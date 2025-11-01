L’oroscopo del 2 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 2 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 2 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Nel primo pomeriggio la Luna entra nel vostro segno, sarete dotati di belle energie, uscirete dal guscio pronti a dare una mano a chi vi circonda ma – familiari compresi – cercate di stabilire dei limiti. E pazienza se qualcuno si offenderà… Al contempo la dissonanza Venere-Giove accende il desiderio di comfort, di benessere ma tenete presente che l’eccessiva autoindulgenza potrebbe diventare un problema. Amore: in coppia, nella relazione c’è fiducia reciproca e romanticismo. Siete presenti l’uno per l’altro e costruite un futuro solido. Soli: per conquistare chi vi attrae eviterete di giocare la carta del mistero e confesserete i vostri sentimenti. E l’altro/a ricambierà.
Oroscopo 2 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)
La Luna entra in Ariete, alle spalle del vostro segno: dal pomeriggio ritagliate del tempo per rilassarvi e riflettere. Se possibile, state alla larga dal telefono così da assicurarvi che nessuno possa disturbare la vostra pace. Al contempo, con la dissonanza Venere-Giove, evitate di promettere troppo poiché anche se sul momento vi sarà utile, in seguito potrebbe causare dei problemi. Amore: in coppia, intesa eccellente, parlerete delle speranze, dei progetti, delle sfide da affrontare insieme. Soli: il bel sorriso di una persona su di voi avrà l’effetto calamita, vi spingerà a prendere l’iniziativa e dare il via a una conversazione romantica che si concluderà a notte fonda.
Oroscopo 2 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Nel primo pomeriggio la Luna entra in Ariete e la vita sociale brilla, sarete in buona compagnia, avrete conversazioni simpatiche, leggere, sarete di buon umore e gli altri vi troveranno molto attraenti. Unica accortezza: con la dissonanza Venere-Giove, evitate di spendere più di quanto possiate permettervi. Se dunque, improvvisamente desiderate qualcosa potrebbe trattarsi di un capriccio. Amore: in coppia, con il partner esprimerete ciò che provate in modo brillante, vi lascerete andare alle emozioni. Soli: arriveranno delle risposte alle domande postea una persona che vi corteggia: che siano o meno aderenti ai vostri desideri, farete comunque dei passi avanti.
Oroscopo 2 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ una domenica in cui non dovete temere di stabilire sani confini con le persone care. Anche se tracciare delle linee dove ritenete necessario può sembrare imbarazzante, alla fine sarete contenti di aver ritagliato lo spazio di cui avete bisogno. Con la dissonanza Venere-Giove, infine, evitate di entrare in ansia pensando alla settimana lavorativa che vi aspetta. Rilassatevi e distraetevi! Amore: in coppia, il partner risvegliail desiderio e vi piacerà giocare al gatto e topo. Tra voi regna la fiducia. Soli: sbagliate a pensare che la persona che vi attrae sia di passaggio. Una semplice cotta potrebbe benissimo trasformarsi in una storia d’amore in piena regola.
Oroscopo 2 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Nel primo pomeriggio la Luna sbarca in Ariete, rappresenta un invito a mostrare apertamente il vostro affetto ad amici e familiari. Al contempo con la dissonanza Venere-Giove c’è una certa tendenza a prendere iniziative che potrebbero essere premature o esagerate. Esagerare un po’ in alcune situazioni minori può essere divertente ma per le cose essenziali è meglio rispettare i vostri soliti limiti. Amore: in coppia, trascorrere la domenica davanti alla tv è un killer dell’amore. Regalate alla relazione una ventata di romanticismo o avventura. Soli: l’amore non si cerca, smettete di agitarvi: preparatetevi ad accoglierlo e vedrete che arriverà.
Oroscopo 2 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Nel corso della mattinata la vostra creatività sarà al top ed è il momento di mostrarla in modo concreto, così da migliorare la vostra immagine, la reputazione. Potreste fare qualcosa di straordinario che solleciterà stupore! Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Ariete: sarete pratici, pronti a mettere ordine nella casa, rimettervi in carreggiata con le faccende domestiche o risolvere alcuni problemi. Amore: non volete toccare determinati argomenti ed evitate domande scomode. Eppure parlare con il partner sarebbe la soluzione migliore. Soli: siete sospettosi, poco disponibili, il che negli affari di cuore non facilita certamente le conquiste.
Oroscopo 2 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
E’ una domenica in cui volervi bene, apprezzare il vostro valore senza cercare necessariamente l’approvazione di chi vi circonda. Fate comunque attenzione alle lotte di potere o ai comportamenti competitivi come potrebbe spingervi ad avere la dissonanza Venere-Giove. Avete infatti la possibilità di mostrare autorevolezza, parlare con calma anche nel caso abbiate bisogno di mettere qualcuno al proprio posto. Amore: in coppia, organizzate un’uscita – anche con gli amici – trascorrerete una splendida giornata! Soli: gli incontri sono favoriti ma dovreste cambiare qualche abitudine, frequentare posti diversi, che non conoscete.
Oroscopo 2 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Nel primo pomeriggio la Luna entrerà in Ariete nel vostro settore della casa, della famiglia e sarete pronti a lanciarvi in un nuovo progetto domestico ma prima di impegnare il denaro fate le opportune ricerche così da trovare delle offerte. Al contempo, se l’atteggiamento di una persona cara vi sembra incomprensibile, lasciate che sia il tempo a chiarire la situazione. Amore: in coppia, esprimerete il bisogno di rinnovamento con tale fervore che il partner non potrà rifiutarvi nulla. Soli: sarete meno diffidenti con chi vi circonda e mostrerete di più il vostro lato tenero. Vedrete, vi farà ottenere dei vantaggi nella conquista.
Oroscopo 2 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La dissonanza Venere-Giove potrebbe spingervi a riflettere sulle decine di favori o gesti gentili che nel passato, anche recente, avete fatto per vedere contenti i familiari, gli amici o i colleghi. Arriverete alla conclusione che non sempre questi favori sono stati ricambiati. Anziché arrabbiarvi per i mancati gesti di gentilezza, da oggi – per quanto vi è possibile – cercate di essere meno generosi. Amore: in coppia, il desiderio di essere perfetti agli occhi del partner e di essere amati oggi è decuplicato. Al contempo, rischiate di chiedere troppo. Soli: se avete un flirt, l’altro forse non è pronto al grande passo. Calma, presto otterrete ciò che desiderate.
Oroscopo 2 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Allarme rosso sul fronte finanze: con la Luna in Ariete e la dissonanza Venere-Giove, la tendenza odierna è quella di esagerare. Aprirete il portafoglio con grande facilità e rischiate di spendere più di quanto avreste voluto. Cercate dei modi per divertirvi, per sbizzarrirvi o gratificarvi senza spendere un occhio della testa, mandando all’aria il budget, soprattutto se avete intenzione di lanciarvi nello shopping. Amore: in coppia, la dissonanza Venere/Giove vi spinge come detto a esagerare: occhio a mettere su un piedistallo la dolce metà poiché come tutti ha dei difetti. Siate obbiettivi. Soli: per oggi, negli affari di cuore, non aspettatevi troppo.