Oroscopo 1 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

Con la dissonanza Mercurio-Giove siete irrequieti, è un mercoledì in cui avrete la sensazione che siano decisamente troppe le persone che desiderano la vostra attenzione. Non dovrete dunque sentirvi in colpa se spegnerete il cellulare o stabilirete dei limiti. Cercate di dare la priorità al vostro equilibrio rispetto a soddisfare le richieste degli altri. Praticate quelle attività che vi regalano benessere. Amore: in coppia, in caso di discussione, a fare il primo passo per riportare la pace, oggi sarà il partner. Soli: un incontro romantico inatteso e di sicuro non avreste voglia di scappare ma bando all’esitazione, a un po’ di insicurezza.

Oroscopo 1 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Le persone apprezzeranno l’attenzione extra che offrirete, dunque sentitevi liberi di farlo con chi entrerete in contatto. Un gesto gentile e una parola affettuosa non saranno dimenticate. Lasciate trasparire il vostro lato generoso e gentile. È anche possibile che nella vita sociale un incontro accenda un’idea che in precedenza non avete mai preso in considerazione. Provateci perché potrebbe cambiare la vostra vita. Amore: in coppia, che si tratti di gesti o parole, cercate quanto vi è più possibile di dimostrare i sentimenti che provate per il partner. Soli: farete di tutto per farvi notare dalla persona che vi attrae e ci riuscirete, farete colpo!

Oroscopo 1 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove c’è la forte tendenza a esagerare, tuttavia il buon senso sarà d’aiuto a evitare di andare troppo oltre. Evitate di dire troppo o assumere un gran numero di impegni a livello personale o professionale. L’influenza di Giove oggi può accendere il vostro entusiasmo e la motivazione, il che è utile certo ma è un fatto transitorio. Per cui datevi una regolata. Amore: in coppia, se avete risolto un piccolo disaccordo, dimenticate il resto. Volendo avete la possibilità di trascorrere piacevoli ore insieme al partner. Soli: la Luna non favorisce i legami superficiali: troverete la persona giusta al momento giusto.

Oroscopo 1 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ tempo di accelerare il ritmo. Curate il look, uscite da casa e siate orgogliosi di ciò che avete da offrire al mondo. Nei rapporti con le altre persone siate coraggiosi, esprimetevi liberamente. Se riuscirete a mantenere le situazioni divertenti e leggere senza troppe aspettative, può essere una buona giornata anche per sognare a occhi aperti e prendere in considerazione nuove possibilità. Amore: in coppia, vi spalleggiate a vicenda, siete presenti reciprocamente e in vista ci sono nuovi progetti. Soli: una grande e imprevista passione, sarà amore al primo sguardo e avrete la certezza di aver incontrato la persona giusta.

Oroscopo 1 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, è tempo di coinvolgere le persone giuste in un’idea che potrebbe riguardare anche il lavoro. Spiegate loro quali sono i vantaggi e coglieranno l’occasione per partecipare. Con questo transito non è escluso che potreste avere una conversazione relativa a una questione per voi importante, qualcosa che va avanti da diverse settimane. Oggi potrete dire ciò che avete nel cuore. Amore: in coppia, a causa di un malinteso circolano delle tensioni ma il partner riuscirà a farvi sorridere. Soli: come potete pensare di incontrare la persona ideale e dare il via a una storia romantica se vi mostrate pignoli nei dettagli?

Oroscopo 1 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a negoziare e presentare le vostre idee. Tuttavia fate attenzione: le persone potrebbero aspettarsi più di quanto possiate ragionevolmente promettere oppure rischiate di esagerare pur di mantenere la pace. La diplomazia può essere una risorsa, ma la lucidità mentale è la vostra carta vincente. Cercate dunque di non cedere alla pressione di prendere una decisione rapida. Amore: in coppia, l’atmosfera è un po’ elettrica ma solo perché voi siete parecchio impulsivi. Soli: una persona cercherà di affascinarvi, di conquistarvi ma capirete velocemente che è un atteggiamento riservato anche ad altri/e.

Oroscopo 1 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza Mercurio-Giove vi dota di entusiasmo e rappresenta un invito a guardare verso nuovi orizzonti professionali. Riflettendo – in modo realistico – arriverà l’intuizione di cui avete bisogno per andare avanti nel lavoro, farlo decollare. In ogni caso, per oggi evitate di mettere troppa carne al fuoco, prima di dare il via a nuovi progetti portate a termine ciò che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, amate il partner ma il problema è che volete dirigere tutto, questioni di denaro comprese. Il che potrebbe scatenare delle discussioni. Soli: il vostro status al momento vi piace, la libertà di fare ciò che volete vi ricarica di belle energie.

Oroscopo 1 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ un mercoledì in cui sarete spinti a mettere dei limiti a chi vi circonda. Non dovrete sentirvi in colpa poiché la loro tendenza potrebbe essere quella di controllare ciò che fate, essere parecchio invadenti, avere uno sguardo critico su ciò che farete. Tuttavia stabilire dei confini potrebbe non essere sufficiente, incontrerete una certa resistenza da parte degli altri e rischierete di perdere la calma. Amore: in coppia, potrebbe esserci una piccola discussione ma non avrà il potere di rovinare l’armonia presente nella relazione. Soli: occhi aperti non lasciatevi incantare dalle dolci paroline di una persona. Non è detto siano sincere.