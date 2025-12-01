Cosa dice l’oroscopo del 2 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Venere-Plutone oggi potrebbe scatenare la creatività, la vostra curiosità e vorrete capire se è possibile concretizzarle. E’ una fase in cui siete spinti ad approfondire nuovi interessi o appassionarvi a un’idea o a un progetto. La vostra empatia e benevolenza inoltre, nei confronti di chi vi circonda, non solo miglioreranno la vostra reputazione, ma vi permetteranno di ampliare le relazioni. Amore: in coppia, ad accompagnare voi e il partner, per tutta la serata sarà la passione! Soli: in programma c’è una nuova storia d’amore travolgente che vi farà toccare il cielo con un dito. La felicità bussa alla vostra porta!

Oroscopo 2 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ probabile che di recente abbiate avuto delle difficoltà a comunicare le vostre esigenze sul posto di lavoro oppure a trovare nuove opportunità professionali. Ma, per fortuna, gli aspetti odierni indicano che un incontro potrebbe aprire nuove porte, offrire nuove possibilità. Bando ai dubbi sulla vostra capacità, le competenze e valutate – prendendo il tempo giusto – ciò che arriva! Amore: in coppia, il partner vi sembrerà distaccato ma forse sarà solo una vostra sensazione. Il fatto è che oggi siete molto esigenti. Soli: la solitudine vi pesa più del solito. Penserete, sbagliando, che il mondo intero remi contro di voi.

Oroscopo 2 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Le vibrazioni planetarie odierne vi spingono a socializzare, a divertirvi ma al contempo potreste voler approfondire con calma e per conto vostro alcune questioni importanti. Risultato? Farete saggiamente ciò che vi regala benessere così da non rischiare di perdere inutilmente tempo ed energie. L’importante è non rimuginare su alcuni disaccordi avuti in settimana con un collega o il boss. Amore: in coppia, momenti molto sensuali vi mettono in grado di rafforzare e dare nuovo slancio alla relazione. Soli: incontri promettenti, teneri flirt o la dolce conferma che una storia nata da poco sta diventando importante.

Oroscopo 2 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Cercate di pensare alle vostre esigenze, ascoltate i segnali che invia il corpo. L’armonia Venere-Plutone al vostro segno consiglia di spostare l’attenzione su voi stessi, apportare dei cambiamenti nel programma quotidiano, praticare ad esempio esercizio fisico o seguire una dieta sana, così da garantirvi benessere e forma psicofisica splendida ma prima di tutto, vivere al meglio la vostra vita! Amore: in coppia, se ci sono stati problemi è acqua passata. La Luna in Toro introduce dolcezza e non dovete fare altro che godervi i bei momenti. Soli: lasciate spazio a chi vi corteggia. Oggi una persona insisterà, vorrà starvi accanto.

Oroscopo 2 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con l’armonia odierna tra Venere e Plutone, una conversazione sincera, tendere una mano, sarà d’aiuto ad appianare eventuali tensioni presenti in una relazione. E quando volete non mancano né il tatto né la diplomazia. Mostrando il vostro lato aggressivo, impaziente la situazione potrebbe prendere una brutta piega. La cosa migliore è riportare la pace e dare il vostro forte e comprensivo abbraccio. Amore: in coppia, piccole tensioni che svaniranno se parlerete senza rimandare. La giornata si concluderà alla grande. Soli: sorridete e conquisterete! Sia chiaro, non un sorriso forzato poiché non otterreste l’effetto sperato…

Oroscopo 2 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

ll buon aspetto Venere-Plutone, potrebbe spingervi a comprare un oggetto utile ma al contempo bello per la casa. E con questo transito potreste inoltre trovarlo a un buon prezzo, il migliore tra le scelte disponibili sul mercato. Se inoltre avete necessità di riequilibrare il budget familiare, con questo passaggio ci riuscirete. Le vibrazioni odierne sono ideali per dire “no” a persone, situazioni e abitudini che vi hanno frenato. Amore: in coppia, fate un piccolo sforzo e ascoltate di più il partner. Un piccolo gesto o una parola dolce saranno molto apprezzati. Soli: direte no alla riservatezza e farete il primo passo. Ma allora vi siete proprio innamorati…

