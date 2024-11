L’oroscopo del 19 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Plutone esce definitivamente dal Capricorno e fino al 19 gennaio 2044 sosterà in Acquario: il transito trasformerà il settore della vita sociale e le amicizie. Alcune relazioni, anche di lunga data, potrebbero chiudersi e avrete la possibilità di stringere nuovi legami con persone in linea con il vostro stile di vita, nonché di capire chi sono i vostri veri alleati e chi sono invece i nemici. Il transito rappresenta un invito a entrare in contatto con persone influenti che possono aprire le porte a nuove opportunità. Amore: in coppia, Con la Luna in Cancro oggi è importante trovare un compromesso, fare delle concessioni. Soli: trovate le parole vincenti per conquistare chi vi attrae! Siate audaci, coraggiosi! Funzionerà, l’altro/a sarà affascinato dal vostro atteggiamento.

Oroscopo 19 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 2044, Plutone sosterà in Acquario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione ed è qui che nel corso degli anni potrebbero esserci dei :cambiamenti radicali, raggiungerete dei risultati che trasformeranno la vostra vita. State entrando in una lunga fase di evoluzione professionale e personale, avrete un approccio diverso riguardo agli obbiettivi da raggiungere, ciò che una volta funzionava potrebbe non funzionare più e ciò spingervi a ripensare e reinventare. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono dei problemi cercate di riprendere il dialogo: il partner vi ascolterà attentamente e tornerà il sereno. Soli: magnetici ma a conquistare è la vostra semplicità. In programma ci sono momenti piacevoli, lasciatevi andare

Oroscopo 19 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Plutone entra definitivamente in Acquario e nel corso degli anni avrete voglia di ampliare i vostri orizzonti, di vivere nuovo esperienze che cambieranno completamente la vostra prospettiva e vi permetteranno di evolvere. Tenete presente che il pianeta sosterà in questo segno fino al 2044 e c’è una forte possibilità che riprenderete gli studi o vi specializzerete in qualcosa che vi permetterà di avere successo, viaggerete o vi trasferirete in una città diversa da quella in cui vivete attualmente. Amore: in coppia, nella relazione desiderate introdurre qualche novità. Perché non parlarne con il partner? Insieme troverete le idee. Soli: un incontro potrebbe essere decisivo ma moderate i bollenti spiriti per non trasformare questa bella opportunità in un fuoco di paglia.

Oroscopo 19 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Potete tirare un sospiro di sollievo: Plutone esce dal Capricorno dove sostava dal 2008 e fa il suo ingresso definitivo in Acquario, nel vostro settore della trasformazione personale: nell’arco dei prossimi venti anni preparatevi ad abbattere vecchi schemi che comporteranno grandi cambiamenti, anche interiori. Nel corso degli anni capirete chiaramente quali sono i vostri desideri e le vostre ambizioni più profondi, ciò per cui vale la pena investire tempo, energia ed eventualmente denaro. Amore: in coppia, siete particolarmente permalosi per cui evitate conversazioni su argomenti delicati. Soli: diffidenti, considerate gli amici troppo invadenti. Tiratevi su!

Oroscopo 19 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Plutone in Acquario fino al 2044 sosterà nel vostro settore relazioni di lavoro e personali: mentre interagirete con gli altri capirete meglio voi stessi, alcuni aspetti della vostra personalità che avete ignorato e chi accogliere nella vostra vita. Alcune persone tireranno fuori il meglio di voi e altri il peggio, ma è proprio per questo che cambierete. Gli atteggiamenti riguardo le partnership, le relazioni personali strette, i compromessi e le persone significative si trasformeranno ora e negli anni a venire. Amore: in coppia, l’atmosfera è perfetta per lanciarvi in un’avventura a due: saprete come motivare la dolce metà a raggiungere questo obiettivo! Soli: è il momento di divertirvi, uscire, prendere una boccata d’aria fresca, stare in compagnia degli amici. Voltate le spalle al passato!

Oroscopo 19 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Plutone sbarca definitivamente in Acquario – sosterà fino al 2044 – e il metodo di lavoro, il programma quotidiano e il vostro stile di vita nei prossimi anni sembrano destinati a cambiare, li sottoporrete a una revisione totale. Sarete spinti a fare grandi passi avanti nella carriera ma fate attenzione a mettervi sotto pressione, a voler controllare tutto e tutti, all’ossessione per la cura dei dettagli. Parte di questo transito è capire quando rallentare il ritmo per ricaricare le batterie e rilassarvi. Amore: in coppia, affronterete degli argomenti che minano l’equilibrio della relazione e di cui fino a oggi non avete mai parlato. Vi sentirete sollevati! Soli: è una giornata in cui apprezzate il vostro status. Ed effettivamente vi offre dei vantaggi.

