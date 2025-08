Cosa dice l’oroscopo del 2 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza tra Venere in Cancro e Nettuno nel vostro segno, che si tratti di lavoro o vita personale non è il momento di premere l’acceleratore come fate solitamente ma quello di mettervi e mettere dei limiti a chi vi circonda. Rilassatevi, rallentate il ritmo, state in compagnia degli amici che vi vogliono bene e qualunque cosa accada, prendete tempo: il transito potrebbe creare confusione e agire di fretta non andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, farete in modo che la relazione rappresenti uno spazio di serenità riservato al benessere e alla felicità. Soli: il vostro atteggiamento piacevole e socievole farà arrivare molti complimenti. E l’amore può catturarvi da un momento all’altro.

Oroscopo 2 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

La dissonanza tra Venere in Cancro e Nettuno in Ariete rappresenta un invito a non prevedere il peggio e a trovare un modo per allontanare i pensieri negativi. Al contempo quando parlate cercate di essere chiari e concisi soprattutto se dovete esprimere il vostro disappunto. Con questo aspetto potrebbe essere difficile spiegare il vostro punto di vista, mancate di chiarezza e ciò rischia di creare una gran confusione, come minimo dei malintesi. Amore: in coppia, è importante mantenere un dialogo disteso, otterrete molto di più che imponendo. Se riuscirete a trovare un compromesso, la giornata sarà molto piacevole. Soli: farete finalmente una selezione nella lista dei contatti. E’ un’ottima iniziativa.

Oroscopo 2 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza Venere-Nettuno cercate di acquisire un’idea chiara del vostro percorso professionale, della situazione finanziaria. Non dovete abbandonarvi al sogno ma essere realistici così da vedere la situazione in una prospettiva diversa e non avere in seguito un brusco risveglio quando vi troverete di fronte alla realtà. Su un altro piano: le amicizie per il vostro segno sono importanti ma ora siate più selettivi con chi trascorrere il tempo libero. Amore: in coppia, scoprirete nuove sfaccettature della personalità del partner, che rafforzeranno il legame. Soli: rimanete aperti a opportunità insolite e non esitate a lanciarvi in nuove avventure, anche se siete un po’ apprensivi. In ogni caso, è possibile un incontro.

Oroscopo 2 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

Venere nel vostro segno è in dissonanza con Nettuno in Ariete: potreste provare insicurezza, forse alcune cose non vanno come da voi previsto ma evitate di essere disfattisti, abbassare le braccia e rinunciare. E’ il momento di andare avanti! Chiarite le situazioni e allontanate la confusione. Per progredire senza timori o incertezze, esaminate progetti e obbiettivi che volete raggiungere, perfezionateli: dovete ritrovare la passione, la motivazione! Amore: in coppia, sembra che non abbiate intenzione di accogliere le proposte del partner. Eppure potrebbero permettere di rilassarvi. Soli: all’orizzonte non si profila alcun cambiamento. Approfittatene per liberare la mente da ciò che vi preoccupa. Cercare di essere pazienti.

Oroscopo 2 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, visto che la vostra tendenza è quella di sognare, vedere il meglio in tutto, anche nelle situazioni più difficili, concedetevi di scatenare l’immaginazione. Aggiungendo un pizzico di realismo potrebbe essere una giornata creativa e produttiva. Se avrete grandi aspettative ma le cose poi non andranno come da voi sperato, è inevitabile una delusione. Pianificate in modo strategico e farete grandi passi avanti. Amore: in coppia, se al posto della routine lascerete spazio a qualche sorpresa, sarà uno splendido sabato, anche piccantino. Soli: negli affari di cuore potrebbe esserci un incontro romantico sorprendente, una persona non vi lascerà indifferenti. Approfondite la conoscenza.

Oroscopo 2 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Pronti a impegnare tempo ed energie riguardo a un piano o un progetto ma se significa sacrificare qualcosa d’importante, dovreste valutare le vostre priorità. I passaggi astrali attuali al vostro segno consigliano di rimanere con i piedi per terra, essere pratici e assicurarvi un ritorno dal vostro impegno. Tuttavia, la dissonanza Venere-Nettuno odierna può spingervi a sognare a occhi aperti su ciò che potrebbe essere Fate attenzione. Amore: in coppia, il comportamento dominante del partner vi darà fastidio e lo direte. Spiegate chiaramente cosa volete o non volete più. Soli: stufi di relazioni che non portano da nessuna parte, punterete a incontri con persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 2 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui sarete diffidenti, potreste pensare che una persona stia parlando alle vostre spalle nel tentativo di danneggiare voi o i vostri piani oppure che vi nasconda qualcosa. Potreste avere ragione oppure torto per cui concedetevi una pausa per esaminare le vostre emozioni. Non sprecate tempo ed energia dietro questa situazione. Andate oltre: in questo momento avete questioni molto più importanti di cui occuparvi. Amore: in coppia, allarme rosso! Attenzione a non cedere alla tentazione… Anche se è molto lusinghiero, non è il momento di giocare con il fuoco. Soli: gli incontrioggi non mancano ma si riveleranno un fuoco di paglia. Evitate dunque di lanciarvi a occhi chiusi, di perdere la testa…

