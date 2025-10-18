L’oroscopo del 19 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 19 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 19 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Con la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione, potreste avvertire un forte bisogno di entrare in azione per liberarvi definitivamente di alcune situazioni, relazioni o abitudini che ostacolano il vostro progresso così da poter imigliorare la vostra vita e impegnare le energie nei vostri obbiettivi. Tre pianeti in Bilancia, inoltre rappresentano un invito a mostrare il vostro affetto alle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, se la passione prende il sopravvento ricordate anche l’importanza del dialogo e della tenerezza. Soli: magnetici, oggi ovunque attirerete l’attenzione. Potreste scatenare forti passioni, conquistare a tutto campo!
Oroscopo 19 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 19 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione ricordate che siete soltanto voi ad avere il controllo sulla vostra vita! Puntate la nave verso la rotta che volete raggiungere e iniziate il viaggio per realizzare i vostri obbiettivi che contribuiscono al vostro benessere. La Luna in Bilancia annuncia che è la domenica perfetta per non pensare troppo, seguire la creatività e godere del divertimento! Amore: in coppia, siate aperti a un dialogo sincero con il partner, non dovete aver timotr di esprimere i sentimenti e i desideri. Soli: potere di seduzione al top, siete irresistibili! Cercate di essere voi stessi e attirerete la persona giusta.
Oroscopo 19 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Tre pianeti in Bilancia sostano nel vostro settore della casa, della famiglia ed è il momento ideale per appianare eventuali tensioni, Vi esprimerete con le parole giuste, ricche di buon senso e ciò vi metterà in grado di reintrodurre l’armonia nelle relazioni con le persone care. Volendo, potete impegnare le energie per creare maggiore comfort nell’abitazione cambiando qualche elemento nell’arredamento. Amore: in coppia, il partner forse desidera attenzioni e dimostrazioni d’amore. Organizzate una sorpresa! Soli: è il momento di vivere la passione! Scatterà un’attrazione irresistibile con una persona che vi sorprenderà, vi amerà.
Oroscopo 19 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
E’ una splendida domenica: siete sicuri di voi stess, le energie sono al top e niente e nessuno vi fermerà. Pronti a far sentire la vostra voce, con la congiunzione Mercurio-Marte, se avete qualcosa da dire andrete dritti al punto. Al contempo con la Luna in Bilancia è un ottimo momento per perfezionare i progetti che avete in cottura o godere dei piccoli piaceri personali che spesso trascurate. Amore: in coppia, passione ai massimi livelli, oggi l’atmosfera sarà bollente! Soli: pronti a vivere una grande passione e una persona oggi non sarà indifferente al vostro fascino magnetico. Una bella storia d’amore è dietro l’angolo.
Oroscopo 19 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
E’ tempo di portare a termine quei piani su cui avete impegnato tempo, energie e – forse – denaro, soprattutto se porteranno a ottimi risultati, non ultimo finanziari. Con la Luna nel vostro segno il pensiero di dare il via a un nuovo inizio vi farà sentire entusiasti. La congiunzione con Venere vi dota di grande fascino, il che vi permette di ricucire alcune relazioni o sistemare alcune situazioni complicate. Amore: in coppia, tra emozioni forti, interrogativi, sensualità al top e passione, di sicuro oggi non vi annoierete. Soli: incontri intensi, godetevi ogni momento e lasciate che il fascino faccia l’incantesimo, la magia d’amore.
Oroscopo 19 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ una domenica in cui avvertite il forte bisogno di pace, di tranquillità: potreste decidere di stare un po’ per conto vostro così da ricaricare le batterie, anche attraverso la lettura di un libro e ascoltando la musica che vi rilassa. Ed è l’atteggiamento migliore poiché siete impazienti, rischiate di irritarvi per un nulla con chi vi circonda e fare dei commenti spiacevoli. Soprattutto se in ballo c’è una conversazione importante. Amore: in coppia, esprimete i sentimenti, senza dimenticare di dedicare anche dolci attenzioni al partner. Soli: state cercando una piena di passione? Oggi i pianeti ve la serviranno su un piatto d’argento.
Oroscopo 19 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Le vibrazioni astrali odierne sono perfette per rimanere dietro le quinte e riflettere con calma sul prossimo passo importante. Con la congiunzione Mercurio-Marte alle spalle del vostro segno, rimanere nel comfort della casa vi permetterà di esplorare nuove idee che vi seguito porteranno a prendere delle iniziative promettenti. Il che non vuol dire trasformarvi in orsi: ritagliate del tempo per le persone care. Amore: in coppia, la relazione deve evolvere e consolidarsi, dunque è tempo di prendere una decisione importante. Soli: avete intenzione di mettere una pietra sul passato, ripartire da zero e vivere una nuova storia.
Oroscopo 19 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione avete la concreta opportunità di concretizzare un’ottima idea. Non dovete avere, dunque, il timore di lanciarvi in questa nuova esperienza. Con la congiunzione Luna-Venere in Bilancia siete dotati di autorevolezza e cordialità: un mix vincente per le conversazioni riguardanti la carriera, le trattative o per aprire più facilmente le porte che offrono il successo. Amore: in coppia, è una domenica in cui condividere con il partner i piaceri più semplici della vita, peccatucci di gola compresi. Soli: se non avete voglia di uscire, invitate gli amici a casa vostra: potrebbero portare una persona intrigante.
Oroscopo 19 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la congiunzione Luna-Venere in Bilancia, la fortuna sarà al vostro fianco e sembra che all’orizzonte si profili il successo. Tuttavia, un altro aspetto tra Mercurio-Marte in Scorpione vi rende molto schietti e rischiate di scatenare delle polemiche su cui potreste sorvolare. Calma, in qualsiasi circostanza evitate di reagire in modo eccessivo, creando situazioni imbarazzanti di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, siete ostinati, volete imporre le vostre idee ma il partner non gradirà questo atteggiamento e ve lo farà notare. Soli: siete poco disponibili a vivere una storia seria, per oggi volete tenere stretta la vostra amata libertà.
Oroscopo 19 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
I passaggi odierni annunciano che è il momento di introdurre nel programma quotidiano dei cambiamenti concreti. Grazie alle belle vibrazioni di Mercurio e Marte in Scorpione, in generale siete più concentrati, motivati e disposti a lottare per realizzare ciò che avete a cuore. E di sicuro troverete persone pronte a sostenervi. Altra buona notizia: potrebbe finalmente entrare una somma di denaro che state aspettando. Amore: in coppia, volete dare nuovo slancio di relazione, vivere insieme esperienze inedite. Soli: uscirete e vi lancerete in qualcosa di nuovo ed entusiasmante! Il cambiamento affettivo è a portata di mano.
