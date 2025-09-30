L’oroscopo dell’1 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo dell’1 ottobre per tutti i segni? Andiano a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 1 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
Evitate di essere aggressivi e ridete di più! Mollate l’energia pesante, le parole dure e caustiche e alleggerite l’atmosfera, divertitevi un pochino. Scoprirete che questo atteggiamento vi gioverà. Potrebbero emergere delle situazioni fuori dal vostro controllo che interrompono la vostra routine, scatenano un po’ di frustrazione ma scoprirete che un sorriso è tutto ciò di cui avete bisogno per recuperare la serenità. Amore: in coppia, entrambi molto presi dal lavoro rischiate di scatenare dei problemi. Cambiate musica e ritagliate dei momenti romantici. Soli: lasciate fare al destino ma soprattutto cercate di ritrovare fiducia nel mondo circostante.
Oroscopo 1 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Se ultimamente vi siete isolati un po’ troppo, è una giornata in cui aprirvi al mondo circostante, apprezzare ciò che vi circonda, soprattutto le persone che vi vogliono bene. Fate loro i complimenti, dite apertamente quanto contano nella vostra vita. Queste parole e azioni sprigioneranno una splendida energia, rafforzerete le relazioni. In generale, nel lavoro evitate di farvi carico di troppe responsabilità. Amore: in coppia, la relazione è basata su sentimenti sinceri e, dunque, anche in caso di discussione saprete trovare una soluzione. Soli: negli affari di cuore siete esigenti, selettivi ma nonostante ciò un incontro potrebbe farvi perdere la testa.
Oroscopo 1 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
La dissonanza Mercurio-Giove renderà difficile limitare le vostre spese nella vita sociale così da divertirvi oppure lanciarvi nello shopping per gratificarvi, per cui state alla larga dagli acquisti impulsivi. L’entusiasmo potrebbe spingervi a spendere più del dovuto: tenete dunque un occhio al piacere e l’altro alla praticità. Con la dovuta attenzione, potete godere dei piaceri del momento senza prosciugare il budget. Amore: in coppia, nella relazione circolano temperature bollenti. Serata a tutto eros. Soli: potreste avere un incontro con una persona misteriosa che accenderà la curiosità, proverete attrazione e troverete il modo di contattarla.
Oroscopo 1 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
Oroscopo 1 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
Oroscopo 1 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la dissonanza Mercurio-Giove c’è la forte tendenza a esagerare, tuttavia il buon senso sarà d’aiuto a evitare di andare troppo oltre. Evitate di dire troppo o assumere un gran numero di impegni a livello personale o professionale. L’influenza di Giove oggi può accendere il vostro entusiasmo e la motivazione, il che è utile certo ma è un fatto transitorio. Per cui datevi una regolata. Amore: in coppia, se avete risolto un piccolo disaccordo, dimenticate il resto. Volendo avete la possibilità di trascorrere piacevoli ore insieme al partner. Soli: la Luna non favorisce i legami superficiali: troverete la persona giusta al momento giusto.
Oroscopo 1 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
E’ tempo di accelerare il ritmo. Curate il look, uscite da casa e siate orgogliosi di ciò che avete da offrire al mondo. Nei rapporti con le altre persone siate coraggiosi, esprimetevi liberamente. Se riuscirete a mantenere le situazioni divertenti e leggere senza troppe aspettative, può essere una buona giornata anche per sognare a occhi aperti e prendere in considerazione nuove possibilità. Amore: in coppia, vi spalleggiate a vicenda, siete presenti reciprocamente e in vista ci sono nuovi progetti. Soli: una grande e imprevista passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato la persona giusta.
Oroscopo 1 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la dissonanza Mercurio-Giove, è tempo di coinvolgere le persone giuste in un’idea che potrebbe riguardare anche il lavoro. Spiegate loro quali sono i vantaggi e coglieranno l’occasione per partecipare. Con questo transito non è escluso che potreste avere una conversazione relativa a una questione per voi importante, qualcosa che va avanti da diverse settimane. Oggi potrete dire ciò che avete nel cuore. Amore: in coppia, a causa di un malinteso circolano delle tensioni ma il partner riuscirà a farvi sorridere. Soli: come potete pensare di incontrare la persona ideale e dare il via a una storia romantica se vi mostrate pignoli nei dettagli?
Oroscopo 1 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
I passaggi odierni potrebbero spingervi a negoziare e presentare le vostre idee. Tuttavia fate attenzione: le persone potrebbero aspettarsi più di quanto possiate ragionevolmente promettere oppure rischiate di esagerare pur di mantenere la pace. La diplomazia può essere una risorsa, ma la lucidità mentale è la vostra carta vincente. Cercate dunque di non cedere alla pressione di prendere una decisione rapida. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica ma solo perché voi siete parecchio impulsivi. Soli: una persona cercherà di affascinarvi, di conquistarvi ma capirete velocemente che è un atteggiamento riservato anche ad altri/e.
Oroscopo 1 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
La dissonanza Mercurio-Giove vi dota di entusiasmo e rappresenta un invito a guardare verso nuovi orizzonti professionali. Riflettendo – in modo realistico – arriverà l’intuizione di cui avete bisogno per andare avanti nel lavoro, farlo decollare. In ogni caso, per oggi evitate di mettere troppa carne al fuoco, prima di dare il via a nuovi progetti portate a termine ciò che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, amate il partner ma il problema è che volete dirigere tutto, questioni di denaro comprese. Il che potrebbe scatenare delle discussioni. Soli: il vostro status al momento vi piace, la libertà di fare ciò che volete vi ricarica di belle energie.
Oroscopo 1 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
E’ un mercoledì in cui sarete spinti a mettere dei limiti a chi vi circonda. Non dovrete sentirvi in colpa poiché la loro tendenza potrebbe essere quella di controllare ciò che fate, essere parecchio invadenti, avere uno sguardo critico su ciò che farete. Tuttavia stabilire dei confini potrebbe non essere sufficiente, incontrerete una certa resistenza da parte degli altri e rischierete di perdere la calma. Amore: in coppia, potrebbe esserci una piccola discussione ma non avrà il potere di rovinare l’armonia presente nella relazione. Soli: occhi aperti non lasciatevi incantare dalle dolci paroline di una persona. Non è detto siano sincere.