Oroscopo 2 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza Venere-Nettuno, la cosa migliore è uscire dalla vostra zona di comfort e fare qualcosa di nuovo, di inedito o che avete fatto raramente. Sarà d’aiuto a prendere le distanze da eventuali tensioni interiori e a capire ciò che per voi conta veramente. Una chiacchierata, inoltre, con una persona che ha esperienza, competenze e idee brillanti, vi permetterà di rendere fattibile un progetto che fino a ieri avete avuto difficoltà a concretizzare. Amore: in coppia, buttate nel cassonetto dei rifiuti la permalosità e avrete modo di trascorrerete una splendida giornata. Soli: negli affari di cuore, evitate di idealizzare l’amore, le nuove conoscenze. Piedi per terra e vi metterete al riparo dalle delusioni.

Oroscopo 2 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui potreste sentirvi incompresi o giudicati negativamente ma pur di mantenere la pace con una persona, siete spinti a muovervi con cautela. Attenzione, potrebbe essere un errore. All’altro/a andrà bene il vostro atteggiamento ma se non siete soddisfatti di come stanno le cose, è il momento di parlare seppure scegliendo con la massima cura le parole. Siate spontanei e vi sentirete liberi da questo fardello, potrete rilassarvi! Amore: in coppia, sorprendete la dolce metà con un’uscita originale. Avete bisogno di introdurre un po’ di pepe nella relazione. Soli: per favorire la comprensione due persone devono saper ascoltare. Se, dunque, incontrate qualcuno che parla solo di sé, passi lunghi e ben distesi…

Oroscopo 2 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con le dissonanze odierne in famiglia potrebbero esserci delle tensioni, rischiate di discutere con una persona cara o come minimo provare risentimento. Cercate di essere più saggi e ragionevoli dell’altro/a: prendete le distanze e passerete ad altro più velocemente di quanto pensiate. Se oggi lavorate, evitate di fissarvi eccessivamente sui piccoli dettagli, o potreste iniziare a dubitare delle vostre capacità. Se avete bisogno di una mano, chiedete! Amore: in coppia, è un sabato in cui un niente vi infastidisce. Cercate di mantenere la calma. Soli: non è la giornata giusta per contattare una persona che non vedete da tempo e che vi attrae. Potrete farlo nel giro di poco tempo e avrete ottimi, romantici risultati.

Oroscopo 2 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Da un punto di vista emotivo questo sabato non è di tutto riposo, soprattutto nel pomeriggio potrebbe tornare a galla un vecchio rancore nei confronti di una persona. Se è così, tenete presente che è energia sprecata e molto negativa. E’ nel vostro interesse lasciare questo stato d’animo alle spalle: tornerà la leggerezza. Rilassatevi e pianificate la serata in compagnia degli amici, avrete conversazioni positive che vi regaleranno il buonumore. Amore: in coppia, in serata avrete la possibilità di evadere dalla routine. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda… Soli: troverete il modo di divertirvi e conoscere nuove persone. Incontrerete qualcuno che vi desidera, vi corteggia con ammirazione.

Oroscopo 2 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Venere-Nettuno le persone potrebbero essere diverse da come sembrano in apparenza per cui, lavoro o vita personale, occhi aperti. La vostra percezione potrebbe essere distorta e penserete che siano affidabili. Non dovete ignorare il vostro sesto senso poiché vi eviterà una delusione. Su un altro piano: il transito vi spinge a concedervi qualche sfizio, fa lanciarvi in un acquisto. Fate pure ma spendete con saggezza. Amore: in coppia, giornata non facile: i vostri desideri e le esigenze saranno irrealistici ma penserete che il partner non voglia appagarli… Capricci? Soli: nella ricerca dell’anima gemella oggi mancate di senso della realtà e rischiate di perdere qualche bella possibilità di incontrare l’amore.