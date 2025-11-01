Cosa dice l’oroscopo del 2 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Nel primo pomeriggio la Luna entra nel vostro segno, sarete dotati di belle energie, uscirete dal guscio pronti a dare una mano a chi vi circonda ma – familiari compresi – cercate di stabilire dei limiti. E pazienza se qualcuno si offenderà… Al contempo la dissonanza Venere-Giove accende il desiderio di comfort, di benessere ma tenete presente che l’eccessiva autoindulgenza potrebbe diventare un problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae eviterete di giocare la carta del mistero e confesserete i vostri sentimenti. E l’altro/a ricambierà.

Oroscopo 2 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna entra in Ariete, alle spalle del vostro segno: dal pomeriggio ritagliate del tempo per rilassarvi e riflettere. Se possibile, state alla larga dal telefono così da assicurarvi che nessuno possa disturbare la vostra pace. Al contempo, con la dissonanza Venere-Giove, evitate di promettere troppo poiché anche se sul momento vi sarà utile, in seguito potrebbe causare dei problemi. Amore: in coppia, intesa eccellente, parlerete delle speranze, dei progetti, delle sfide da affrontare insieme. Soli: il bel sorriso di una persona su di voi avrà l’effetto calamita, vi spingerà a prendere l’iniziativa e dare il via a una conversazione romantica che si concluderà a notte fonda.

Oroscopo 2 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Nel primo pomeriggio la Luna entra in Ariete e la vita sociale brilla, sarete in buona compagnia, avrete conversazioni simpatiche, leggere, sarete di buon umore e gli altri vi troveranno molto attraenti. Unica accortezza: con la dissonanza Venere-Giove, evitate di spendere più di quanto possiate permettervi. Se dunque, improvvisamente desiderate qualcosa potrebbe trattarsi di un capriccio. Amore: in coppia, con il partner esprimerete ciò che provate in modo brillante, vi lascerete andare alle emozioni. Soli: arriveranno delle risposte alle domande postea una persona che vi corteggia: che siano o meno aderenti ai vostri desideri, farete comunque dei passi avanti.

Oroscopo 2 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui non dovete temere di stabilire sani confini con le persone care. Anche se tracciare delle linee dove ritenete necessario può sembrare imbarazzante, alla fine sarete contenti di aver ritagliato lo spazio di cui avete bisogno. Con la dissonanza Venere-Giove, infine, evitate di entrare in ansia pensando alla settimana lavorativa che vi aspetta. Rilassatevi e distraetevi! Amore: in coppia, il partner risvegliail desiderio e vi piacerà giocare al gatto e topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che la persona che vi attrae sia di passaggio. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una storia d’amore in piena regola.

Oroscopo 2 novembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

E’ la domenica ideale per condividere le vostre idee, affermare le vostre opinioni ma non solo: fare qualcosa di diverso dal solito può rivelarsi molto gratificante. Tuttavia con la dissonanza Venere-Giove, fate attenzione ad ascoltare il chiacchiericcio o i pettegolezzi. Prendete con le pinze ciò che vi dicono gli altri, soprattutto se fanno delle promesse poiché potrebbero sopravvalutare le loro capacità. Amore: in coppia, farete un bilancio, ciascuno per conto proprio e ciò sarà d’aiuto. Farlo insieme sarebbe come buttare olio sul fuoco… Soli: rischiate di amplificare ciò che provate per una persona. Occhio dunque a commettere un errore tattico…

Oroscopo 2 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Familiari e amici oggi potrebbero fare mille richieste, prendere il sopravvento e parlare solo dei loro problemi. Per una volta invece, abbandonate la riservatezza e concedetevi di esprimere liberamente i vostri dubbi, le paure e i desideri. Non dovete, ovviamente, mostrare le vostre emozioni a chiunque ma appoggiare la testa su una spalla affettuosa, pronta ad ascoltarvi e confortarvi. Amore. in coppia, ottimo dialogo e splendida complicità. Se la relazione attraversa piccole difficoltà, è la giornata ideale per chiarire. Soli: è una bella domenica per lanciarvi a tutto campo nella conquista. Il vostro fascino non passerà inosservato e farete centro!