L’oroscopo del 2 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 2 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro o personali: il transito a voi chiede di stabilire un sano equilibrio dare-avere. In generale, con chi vi circonda sarà importante affrontare con la massima calma eventuali problemi. Evitate dunque di trarre conclusioni sbagliate, di agire impulsivamente e dire cose di cui in seguito pentirvi. Nel lavoro, nei prossimi sei mesi potrebbero esserci cambiamenti significativi nei contratti, obblighi e relazioni. Amore: in coppia, è la giornata ideale per appianare le diversità di vedute, esprimere le reciproche aspettative e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: circola entusiasmo, avete voglia di conquistare, siete pronti ad aprirvi a nuovi incontri, nuove persone!

Oroscopo 2 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della quotidiano, della forma fisica, del lavoro: se avete preteso troppo da voi stessi in termini di energie, ora potreste sentirvi stressati. Ascoltare i segnali che invia il corpo vi permetterà di eliminare abitudini malsane e dare il via a quelle che promuovono energia, relax ed equilibrio, vi permettono di lavorare in modo più efficiente. Il transito apre un ciclo di sei mesi dunque è fondamentale stabilire gli obbiettivi da raggiungere. Amore: in coppia, in una relazione l’ascolto è fondamentale: oggi captate le esigenze del partner e potete realizzare progetti a due. Soli: se nei giorni scorsi non avete avuto il tempo di incontrare persone nuove, oggi andrete alla ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 2 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Bilancia accentua la vostra creatività, vi rende ottimisti, di qualsiasi situazione vedete il lato positivo e siete dell’umore giusto per divertirvi! Avvertite il forte bisogno di introdurre nella vostra vita maggiore vivacità ed entusiasmo! Se vi siete aggrappati a cose che vi impediscono di essere voi stessi, probabilmente apporterete dei cambiamenti. Con questo transito, anche nel lavoro siete pronti a rischiare: se volete esplorare nuove strade, fatelo senza timore. Amore: in coppia, con la Luna Nuova è la giornata ideale per trovare buone soluzioni e quell’armonia che tanto desiderate. Soli: vi siete innamorati? Non abbiate fretta di esprimere ciò che provate. Aspettate una settimana, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 2 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: a partire da oggi, trovare o creare il vostro nido potrebbe essere un chiodo fisso. Nell’arco dei prossimi sei mesi, per alcuni Cancro si tratterà di rinnovare l’arredamento, ridipingere le pareti di una stanza mentre per altri di cambiare abitazione. Al contempo avrete la possibilità di appianare alcune divergenze con le persone care: bando al rancore, voltate pagina e perdonate! Amore: in coppia, l’atmosfera è serena ed è ideale per parlare dell’organizzazione del quotidiano o delle decisioni riguardanti le finanze o le questioni familiari. Soli: probabile che non sappiate proprio come fare per incontrare l’anima gemella. Tuttavia, non vi preoccuperete più di tanto.

Oroscopo 2 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la Luna Nuova in Bilancia la vita sociale è brillante, piacevolmente movimentata. In modo del tutto inaspettato potreste stringere nuove relazioni con persone stimolanti, sulla vostra lunghezza d’onda. Accettate dunque qualsiasi invito! Al contempo se vi sentite sovraccarichi di responsabilità, il transito vi permetterà di trovare persone pronte a collaborare. Il pezzo mancante del puzzle potrebbe essere uno dei familiari, un caro amico, un fratello o un vicino con cui andate d’accordo. Amore: in coppia, insieme al partner vi metterete al lavoro per imboccare una nuova e più costruttiva direzione! Soli: scegliere tra due persone scatenerà esitazione, le esaminerete con attenzione per capire bene. Il che non è sbagliato.

Oroscopo 2 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore delle finanze: rappresenta un invito a dare uno sguardo alle entrate e alle uscite e apportare alcuni cambiamenti significativi, così da mantenere in equilibrio il budget. State pensando di dare il via a un’attività per conto vostro? Muovetevi ora e nell’arco dei prossimi sei mesi avrete una crescita positiva. Se siete in cerca di un lavoro, iniziate a inviare il CV. Se avete un impiego, è il momento di chiedere un aumento. Amore: in coppia, chiudete un occhio su eventuali diversità di vedute. I prossimi giorni saranno un po’ agitati e il modo migliore per risolvere una discussione è evitarla. Soli: scegliete con attenzione chi conquistare: rischiate di imbattervi in una persona inaffidabile. Occhi aperti.

