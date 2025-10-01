L’oroscopo del 2 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 2 ottobre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 2 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La Luna in Acquario accende il desiderio di vivere nuove esperienze, diversificare il quotidiano, ritagliare più tempo per attività appaganti. Il luminare è in dissonanza con Marte in Scorpione e scatena delle tensioni ma visto che con chi vi circonda avete un approccio rilassato eviterete di cadere nella trappola della lite. E se qualcuno avesse intenzione di coinvolgervi nei suoi problemi, per oggi fate capire che non siete disponibili. Amore: in coppia, incoraggiare il partner a essere pienamente se stesso, rafforzerà il vostro legame. Soli: lasciare il passato alle spalle e guardare al futuro con fiducia vi aiuterà a trovare la persona giusta!
Oroscopo 2 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la dissonanza Luna-Marte non è una giornata in cui partecipare a troppi eventi sociali o affrontare compiti che sapete di non portare a termine. Oltretutto, se lo farete, potreste perdere un’opportunità. Per cui provate l’atteggiamento opposto, ovvero a ridurre il programma quotidiano al minimo possibile. Nel lavoro, all’occorrenza cercate di trovare un compromesso, rispettate le esigenze di chi vi circonda. Amore: in coppia, andare “dritti al punto” non è necessariamente il modo migliore di comunicare con il partner. Aggiungete anche un po’ di gentilezza. Soli: conquisterete una persona adottando un atteggiamento gentile.
Oroscopo 2 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Che si tratti di lavoro o vita privata, oggi non vorrete cambiare una virgola dei vostri soliti metodi, siete campioni di testardaggine e ciò potrebbe minare la pace nelle relazioni. Fate del vostro meglio per evitare giochi di potere, entrare in competizione poiché oltre a sprecare preziose energie, provereste solo frustrazione. Stasera, prendete cura di voi stessi e delle persone con una serata di relax a casa. Amore: in coppia, voglia di ritrovare la passione dei primi tempi. Non siete a corto di idee per accendere i sensi del partner. Soli: fascino, sex appeal accentuati. E’ un’occasione per uscire con gli amici. Conquiste in vista!
Oroscopo 2 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
E’ una giornata in cui nell’aria c’è molta tensione e non incide solo nell’ambiente domestico: tutte le persone che incontrerete sembreranno di cattivo umore, La cosa migliore sarebbe quella di passare gran parte di questo giovedì per conto vostro. Vi metterete al riparo da rotture di scatole varie ed eviterete di farvi coinvolgere, anche nelle amicizie, in drammi che non vi riguardano. Amore: in coppia, se volete far cambiare idea al partner su qualcosa in particolare, puntate sul vostro potere di persuasione. Soli: una persona è attratta da voi, pensavate fosse soltanto un/a amico. La lascerete sperare o deciderete di chiarire la situazione?
Oroscopo 2 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Oroscopo 2 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
La Luna in Acquario vi rende entusiasti, avrete voglia di gratificarvi, concedervi qualche sfizio. Ma la dissonanza con Marte in Scorpione, indica che dovete tenere conto della vostra situazione finanziaria. Un acquisto impulsivo o una spesa avventata potrebbero scontrarsi con la necessità di proteggere il vostro budget. Non dovete rinunciare a tutto ma impegnare saggiamente il denaro in ciò che davvero vi piace. Amore: in coppia, intesa e passione sono in programma, è una giornata favorevole anche alla riconciliazione. Soli: potere di seduzione al top, attrazione in vista! Desiderate una storia romantica che vada avanti nel tempo.
Oroscopo 2 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La dissonanza tra la Luna in Acquario e Marte nel vostro segno scatena il vostro nervosismo, un nulla potrebbe accendere una discussione spiacevole con un familiare. Più in generale, la mancanza di concentrazione potrebbe spingervi ad agire senza riflettere. Tuttavia, anziché lanciarvi e prendere l’iniziativa, cercate di stare per conto vostro e rilassarvi. In questo modo eviterete di prendere pericolose decisioni drastiche. Amore: in coppia, il partner cercherà il dialogo ma voi non sarete disponibili. Soli: se aspettate con ansia delle notizie da una persona che vi attrae, smettete di guardare ossessivamente il telefono. Uscite con gli amici!
Oroscopo 2 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
La Luna in Acquario vi mette di buonumore, vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort, tuttavia è in dissonanza con Marte per cui prima di parlare a ruota libera riflettete su ciò che direte. Potreste essere tentati di condividere con gli amici qualche pettegolezzo o un segreto di un’altra persona ma in seguito pagarne il prezzo. Portate la conversazione su argomenti più positivi, che non incidono sulla reputazione di altri. Amore: in coppia, passare un po’ di tempo, ciascuno per conto proprio permetterà di ritrovare lo slancio, la passione! Soli: gli amici giocheranno il ruolo di Cupido e vi presenteranno una persona. Potrebbe nascere l’amore.
Oroscopo 2 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Cercate di non essere eccessivamente esigenti e critici nei vostri confronti e concedetevi piccoli momenti di relax, pensate ai vostri bisogni. Se non lo farete voi, nessuno lo farà al posto vostro. Mettete uno stop al nervosismo e impegnate le energie in qualche attività che vi piace. In serata, mostrate il vostro affetto alle persone care ma ricordate l’importanza dell’equilibrio dare/avere nelle relazioni. Amore: in coppia, lo stato d’animo non è al top, oggi vedete il bicchiere mezzo vuoto e non lasciate molto spazio ai sentimenti. Soli: se avete un appuntamento la voglia di andare sarà pari a zero. Tenete presente che sarebbe un errore.
Oroscopo 2 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Marte in Scorpione: il transito vi rende molto impulsivi per cui rischiate di prendere una decisione senza riflettere troppo – di cui in seguito pentirvi – oppure vi arrabbierete per questioni di poco conto. Procedete con calma tenendo presente che la fretta oggi è la vostra nemica numero uno. In serata le persone care potrebbero offrire dei consigli: dovreste tenerne conto. Amore: in coppia, con il partner non ci sono discussioni e insieme cambiate ciò che non va nella relazione. Soli: potere di seduzione irresistibile, lo utilizzerete per catturare l’attenzione degli altri. Potete conquistare con uno schioccar di dita!
Oroscopo 2 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
Con i passaggi odierni è una giornata in cui siete come delle spugne e assorbite le emozioni di chi vi circonda, cercate dunque di proteggervi. Con la Luna in Acquario alle spalle del vostro segno avete bisogno di pace e tranquillità. Stare un po’ per contro vostro, allontanarvi dalle distrazioni permetterà di mantenere la concentrazione e avrete la possibilità di sviluppare splendide idee, progetti che concretizzerete. Amore: in coppia, vi impegnerete per preservare l’armonia, deciderete di organizzare qualcosa con il partner che rafforzerà la relazione! Soli: se avete dato il via a un flirt, la complicità sarà accentuata e vi avvicinerete ancora di più!