Oroscopo 19 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Plutone esce dal Capricorno ed entra definitivamente in Acquario. Il transito, fino al 19 gennaio 2044, per il vostro segno è eccellente e rappresenta un invito a sviluppare o migliorare la vostra immagine, la creatività, i vostri i talenti e a raggiungere gli obiettivi personali o professionali in base a quelle che ritenete siano le priorità. In qualunque cosa deciderete di impegnarvi, l’interesse sarà profondo, non ci sarà spazio per la superficialità. Le relazioni d’amore possono portare a intense trasformazioni. Amore: in coppia, oggi avvertite il bisogno di più indipendenza e la dolce metà lo capirà, vi lascerà tutto lo spazio necessario. Non esagerate. Soli: se vi attrae una persona contesa da altri/e oggi tirerete fuori l’artiglieria pesante e non lascerete alcuna possibilità ai vostri concorrenti.

Oroscopo 19 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Plutone in Acquario fino al 19 gennaio 2044 sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: le dinamiche della vita domestica potrebbero iniziare a subire un cambiamento. Potreste traslocare o rinnovare l’abitazione e al contempo trasformare le relazioni con le persone care. A volte potrebbe esserci la voglia di stare per conto vostro ma evitate di isolarvi! Con questo transito, infine potrebbero verificarsi dei cambiamenti e miglioramenti profondi e duraturi sui piano fisico ed emotivo. Amore: in coppia, desiderate aggiungere pepe alla relazione e vi impegnerete per organizzare una serata piena d’amore e di passione. Soli: farete di tutto per mettere uno stop alla solitudine! E conquisterete chi vi attrae! La giornata promette un dolce incontro e belle promesse per il futuro.

Oroscopo 19 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Plutone in Acquario il vostro approccio alla vita inizierà a cambiare, nel corso degli anni – fino al 19 gennaio 2044 – il modo in cui pensate e vi esprimete, seppure lentamente si trasformerà radicalmente. Il pianeta sosta nel vostro settore della comunicazione: sarete molto convincenti, capirete quale potere hanno le vostre parole su chi vi circonda e sarà importante usarle con saggezza. E’ un ottimo transito fine, per la ricerca e lo studio approfondito o per modificare e rinnovare i vostri progetti. Amore: in coppia, il partner avrà difficoltà a tenere il passo con il vostro ritmo: oggi volete vivere nuove avventure al suo fianco ma le aspettative sono diverse. Soli: avvertite il bisogno di provare emozioni forti: una persona incontrata di recente riscalderà il vostro cuore.

Oroscopo 19 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Plutone esce dal vostro segno dove ha sostato dal 2008 ed entra in Acquario nel vostro settore delle finanze, dei beni, dei valori personali. Nei prossimi mesi e anni – fino al 19 gennaio 2044, farete una revisione di ciò che apprezzate veramente nella vostra vita, sia emotiva che materiale. La vostra ambizione sarà più forte che mai e potreste stabilire grandi obiettivi finanziari così da guadagnare di più e provare un maggiore senso di sicurezza. Tuttavia dovete evitare che diventi un’ossessione. Amore: in coppia, oggi potreste essere nervosi ma la dolce metà saprà come farvi rilassare, quando siete agitati è sempre al vostro fianco. Soli: accettate gli inviti e uscite! Un nuovo incontro potrebbe sfociare in una relazione romantica seria. Sarete felici!

Oroscopo 19 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Fino al 19 gennaio 2044, Plutone sosterà nel vostro segno: vi sentirete più liberi, il vostro desiderio di avere successo sarà più forte, sarete concentrati su ciò che deve cambiare nella vostra vita così da trasformarla in modo positivo. Potreste capire che una relazione ha fatto il suo tempo oppure decidere di cambiare il posto di lavoro o persino imboccare una direzione totalmente diversa. Negli ultimi 16 anni, avete lavorato dietro le quinte ma ora dovete mettervi sotto i riflettori! Amore: in coppia, nella relazione si apre un nuovo ed emozionante ciclo: è una giornata piena d’amore e di passione! Soli: a un’uscita con gli amici si aggiungerà una persona. I vostri sguardi si incontreranno spesso e saranno molto significativi. Sarà l’inizio di una bella storia.

Oroscopo 19 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Plutone sosterà in Acquario, alle spalle del vostro segno, fino al 19 gennaio 2044: nel corso degli anni a livello emotivo ci sarà una sorta di rivoluzione, capirete gli atteggiamenti o le situazioni della vostra vita che potrebbero aver spinto a un comportamento autodistruttivo o all’insicurezza. A partire da oggi, il modo in cui vi vedete come professionisti e il modo in cui vedete il vostro percorso professionale inizieranno a cambiare drasticamente. Potreste inoltre scoprire argomenti a cui vi appassionerete. Amore: in coppia, il dialogo è splendido, con il partner vivrete momenti piccantini. I pianeti decuplicano il vostro sex appeal e il desiderio. Soli: il vostro fascino è irresistibile e in programma c’è un incontro, scatterà un’attrazione. Aprite gli occhi!