Cosa dice l’oroscopo del 2 ottobre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Acquario accende il desiderio di vivere nuove esperienze, diversificare il quotidiano, ritagliare più tempo per attività appaganti. Il luminare è in dissonanza con Marte in Scorpione e scatena delle tensioni ma visto che con chi vi circonda avete un approccio rilassato eviterete di cadere nella trappola della lite. E se qualcuno avesse intenzione di coinvolgervi nei suoi problemi, per oggi fate capire che non siete disponibili. Amore: in coppia, incoraggiare il partner a essere pienamente se stesso, rafforzerà il vostro legame. Soli: lasciare il passato alle spalle e guardare al futuro con fiducia vi aiuterà a trovare la persona giusta!

Oroscopo 2 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la dissonanza Luna-Marte non è una giornata in cui partecipare a troppi eventi sociali o affrontare compiti che sapete di non portare a termine. Oltretutto, se lo farete, potreste perdere un’opportunità. Per cui provate l’atteggiamento opposto, ovvero a ridurre il programma quotidiano al minimo possibile. Nel lavoro, all’occorrenza cercate di trovare un compromesso, rispettate le esigenze di chi vi circonda. Amore: in coppia, andare “dritti al punto” non è necessariamente il modo migliore di comunicare con il partner. Aggiungete anche un po’ di gentilezza. Soli: conquisterete una persona adottando un atteggiamento gentile.

Oroscopo 2 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Che si tratti di lavoro o vita privata, oggi non vorrete cambiare una virgola dei vostri soliti metodi, siete campioni di testardaggine e ciò potrebbe minare la pace nelle relazioni. Fate del vostro meglio per evitare giochi di potere, entrare in competizione poiché oltre a sprecare preziose energie, provereste solo frustrazione. Stasera, prendete cura di voi stessi e delle persone con una serata di relax a casa. Amore: in coppia, voglia di ritrovare la passione dei primi tempi. Non siete a corto di idee per accendere i sensi del partner. Soli: fascino, sex appeal accentuati. E’ un’occasione per uscire con gli amici. Conquiste in vista!

Oroscopo 2 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una giornata in cui nell’aria c’è molta tensione e non incide solo nell’ambiente domestico: tutte le persone che incontrerete sembreranno di cattivo umore, La cosa migliore sarebbe quella di passare gran parte di questo giovedì per conto vostro. Vi metterete al riparo da rotture di scatole varie ed eviterete di farvi coinvolgere, anche nelle amicizie, in drammi che non vi riguardano. Amore: in coppia, se volete far cambiare idea al partner su qualcosa in particolare, puntate sul vostro potere di persuasione. Soli: una persona è attratta da voi, pensavate fosse soltanto un/a amico. La lascerete sperare o deciderete di chiarire la situazione?

Oroscopo 2 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con la dissonanza tra la Luna in Acquario e Marte in Scorpione, in casa o con i familiari circolano delle tensioni, le acque saranno parecchio agitate. Trovare un equilibrio tra le relazioni e le responsabilità domestiche sarà difficile, una sorta di mission impossible. Tuttavia, anziché lasciare che la frustrazione prenda il sopravvento, impegnate le energie in un dialogo sincero che permetta un cambiamento costruttivo. Amore: in coppia, l’atmosfera non è al top, circola un po’ di malumore (il vostro). Evitate discussioni, siete parecchio ostinati. Rilassatevi! Soli: non vi sentite in forma e a tutto pensate tranne che agli incontri romantici.