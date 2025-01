Cosa dice l’oroscopo del 2 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Venere entra in Pesci, fino al 4 febbraio sosterà alle spalle del vostro segno. Nelle prossime settimane cercate di essere gentili e compassionevoli nei vostri confronti ma al contempo occhio alle finanze: potreste spendere parecchio senza nemmeno rendervene conto. Per quanto riguarda il lavoro, con questo transito sarete più ottimisti riguardo agli impegni e alle relazioni. Amore: in coppia, con Venere in Pesci in alcuni momenti il partner sarà impegnato o distaccato. Ciò non significa che non vi ama più, ma semplicemente che è preso da qualche problema! Soli: con Venere c’è la possibilità di vivere una storia d’amore: sfruttatela al meglio.

Oroscopo 2 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Venere, pianeta governatore del vostro segno, entra in Pesci: rappresenta una splendida opportunità per stringere nuove amicizie e avrete voglia di entrare in contatto con chi condivide i vostri interessi. Al contempo rafforzerete i legami che avete già. E’ un buon momento anche per lanciarvi in qualche acquisto, soprattutto se è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ve lo siete concesso. Amore: in coppia, farete in modo di trascorrere momenti più intimi con il partner, lontano dalla quotidiano e dalle altre persone. E avete ragione, ogni tanto c’è bisogno di evadere. Soli: se state fantasticando su un grande amore, con Venere diventerà realtà.

Oroscopo 2 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Venere Pesci entra nel vostro settore delle ambizioni, della carriera: è tempo di far entrare in azione il vostro fascino – anche verbalmente – in quanto potrebbe accrescere le possibilità di successo. Il transito potrebbe inoltre spingervi a socializzare con chi potrebbe esservi utile anche a raggiungere un obbiettivo personale o professionale. Ma non solo: potrete concludere affari e negoziare con maggiore facilità. Amore: in coppia, potrebbero esserci dei battibecchi. In caso di discussione, occhio a come vi esprimete: chiarite e in fretta! Soli: vi è difficile prendere le distanze da una situazione ambigua. Ma state per caso giocando su due fronti?

Oroscopo 2 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Vi sentite pronti a lanciarvi in nuove avventure! Riguardo il lavoro e le relazioni professionali, Venere in Pesci – fino al 4 febbraio – vi dota di ottimismo, il pianeta sarà d’aiuto in vari modi a migliorare la vostra vita! Di sicuro il transito esalta le vostre qualità: saranno notate e apprezzate. Potrebbe essere dunque il momento di ampliare il raggio d’azione e cercare nuove collaborazioni, anche all’estero! Amore: in coppia, da oggi l’atmosfera sarà più tranquilla. Potete entrambi rilassarvi e fissare degli obbiettivi che daranno nuovo slancio alla relazione. Soli: Venere in Pesci vi dota di sicurezza e fascino, potreste incontrare una persona speciale.

Oroscopo 2 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

L’arrivo di Venere Pesci per il vostro segno rappresenta un invito a chiudere i legami con le persone che non contribuiscono al vostro benessere emotivo o mentale, tanto più che non sarete disposti ad assecondarle. Al contempo, fate attenzione ai termini degli accordi: il transito può offuscare la vostra percezione. In caso di vendita, assicuratevi che l’acquirente sia una persona onesta. Amore: in coppia, con Venere in Pesci, il partner potrebbe essere possessivo/a e geloso/a. Rassicuratelo/a ma senza giustificarvi. Soli: non mettetevi sulla difensiva. L’amore è in grado di vedere oltre le apparenze e voi siete più che degni di essere amati.

Oroscopo 2 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Venere in Pesci, da oggi e fino al 4 febbraio, sosta nel vostro settore delle relazioni. Nella vostra vita entreranno persone positive o utili a dare una mano nel lavoro oppure migliorerete le relazioni che già avete. Probabilmente perché sarete più concilianti e più disposti a trovare un compromesso. Venere in Pesci può anche far arrivare nuovi clienti, contratti, responsabilità e altre opportunità di lavoro. Amore: in coppia, al momento Venere non riceve aspetti negativi dunque la relazione è tranquilla, nessuna nuvola all’orizzonte… Soli: c’è la possibilità di un incontro ma è indispensabile uscire, socializzare di più, accettare gli inviti: dite no alla pigrizia!

