Cosa dice l’oroscopo del 2 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Con l’arrivo di Mercurio in Vergine, fino al 18 settembre la vostra attenzione sarà sempre più focalizzata sui dettagli. Sfruttate le vibrazioni per modificare la vostra routine, l’organizzazione e l’esecuzione del lavoro! Cercate di pensare anche al vostro benessere affinché corpo e mente vi rendano produttivi al massimo. Per oggi, anche se volete ottenere ottimi risultati, evitate di pensare troppo o la tensione mentale prenderà il sopravvento. Non assumete più impegni di quanto possiate ragionevolmente gestire. Amore: in coppia, con la Luna in Capricorno siete pronti a scattare anche senza una vera ragione. Soli: sono favoriti gli incontri nella vita sociale: l’amicizia si mescola all’amore. Vivete intensamente ciò che accade senza cercare di analizzare.

Oroscopo 2 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Fino al 18 settembre, Mercurio sosterà in Vergine: per il vostro segno è un transito eccellente, riguardo ai vostri progetti potreste avere un atteggiamento analitico e al contempo più creativo. Elaborate un’ampia strategia per dare vita alle vostre idee, cercate di promuoverle poiché gli altri le troveranno molto interessanti. Per oggi, potrebbe esserci qualche imprevisto: calma, tenete sotto controllo il nervosismo, parlare troppo velocemente di una questione quando si è tesi può essere un problema. Amore: in coppia, la tensione è palpabile, cambiate atteggiamento prima di arrivare allo scontro. Soli: se di recente avete dato il via a un flirt volete andare oltre e oggi farete passi avanti. Ricordate soltanto di non ripetere gli stessi schemi del passato.

Oroscopo 2 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra in Vergine e fino al 18 settembre sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: riguardo alle persone care, il transito può essere d’aiuto a parlare sinceramente di problemi, stati d’animo ed emozioni che finora avete avuto difficoltà a esprimere. In generale sarete spinti a esaminare i problemi in ogni minima sfaccettatura, il che significa che potreste impiegare un po’ più di tempo per prendere delle decisioni, ma quando vi muoverete è probabile che saranno ben ponderate. Amore: in coppia, se desiderate ricevere più amore e passione è il momento di affrontare la situazione. Il partner recepirà il messaggio! Soli: semaforo verde per stringere nuovi contatti e dare il via alle conversazioni. E’ il momento di mettervi in gioco!

Oroscopo 2 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la sosta di Mercurio in Vergine – fino al 18 settembre – in mente avrete mille idee, sarete più curiosi del solito e porrete grande attenzione ai dettagli. In ogni caso evitate di analizzare troppo le situazioni poiché rischiate di non alzare un dito. Le conversazioni saranno perfette, i progetti saranno più precisi e avrete la risposta giusta per ogni messaggio, email, videochiamata o chat di gruppo. E’ il momento ideale per stringere nuovi contatti. Amore: in coppia, addio allo stato d’animo permaloso e battagliero che avete mostrato ultimamente. Avrete un atteggiamento molto più conciliante. Soli: se volete conoscere meglio una persona, organizzate un’uscita di gruppo con gli amici. Sarà d’aiuto a fare passi avanti per dare il via a una storia.

Oroscopo 2 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Dopo una lunga sosta in Leone, oggi Mercurio entra in Vergine nel vostro settore delle finanze: fino al 18 settembre il transito richiede cautela nelle questioni di denaro e se al riguardo dovessero esserci dei problemi non esitate a chiedere consiglio a chi ha più competenza di voi. Al contempo, potreste avere difficoltà ad equilibrare in modo armonioso i vostri doveri con il desiderio di comunicare. È un buon momento per aggiungere dei dettagli utili ai progetti oppure utilizzare un vostro talento in modo pratico. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di rinnovare vecchi schemi e metterete in discussione alcuni aspetti della relazione. Soli: per oggi, stabilite dei limiti dove sono necessari e ritagliate del tempo per la cura di voi stessi.

Oroscopo 2 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio sbarca nel vostro segno – sosterà fino al 18 settembre – sarete molto loquaci e mentalmente veloci. E’ il periodo ideale per imparare, parlare e condividere le idee così da migliorare la vostra situazione e promuovere i vostri obiettivi. Sfruttate queste vibrazioni per stupire i colleghi e il boss nelle riunioni e nelle conversazioni. Per oggi, evitate discussioni accese: anche se spesso portano a risultati positivi, rischiate che aggiungano un notevole carico di stress di cui non avete bisogno. Amore: in coppia, il partner sarà più ricettivo ai vostri bisogni, la relazione si tinge di sfumature in rosa! Soli: divertenti, frizzanti, se necessario migliorate la vostra presenza online e aggiornate il profilo sull’app di appuntamenti. Troverete chi fa per voi.

