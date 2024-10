L’oroscopo del 19 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

L’odierna congiunzione Luna-Urano in Toro sosta nel vostro settore delle finanze e potrebbe spingere a lanciarvi in un acquisto impulsivo. Un amico, ad esempio, potrebbe aver mostrato un oggetto che ha acquistato, vi siete entusiasmati e ne volete uno anche voi. Riflettete se è un buon investimento o solo una gratificazione. Se non ne avete davvero bisogno, a quel punto potreste usare quel denaro per qualcosa di più utile. Amore: in coppia, passione, tenerezza, forti sentimenti, la giornata si preannuncia ricca di piacevoli sorprese. Aspettatevi dichiarazioni d’amore! Soli: probabile darete via a un flirt. Concedete fiducia alla nuova conquista. Le possibilità di una vera storia sono forti.

Oroscopo 19 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Pur avendo capito che una persona potrebbe essere d’aiuto a raggiungere un obbiettivo o un’ambizione, potreste essere esitanti a contattarla. Tuttavia con la congiunzione Luna-Urano nel vostro segno, la reticenza svanirà e chiamerete. E da questa telefonata potrebbero nascere sviluppi positivi. Al contempo, anche le contrattazioni e le negoziazioni andranno a vostro favore. E’ un’ottima giornata per gestire questo tipo di situazioni. Amore: in coppia, fare promesse solo per placare il partner non è una bella cosa: è una manipolazione e totale mancanza di rispetto. Soli: un flirt potrebbe finire velocemente. Forse siete stati poco delicati o mostrato il lato dominante della vostra personalità.

Oroscopo 19 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Guardando solo il lato negativo di qualsiasi situazione è evidente che continuerete a girare in tondo. La mancanza di prospettiva potrebbe impedire di vedere una risposta che invece è proprio davanti ai vostri occhi, La vostra mente è la più grande risorsa ma può trasformarsi nella peggiore nemica. Dite no al pensiero negativo: una volta che prenderete il controllo e inizierete a esaminare gli aspetti positivi, la risposta sarà chiara. Amore: in coppia, innamorati e un po’ possessivi ma il partner si sente conquistato, protetto e coccolato come il primo giorno. Soli: fatevi belli/e e se una persona da un po’ di tempo vi attrae in segreto, osate e dichiarate il vostro amore.

Oroscopo 19 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

I passaggi astrali odierni vi offrono dei vantaggi a patto che siate aperti a nuove opportunità e a seguire l’istinto. Se, ad esempio, sentite di dover chiamare una persona, inviare il vostro CV, promuovere la vostra attività o attirare positivamente l’attenzione del boss, fatelo! Potrebbe arrivare un’ottima offerta. In serata, con l’aspetto tra Luna e Venere, avete via libera per rilassarvi, uscire con gli amici e divertirvi in modo spensierato! Amore: in coppia, nella relazione circola leggerezza, trovate il modo per farla evolvere e raccoglierete i frutti. Viaggiare, spostarvi, avere un bebè,,, Soli: negli affari di cuore c’è il risveglio! I pianeti potenziano il vostro fascino, incontrerete persone fantastiche.

Oroscopo 19 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro, un obiettivo o un accordo potrebbero richiedere molto della vostra attenzione e del vostro tempo, sarete molto coinvolti mentalmente e ansiosi di vedere i risultati. In ogni caso evitate di pensare a soluzioni veloci o che vi spingono a imboccare una scorciatoia. Fate del vostro meglio e i vostri sforzi non passeranno inosservati. Ma non solo: sarete molto soddisfatti dei risultati. Amore: in coppia, il lavoro vi impegna molto e il tempo libero è poco. Ma oggi metterete tra parentesi gli impegni e vi dedicherete esclusivamente alla dolce metà. Soli: riceverete un sms che potrebbe scatenare pessimismo. Accertatevi di averlo interpretato bene.

Oroscopo 19 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro è un sabato in cui potreste trovarvi nel posto giusto al momento giusto. Ad esempio, avere la possibilità di ascoltare delle informazioni che vi saranno utili o accettare un’offerta che aprirà una nuova porta o concretizzare un progetto. Eventi inaspettati e visto che i passaggi astrali odierni sono veloci, se arriva qualcosa di questo tipo, è da cogliere al volo senza pensarci due volte! Amore: in coppia, con il partner oggi potrebbe esserci un po’ di freddezza. L’aspetto Luna-Urano fa emergere momenti difficili. Soli: negli affari di cuore circola instabilità, non lascerete spazio a chi vi corteggia. Eppure una persona insisterà, vorrà starvi accanto.

