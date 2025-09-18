Cosa dice l’oroscopo del 19 settembre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere in Vergine, fino al 13 ottobre, rappresenta un invito a dedicare l’attenzione al benessere e al lavoro: date il via a qualche abitudine sana e praticate un po’ di esercizio fisico. Al contempo, potrebbero arrivare opportunità positive nel lavoro, avrete la possibilità di rafforzare le relazioni con i colleghi, Se siete in cerca di un impiego è un ottimo momento per mandare il CV. Per oggi e domani, il pianeta è in dissonanza con Urano: evitate di prendere decisioni avventate poiché potrebbero essere fonte di grossi problemi. Amore: in coppia, se ci sono piccole difficoltà, fate buon viso a cattivo gioco. Tutto andrà meglio. Soli: amicizia o una nuova storia? A voi decidere quale tipo di relazione è più giusta per voi.

Oroscopo 19 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’arrivo di Venere in Vergine – fino al 13 ottobre – se desiderate fare progressi riguardo a un progetto o un obbiettivo ne avrete la concreta possibilità. In generale, per il vostro segno è un transito positivo: vi regala fascino, riceverete tanti complimenti da chi vi circonda, accenderà la voglia di esprimere più spontaneamente il vostro affetto e, non ultimo pensare anche divertirvi un po’. Per oggi il pianeta è in dissonanza con Urano: evitate acquisti impulsivi. Amore: in coppia, con Venere in Vergine avvertirete il bisogno di vivere con il partner momenti di piacere, di grande sensualità. Soli: ad attendervi c’è l’amore, c’è la passione. Col sex appeal di cui siete dotati farete splendidi incontri.

Oroscopo 19 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere in Vergine fino al 13 ottobre sosta nel vostro settore della casa e della famiglia. Nelle prossime settimane avrete le energie e la voglia di rinnovare la casa, trasformarla in un nuovo ambiente confortevole e gioioso.In ogni caso attenzione a concentrarvi troppo sulla realizzazione della casa “perfetta”al punto di perdere di vista la vera felicità. Per oggi il pianeta è in dissonanza con Urano nel vostro segno: rispetto a persone e situazioni, evitate di trarre conclusioni affrettate. Amore: in coppia, forse dovrete sistemare qualche questione. Comunicate apertamente con il partner e lasciate che l’amore guidi le vostre azioni. Soli: potreste esitare ma è il momento ideale per esprimere i vostri sentimenti!

Oroscopo 19 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avete intenzione di trovare dei modi per raggiungere un obiettivo o fare passi avanti nella carriera? Con Venere in Vergine fino al 13 ottobre, le persone che conoscete, grazie al vostro modo brillante di esprimervi, saranno di grande aiuto: chiedete e vi sarà dato! Avrete inoltre la possibilità di chiarire eventuali problemi nelle relazioni così da ritrovare l’armonia. Per oggi, con la dissonanza Venere-Urano potrebbe verificarsi un imprevisto, un cambiamento all’ultimo minuto nei vostri piani a causa di una persona e ciò destabilizzarvi. Amore: in coppia, se avete attraversato dei momenti difficili, la situazione si sblocca, ritrovate l’armonia. Soli: potreste lanciarvi in un flirt passeggero. Ma non vi soddisferà. Volete ben altro.

Oroscopo 19 settembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Venere esce dal vostri segno ed entra in Vergine: fino al 13 ottobre sosta nel vostro settore del denaro e le ipotesi sono due: sarete cauti nelle spese o avrete le mani bucate. E’ probabile che sceglierete la prima e comunque in caso di acquisto, punterete su articoli di qualità. In questo periodo le finanze assumeranno maggiore importanza e realizzerete qualcosa di solido per il futuro. Oggi potreste essere agitati a causa di una somma di denaro che aspettate ma non arriva. Amore: in coppia, giornata ideale per allentare le vostre tensioni interiori e se necessario, isolarvi per qualche ora. Il partner capirà. Soli: potete conquistare, certo, ma fatelo in modo elegante, raffinato. Niente gesti eclatanti.

Oroscopo 19 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Fino al 13 ottobre, Venere sosterà nel vostro segno: il transito vi dota di grande fascino, magnetismo, avrete voglia di rinnovare il look, migliorare l’immagine. Ed è davvero difficile, lavoro o vita personale, che passerete inosservati. Se nel lavoro avete bisogno di un aiuto, di un sostegno, è il momento giusto per chiedere alle persone giuste. Per oggi, il pianeta è in dissonanza con Urano: evitate di scoraggiarvi se qualcosa non va per il verso da voi desiderato. E’ solo una giornata “no”. Amore: in coppia, insieme al partner darete nuovo slancio alla relazione. Soli: a corteggiarvi saranno parecchie persone, l’amore è nell’aria! L’importante è che siate aperti alle opportunità.