Oroscopo 2 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova nel vostro segno dà il via a un nuovo inizio, vi mette in grado di raggiungere un obbiettivo o concretizzare un progetto che avete a cuore e nell’arco dei prossimi sei mesi fare progressi spettacolari! Siete pronti a voltare pagina, a puntare in alto e scrivere un nuovo capitolo della vostra vita? Al contempo, è un momento in cui potreste sentirvi pronti a chiedere scusa a una persona con cui avete discusso e che vi manca: fate voi il primo passo e ritroverete l’armonia. Amore: in coppia, se ci sono incomprensioni tra voi e il partner, oggi avrete la possibilità di chiarire. Tornerete a coccolarvi con tenerezza. Soli: deciderete di “stregare” e conquistare a tutto campo, coglierete qualsiasi opportunità, oggi non avrete nessuna difficoltà!

Oroscopo 2 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: vi spingerà a riflettere, rilassarvi e a rimanere dietro le quinte per conto vostro. Non è escluso che sarete pronti a prendere definitivamente le distanze da persone e situazioni – anche riguardanti il lavoro – ormai inutili. I problemi, le questioni che avete ignorato o trascurato potrebbero tornare alla ribalta e richiedere la vostra attenzione: risolvere, oltre che restituire benessere emotivo, aprirà la strada al successo! Amore: in coppia, il partner avrà voglia di parlare di alcune questioni e voi non l’asseconderete. Non ne avvertite l’urgenza, siete felici e tanto basta. Soli: per oggi fantasticherete su una storia perfetta, in cui tutto va a meraviglia. Ed è sempre bello sognare…

Oroscopo 2 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Bilancia al vostro segno parla di amicizia e solidarietà. E visto che punta i riflettori anche sui progetti è il momento ideale per condividere le vostre idee così da concretizzarle nell’arco dei prossimi sei mesi. Troverete sicuramente delle persone pronte ad aprire nuove porte, a offrire l’aiuto necessario così da raggiungere un obbiettivo per voi importante o realizzare un sogno chiuso in un cassetto. E se qualcuno dovesse chiedere a voi una mano, siate disponibili! Amore: in coppia, pensando alla relazione con il partner, al cammino che state percorrendo insieme oggi proverete pura felicità. Soli: un messaggio, una telefonata o un invito da parte di più persone, vi faranno molto piacere. Vi sentirete apprezzati/e e corteggiati/e…

Oroscopo 2 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni ed è il momento di salire la scala del successo, raggiungere la vetta: niente e nessuno potrà fermarvi! Nella carriera c’è un rinnovamento e nel giro di sei mesi farete enormi progressi, anche se avete intenzione di dare il via a un progetto. Unica ma importante accortezza: evitate che il pessimismo o qualche timore rappresentino un freno alle ambizioni! Andate oltre poiché è in atto un rinnovamento. Amore: in coppia, l’armonia è a portata di mano, non esitate a ravvivare la relazione con una piccola dose di passione per affrontare qualsiasi sfida. Pazienza e comprensione saranno le migliori alleate. Soli: è tempo di uscire, di accettare gli inviti e andare alla ricerca dell’amore.

Oroscopo 2 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova in Bilancia al vostro segno invia vibrazioni più che positive, vi spingerà ad ampliare i vostri orizzonti. Il transito accentua il vostro lato imprenditoriale e potreste dare il via a una nuova attività o ampliare quella che avete oppure impegnare le energie in un progetto importante. Nel lavoro potrebbero affidarvi nuovi compiti, responsabilità di rilievo oppure una missione che vi farà viaggiare – o persino trasferire – che valorizzerà voi e le vostre competenze. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono piccoli problemi è la giornata perfetta per mettere le carte in tavola. Se va tutto a gonfie vele, la sintonia sarà perfetta. Soli: incontro con una persona che vive in un’altra città o all’estero: sarà pronto/a a seguirvi in capo al mondo!

Oroscopo 2 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Nuova in Bilancia sosta nel vostro settore della trasformazione e mette in luce alcune cattive abitudini, salteranno agli occhi e deciderete di lasciarle alle spalle. Il transito, al contempo, nel lavoro potrebbe spingervi a prendere l’iniziativa anche se amici e colleghi potrebbero non essere d’accordo. Se avete la certezza che sia la cosa giusta da fare, andate avanti senza esitare. E’ vero che alcune persone avranno dei dubbi ma è la vostra vita e sapete bene cosa è meglio per voi. Amore: in coppia, buonumore, ottimismo, atmosfera sensuale. E probabilmente ne avevate un gran bisogno entrambi! Soli: potreste fare di tutto per conquistare chi vi attrae, eppure gli astri al vostro segno consigliano di mettervi dei limiti. Andateci piano.