Oroscopo 2 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Pur essendo consapevoli delle vostre responsabilità, con l’armonia Venere-Plutone oggi avete voglia di socializzare, di pensare ad altro. Nei confronti di chi vi circonda sarete meno esigenti e più indulgenti. Ma soprattutto desiderate ridere e far ridere! E mostrerete ampiamente il lato simpatico, attirerete positivamente l’attenzione. Le conversazioni saranno vivaci e affettuose. Amore: in coppia, se c’è stata maretta, il buon aspetto Venere-Plutone vi spinge a un chiarimento e tornerà il sereno! Soli: il transito di cui sopra vi mette in grado di far vibrare il vostro cuore e quello di chi vi attrae! Storia d’amore in vista!

Oroscopo 2 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il buon aspetto Venere-Plutone vi offre la possibilità di eliminare eventuali emozioni negative, l’insoddisfazione riguardo ad alcuni aspetti della vostra vita – anche sul fronte finanze – e apprezzare ciò che avete realizzato fino a oggi. Anche se in alcuni momenti vi sentirete sotto pressione, ricordate che accanto a voi ci sono persone su cui cui potete sempre contare a occhi chiusi. Amore: in coppia, grazie al fascino, otterrete ciò che volete, raggiungerete i vostri obbiettivi. Di qualunque tipo siano… E non aggiungiamo altro. Soli: se una persona vi attrae, parlerete poco ma il vostro atteggiamento la dirà lunga…

Oroscopo 2 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere nel vostro segno è in armonia con Plutone in Acquario: siete affascinanti, magnetici, motivati a entrare in azione al punto che potreste scatenare delle invidie. Ma non dovete permettere che eventuali critiche abbattano il vostro stato d’animo e, al contrario, sfruttate i commenti come spinta per mantenere l’ottimismo e ottenere maggiore successo in ciò che farete. Amore: in coppia, dolci e sensuali momenti di intimità. Le emozioni sono intense, profonde e non avrete problemi a condividerle con il partner. Soli:

Oroscopo 2 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

L’armonia tra Venere e Plutone vi permette di trovare armonia e un senso di libertà. Lasciate che l’immaginazione prenda il sopravvento poiché potrebbe rivelarsi preziosa per dare vita concretamente ad alcune idee e farvi ottenere il successo. Al contempo, riuscirete a vedere più chiaramente una questione, forse finanziaria, del recente passato e a trovare un modo per lasciarla alle spalle. Amore: in coppia, avete intenzione di trascorrere una serara tranquilla per cui punterete al relax. Il partner ne ha bisogno quanto voi. Soli: un sms potrebbe scatenare pessimismo. Ma siete sicuri di averlo interpretato bene?

Oroscopo 2 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il vostro segno ha difficoltà a mostrare segni di fatica, stress o debolezza eppure oggi dovreste farlo… Non c’è nulla di male, anzi, la vostra fragilità offre agli amici cari e ai familiari che credono in voi, la possibilità di dare una mano, di sostenervi (quanto meno emotivamente e non è poco). Sentirsi protetti e confortati, ammettetelo, regala una piacevole sensazione di benessere. Amore: in coppia, non avete dubbi sull’amore reciproco, il partner trascorrerà la serata tra le vostre braccia, si sentirà protetto. Soli: potreste davvero perdere la testa per una persona che forse non è il vostro tipo. Partite pure in quarta, vi farà bene…

Oroscopo 2 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ tempo di andare in cerca di nuove opportunità, esperienze, conoscenze che stimoleranno le vostre ambizioni. E oggi potreste essere spinti a entrare in contatto con qualcuno che potrebbe cambiare il vostro percorso professionale. Il buon aspetto Venere-Plutone vi regala grande fascino, un modo di fare irrestitibile nonché enorme intuito per cui saprete riconoscere al volo chi può essere d’aiuto. Amore: in coppia, la tenerezza nei confronti del partner è enorme, indica che le cose vanno bene! Soli: non siate timidi né troppo esigenti. Se una persona vi corteggia e vi attrae, accettate di rivederla.