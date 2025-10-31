L’oroscopo dell’1 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo dell’1 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 1 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Pesci vi spinge a rimanere dietro le quinte così da riflettere e ricaricare le batterie ma per schiarire le idee è importante lasciare alle spalle le preoccuoani e i sensi di colpa inutili. Il problema è che l’insicurezza oggi potrebbe avere un impatto sulle relazioni e vi porrete parecchie domande. Potreste avere dei dubbi sulla qualità di alcuni legami ma non è la giornata ideale per prendere delle decisioni. Amore: in coppia, il partner vi sembra distaccato, distante e vi sentite trascurati? Non è che state chiedendo troppo? Soli: occhio a non pretendere troppo da chi vi corteggia. Rischiate di rovinare una potenziale relazione.
Oroscopo 1 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)
I passaggi odierni puntano i riflettori sul vostro settore della vita sociale e potrebbero accendere il desiderio di stringere nuove relazioni. Forse siete stanchi di fare le solite attività o non vi sentite apprezzati come vorreste e nelle amicizie avvertite il bisogno di un rinnovamento ma, attenzione, ampliare la cerchia delle conoscenze non significa chiudere con altre relazioni, in particolare quelle sincere e leali. Amore: in coppia o soli, provate il forte bisogno di vivere in nodo diverso, di novità, di qualcosa in più nella vita affettiva. Il che non può essere che vantaggioso. Iniziate cambiando qualche abitudine ormai superata.
Oroscopo 1 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ arrivato il momento di capire se c’è un vero equilibrio tra lavoro e vita personale, soprattutto se dopo una settimana di impegni professionali avvertite un’enorme stanchezza. In questo caso, dovreste esaminare il vostro percorso professionale. La mancanza di motivazione, l’esaurimento di energie potrebbero rivelare un eccesso di lavoro. Fissate un incontro con il boss e affrontate la questione. Amore: in coppia, affronterete alcuni argomenti cui fino a ora eravate rereticenti. Il partner approfitterà di questa atmosfera positiva per inondarvi di dolci promesse. Soli: il vostro fascino farà girare la testa a chi vi vi corteggerà.
Oroscopo 1 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Pur avendo in mente o in cottura dei progetti che richiedono la vostra attenzione oggi non avrete voglia di prendere l’iniziativa anzi, vorrete trascorrere una giornata con un ritmo lento, prendere cura di voi stessi, pensare al vostro benessere. Ma in questo modo rischiate di non fare passi avanti. Tenete presente che una volta entrati nello stato d’animo giusto, non ci sarà più modo di fermarvi! Amore: in coppia, le dimostrazioni di affetto rafforzeranno il legame. Soprattutto se ultimamente avete avuto un comportamento freddino. Soli: negli affari di cuore è deserto e la situazione inizia a pesarvi. Per evitare di pensarci uscirete con gli amici.
Oroscopo 1 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
E’ una giornata in cui dare una scossa al quotidiano e e trovare nuovi modi per rendere il programma interessante. Se fate sempre le stesse cose, negli stessi orari, seguite le solite abitudini, provate nuove opzioni mantenendo una mente aperta. Più in generale, per trascorrere una giornata serena evitate di amplificare le situazioni: punti di vista differenti rischiano di creare delle inutili tensioni. Amore: cercate di affascinare il partner, oggi non sarà in grado di resistervi! Soli: non dovete chiudere la porta a chi vi corteggia solo perché siete delusi dall’atteggiamento di alcune persone. Evitate di fare di tutta l’erba un fascio.
Oroscopo 1 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ una splendida giornata in cui fare leva sulla creatività, praticare un hobby o un’attività che accende il vostro entusiasmo e impegnare le vostre energie nella vita personale. Con il trascorrere delle ore, fate attenzione alla tendenza a essere troppo duri con voi stessi: pur non evitando le responsabilità, non dovete permettere che prendano il sopravvento sul vostro stato d’animo e rovinare questo sabato. Amore: in coppia, circola armonia, con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: se state iniziando una storia volete capire se l’altro/a è sincero e fare una piccola indagine sui social. Ma la curiosità può giocare brutti scherzi.
Oroscopo 1 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Se possibile, eliminate qualsiasi obbligo e impegno di lavoro e dedicate la giornata ai familiari e agli amici cari, concedete la vostra attenzione e fate qualcosa di divertente insieme. Anche se dopo una settimana di lavoro avvertite stanchezza, ricarichete le energie attraverso le relazioni per voi importanti. Potrebbero arrivare alcuni inviti ma per oggi scegliete di trascorrere un sabato tranquillo. Amore: in coppia, piccole incomprensioni su questioni quotidiane ma tuttavia la complicità non cambia. Soli: perseverate nella ricerca del vero amore. Gli astri vi spingono a conoscere nuove persone e la giornata si presta perfettamente.
Oroscopo 1 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Con la Luna in Pesci nel vostro settore della comunicazione è la giornata ideale per affrontare conversazioni delicate. E’ un buon momento per parlare di alcune questioni e risolverle. Con il trascorrere delle ore potrebbe circolare un con po’ di confusione riguardo alle amicizie: qualcuno potrebbe essere riservato, distante o comportarsi in in un modo che scatenerà dei dubbi. Evitate giudizi affrettati. Amore: in coppia, fiducia e complicità, due parole che apprezzate particolarmente. Vi sentite rassicurati e in sintonia con il partner. Soli: cercate di avere più sicurezza. Esprimetevi, non avete nulla da perdere ma tutto da guadagnare.
Oroscopo 1 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Avvertite il forte bisogno di dare il via a cambiamenti importanti e positivi. Ma al momento avete un compito, anche sul fronte finanze: per prendere le decisioni giuste, è indispensabile guardare in faccia la realtà e al contempo fidarvi dell’intuito, accentuato dalla Luna in Pesci. Andate oltre le parole vaghe di alcune persone, ciò che dicono deve essere supportato da argomentazioni solide e convincenti. Amore: in coppia, la relazione riserva delle belle sorprese. Il partner potrebbe proporvi un’uscita romantica… Soli: uscire con gli amici vi permetterà di avere un incontro: una persona vi affascinerà e farete in modo di rivederla.
Oroscopo 1 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Potreste voler raggiungere un obbiettivo o concretizzare un progetto ma al contempo essere preoccupati di ciò che pensano gli altri, del loro giudizio, sentirvi bloccati. Essere aperti a quel che dicono gli altri può essere positivo ma solo nel caso sia d’aiuto a capire la situazione. Ma se fanno commenti mirati a scoraggiarvi, di fatto rappresentano un freno e forse dovreste rivedere alcune relazioni. Amore: in coppia, avete a cuore la felicità del partner e scenderete facilmente a compromessi per mantenere una relazione romantica piacevole. Soli: se siete troppo selettivi, modificate le vostre aspettative e approfondite le conoscenze.