Oroscopo 19 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

I passaggi odierni rappresentano un’opportunità per prendere velocemente le distanze da qualsiasi persona, situazione o abitudine che vi appesantisce. La forza del desiderio e il potere dell’attrazione stanno ancora facendo la loro magia nel vostro settore del tempo libero e del piacere. C’è qualcosa che volete? Se il bisogno di ottenerlo è forte, facendo i primi passi metterete in moto le energie per concretizzare. Amore: in coppia, gli astri vi invitano a coltivare la felicità e l’armonia con il partner. I cambiamenti si riveleranno positivi. La relazione è di acciaio inossidabile! Soli: lasciatevi trasportare dalle belle emozioni che sollecita una persona. Venere annuncia di fidarvi della passione!

Oroscopo 19 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro, è un sabato in cui una persona potrebbe sorprendervi. Potrebbe dire o fare qualcosa che davvero non vi aspettate. Di qualunque cosa si tratti, darà una scossa non proprio positiva alla giornata. Tuttavia non è escluso un braccio di ferro nel lavoro o nella vita personale. Avrete la sensazione che vi blocchino, vi impediscano di progredire. La cosa migliore, se ve la sentite, è un compromesso. Amore: in coppia, avrete la sensazione di essere trasparenti agli occhi del partner, vorreste che mostrasse più interesse. Tranquilli, è solo una giornata no. Soli; vi sentite soli? E’ tempo di uscire per rompere l’isolamento, ma è vero che oggi non ci mettereste il cuore.

Oroscopo 19 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Nel vostro programma quotidiano oggi potrebbero esserci delle interruzioni che vi metteranno al riparo dalla noia e renderanno questo sabato più interessante. Forse un dispositivo o un macchinario hanno un problema tecnico oppure qualche altro evento vi impedisce di fare ciò che avevate in programma. In entrambi i casi, dovrete prendere una pausa dal lavoro. Se ciò vi concede del tempo libero inaspettato seguite la curiosità. Amore: in coppia, gli sforzi fatti di recente da entrambi stanno finalmente dando i loro frutti e nella relazione c’è un miglioramento. Soli: i giorni passano e non accade molto! Sognate a occhi aperti ma la persona a cui state pensando potrebbe non saperlo…

Oroscopo 19 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro potrebbe accadere qualcosa che ravviva il vostro modo di vedere le situazioni e vi consente di avere un atteggiamento più leggero. Con questo transito sarete ispirati da nuove idee oppure da una persona. Dalle conversazioni che avrete emergeranno delle possibilità entusiasmanti. Potreste essere pronti a esplorare un’idea innovativa, interessante, creativa e molto fattibile. Amore: in coppia, meritate di essere amati e il partner vi ricopre di dolcezza. L’atmosfera è all’insegna della felicità. Soli: la giornata è ottima per stringere nuove conoscenze. Oggi non vi ferma nessuno e potreste incontrare il partner ideale. Mettetevi al centro della scena.

Oroscopo 19 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la congiunzione Luna-Urano in Toro nel vostro settore della casa e della famiglia potrebbero esserci dei cambiamenti, potremmo parlare di una trasformazione radicale. Aggiungiamo che dovete accoglierli con un sorriso poiché saranno cambiamenti positivi! In serata, con la dissonanza Luna-Venere, anche se solitamente siete restii a mostrare alle persone care segni di fatica o stress, date loro la possibilità di coccolarvi. Amore: in coppia, impazienti, irritabili, oggi rischiate di prendere di traverso qualsiasi cosa dirà il partner. Per fortuna, riuscirete a controllarvi. Soli: potreste davvero perdere la testa per una persona che forse non è il vostro tipo. Partite pure in quarta, vi farà bene…

Oroscopo 19 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La congiunzione Luna-Urano in Toro nel vostro settore della comunicazione annuncia che oggi si parlerà parecchio di voi! Amici, colleghi e familiari tesseranno le vostre lodi. Non evitate questa attenzione positiva soprattutto se chi vi circonda vi apprezza ed è pronta a sostenervi! Considerate questo sabato come la “vostra” giornata per chiedere ciò che volete, dare il via a una conversazione o presentare una nuova idea. Amore: in coppia, il partner potrebbe proporvi di cambiare le abitudini. Sarete sorpresi ma in seguito seguirete i suoi desideri. Soli: la solitudine vi pesa? Forzate il destino! Siete fortunati, perché non approfittarne? Avete grandi opportunità di incontro.