Oroscopo 2 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Fino al 18 settembre, Mercurio in Vergine sosterà alle spalle del vostro segno: avvertirete il bisogno di stare per conto vostro e sarete particolarmente critici riguardo alle vostre capacità. Nel corso del transito siete pregati di evitare la “paralisi da analisi”, ovvero pensare troppo, dare eccessivo peso alle cose. In questo periodo potrebbero emergere dei segreti e sarà importante esaminare con attenzione le informazioni che verranno alla luce per adattarle alla vostra prospettiva e fare delle scelte consapevoli. Amore: in coppia, fare di tanto in tanto il punto della relazione è un bene ma è molto meno positivo fare sistematicamente delle critiche. Rilassatevi! Soli: gli affari di cuore oggi sono un po’ complicati. Avrete parecchi incontri ma senza risultati.

Oroscopo 2 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Mercurio in Vergine, da oggi e fino al 18 settembre sosterà nel vostro settore della vita sociale: sarà piacevolmente movimentata, riceverete e lancerete inviti, avrete la possibilità di rafforzare le relazioni d’amicizia o ampliare il giro dei contatti non ultimo con persone che condividono i vostri interessi. Il transito rappresenta il momento ideale per pianificare le prossime mosse da effettuare nel lavoro, organizzarvi e studiare una nuova strategia. Sfruttate il transito per promuovere, le vostre idee. Amore: in coppia, il lavoro non è l’unica cosa che conta e dovete dunque dedicare del tempo al partner e all’amore, all’eros! Soli: sono favoriti gli incontri romantici ed è molto probabile che concluderete la giornata in buona compagnia.

Oroscopo 2 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mercurio entra in Vergine e fino al 18 settembre sosterà nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione: inizialmente sarete in conflitto tra ciò che pensate di dover fare e ciò che desiderate fare. Cercate di non rimanere nel limbo ma evitate di prendere decisioni affrettate. In seguito vi troverete sotto i riflettori grazie ad alcune idee che riuscirete a concretizzare, vi sentirete intellettualmente più affascinanti e più simpatici del solito. E dalle conversazioni trarrete belle gratificazioni! Amore: in coppia, tutto si muove nella giusta direzione: romanticismo e passione al top, la relazione è solida e insieme vi sentite più forti. Soli: affascinanti, tutti gli sguardi oggi sono puntati su di voi. L’attesa è finita e farete una conquista!

Oroscopo 2 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il transito di Mercurio in Vergine – fino al 18 settembre – rappresenta un invito ad ampliare gli orizzonti, i vostri interessi. Non è escluso che accenda il vostro desiderio di viaggiare o di riprendere gli studi, frequentare un corso che vi avvantaggi nella professione. E’ un momento fantastico per progredire, ottenere sviluppi interessanti nel lavoro. Il transito odierno tra la Luna nel vostro segno e il Sole in Vergine, vi rende ottimisti e vi spinge a prendere delle iniziative professionali coraggiose. Amore: in coppia, riaccenderete la fiamma dell’amore e condividerete momenti passionali, intrisi di tenerezza e di complicità. Soli: incontro con una persona sensibile, empatica e disposta a riscaldare definitivamente il vostro cuore!

Oroscopo 2 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Mercurio in Vergine – da oggi e fino al 18 settembre sosterà in un vostro settore delle finanze: in questo segno il pianeta vi metterà in grado di pianificare il budget con maggiore attenzione, di stabilire eventualmente dei limiti e migliorare la stabilità! E’ probabile che nell’arco di questo periodo porterete a termine con successo una trattativa importante. Per oggi, tenete presente che l’impazienza è una cattiva consigliera: può spingere a prendere iniziative o dire qualcosa di cui in seguito pentirvi. Amore: in coppia, circola armonia, passione, comprensione. Se avete avuto dei problemi deciderete di sistemare definitivamente la situazione. Soli: potere di seduzione al top, desiderio di conquistare e vi lancerete nella ricerca dell’anima gemella.

Oroscopo 2 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Mercurio in Vergine, da oggi e fino al 18 settembre, sosterà nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali: sarete spinti a dare il via a conversazioni importanti, sincere e profonde e, non ultimo, a esprimere i vostri bisogni. Il lavoro di squadra è favorito, vi farà ottenere ottimi risultati ma dovete evitare di essere eccessivamente critici. Con questo transito avrete grande chiarezza mentale e grande concentrazione in qualsiasi impegno professionale. Se state negoziando, sfruttate l’arguzia di cui vi dota il pianeta! Amore: in coppia, fascino irresistibile e siete molto romantici. Con il partner navigherete in un oceano di felicità. Soli: se oggi vi innamorerete, darete il via a una storia solo se riuscirete a immaginare una vita insieme all’altro/a.