Oroscopo 19 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Dopo un lungo periodo in cui la vita sociale è stata al centro della scena, da oggi e fino al 13 ottobre, con Venere in Vergine alle spalle del vostro segno, sarete più concentrati sulle vostre attività, a portare a termine questioni lasciate in sospeso. Pur mantenendo la consueta empatia nei confronti degli altri, cercate di dire dei “no” con fermezza a compiti che aiutano gli altri ma che esauriscono le vostre energie. Per oggi, con la dissonanza Venere-Urano, assecondate il bisogno di apprendere cose nuove. Amore: in coppia, è un venerdì per chiarire alcune questioni. Affrontarle ora eviterà che la relazione prenda una piega pericolosa. Soli: è amore o solo illusione? In caso di incontro cercate di capire chi è veramente la persona.

Oroscopo 19 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Venere in Vergine- fino al 13 ottobre – avrete voglia di socializzare, entrare in nuovi ambienti, stringere delle nuove relazioni di amicizia con persone che condividono i vostri interessi e valori. In generale le relazioni saranno più facili e i social network saranno fonte di incontri. L’importante è non essere troppo sospettosi. Per oggi, se un appuntamento viene annullato considerate il tempo libero che avete improvvisamente a disposizione non come un dramma ma come un fatto positivo. Amore: in coppia, nella relazione c’è aria di rinnovamento, la comunicazione migliora. Soli: se una persona vi attrae, lasciatevi andare: sapete anche voi che tentar non nuoce.

Oroscopo 19 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere sbarca in Vergine, nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. E’ un transito perfetto, fino al 13 ottobre, per andare d’accordo con boss e superiori e impressionare favorevolmente le persone giuste. Grazie al fascino e alla simpatia, potete ampliare la cerchia dei contatti e potrebbero arrivare belle possibilità professionali. Per oggi, la dissonanza Venere-Urano scatena delle tensioni interiori. Sfruttate il transito per eliminare un’abitudine malsana. Amore: in coppia, alti e bassi d’umore e per il partner capirvi si rivelerà un’autentica impresa. Soli: chiarite le idee su come conciliare amore e indipendenza. Anche se per voi è una domanda a cui non è facile rispondere.

Oroscopo 19 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Venere entra in Vergine, sosterà fino al 13 ottobre, sarete ancora più produttivi e il pianeta rosa rappresenta una notevole spinta per raggiungere i vostri obbiettivi di lavoro con più sicurezza in voi stessi. Vivrete esperienze piacevoli, nel quotidiano ci sarà una splendida armonia. Inoltre, potreste trarre molto piacere da un viaggio, soprattutto se sarete in buona compagnia. Per oggi, se nel lavoro avvertite il bisogno di una mano, chiedete ai colleghi: in questo modo allenterete lo stress. Amore: in coppia, il partner vi incoraggia, vi aiuta a risolvere un problema o a vedere le cose in modo positivo. Soli: un incontro vi appagherà, sarà un mix di passione, piacere, romanticismo. E’ in arrivo la felicità.

Oroscopo 19 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere in Vergine, da oggi e fino al 13 ottobre, al vostro segno parla di trasformazione nelle relazioni. Cercate di capire quali schemi ricorrenti sono presenti nei rapporti di lavoro o personali: quali dovete mollare e quali mantenere e muovetevi di conseguenza. Per oggi, con la dissonanza Venere-Urano, evitate di entrare in competizione con chi vi circonda: anziché guardare ciò che fanno gli altri, lavorate sodo per raggiungere i vostri obbiettivi. Amore: in coppia, se avete un problema, bando all’orgoglio e non esitate a chiedere l’aiuto della dolce metà. Soli: è nel vostro interesse modificare la strategia di conquista. Negli incontri e nelle conversazioni cercate di essere più aperti e cordiali!

Oroscopo 19 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con Venere in Vergine, le amicizie avranno un ruolo importante ed entrerete in contatto con tante persone diverse, vi godrete ogni momento. Fino al 13 ottobre avrete la possibilità di collaborare con persone influenti, che hanno esperienza e aumentare le possibilità che vi venga offerta un’opportunità che desiderate da tempo. Per oggi, potrebbero esserci delle sfide sul lavoro ma avrete la motivazione per superare questi ostacoli. Rimanete positivi, la perseveranza vi ripagherà. Amore: in coppia, l’intesa è ottima e con il partner non è escluso un ritorno di fiamma! Soli: se una persona vi attrae, bando alla timidezza non perdete tempo e fatevi avanti. Farete dei consistenti progressi, conquisterete il suo cuore.