del vostro segno è un mercoledì in cui potreste cambiare idea continuamente o scoprire di non avere l’energia per prendere l’iniziativa. Per oggi, seguite la corrente e rallentate, seguite un ritmo più rilassato, fate leva sulla creatività. I cambiamenti che sognate arriveranno, il che significa che potete smettere di preoccuparvi. Amore: in coppia, avvertite un grande bisogno di stabilità, ma il partner desidera distrazioni e leggerezza. Le concessioni sono essenziali nella relazione. Soli: gli incontri vi portano fuori dalle abitudini e fanno arrivare un vento di novità divertente e positivo!

Oroscopo 19 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore della vita sociale segnala incontri interessanti, la possibilità di stringere nuove relazioni. Tuttavia fate attenzione: rischiate di non vedere una persona per come è veramente ma come vorreste che fosse. Il che significa che dovete evitare di idealizzarla e metterla su un piedistallo. In seguito potreste capire di aver commesso un errore. Amore: in coppia, cercate di essere più uniti, attenti, flessibili e ricordate che l’unità è una forza! Soli: i confini tra voi e un amico/a potrebbero essere sfumati. È possibile che vi siate avvicinando abbastanza e pensate sempre a lui/lei. Probabile siate ricambiati.

Oroscopo 19 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore della carriera, delle ambizioni rappresenta un’opportunità per raggiungere traguardi importanti. Rimboccate le maniche, impegnatevi al massimo sugli obbiettivi che avete a cuore, che per voi contano davvero e arriverete in alto, più di quanto avete immaginato. Attraverso nuove idee, il vostro percorso potrebbe avere una svolta. Amore: in coppia, ciò che dirà il partner, spesso potrebbe essere motivo di malintesi, di incomprensioni. Soli: vedrete una persona con cui avete un flirt per ciò che è veramente e potreste essere disorientati, soprattutto se avete concesso la vostra fiducia.

Oroscopo 19 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Desiderate ampliare i vostri orizzonti? Avete la motivazione giusta e l’entusiasmo per sviluppare ed espandere l’attività di lavoro o forse dedicarvi a un hobby divertente e al contempo rilassante. Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci siete più fiduciosi riguardo al vostro sviluppo professionale. Grazie all’intuito se arriverà una grande opportunità lo capirete al volo! Amore: in coppia, è la giornata ideale per fare importanti progetti futuri con il partner. Soli: la sicurezza oggi potrebbe spingervi a fare il primo passo. E di sicuro non ve ne pentirete. In programma c’è una conquista! Nascerà una storia e andrà avanti nel tempo.

Oroscopo 19 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un mercoledì in cui se da tempo pensate che una persona, lavoro o vita personale dia per scontato il vostro aiuto, sarete spinti a esprimere la vostra insoddisfazione. Il problema è che rischiate di farlo in modo poco diplomatico per cui prima di entrare in azione chiedetevi se ne valga davvero la pena. Tuttavia scegliendo con cura le parole, risolverete a vostro vantaggio. Amore: in coppia, il partner chiederà la vostra opinione su alcune questioni del suo lavoro e sarete felici di dire la vostra. Sarete totalmente voi stessi. Soli: potreste dare il via a un flirt: vivete il presente senza impegnarvi né ossessionarvi per ogni dettaglio della relazione.

Oroscopo 19 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

Cercate di essere razionali: con la congiunzione Sole-Nettuno rischiate di sognare a occhi aperti su cosa potreste fare e con chi potreste lavorare. Prima di accettare qualsiasi nuovo impegno, anche di tipo personale, riflettete bene: Nettuno può infatti scatenare confusione e illusione. Nel lavoro, assicuratevi inoltre di controllare tre volte, con la massima attenzione tutti i dettagli di un compito. Amore: in coppia, vedete il partner per ciò che è veramente e accettate i suoi difetti. Sarete ancora più uniti ed entrerete in una nuova fase, ricca di amore. Soli: potrebbe iniziare una storia: non è detto sia per sempre ma la persona vi farà sciogliere il cuore.

