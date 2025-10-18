Cosa dice l’oroscopo del 19 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione, potreste avvertire un forte bisogno di entrare in azione per liberarvi definitivamente di alcune situazioni, relazioni o abitudini che ostacolano il vostro progresso così da poter imigliorare la vostra vita e impegnare le energie nei vostri obbiettivi. Tre pianeti in Bilancia, inoltre rappresentano un invito a mostrare il vostro affetto alle persone a cui volete bene. Amore: in coppia, se la passione prende il sopravvento ricordate anche l’importanza del dialogo e della tenerezza. Soli: magnetici, oggi ovunque attirerete l’attenzione. Potreste scatenare forti passioni, conquistare a tutto campo!

E’ una bella domenica in cui concedervi quelle piccole cose che rendono più piacevole vita e cercare di stabilire inoltre armonia con chi vi circonda. Con la congiunzione Mercurio-Marte nel vostro settore delle relazioni dovete infatti accettare un compromesso ed evitare di scatenare delle tensioni. In qualsiasi circostanza cercate di prendere in considerazione il punto di vista di chi avete di fronte. Amore: in coppia, circolano delle tensioni, per cui evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: pensate che una persona giochi con i vostri sentimenti e sarete pronti a eliminarla. Ma siete sicuri che sia così? Potreste anche sbagliare…

Oroscopo 19 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Mercurio-Marte in Scorpione ricordate che siete soltanto voi ad avere il controllo sulla vostra vita! Puntate la nave verso la rotta che volete raggiungere e iniziate il viaggio per realizzare i vostri obbiettivi che contribuiscono al vostro benessere. La Luna in Bilancia annuncia che è la domenica perfetta per non pensare troppo, seguire la creatività e godere del divertimento! Amore: in coppia, siate aperti a un dialogo sincero con il partner, non dovete aver timotr di esprimere i sentimenti e i desideri. Soli: potere di seduzione al top, siete irresistibili! Cercate di essere voi stessi e attirerete la persona giusta.

Oroscopo 19 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Tre pianeti in Bilancia sostano nel vostro settore della casa, della famiglia ed è il momento ideale per appianare eventuali tensioni, Vi esprimerete con le parole giuste, ricche di buon senso e ciò vi metterà in grado di reintrodurre l’armonia nelle relazioni con le persone care. Volendo, potete impegnare le energie per creare maggiore comfort nell’abitazione cambiando qualche elemento nell’arredamento. Amore: in coppia, il partner forse desidera attenzioni e dimostrazioni d’amore. Organizzate una sorpresa! Soli: è il momento di vivere la passione! Scatterà un’attrazione irresistibile con una persona che vi sorprenderà, vi amerà.

Oroscopo 19 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto) Prima di pensare a raggiungere nuovi obbiettivi con entusiasmo potrebbe essere necessario risolvere qualcosa. Anche se è forte il desiderio di progredire il prima possibile la cosa migliore è eliminare quelle preoccupazioni che incombono sulla vostra mente. Per oggi, cercate di rilassarvi: la vita sociale brilla, siete magnetici e avete la possibilità di attirare l’ammirazione degli altri senza alzare un dito. Amore: in coppia, in mente avete dei progetti a due interessanti, tuttavia ascoltate anche i suggerimenti del partner. Soli: permalosi, vi offendete per un nulla, anche se chi vi corteggia non ne aveva affatto l’intenzione.