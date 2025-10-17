I passaggi astrali oggi sono d’aiuto a entrare in contatto con persone – o ricevere informazioni – utili a progredire negli obbiettivi riguardanti la carriera. Potreste inoltre acquisire maggiore chiarezza su un progetto o un lavoro che sapete vi farà progredire e migliorare. Volendo è una giornata in cui cambiare qualcosa nell’abitazione così da renderla più confortevole. Trascorrete infine la serata con le persone care, in totale relax. Amore: in coppia, potreste voler rafforzare il legame attraverso un progetto importante da realizzare insieme alla dolce metà. Soli: voglia di una relazione stabile, di amare ed essere amati. Un incontro è dietro l’angolo.

La Luna in Vergine rappresenta un’opportunità per mettere ordine nei pensieri e nelle questioni personali. Queste vibrazioni sono perfette per portare a termine ciò che avete lasciato in sospeso. Se avete bisogno di un aiuto, non esitate a chiedere una mano agli amici e ai familiari: tenete presente che il potere della vostra voce è forte. Sfruttate la serata per scaricare lo stress accumulato nel corso della settimana. Amore: in coppia, affronterete argomenti importanti con più franchezza del solito, le conversazioni saranno costruttive. Soli: prendete l’iniziativa: lanciate inviti, uscite e fate il primo passo nei confronti di chi vi attrae.

Con le vibrazioni astrali odierne cercate di fare qualcosa di piacevole e divertente con l’accortezza in ogni caso di non rimandare alcune faccende o commissioni, anche se le ritenete noiose, così da sentirvi liberi come l’aria e disporre del tempo libero come meglio credete. La Luna in Vergine, sosta nel vostro settore delle finanze: occhio alle spese, se decidete di fare shopping stabilite un budget ragionevole. Amore : in coppia, la vostra lealtà e fedeltà vi rendono attraenti agli occhi del partner. L’affascinate a suon di gentilezza e sensibilità. Soli: controllate la lista dei contatti. Ci sarà qualcuno che varrà la pena di incontrare.

Oroscopo 18 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna nel vostro segno la cosa migliore, per oggi, è quella di mettere al primo posto i vostri bisogni, le vostre esigenze, anche se una persona cara dovesse chiedere una mano. Concentrarvi sugli obbiettivi personali, prendere cura di voi stessi vi doterà di chiarezza mentale, soprattutto per quanto riguarda le questioni di denaro. Il che non vuol dire trascorrere la serata in solitudine: ritagliate del tempo per divertirvi! Amore: in coppia, potreste pianificare alcuni giorni di vacanza. L’idea di ritrovarvi soli, più che mai innamorati, vi tenta molto. Soli: ogni uscita sarà un successo! Avete le carte in regola per scovare la persona giusta.

Oroscopo 18 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: non è il momento giusto per agire: In questi due giorni rimanete dietro le quinte, state in disparte e prendete le distanze dai problemi degli altri, anche se a chiedervi qualcosa dovesse essere una persona cara. Non potete trovare sempre la soluzione a tutto, lasciate che se la sbrighino da soli. Semmai pensate a parlare delle vostre emozioni: evitate di rimuginare. Amore: in coppia, nella relazione circola dolcezza, apprezzerete questa atmosfera serena.Soli: un incontro recente potrebbe aver rivegliato emozioni forti. Andate avanti con fiducia, lasciatevi coinvolgere da questa magia.

Oroscopo 18 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Vergine, il reciproco aiuto e la solidarietà per voi oggi sono al centro della scena. L’unico aspetto che dovrete capire è cosa potete fare per aiutare un amico o cosa invece può fare per voi. Se avete bisogno di una mano, è importante il modo in cui chiederete, ovvero esprimendovi con diplomazia. Se, infine, con un amico c’è stato un allontanamento e avete voglia di chiamarlo, fatelo. Sarà molto gradito. Amore: in coppia, magnetici, affascinanti il cuore del partner si scioglierà! Circola buonumore, il vostro lato romantico prende il sopravvento. Soli: una conquista potrebbe diventare più seria, spingervi a rinunciare all’indipendenza.

Oroscopo 18 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Vergine, il vostro lato responsabile avrà il sopravvento su quello che privilegia il divertimento. L’attenzione è rivolta alla carriera, agli obiettivi e ai piccoli dettagli che richiedono precisione. Al contempo, penserete anche alle questioni relative alla casa, alla famiglia e ciò creare un conflitto. Evitate di disperdere le energie, organizzatevi e concentratevi su quelle che ritenete siano davvero delle priorità. Amore: in coppia, piccole incomprensioni potrebbero scatenare dei conflitti. Sorridete e siate dolci con il partner. Soli: emozioni a zig zag… Il cielo astrale è ingannevole, non traete conclusioni seguendo il filo dei vostri pensieri.

Oroscopo 18 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Vergine è un bel sabato in cui siete sicuri di voi stessi, volete fare di testa vostra e potreste avvertire il bisogno di fare qualcosa che ravvivi la vostra vita, sarete attratti da una nuova esperienza che renda speciale questa giornata. Potrebbe trattarsi semplicemente di un evento culturale come una mostra o un concerto o ancora un incontro con gli amici che tuttavia offriranno molti spunti di riflessione. Amore: in coppia, passionali e al contempo affettuosi e coccoloni. Il partner apprezzerà molto e ricambierà. Soli: una persona del passato torna a bussare alla vostra porta e anziché destabilizzarvi, vi motiva. È una giornata meravigliosa.

Oroscopo 18 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Vergine, fino a stasera invita il vostro segno alla prudenza soprattutto nel settore delle spese. Se riuscirete a domare l’impazienza di possedere qualcosa e rifletterete a fondo – o meglio ancora rimanderete – prima di lanciarvi in un acquisto, sarete ben più soddisfatti. Tenete presente in ogni caso che se già avete valutato attentamente i pro e i contro, potete procedere poiché non ci saranno problemi. Potreste infine trovare la soluzione a una vecchia questione di tipo finanziario. Amore: in coppia, è il momento di dare nuovo slancio alla relazione. L’impegno vi ripagherà. Soli: apprezzate il vostro status e per oggi non cambierete niente.

Oroscopo 18 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Vergine rappresenta un’opportunità per riflettere riguardo alle relazioni e porvi una domanda: ciò che vi offrono gli altri è proprio quello che volete voi? E la risposta potrebbe essere un no. Voi date sempre molto ma chi vi circonda, lavoro o vita privata, sono generosi quanto voi o sono egoisti, indifferenti o solo pigri? Prima di pensare a chi vi circonda cominciate a dare voi stessi ciò che desiderate. Amore: in coppia, dolci conversazioni: dubbi e incertezze saranno spazzati via per far posto a un’intesa migliore. Soli: le storie d’amore che nasceranno oggi hanno alte probabilità di andare avanti nel tempo.