Oroscopo 19 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci, indica che oggi vi sarà difficile rispettare il programma della giornata. Potreste presentarvi in ritardo a un appuntamento o dimenticare qualcosa. Al contempo, il transito vi rende speranzosi, idealisti e vi spinge ad avere una visione più luminosa della vita lavorativa e della routine quotidiana. Ma assicuratevi di sapere esattamente cosa volete realizzare. Amore: in coppia, è essenziale vivere nella realtà e non avere aspettative irrealistiche riguardo al partner. Nessuno è perfetto, nemmeno voi. Soli: deciderete di lanciare chiari segnali a chi vi attrae. E fate bene, l’altro/a ricambia.

Oroscopo 19 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci rappresenta un invito a scoprire, a mostrare il vostro lato artistico, la creatività. Avete molte abilità, dunque cercate dei modi per sfruttarle nel lavoro. Su un altro piano: se oggi volete fare delle critiche, accompagnatele da esempi concreti così che l’altro capisca chiaramente cosa volete. In caso contrario potrebbe esplodere una lite. Amore: in coppia, con la dolce metà pianificherete una vacanza romantica. Potrebbe trattarsi di una crociera o andare alla scoperta di un’isola esotica. Soli: non vi accontentate di relazioni mediocri e andrete alla ricerca di una storia ideale. E potreste trovarla.

Oroscopo 19 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore della casa, delle famiglia, una persona cara potrebbe deludervi: siete stanchi dei suoi problemi che puntualmente dovete risolvere voi o dei suoi comportamenti. Se vi sentite particolarmente “sfruttati”, almeno per oggi prendete le distanze. In generale, è una giornata in cui rallentare il ritmo e prestare attenzione ai vostri bisogni. Amore: in coppia, passione e gelosia! Occhio in ogni caso a rimanere troppo fermi sulle vostre posizioni e a rifiutare un compromesso. Soli: quando si tratta di affari di cuore non volete correre rischi. Siete pronti a impegnarvi in una relazione seria.

Oroscopo 19 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore della comunicazione, permette di aprirvi con il mondo circostante. Se solitamente avete difficoltà a esprimere ciò che avete in mente, il transito è perfetto per attenuare qualsiasi fattore di stress. Tuttavia, badate ai dettagli poiché nel caso doveste comunicare attraverso le email o gli sms rischiate di essere poco chiari e creare incomprensioni. Amore: in coppia, con il partner sarete comprensivi, indulgenti e amorevoli. Pensieri e gesti saranno sempre dolcissimi. Soli: negli affari di cuore oggi avrete l’opportunità di vivere un’avventura idilliaca, qualcosa di quasi magico.

Oroscopo 19 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Sole-Nettuno in Pesci nel vostro settore delle finanze, occhio agli acquisti impulsivi. Potreste ad esempio, voler comprare un’auto nuova o un oggetto che desiderate ma assicuratevi di potervelo permettere oppure in seguito scoprirete di aver fatto la scelta sbagliata. Al contempo, con questo transito, potrebbero esserci delle opportunità per migliorare il vostro stile di vita: prestate attenzione a ciò che vi dirà una persona durante una conversazione. Amore: in coppia, voglia di uscire dalla routine. Il partner vi seguirà con amore. Soli: farete una serie di conquiste. Desiderate una storia, certo, ma andrà bene anche un flirt.

Oroscopo 19 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Per l’ultima volta dal 2012, il Sole e Nettuno si abbracciano nel vostro segno: è un transito eccellente, vi permetterà di abbattere alcuni limiti e vi trasformerete in una persona completamente nuova: che si tratti di lavoro o vita privata, sarete totalmente voi stessi, non più camaleonti! Non cambierete immagine o atteggiamento, come spesso accade, adeguandovi in base a chi avete di fronte. Amore: in coppia, con il partner siete felici e innamorati. E non è escluso vi regalerete una vacanza. Soli: in caso di flirt, il consiglio è quello di fare chiarezza così da capire bene chi avete di fronte, cosa fa per voi e come vi tratta. No alle delusioni.