Oroscopo 2 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Venere, pianeta governatore del vostro segno, entra in Pesci: con questo passaggio dovreste prendere cura di voi stessi. Ma visto che percepirete immediatamente lo stato d’animo di chi vi circonda, i loro problemi, sarà il contrario: ovvero sarete spinti a dare una mano. Tuttavia, cercate di non impantanarvi nei problemi degli altri. Già voi ne avete abbastanza da risolvere. Amore: in coppia, i sentimenti per il partner sono molto forti, farete di tutto per dimostrarli. Fate attenzione a non soffocarlo/a con eccessivi slanci di tenerezza… Soli: non dovete correre dietro a chi non è interessato a voi. Potete trovare la persona giusta!

Oroscopo 2 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con Venere in Pesci, fino al 4 febbraio, nel lavoro introdurrete la creatività al top! Se svolgete un secondo lavoro in cui emerge il vostro talento o un progetto che vi appassiona è il momento perfetto per approfondire. Il pianeta vi dota di magnetismo, le persone saranno attratte da voi, vi vorranno accanto! Sicuramente proverete più divertimento nelle attività ricreative e negli hobby. Amore: in coppia, il partner sarà in totale sintonia con voi, le vostre emozioni. Vi sentirete molto amati e appagati. Soli: Venere in Pesci farà arrivare una romantica storia d’amore. Se una persona vi attrae lanciate dei chiari segnali. Saranno recepiti al volo!

Oroscopo 2 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Venere sbarca in Pesci e fino al 4 febbraio mette al centro della scena l’amore della famiglia. Sarete voi a essere più presenti, affettuosi e protettivi oppure lo saranno i familiari nei vostri confronti. E se ci sono stati disaccordi, questo è il momento di fare una chiacchierata cuore a cuore. La casa rappresenterà un rassicurante rifugio e non è escluso farete delle modifiche per trasformarla in un’oasi di pace e tranquillità. Amore: in coppia, motivati a realizzare i vostri sogni. Cercherete di coinvolgere il partner nei vostri desideri più folli…Soli: con Venere in Pesci una persona del passato potrebbe riapparire nella vostra vita. A voi decidere.

Oroscopo 2 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Venere in Pesci, fino al 4 febbraio, potreste essere tentati di guardare una situazione con gli occhiali dalle lenti rosa. Un’idea o un’opportunità vi sembreranno molto allettanti. Avrete la splendida sensazione che sogno stia diventando realtà. Ma prima di entusiamarvi e lanciarvi alla cieca, date un’occhiata più attenta: potrebbero esservi sfuggiti dei dettagli importanti. Fate dunque leva sul vostro leggendario pragmatismo. Amore: in coppia, con il partner la complicità sarà al top! Vi sentite – e lo siete – due anime in un nocciolo. Soli: con Venere in Pesci addio al vostro status: una persona vi farà gli occhi dolci e ricambierete…

Oroscopo 2 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Venere esce dal vostro segno ed entra in Pesci: un transito per voi comunque positivo. Il pianeta, fino al 4 febbraio, favorisce maggiori entrate di denaro – grazie anche a opportunità finanziarie inaspettate – e sarete più che soddisfatti. Con questo passaggio, al contempo sarete più generosi del solito. Cercate, se possibile, di non spendere troppi soldi per familiari e amici. Saggezza e favorite il risparmio. Amore: in coppia, c’è aria di rinnovamento, il rilancio della vita affettiva. Con il partner siete uniti più che mai! Soli: moltiplicate appuntamenti e incontri e fate bene! I pianeti promettono una grande e travolgente storia d’amore!

Oroscopo 2 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere entra nel vostro segno – sosterà fino al 4 febbraio – e il fascino sarà al top, avrete l’effetto calamita! Il vostro lato compassionevole e premuroso già sempre forte, con questo passaggio sarà accentuato. Assicuratevi solo di indirizzare un po’ di quella dolcezza e gentilezza a voi stessi. In alcuni momenti in cui darete così tanto agli altri da dimenticare che al primo posto dovete mettere voi. Amore: in coppia, grazie al dialogo, l’intesa è d’acciaio! Se avevate delle riserve su un progetto a due, svaniranno! Soli: dopo un periodo complesso, negli affari di cuore torna la fortuna! Una storia partirà con il piede giusto. Preparatevi ad amare di nuovo!