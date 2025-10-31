Cosa dice l’oroscopo dell’1 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Pesci vi spinge a rimanere dietro le quinte così da riflettere e ricaricare le batterie ma per schiarire le idee è importante lasciare alle spalle le preoccuoani e i sensi di colpa inutili. Il problema è che l’insicurezza oggi potrebbe avere un impatto sulle relazioni e vi porrete parecchie domande. Potreste avere dei dubbi sulla qualità di alcuni legami ma non è la giornata ideale per prendere delle decisioni. Amore: in coppia, il partner vi sembra distaccato, distante e vi sentite trascurati? Non è che state chiedendo troppo? Soli: occhio a non pretendere troppo da chi vi corteggia. Rischiate di rovinare una potenziale relazione.

Oroscopo 1 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della vita sociale e potrebbero accendere il desiderio di stringere nuove relazioni. Forse siete stanchi di fare le solite attività o non vi sentite apprezzati come vorreste e nelle amicizie avvertite il bisogno di un rinnovamento ma, attenzione, ampliare la cerchia delle conoscenze non significa chiudere con altre relazioni, in particolare quelle sincere e leali. Amore: in coppia o soli, provate il forte bisogno di vivere in nodo diverso, di novità, di qualcosa in più nella vita affettiva. Il che non può essere che vantaggioso. Iniziate cambiando qualche abitudine ormai superata.

Oroscopo 1 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ arrivato il momento di capire se c’è un vero equilibrio tra lavoro e vita personale, soprattutto se dopo una settimana di impegni professionali avvertite un’enorme stanchezza. In questo caso, dovreste esaminare il vostro percorso professionale. La mancanza di motivazione, l’esaurimento di energie potrebbero rivelare un eccesso di lavoro. Fissate un incontro con il boss e affrontate la questione. Amore: in coppia, affronterete alcuni argomenti cui fino a ora eravate rereticenti. Il partner approfitterà di questa atmosfera positiva per inondarvi di dolci promesse. Soli: il vostro fascino farà girare la testa a chi vi vi corteggerà.

Oroscopo 1 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Pur avendo in mente o in cottura dei progetti che richiedono la vostra attenzione oggi non avrete voglia di prendere l’iniziativa anzi, vorrete trascorrere una giornata con un ritmo lento, prendere cura di voi stessi, pensare al vostro benessere. Ma in questo modo rischiate di non fare passi avanti. Tenete presente che una volta entrati nello stato d’animo giusto, non ci sarà più modo di fermarvi! Amore: in coppia, le dimostrazioni di affetto rafforzeranno il legame. Soprattutto se ultimamente avete avuto un comportamento freddino. Soli: negli affari di cuore è deserto e la situazione inizia a pesarvi. Per evitare di pensarci uscirete con gli amici.

Oroscopo 1 novembre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna in Pesci sosta in un vostro settore delle finanze: ponete la massima attenzione agli affari o a prestare dei soldi agli amici: rischiate di perdere sia il denaro che l’amico… Potreste inoltre dover far fronte a spese impreviste. In questo momento evitate di aprire il portafoglio e rimandate a lunedì eventuali acquisti. Se avete bisogno di un aiuto per concretizzare un progetto, chiedete con sincerità. Amore: in coppia, concedetevi dei momenti romantici e lasciatevi andare tra le braccia del partner. Soli: negli affari di cuore, smettete di porvi mille domande! O decidete di fare il primo passo oppure continuerete a piangervi addosso!

Oroscopo 1 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ il sabato ideale per prendere in mano il timone di alcune situazioni. Ad esempio, potrebbe trattarsi di prendere l’iniziativa per sistemare delle questioni finanziarie. Una volta chiarita la situazione andrete avanti senza stress. Tuttavia se al riguardo un familiare non sarà d’accordo con le vostre iniziative, cercate di essere pazienti, spiegate con calma la vostra posizione. L’altro capirà e vi asseconderà. Amore: in coppia, il partner vi farà dei complimenti: apprezzateli e trascorrete una serata deliziosa, ancora meglio all’insegna della passione! Soli: negli affari di cuore, oggi potrebbe esserci un incontro speciale: non vi lascerà indifferenti.